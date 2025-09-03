Parchetar montez, rașchetez, paluxez parchet și dușumele. Telefon 0722983328, 0759503293
Miercuri, 3 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Miercuri puteți merge la mai multe spectacole, expoziții, ateliere sau la cinema.
De la Bach la muzică nouă și prime audiții: concert de muzică sacră cu Aura Twarowska și Daniel Zah # Timis Online
Festivalul Orgile Cetății Timișoara continuă cu un eveniment excepțional. Biserica Romano-Catolică din Mehala va fi gazda unui concert de muzică sacră susținut de mezzosoprana Aura Twarowska și tenorul Daniel Zah, acompaniați de organista Cristina Struța.
PROGRAM. Historia, festival de reconstituire istorică la Muzeul Satului Bănățean, în weekend # Timis Online
Timișenii și turiștii sunt invitați, la finele acestei săptămâni, într-o călătorie captivantă prin timp, unde istoria prinde viață chiar sub ochii lor.
Școala Gimnazială nr. 27 Timișoara a anunțat că, odată cu începerea noului an școlar pe 8 septembrie, nu va organiza tradiționala festivitate de deschidere.
O Odisee privată a Banatului: lansarea romanului-fluviu biografic scris de Coriolan Babeți # Timis Online
Muzeul Național de Artă Timișoara și Editura Vremea lansează trilogia „Hoinar prin Raiuri”, scrisă de istoricul și criticul de artă Coriolan Babeți și apărută în colecția Autori Români a editurii bucureștene.
Bolile oncologice sunt rezultatul unor modificări genetice complexe, iar înțelegerea acestora joacă un rol esențial atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. În cadrul campaniei „Pastila de Genetică”, prof. dr. Adrian Trifa, medic primar genetică medicală la Spitalul Victor Babeș Timișoara, a explicat diferențele dintre tipurile de mutații și impactul lor asupra evoluției cancerului.
Timișoara se pregătește pentru a doua ediție a TIFF Timișoara, care va avea loc în perioada 18-21 septembrie 2025. Festivalul aduce publicului filme în premieră și avanpremieră, un cineconcert inedit, producția câștigătoare a Trofeului Transilvania, proiecții aniversare ale unor filme-cult, dar și ateliere pentru copii și adolescenți.
De la zborul lui Vuia la tainele neoliticului. Descoperiri la Noaptea Muzeelor la Sate # Timis Online
Două muzee din mediul rural timișean participă la ediția de anul acesta a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate”.
Decizie finală la Liceul Shakespeare Timișoara: toți elevii vor învăța dimineața, după tensiuni din partea părinților # Timis Online
Marți, 2 septembrie, părinții elevilor de la Liceul Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara s-au adunat în fața unității de învățământ pentru a aștepta rezultatul ședinței Consiliului de Administrație, cu privire la organizarea programului de activitate al elevilor. Deși anterior circulaseră informații privind un posibil protest, părinții au precizat că prezența lor a fost menită doar să urmărească decizia legată de programul școlar.
Un bărbat de 72 de ani a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit pe strada Cloșca din Timișoara. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat și a lovit un stâlp de semafor.
Fabric prinde viață: 5 ani de „Cetățean de Traian", marcați prin muzică și acțiuni civice # Timis Online
Asociația „Cetățean de Traian” aniversează cinci ani de la debutul inițiativelor sale de revitalizare a cartierului Fabric și organizează, în acest weekend, mai multe activități alături de locuitorii zonei.
Canalul navigabil Bega va găzdui în perioada 12-14 septembrie, pentru al treilea an consecutiv, REGATA BEGA, un eveniment dedicat redescoperiri râului ca spațiu cultural și social, pe traseul Zrenjanin – Timișoara.
Direcția de Asistență Socială a Primăriei Timișoara a inaugurat noul centru de zi pentru tinerii cu dizabilități, inclus în Complexul de Servicii Sociale „Podul Lung”. Noul centru are o capacitate de 120 de beneficiari pe lună, oferindu-le tinerilor între 18 și 35 de ani oportunitatea de a continua tratamentele din copilărie, dar și de a se integra la locul de muncă.
Viteza excesivă rămâne în topul abaterilor. Polițiștii rutieri din Timiș au făcut în weekend un val de controale în trafic. Aproape 300 de șoferi au fost amendați, zeci au rămas fără permis, iar mai multe infracțiuni grave au fost constatate.
La Giroc, pe șantierul Centrului de Colectare a Deșeurilor (CAV), lucrările avansează conform graficului, iar șantierul se află într-o etapă importantă de execuție.
Specialiștii cer revizuirea listei europene a alergenilor. Tot mai multe reacții severe la ingrediente neetichetate # Timis Online
Etichetele alimentare sunt pentru mulți consumatori doar o sursă de informații suplimentare. Pentru părinții copiilor cu alergii, însă, ele pot reprezenta ultima barieră între siguranță și o urgență medicală, atrag atenția specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii.
ADVERTORIAL. Timișoara va fi din nou gazda unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto din vestul României: RTA 2025 – Expoziția de mașini modificate, organizată de Paul Trans S.R.L., în perioada 06–07 septembrie 2025, la sediul companiei de pe Calea Șagului, DN 59, km 8+700 m.
Scandal într-un cartier din Lugoj. Patru bărbați, inclusiv un adolescent de 18 ani, reținuți după ce s-au luat la bătaie # Timis Online
Patru tineri din Măguri au ajuns în arestul Poliției Lugoj după ce au fost implicați într-un scandal violent izbucnit luni seara, în cartierul Țesătorilor. Scandalul s-a lăsat cu agresiuni, un rănit și tulburarea ordinii publice.
Bolojan anunță tăieri masive în primării: peste 13.000 de posturi vizate de reforma administrativă # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan anunță că jumătate dintre primării au prea mulți angajați, iar peste 13.000 de posturi ar putea fi desființate. Reforma vizează reducerea personalului, descentralizarea și, pe termen mediu, reorganizarea administrativă, potrivit Mediafax.
După teste reușite, Primăria Timișoara și Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) au decis să introducă tramvaie „Armonia” pe linia 7. Acestea vor circula în paralel cu vechile „Bremene”, la început fiind doar două garnituri modernizate.
Societatea Drumuri Municipale Timișoara (SDM) a încercat să scoată la licitație lucrările de reparații a trotuarelor din municipiu, însă nu a avut noroc. Până la termenul de la 1 septembrie, nicio societate nu s-a înscris la licitația la care punea la bătaie aproape 5 milioane de lei, fără TVA.
VIDEO. După un an de așteptare, s-a semnat contractul pentru legătura feroviară cu Aeroportul Internațional Timișoara # Timis Online
Aeroportul Internațional Timișoara va fi legat de Gara de Est – și, drept urmare, și de cea de Nord – printr-o conexiune feroviară. Licitația pentru desemnarea constructorului a fost finalizată în septembrie 2024, iar după aproape un an a fost semnat și contractul. Lucrările vor fi făcute de spaniolii de la FCC Construccion SA.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile marți și miercuri, pentru mai multe județe din sudul, sud-estul, vestul și sud-vestul țării.
Un motociclist a ajuns la spital după ce un șofer a trecut pe roșu într-o intersecție din Timișoara. Accidentul s-a petrecut pe strada Mareșal Constantin Prezan, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Organizat de Asociația Culturală Tradițională Negura, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, „Povestea din Pod” este un proiect cultural-educativ. Acesta propune o incursiune în spațiul artei contemporane, al tradițiilor bănățene reinterpretate, al expresiei creative și al întâlnirilor interculturale autentice.
Vas de peste 6.500 de ani, exponatul lunii septembrie la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Un vas cu decor antropomorfic (cultura Vinča), descoperit de arheologi în situl Chișoda – Livezi din Banat, vechi de peste 6.500 de ani, este exponatul lunii septembrie la Muzeul Național al Banatului.
Peste 100 de persoane au fost depistate în luna august de polițiștii locali, la cerșit, pe străzi sau dormind în parcuri. Printre aceștia s-au aflat un bărbat nevăzător determinat de soție să apeleze la mila publică și o femeie care cerșea cu copilul de doi anișori.
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne explică în acest articol că electroterapia și kinetoterapia sunt două metode diferite de tratament, dar ambele au același scop: recuperarea completă, sigură și mai rapidă a pacienților.
Prima zi de școală este un moment emoționant atât pentru copii, cât și pentru părinți, iar o parte importantă din pregătiri este alegerea ținutei potrivite. De la pantofi la ghiozdane, accesorii, haine și jachete, este esențial să găsim un echilibru între confort și stil, toate acestea într-un buget accesibil.
Marți, 2 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Marți puteți merge la mai multe expoziții sau la un eveniment dedicat mamelor.
