În 2024, UE a cheltuit pentru înarmare 343 de miliarde de euro
Euractiv.ro, 3 septembrie 2025 09:50
Războiul din Ucraina și inițiativele Comisiei împing cheltuielile militare europene la un record istoric: 343 de miliarde de euro în 2024, o creștere de 19% față de anul precedent, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
Dacă venirea liberalului la conducerea guvernului a readus țara în prim-planul scenei europene, alegerea naționalistului la președinție zguduie politica externă. Acesta se deplasează miercuri la Washington, notează „Libération” (Franța).
Canalul de chat al lui Viktor Orbán a fost lansat. Relația cu premierul poate fi și mai personală # Euractiv.ro
Premierul ungar Viktor Orbán își apropie susținătorii prin „Clubul Războinicilor”, promițând mesaje zilnice și o „linie strategică” pe Messenger pentru a mobiliza lupta sa politică, dă de știre „Magyar Nemzet” (Ungaria).
Semnificația reuniunii din acest an a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China pentru Europa sugerează că globalizarea nu este deloc un fenomen pe cale de dispariție, explică „Avvenire” (Italia).
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, „poză de familie" cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # Euractiv.ro
Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping, la o grandioasă paradă care are loc la Beijing.
Marea Britanie are o nouă echipă pentru relansarea economiei. Numai că piețele intră în panică # Euractiv.ro
Piețele intră în panică după ce premierul britanic Keir Starmer își consolidează controlul asupra economiei, slăbind autoritatea cancelarului Rachel Reeves și reaprinzând spectrul anilor ’70, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Joi, președintele ucrainean va călători la Paris pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen și Mark Rutte, precum și cu șefi de stat europeni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Conform informațiilor publicate marți de serviciile de informații sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în regiunea Kursk, care a fost parțial ocupată de forțele ucrainene până în primăvară, notează „France 24” (Fanța).
Harta secretă a Kremlinului a ajuns în presă: noile ținte ale Rusiei în Ucraina au fost dezvăluite # Euractiv.ro
Într-un videoclip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia, o hartă a Ucrainei având „noile granițe” marcate pe ea a atras atenția în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valery Gerasimov, scrie „Milliyet” (Turcia).
Întâlnire Putin-Fico: Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie în privința NATO # Euractiv.ro
Aflat la Beijing, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul slovac, Robert Fico, cei doi făcând ulterior niște declarații presei, relatează „The Guardian” (Marea Britanie).
Rusia și China au ajuns la un acord pentru construcția noii conducte de gaze Power of Siberia 2 # Euractiv.ro
Gigantul energetic rus Gazprom a semnat un „acord obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2 către China și a conductei de tranzit Soiuz Vostok prin Mongolia, relatează „Bloomberg”.
Românii vor ca UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor # Euractiv.ro
Europenii au așteptări ridicate privind autoritățile Uniunii Europene și bugetul comun, arată un Eurobarometru publicat miercuri. Românii vor ca statele membre să fie mai unite, iar UE să aibă mai multe mijloace pentru a face față provocărilor,
Prietenia lor demonstrativă din China a fost menită să demonstreze că în lume există o alternativă la poziția de lider a Statelor Unite, chiar dacă între ei se păstreză niște grave disensiuni, comentează „The New York Times” (SUA).
Întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în domeniul eficientizării justiției civile și penale # Euractiv.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale.
Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # Euractiv.ro
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde.
Uniunea Europeană va desfășura sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-și consolida reziliența împotriva interferențelor GPS, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Reuters.
Ministrul Educației: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru țară de după Revoluție # Euractiv.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluția din 1989, având în vedere crizele politice și cele economico-financiare pe care le traversăm.
Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia # Euractiv.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.
Bolojan: Fără reforma administrației locale, nu putem suporta cheltuielile în anii următori # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.
Flotila umanitară internațională plecată spre Fâșia Gaza a revenit la Barcelona din cauza furtunii # Euractiv.ro
Flotila umanitară internațională plecată spre Fâșia Gaza a fost nevoită să revină în portul spaniol Barcelona din cauza furtunii de pe mare, au anunțat luni organizatorii, transmit agențiile de presă Reuters și ANSA, preluate de Agerpres.
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major după violențele din august, notează AFP, preluată de Agerpres.
Turcia trebuie să își rescrie Constituția pentru a avansa pe calea păcii cu PKK, afirmă consilierul juridic al președintelui Erdogan, care exclude însă un statut special pentru minoritatea kurdă, inforemază AFP (Franța).
Cotidianul „Washington Post” dezvăluie planul postbelic al SUA de a reloca populația din Gaza # Euractiv.ro
Planul de 38 de pagini prevede strămutarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori ai Gazei în alte țări sau în zone securizate din teritoriul devastat de aproape doi ani de război, în timp ce acesta va fi reconstruit.
Franța, Marea Britanie, Australia și Canada vor recunoaște oficial un stat palestinian la un summit ONU din septembrie, scrie „Le Point” (Franța), care dezvăluie posibila strategie de răspuns a Israelului.
Germania și Statele Unite erau în cursă pentru furnizarea a cinci sau șase nave, un contract estimat la peste 8,5 miliarde de euro, scrie „Le Monde” (Franța).
Garda Națională a SUA are un nou avion de vânătoare: acesta va avea sarcina de a doborî elicoptere # Euractiv.ro
Personalul militar american a efectuat un test de apărare în luptă fără precedent într-un mediu maritim, unde două elicoptere au înfruntat un avion de vânătoare F-15D Eagle, simulând atacuri asupra unităților de salvare, scrie „La Razon” (Spania).
Ziarele portugheze au informat despre ascensiunea „extremei-drepte” italiene, condusă de cineva care era „mândru de rădăcinile sale neofasciste”, notează „Diario de Noticias” (Portugalia), sub semnătura politologului Diogo Noivo.
Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia # Euractiv.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
Vot de încredere: Premierul François Bayrou vrea încă să creadă într-o schimbare de opinie # Euractiv.ro
„Sunt absolut convins că lucrurile se pot schimba”, a asigurat premierul, duminică, în ajunul unei runde de discuții cu partidele politice. Partidele de opoziție, în schimb, și-au reafirmat decizia de a da jos guvernul, scrie „Le Monde” (Franța).
Locuitorii din Donețk-ul ocupat denunță lipsa apei curate și potabile. Kremlinul dă vina pe Ucraina, care folosește criza pentru a-și alimenta avansul invaziv, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Enolei Richet.
„Un rus rămâne tot rus chiar dacă e gătit în unt”. Acest vechi proverb finlandez cunoscut de întreaga populație a redevenit dramatic de relevant, notează „Avvenire” (Italia).
Kubilius: „Liderii europeni și americani trebuie să decidă ce garanții de securitate vor oferi” # Euractiv.ro
„Liderii europeni, împreună cu americanii, trebuie să decidă ce fel de garanții de securitate sunt dispuși să ofere [Ucrainei], nu să-i ceară permisiunea lui Putin”, afirmă comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, citat de „El Periodico”.
Ursula von der Leyen dezvăluie că sunt elaborate „planuri destul de precise” pentru a înființa o forță multinațională post-conflict, cu aprobarea lui Donald Trump, scrie „Le Point” (Franța).
Putin ignoră ultimatumurile, Trump este tentat să facă un pas înapoi (dând vina pe europeni) # Euractiv.ro
La două săptămâni după summitul dintre Trump și Putin din Alaska, într-un interviu acordat ziarului Daily Caller, președintele SUA a recunoscut că o întâlnire bilaterală între liderii rus și ucrainean pare puțin probabilă.
Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, vor coprezida joi, la Palatul Élysée, o reuniune a țărilor care sprijină militar Ucraina, în prezența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat luni președinția franceză.
În primul rând, „prietenia” cu India, pecetluită de întâlnirea față în față de sâmbătă (prima în ultimii șapte ani) dintre președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi. Apoi, afirmarea unei lumi „multipolare și echitabile”.
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci legi; totul a durat 46 de minute # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers luni, de la ora 19:00, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe cele 5 proiecte de lege privind măsurile menite să reducă deficitul bugetar.
România își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanța, a declarat luni președintele Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Un număr de zece deputați plecați sesiunea parlamentară trecută din formațiunile extremiste POT și SOS România vor să înființeze un nou grup, numit "Grupul Independent".
Primăria Municipiului București a anunțat duminică faptul că Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România vor organiza marți între orele 11.00 - 13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața primăriei, un miting.
PSD vine cu un proiect pentru eliminarea CASS-ului abia introdus de Guvern la anumite categorii # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va depune un proiect de lege pentru eliminarea plății CASS-ului pentru veterani, invalizi, deținuți politici, mame aflate în concediu de creștere a copilului și călugări.
Cluj: Bărbat arestat preventiv după ce a agresat un cetățean străin venit la muncă în România # Euractiv.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetățean străin aflat la muncă în România. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care, în București, un livrator din Bangladesh a fost agresat.
Deputatul PSD Adrian Câciu, cunoscut pentru propunerile lui economice controversate, a lansat luni ideea ca ucraienii și ceilalți imigranți din România să plătească CASS.
Ministerul român de Externe a precizat luni că Ion Ceban, primarul din Chișinău, a putut călători în Italia, după ce a primit o viză Schengen pe perioadă limitată.
Un proiect cultural aduce în prim-plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România.
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) atrage atenția că, în cel mult 30 de ani, un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba română.
Lideri catolici, evrei și musulmani din Italia au lansat un apel comun pentru combaterea urii și construirea păcii, subliniind responsabilitatea împărtășită a comunităților religioase și civile, scrie „Avvenire” (Italia).
Vize refuzate palestinienilor pentru ONU: UE îndeamnă Washingtonul să-și „reconsidere” poziția # Euractiv.ro
La o zi după ce Statele Unite au anunțat refuzul de a acorda vize unor oficiali palestinieni pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York în septembrie, UE a cerut sâmbătă Washingtonului să-și reconsidere poziția.
Un membru turc al ISIS a fost arestat. Arma a fost găsită la gară, într-un troller și conținea 14 gloanțe, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).
