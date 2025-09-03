Aproape 600 de economiști apără independența Rezervei Federale și pe Lisa Cook, în fața încercărilor lui Trump de a o demite
Profit.ro, 3 septembrie 2025 09:50
Un grup de 593 de economiști, printre care laureați ai Premiului Nobel și foști oficiali ai Rezervei Federale (Fed), au semnat o scrisoare deschisă în care avertizează că încercarea președintelui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook amenință independența băncii centrale și subminează încrederea în unul dintre pilonii sistemului financiar american, transmite CNBC.
• • •
Acum 30 minute
09:50
09:40
Producătorul coreean Samsung își va lansa primul smartphone pliabil cu două balamale în septembrie sau octombrie, susține publicația coreeană ET News.
Acum o oră
09:20
Acțiunile Pepsi cresc după ce Elliott Investment intră în companie cu o participație de 4 miliarde de dolari și vede o oportunitate ”istorică” # Profit.ro
Acțiunile PepsiCo au urcat cu până la 5% în tranzacțiile de marți, după ce Elliott Investment Management, fondul de investiții activ al lui Paul Singer, a anunțat că a acumulat o participație de 4 miliarde de dolari la companie și a descris compania drept ”o oportunitate rară și istorică” de redresare, transmite CNBC.
09:10
Vinul zilei: un Grillo de la o cramă cu tradiție din Sicilia, care îmbină fericit componenta fructată, aciditatea relaxată, mineralitatea interesantă și unele tonuri tonice. Savuros alături de pește, fructe de mare sau plăcinte cu legume # Profit.ro
Recomandarea de azi, Coste a Preola Grillo 2024, este un vin organic sicilian cu prospețime mediteraneană și eleganță discretă.
Acum 2 ore
09:00
FOTO Accident între un microbuz și un autoturism, în Botoșani. Trei persoane, în stop cardio-respirator. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Profit.ro
Un microbuz și un autoturism au fost implicate, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în județul Botoșani. Au fost implicate 17 persone, dintre care șapte au fost descarcerate. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și li se fac manevre de resuscitare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat.
09:00
VIDEO Parada militară de la Beijing. Cea mai amplă demonstrație de forță etalată de China vreodată # Profit.ro
Parada militară, desfășurată în această dimineață la Beijing, este considerată una istorică, nu numai datorită amplorii sale, dar mai ales prin proiectarea hegemoniei, la capătul unei săptămâni în care liderul Xi Jinping și-a strâns aliații și i-a reunit.
09:00
Nu ai nevoie de PC ca să produci conținut în 4K. PS5 combină funcțiile de captură hardware cu aplicația gratuită Share Factory Studio, oferindu-ți un flux de lucru complet de la înregistrare la publicare.
08:50
Un fost ministru din Croația a fost condamnat la închisoare pentru că și-a decontat din fonduri europene facturi private la restaurant # Profit.ro
Gabrijela Zalac, fost ministru în guvernul din Croația, a fost condamnată la șapte luni de închisoare pentru că a plătit cheltuieli private la restaurante din fonduri europene, a anunțat Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, relatează AFP.
08:50
08:40
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, conform prevederilor guvernanței corporative, anunță reprezentanții CNAB. Mîndrescu a mai ocupat această funcție în perioada aprilie 2017 - februarie 2018 și a fost, între altele, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
08:40
Sainsbury's a anunțat că intenționează să introducă recunoașterea facială în toate supermarketurile sale din Regatul Unit, lansând această tehnologie controversată în primele magazine, relatează DPA/PA Media.
08:40
Compania americană OpenAI a anunțat că va introduce un mecanism de control parental pentru instrumentul său de inteligență artificială (AI) ChatGPT, după ce, la sfârșitul lunii august, unii părinți americani au formulat acuzații conform cărora acest robot conversațional i-ar fi încurajat pe copiii lor să se sinucidă, transmite AFP.
08:40
Partidul german de extremă dreapta AfD este afectat de o serie de decese ale candidaților înaintea unui important scrutin local # Profit.ro
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul țării, ceea ce a dat naștere rapid unei serii de teorii ale conspirației, relatează BBC.
08:30
Bogdan Mîndrescu, desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București # Profit.ro
08:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va trebui să își diminueze numărul de posturi cu 20% din totalul existent, de la 79 la 63, precum și numărul de funcții de conducere de la opt la patru, respectiv un director de direcție și trei șefi de serviciu, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
08:30
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.
08:20
Kraft Heinz a anunțat că se va separa în două entități distincte – una dedicată produselor alimentare de bază și alta sosurilor și produselor tartinabile –, marcând sfârșitul unei fuziuni de 10 ani care nu a adus creșterea așteptată. Operațiunea ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2026.
08:10
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morților din Ucraina # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin și a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morților în războiul din Ucraina, relatează Reuters.
Acum 4 ore
08:00
Asocierea Software Imagination & Vision și Aggranda Solutions a câștigat un contract pentru introducerea AI și automatizare în 18 instituții de stat. Cât vor încasa cele două companii # Profit.ro
Asocierea Software Imagination & Vision (lider) și Aggranda Solutions a câștigat, în urma unei licitații, un contract cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru furnizarea de soluții tehnologice de automatizare/robotizare a proceselor de lucru (RPA).
07:50
Cipru a găzduit 17.000 de turiști români în iulie, în urcare cu 23,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
07:50
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Tiberiu Porojan, fondator financialmarket.ro: Nicio investiție nu are un risc zero, chiar și cash-ul ăla pe care îl ținem la saltea riscă să fie erodat # Profit.ro
În cadrul emisiunii Educație cu Profit de la Profit.ro TV, Tiberiu Porojan, fondatorul platformei financialmarket.ro, a vorbit pe larg despre modul în care românii ar trebui să își abordeze bugetul personal, dar și despre importanța educației financiare, considerată de el un element de bază pentru sănătatea fiecărui individ și pentru stabilitatea economică la nivel colectiv.
07:40
Ascendia semnează un nou contract. Creștere explozivă a afacerilor și a profitului net. Dividende suplimentare în contextul anunțului privind majorarea taxării # Profit.ro
Listată în anul 2016, Ascendia obține rezultate excepționale din vânzarea produsului LIVRESQ.
07:30
VIDEO Profit.ro Live TV – Cătălina Bănuleasa, fondatoare Idea Morph: America este piața în care trebuie să fim, pentru că acolo mediul de startup ajută companiile să crească mult mai repede # Profit.ro
Startup-ul românesc Idea Morph s-a născut dintr-o nevoie foarte concretă apărută în perioada pandemiei: aceea de a găsi modalități prin care echipele care lucrau de acasă să poată continua să colaboreze și să rezolve problemele într-un mod structurat și eficient.
07:20
Cred că am stabilit – și nu de azi, de ieri – că propaganda există pentru ca oamenii să-și părăsească și casa, și familia, și rostul și să umble năuci prin lume în căutarea unor iluzii. În urmă cu două mii de ani, se spunea că, după forța armată, propaganda vine pe locul doi în puterile și consistența unui stat
07:00
Volvo V90, modelul break de clasă mare al mărcii suedeze, va fi retras definitiv din producție în septembrie.
06:10
Schimbare pentru firme. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:10
DECIZIE antitrust istorică - Google nu va fi obligat să vândă Chrome sau Android. Va trebui totuși să pună la dispoziția concurenței anumite date # Profit.ro
Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android.
Acum 12 ore
00:50
Schimbarea întregii echipe de conducere a Renault Group, care include și un nou șef al mărcii Dacia, aduce o nouă ierarhie în cadrul companiei auto franceze, în care Dacia pare că este așezată într-o poziție nouă.
00:40
EXCLUSIV Foști lideri Euroins - chemați în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment, conform informațiilor Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ Firmele din afara UE care activează în România, obligate să aibă cel puțin un punct de lucru și birou fizic. Obligații noi și pentru firmele de curierat internațional # Profit.ro
Operatorii economici străini, din afara Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, vor fi obligați să înființeze cel puțin un punct de lucru pe teritoriul României și cel puțin un birou fizic pentru asistența consumatorilor din țară, dacă cifra anuală de afaceri a acestor firme pe teritoriul Romăniei depășește 1 milion de euro, prevede un proect al actualei puteri analizat de Profit.ro.
00:40
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici # Profit.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei.
00:40
2 septembrie 2025
22:00
Bursa suferă o corecție modestă, în pofida vântului nefavorabiul dinspre Europa. Sfidare încă și mai mare din partea acțiunilor One United # Profit.ro
Indicele principal de la BVB s-a retras cu un sfert de procent într-o sesiune cu o lichiditate slabă și în care acțiunile developerului One United Properties și-au croit drum către podium după ce au anunțat program de răsumpărare pentru o cincime din titluri.
21:20
Închisoare pentru un viticultor francez care a produs șampanie falsă. Sute de mii de sticle livrate # Profit.ro
Un viticultor francez a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 18 luni cu executare, cu acuzația că a produs șampanie falsă pe bază de vinuri provenind din Spania și Ardeche (sud-est-ul Franței), arome și gaz carbonic.
Acum 24 ore
20:50
O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în afara carosabilului, pe drumul dintre Murgeni și Bârlad (DN 24A), la Simila.
20:20
Compania rusă Gazprom a anunțat că a încheiat un acord pentru a crește livrările de gaz către China și pentru a construi un nou gazoduct de mare capacitate, relatează agenția Reuters, citată de BFM TV.
20:00
GRAFICE Studenții au dat startul goanei după chirii în București, dar se lovesc de prețuri tot mai piperate # Profit.ro
Începutul toamnei aduce nu doar un nou an universitar, ci și o cursă pentru găsirea unei locuințe.
19:30
Început tumultos de septembrie pe piețele financiare în Europa: Randamentele obligațiunilor ating maxime multianuale, acțiunile scad # Profit.ro
Randamentele obligațiunilor pe termen lung din Europa au urcat, marți, la niveluri care nu au mai atinse în ultimii peste 10 ani, costurile de împrumut pentru Marea Britanie fiind cele mai ridicate începând cu 1998, în condițiile în care investitorii devin tot mai îngrijorați de starea finanțelor publice la nivel global. Acțiunile s-au depreciat, dolarul s-a întărit și prețul aurului a atins un nou record.
19:10
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara confirmă - întrerupe activitatea. Sute de angajați, trimiși în șomaj tehnic # Profit.ro
ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie.
19:00
Președintele Nicușor Dan merge mâine la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în contextul începerii lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.
18:30
Prețul lingourilor cu livrare imediată a urcat cu aproape 1%, până la 2.508,73 de dolari pe uncie, depășind maximul stabilit în luna aprilie, când președintele american și-a prezentat noul plan tarifar.
18:10
MITP, motor digital al Moldovei: expansiune record, impact economic și venituri de 1 miliard de euro # Profit.ro
Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa, a fost creat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de top pentru produse și servicii tech. În prezent MITP reunește peste 2.500 de companii rezidente, dintre care 686 s-au alăturat în 2024 – cea mai mare creștere anuală de la înființarea parcului. Pentru 2025, MITP estimează veniturile generate de companiile rezidente la 1 miliard de euro, cu o creștere de 30% față de 2024, confirmând potențialul sectorului IT ca motor de creștere economică pentru Moldova.
17:50
China face noi eforturi pentru a limita obiceiul muncii prelungite, cunoscut sub denumirea ”996” – program de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, pe fondul presiunilor sociale și internaționale, transmite Reuters.
17:30
Pippi Șosețica, IKEA și Premiul Nobel se numără printre cele 100 de opere, mărci și idei considerate definitorii pentru a fi suedez.
17:00
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, prezintă o nouă soluție IT: Directorii scapă de grija legislației și pot să se axeze pe copii, nu pe hârtii # Profit.ro
În cadrul Maratonului Profit.ro - Viitorul Educației în România, Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, a vorbit despre birocrația excesivă din școli, soluțiile digitale oferite de platforma VIVA și modul în care acestea sprijină cadrele didactice și directorii să se concentreze pe elevi, nu pe proceduri administrative. Ea a subliniat importanța comunicării între școală, profesori și părinți, dar și rolul platformei în actualizarea legislativă și reducerea presiunilor birocratice
16:50
ULTIMA ORĂ Bolojan cere prefecților să verifice datele trimise de primari privind angajații acestora, pe fondul disputei privind reforma administrației # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.
16:30
În fiecare an, sute de turiști chinezi se îndreaptă spre satul Momchilovtsi din Munții Rodopi, aproape de granița Bulgariei cu Grecia, pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și care a devenit un adevărat hit în rândul consumatorilor din China, transmite Reuters.
16:20
VIDEO Bogdan Ivan: Ținta este ca prețul la energie să scadă cu 25%; sub media UE care este de 1,28 de lei pe kWh # Profit.ro
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora prețul la energia electrică în România să scadă cu 25%, în momentul de față fiind de 1,50 lei pentru un kWh, iar media europeană este de 1,28 lei pentru un kWh, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
16:20
ULTIMA ORĂ Noi stații pe Magistrala Berceni-Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă VIDEO # Profit.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, anunță ministrul Transporturilor.
16:10
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro # Profit.ro
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, falsificând documente cu privire la proprietatea asupra terenurilor, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, transmite Reuters.
