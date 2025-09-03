Bilete și abonamente de tren gratuite pentru elevi, în anul școlar 2025-2026. Anunțul CFR
Newsweek.ro, 3 septembrie 2025 09:50
CFR reamintește că elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază, pe tot parcursul anului școla...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
09:50
Bilete și abonamente de tren gratuite pentru elevi, în anul școlar 2025-2026. Anunțul CFR # Newsweek.ro
CFR reamintește că elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază, pe tot parcursul anului școla...
09:40
FOTO Accident grav pe un drum din Botoșani. 21 de răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe un drum din județul Botoșani. Sunt implicate un autocar și un autotur...
Acum o oră
09:30
Șef la Aeroportul București: 27.000 lei din salariu și Consilii de Administrație. Ia și 7.000 diurnă # Newsweek.ro
Secretarul de stat din ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu va fi noul șef la Aeroporturi Buc...
09:20
Cozi uriașe la Casele de Asigurări: peste 600.000 de români au rămas fără asigurare medicală CNAS # Newsweek.ro
Peste 650.000 de persoane și-au pierdut asigurarea medicală de la 1 septembrie 2025, iar zeci de mii...
09:20
8 nave, 3 elicoptere, rachete de 662.000.000€ ia România să combată amenițarea rusă la Marea Neagră # Newsweek.ro
Forțele Navale Române sunt cea mai văduvită armă a Ministerul Apărării Naționale din punct de vedere...
Acum 2 ore
09:00
Există o serie de controale anuale pentru a depista terenurile pe care se află ambrozie. Cei care nu...
08:50
Washingtonul a desfășurat recent șapte nave de război în Caraibe, într-un efort de combatere a trafi...
08:50
Cât costă o noapte pe litoral în septembrie. Tarifele încep de la 50 de lei în stațiunile românești # Newsweek.ro
În septembrie, hotelierii au tăiat prețurie la cazări, care încep în prezent de la 50 de lei pe noap...
08:40
Președintele Xi Jinping a declarat că „renașterea națiunii chineze este de neoprit”, într-un discurs...
08:30
VREMEA de astăzi ne aduce temperaturi de vară. Mercurul va înregistra caniculă în anumite orașe # Newsweek.ro
Astăzi avem o zi foarte caldă în majoritatea zonelor. După prânz, în jumătatea sudică a țării se ins...
08:10
Xi Jinping în compania lui Putin și Kim Jong Un: „Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit” # Newsweek.ro
Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de ...
Acum 4 ore
08:00
SUA încep lupta contra traficanților de droguri în Caraibe. Prima lovitură: un cartel din Venezuela # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat marți că SUA au efectuat un atac în sudul Caraibelor împotriva unei ambarcaț...
08:00
Marina Voica împlinește 89 de ani. De ce n-a vrut să aibă copii? Cine a fost marea sa iubire? # Newsweek.ro
Marina Voica împlinește 89 de ani, miercuri, 3 septembrie, iar destinul său s-a confundat cu muzica ...
07:40
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear. Ce va urma? # Newsweek.ro
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice...
07:30
În ce zi pică Anul Nou și câte zile libere au românii de sărbători? Se face o „punte” uriașă # Newsweek.ro
În 2026, Anul Nou va aduce multe zile libere pentru români. Faptul că 1 ianuarie pică în mijlocul să...
07:20
Horoscop 4 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi armonioasă Fecioarelor. Racii fac compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 4 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi armonioasă Fecioarelor. Racii fac compromisuri. T...
07:20
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale? # Newsweek.ro
Plățile sociale vor fi plătite în luna septembrie cu câteva mici modificări. Indiferent că este vorb...
Acum 6 ore
04:30
Comandament NATO, operațional în Finlanda, la 300 km de St. Petersburg. Coordonează forțele terestre # Newsweek.ro
Un Comandament al Componentei Terestre Multi-Corpuri a NATO (MCLCC) a devenit operațional în Finland...
04:30
Oamenii de afaceri din Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) se pronunţă din nou contra ...
04:30
Inflația din Zona Euro a crescut la 2,1%. Ca de obicei, vest-europenii se chinuie să ajungă să stea ...
04:30
China ia locul Europei ca importator de gaze din Rusia, la preț redus. Putin și Xi au semnat acordul # Newsweek.ro
Rusia și China au semnat marți un memorandum „obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru a avan...
04:30
Ilie Bolojan: Peste 98% dintre profesori sunt acum titulari. Avem mai puţini suplinitori # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că, în pofida aceea ce s-a prezis, acum, peste 98% dintre profesor...
04:30
Marea Neagră, poluată de Rusia cu 10 tone de petrol. Pata acoperă 350 de kilometri pătrați # Newsweek.ro
În apropierea orașului rusesc Novorossiisk, cel puțin 10 tone de produse petroliere s-au vărsat în M...
04:30
Jaguar Land Rover. Producția și vânzarea cu amănuntul, grav perturbate de un incident cibernetic # Newsweek.ro
Jaguar Land Rover şi-a închis sistemele. Producția și vânzarea cu amănuntul au fost grav perturbate,...
04:30
Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe # Newsweek.ro
Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Cos...
04:30
Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instan...
04:30
Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR # Newsweek.ro
Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspec...
Acum 12 ore
21:50
Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instan...
21:50
Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR # Newsweek.ro
Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspec...
21:40
Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe # Newsweek.ro
Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Cos...
Acum 24 ore
21:00
Jaguar Land Rover. Producția și vânzarea cu amănuntul, grav perturbate de un incident cibernetic # Newsweek.ro
Jaguar Land Rover şi-a închis sistemele. Producția și vânzarea cu amănuntul au fost grav perturbate,...
20:40
Marea Neagră, poluată de Rusia cu 10 tone de petrol. Pata acoperă 350 de kilometri pătrați # Newsweek.ro
În apropierea orașului rusesc Novorossiisk, cel puțin 10 tone de produse petroliere s-au vărsat în M...
20:30
Ilie Bolojan: Peste 98% dintre profesori sunt acum titulari. Avem mai puţini suplinitori # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că, în pofida aceea ce s-a prezis, acum, peste 98% dintre profesor...
20:20
Inflația din Zona Euro a crescut la 2,1%. Ca de obicei, vest-europenii se chinuie să ajungă să stea ...
20:10
China ia locul Europei ca importator de gaze din Rusia, la preț redus. Putin și Xi au semnat acordul # Newsweek.ro
Rusia și China au semnat marți un memorandum „obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru a avan...
20:00
Un bogătaș a cheltuit 63.000 euro la un restaurant din Mallorca. Vezi ce preparate are pe bon # Newsweek.ro
Pe insula spaniolă Mallorca, un restaurant de lux a devenit recent subiectul unor comentarii virale ...
20:00
Dezvăluiri cutremurătoare din Gimnastica Ritmică: "Am fost luată de coc și făcută titirez prin sală" # Newsweek.ro
Un raport realizat de Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS-EU) face dezvă...
19:30
Oamenii de afaceri din Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) se pronunţă din nou contra ...
19:00
Care e singura țară din lume fără țânțari? Doar Antarctica mai este lipsită de enervantele insecte # Newsweek.ro
Singura țară din lume fără țânțari poate să fie o destinație ideală de vacanță pentru cei care nu su...
18:50
Un judecător american a blocat utilizarea trupelor, de către Administrația Trump, în Los Angeles # Newsweek.ro
Judecătorul districtual american Charles Breyer, din San Francisco, a emis ordinul pentru Tribunalul...
18:40
Comandament NATO, operațional în Finlanda, la 300 km de St. Petersburg. Coordonează forțele terestre # Newsweek.ro
Un Comandament al Componentei Terestre Multi-Corpuri a NATO (MCLCC) a devenit operațional în Finland...
18:20
Există un elixir roșu care crește chiar în grădina ta și pe care îl poți folosi pentru curățarea fic...
17:50
Coșmar în vacanță. O fetiță de 5 ani, mușcată de un șarpe veninos, în Croația. Salvată la limită # Newsweek.ro
O fetiță de 5 ani a fost mușcată de un șarpe veninos în timp ce se afla împreună cu părinții ei în v...
17:40
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani # Newsweek.ro
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, i...
17:20
Într-o lună în care indicii bursieri americani au atins încă o dată noi maxime, averea combinată a c...
17:10
Compania care produce Milka a fost dată în judecată în Germania. Ce au reclamat consumatorii? # Newsweek.ro
Agenția pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg dă în judecată Mondelez. Avocații consumatorilor...
17:00
Accident grav provocat de un tânăr de 18 ani. A intrat cu mașina într-o casă. Cum s-a întâmplat și î...
16:40
O femeie de 80 de ani a rămas fără 6.000 euro după ce un astronaut a abordat-o din spațiu # Newsweek.ro
O femeie de 80 de ani a rămas fără 6.000 euro după ce un astronaut a abordat-o din spațiu. Cum s-a î...
16:40
Ce au stabilit la Cotroceni Ilie Bolojan și liderii Coaliției? Președintele i-a sunat din elicopter # Newsweek.ro
Ilie Bolojan și liderii Coaliției de guvernare au fost să discute cu președintele Nicușor Dan, la Pa...
16:30
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe un drum național. Sunt scurgeri pe carosabil, circulație oprită # Newsweek.ro
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe un drum național. Sunt scurgeri pe carosabil, circulație oprită....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.