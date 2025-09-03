Comoara descoperită la Cluj. Ce a găsit un bărbat cu un detector de metale: „Sunt inestimabile”
Gândul, 3 septembrie 2025 09:50
Comoara descoperită la Cluj. Un bărbat a făcut o descoperire arheologică, folosindu-se de un detector de metale. A scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul țării, iar piesele descoperite vor fi analizate de o echipă internațională de specialiști. Obiectele descoperite de „vânătorul” de comori se află la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirea […]
• • •
Acum 10 minute
10:00
Universitatea Craiova l-a transferat pe nigerianul Monday Etim, de la Hillerod, și e cea mai scumpă mutare din istoria clubului danez. Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe o perioadă de trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. El a mai jucat la Kadji Sports Academy, Montverde Academy, LAFC, […]
Acum 30 minute
09:50
Comoara descoperită la Cluj. Ce a găsit un bărbat cu un detector de metale: „Sunt inestimabile” # Gândul
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre necesitatea unui răspuns din partea românilor în fața situațiilor politice actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât […]
09:40
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 septembrie 2025, în a 1.288-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce ultimele sale eforturi diplomatice, inclusiv o întâlnire bilaterală în Alaska, nu au reușit să producă niciun progres […]
Acum o oră
09:30
ACCIDENT grav cu 21 victime în Botoșani între un microbuz și un autoturism. 2 morți. Planul Roșu de Intervenție, activat # Gândul
Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, pe DN 24C, între Românești și Dămideni, județul Botoșani. În coliziunea dintre un microbuz și un autoturism au fost implicate 15 persoane, dintre care 3 sunt resuscitate la fața locului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Accidentul s-a produs pe drumul național 24C, în apropierea localităților […]
09:20
George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Nicușor Dan n-a câștigat nici măcar accesul în turul doi” Invitat la Marius Tucă Show, George Simion […]
09:20
Președintele francez avertizează Israelul împotriva continuării ofensivei din Fâșia Gaza/ Macron este pregătit să recunoască un STAT PALESTINIAN # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat, marți, că nicio „ofensivă” sau „tentativă de anexare” a teritoriilor Fâșiei Gaza nu va opri mișcarea de recunoaștere a unui stat palestinian. „Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat […]
09:10
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025 # Gândul
Pe piața imobiliară din România apare o nouă oportunitate pentru cei interesați de o locuință la preț accesibil. Într-un oraș cunoscut din țară a fost scos la vânzare un apartament cu 2 camere la un preț de doar 9000 de euro, potrivit anunțului publicat pe site-ul olx.ro. Valea Jiului continuă să rămână o regiune în […]
09:10
Reforma administrației a lui Bolojan, o „shaorma cu de toate” / Culisele discuțiilor dintre primarii NEDUMERIȚI de procentele lui Bolojan # Gândul
Șefii administrațiilor locale sunt complet bulversați de „marea reformă” inițiată de Guvern, prezentată pe larg de Bolojan și încurcată în coaliție. Intervine Nicușor Dan, face calcule pe hârtie și le spune liderilor coaliției să nu se mai certe. Aceștia au termen să ajungă la un acord – 15 septembrie. Până atunci, Bolojan face un nou […]
09:10
Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Mandatul său începe cu data de 3 septembrie # Gândul
Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu. Numirea s-a făcut în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Acesta a mai deținut această funcție în perioada aprilie 2017-februarie 2018. […]
09:10
Meteo 3 septembrie 2025. Cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C # Gândul
Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi. Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de […]
Acum 2 ore
09:00
Un spray nazal ar putea preveni infectarea cu COVID. Acesta reduce și incidența altor infecții respiratorii simptomatice # Gândul
Azelastina, un medicament antihistaminic folosit de ani de zile împotriva alergiilor sezoniere, ar putea reduce semnificativ riscul de infectare cu Covid și alte boli respiratorii, conform unui studiu publicat în JAMA Internal Medicine. Potrivit NBC News, un spray nazal disponibil fără prescripție medicală, utilizat în mod obișnuit pentru tratarea alergiilor, ar putea fi noua armă […]
09:00
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi # Gândul
Toamna anului 2025 aduce transformări importante pentru trei zodii. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor lua decizii curajoase pe plan personal și profesional, punând bazele unui nou capitol de viață. Astrologii anunță că lunile septembrie, octombrie și noiembrie din 2025 vor fi marcate de mișcări astrale cu impact puternic. Pentru unii nativi, aceasta va […]
08:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre raportul administrației Trump la libertatea de exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Noi credem că am câștigat alegerile, dar nu am avut contextul geopolitic necesar ca să aibă […]
08:50
08:50
MAMA tânărului care a bătut un livrator asiatic în Capitală, despre fapta fiului ei: „Probabil că ăla a zis ceva”. Agresorul: Am fost manipulat online # Gândul
Cazul tânărului de 20 de ani din București, arestat pentru atacul asupra unui livrator din Bangladesh, capătă noi acuzații. Mama agresorului încearcă să-i ia apărarea spunând că „fiecare mai face din astea”. Pe de altă parte, agresorul a spus că a fost manipulat din online să recurgă la astfel de gest. Tânărul din București, Cosmin […]
08:50
Adrian Mititelu l-a TRANSFERAT pe Vladislav Blănuță la miezul nopții. A semnat cu Dinamo Kiev. Detalii despre contract # Gândul
Vladislav Blănuță e noul jucător al celor de la Dinamo Kiev, fosta echipă a lui Mircea Lucescu. Transferul a fost anunțat de clubul din Ucraina la miezul nopții. Mititelu, patronul de la FC U, club care-l deținea pe Vladislav Blănuță, va primi 2.500.000 de euro și 20 la sută dintr-un viitor transfer. Jucătorul va primi […]
08:40
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat # Gândul
Curentul suveranist se simte și în Republica Moldova. Analistul de politică externă Dan Dungaciu spune, într-un interviu pentru Gândul, că noutatea în scrutinul parlamentar, din septembrie, este apariția curentului suveranist. Profesorul atrage atenția că până și partidele mari, inclusiv pro-europenii (PAS) și cei considetați pro-rușii (PSRM), încearcă să îmbrace haina suveranistă. Profesorul Dungaciu spune că de-a […]
08:40
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat # Gândul
O tragedie a avut loc la Vaslui, marți seară. Un copil de aproape 2 ani a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat. Părinții au apelat imediat 112, însă minorul era inconștient în momentul sosirii echipajului medical. Mama copilului a ajuns la spital, în stare de șoc. Un […]
08:40
08:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic # Gândul
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuție privind programul său de rachete balistice, a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării, Ali Larijani. Salutând decizia puterilor europene de a declanșa un mecanism pentru a impune din nou sancțiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat dispuse […]
08:20
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI? # Gândul
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine la București astăzi. Misiunea FMI se desfășoară în perioada 3-12 septembrie și este o vizită reprogramată, amânată din primăvară, pentru perioada de după alegerile electorale. Surse guvernamentale au precizat, pentru Gândul, că discuțiile cu FMI se vor axa pe analizarea economiei românești […]
08:10
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a dezvăluit detalii importante din timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor în care și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „M-au contactat […]
08:10
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra # Gândul
Guvernul Bolojan vrea să taie posturi din administrația locală, dar se împiedică în cifre și procente. Face simulări pe date greșite. Nimeni nu știe exact câți bugetari lucrează în aparatul local. Premierul a prezentat, marți, simulări de concedieri bazate pe procente și cifre eronate. De fapt, baza a fost greșită, de la început, spun aleși […]
08:10
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane € # Gândul
În dimineața zilei de 3 septembrie 2025, au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Datele indică faptul că prejudiciul ar fi estimat la peste 18 milioane de euro. În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc zeci de percheziții DNA, transmit surse judiciare ale GÂNDUL. Cele […]
08:10
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici # Gândul
Orașul preferat de bogații lumii, Miami-SUA, pare a fi cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii din administrațiile publice din România, amenințate de premierul Ilie Bolojan cu reducerile de personal. Se pare că sunt 12 primării, în țară, care vor trimite aici „delegații”, la cursuri, în luna octombrie. După ce-a apărut în presă că o „delegație” […]
Acum 4 ore
07:50
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa # Gândul
Un livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea o comandă, motiv pentru care a cerut ajutorul unui pieton. Reacția persoanei abordate l-a uimit pe angajatul serviciului de curierat. Livratorul nepalez a fost filmat, într-o seară, în timp ce aducea comanda unui client. Atunci, un dialog a avut loc între ei, pe stradă. […]
07:50
Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională # Gândul
FCSB se confruntă cu noi probleme de lot. După ce Daniel Bîrligea a ieșit accidentat din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, acum un alt titular al echipei pregătite de Elias Charalambous s-a lovit. Este vorba de fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani), care a suferit o accidentare […]
07:40
Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre tensiunile geopolitice dintre Occident și Rusia, precum și despre poziția SUA în contextul schimbării administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europa a pus mereu gaz pe foc pentru ca relația americano-rusă să se strice” Adrian Severin a vorbit despre […]
07:30
Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE # Gândul
Intervenționismul accentuat al Administrației Donald Trump în mediile de afaceri americane evidențiază apariția capitalismului post-neoliberal, ceea ce ar putea însemna revenirea statului la un proiect autoritarist, comentează cotidianul francez Le Monde, observând și perturbarea echilibrului instituțional și a relațiilor comerciale cu partenerii Statelor Unite. ”În fiecare săptămână, Donald Trump demontează ceea ce reprezentau, după al […]
07:20
Bancul de miercuri: „combinație puternică” la Voyo. Dialogul dintre doi amici stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Bă nebunule, am o combinație puternică, într-o săptămână sar de un milion de euro, dar îmi trebuie 1005 euro ca să încep, îmi dai? – La ce d****u îți trebuie 1000 și 5 euro? – Cu 5 euro […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Maria Ciobanu, supranumită “Ciocârlia muzicii populare românești”, este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de folclor din România. S-a născut pe 3 septembrie 1937, în comuna Roșiile, județul Vâlcea, și […]
07:20
Începe dimineața de miercuri cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Conversație cu părinții după prima întâlnire”. Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama: – Cum a fost, e frumos? – Ah, Doamne, e super! – Miroase bine? – Extraordinar! Un Gentleman!! – Cina a fost gustoasă?? – Foarte gustoasă. Restaurant […]
07:10
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă? Gândul a vorbit cu 4 piloți, inclusiv un FOST ȘEF DE STAT MAJOR: E nevoie de anchetă oficială/Imposibil un atac țintit/Bruiaj specific zonelor de conflict/Posibil atac doar de la sol # Gândul
În data de 1 septembrie 2025, ziua în care președinta Comisiei Europene trebuia să aterizeze în România, o știre a făcut înconjurul redacțiilor din țară si din străinătate: „Avionul cu care Ursula von der Leyen se deplasa în Bulgaria a fost atacat cibernetic de ruși. Sistemul GPS al aeronavei a fost dat peste cap!” Imediat, […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin îi acuză pe liderii europeni de perpetuarea conflictului din Ucraina, susținând că aceștia ar fi responsabilii morali ai dezastrelor generate de acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europa era deja irelevantă din punct de vedere strategic” Adrian Severin critică liderii occidentali, despre […]
06:50
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Parada de Ziua VICTORIEI de la Beijing: 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial # Gândul
UPDATE: Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing, China comemorând 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Gazda evenimentului, Xi Jinping, îmbrăcat în costum „Zhongshan”, a prezentat capacitatea militară a Chinei. Cei doi foști demnitari au dat mâna cu […]
06:10
Acum 12 ore
01:10
În emisiunea lui Marius Tucă din 2 septembrie 2025, Adrian Severin a comentat despre vizita desfășurată în România de către liderul european Ursula, șef al Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că, potrivit ministrului german de externe Pistorius, Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul politicii de apărare sau […]
01:00
Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri” # Gândul
Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, a anunțat pe X că Statele Unite ale Americii au efectuat o „lovitură letală” împotriva unui presupus „vas care transporta droguri” dinspre Venezuela. Vasul era operat de o organizație narco-teroristă. Președintele Donald Trump a făcut o referire la acest incident într-o declarație din Biroul Oval. „Așa cum a anunțat […]
00:40
Adrian Severin: „Pentru ca noi să beneficiem de ARTICOLUL 5 din Nato a trebuit să plătim foarte mult prin bugetele de apărare” # Gândul
Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 2 septembrie 2025, a vorbit despre adevărata natură a păcii și garanțiile de securitate în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că nu orice pace este acceptabilă și pune accent pe importanța unor garanții reale, nu doar pentru Ucraina, […]
00:20
Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul # Gândul
În Horoscopul prezentat la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, Cristina Groza spune că luna septembrie 2025 este Luna Cocoșului de Lemn în zodiacul chinezesc. Această lună marchează o perioadă de oportunități, dar și de dificultăți pentru anumite zodii. „Deja a început să se simtă energia lunii septembrie, sau mai exact, a lunii Cocoșului […]
2 septembrie 2025
23:50
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie # Gândul
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în […]
23:50
Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare” # Gândul
„Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare. România a avut posibilitatea să implementeze un proiect fantastic, nu doar să digitalizeze, să automatizeze niște procese în instituțiile statului, au omorât acest proiect”, a declarat ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, la B1 TV. Ministrul Digitalizării a vorbit despre faptul […]
23:40
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că, în opinia sa, rezultatele sondajelor pot fi irelevante dacă alegerile nu sunt organizate corect. El a afirmat că România nu trăiește într-o democrație deplină și că instituțiile statului sunt „înțesate de pile, relații și amante”, menționând în special ANCOM […]
23:10
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că orice protest inițiat de AUR va fi ușor discreditat de către „mecanismele sistemului”. El a precizat că partidul va acționa atât pe căi parlamentare, cât și prin exprimarea opiniilor în Parlament. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Simion […]
23:10
Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, întrebat dacă SUA și-ar putea retrage trupele din țara noastră, a dezvăluit că există o cooperare foarte bună cu partenerul american. Într-o emisiune la Antena 3CNN, Ionuț Moșteanu a declarat despre americani că sunt cel mai important partener al nostru. „La rândul meu cred că în fiecare săptămână am discuții […]
22:50
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reformarea administrației: Trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat marţi seară, la România TV, că întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei nu a fost foarte lungă. „Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”, a spus liderul interimar al PSD. Cu privire la reforma din administrație, Sorin Grindeanu a declarat […]
22:40
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei # Gândul
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a acuzat administrația Trump din SUA că încearcă să-l răstoarne de la conducere, fiind observate distrugătoare americane lângă coasta țării sale. Aflat la putere din 2013, de la moartea președintelui Hugo Chavez, Maduro a amenințat că dacă SUA atacă, acesta va transforma Venezuela într-o „republică înarmată”. De asemenea, el a avertizat […]
22:40
Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan urmează să fie chemat la audieri în Senat pentru a da explicații cu privire la pachetul de măsuri de austeritate, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără consultări publice sau dezbateri parlamentare, potrivit unor surse parlamentare, consultate de GÂNDUL. Decizia a fost luată marți în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”…
