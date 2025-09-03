Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Putin și Kim Jong-un la parada militară de la Beijing
Foștii premieri ai României, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, au fost invitați la parada militară organizată de China, unde Xi, Putin și Kim au apărut pentru prima dată împreună în public. Evenimentul a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, desfășurându-se în Piața Tiananmen din Beijing. Participarea reprezentanților neoficiali ai
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Putin și Kim Jong-un la parada militară de la Beijing
Tânărul care a agresat livratorul asiatic din București susține că a fost „manipulat". Sora lui ar fi fost agresată de străini
Costin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, care a agresat un livrator asiatic pe o stradă din București, a fost audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, precum și pentru promovarea de însemne legionare. În fața procurorilor, Costin
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit" de Vladimir Putin după ce summitul din Alaska din 15 august nu a reușit să producă un acord de pace pentru Ucraina. Întâlnirea de la Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, s-a desfășurat pe 15 august 2025, dar nu a reușit să producă un acord concret sau
Grindeanu propune reduceri de 25% la primării, dar etapizat: „Reforma se face cu cap, nu cu toporul"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații susțin reforma administrației publice locale, dar propun o abordare diferită față de cea a premierului Ilie Bolojan. În loc de reduceri drastice, PSD propune o diminuare cu 25% a posturilor ocupate, implementată etapizat și cu evaluări periodice. Propunerea PSD: reducere de 25%, dar cu măsuri
Ce test i-a dat Nicușor Dan lui Bolojan, la Cotroceni, cu pixul pe hârtie, de față cu Grindeanu, Kelemen și Fritz
Președintele Nicușor Dan l-a întrebat, marți, pe premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, care este impactul bugetar dacă va concedia 13 mii de funcționari din administrația publică locală, decizie pentru care prim-ministrul a amenințat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată, scrie A3CNN. Bolojan i-a răspuns Președintelui că "nu poate
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului. „Din punctul meu de vedere, pe
Culisele crizei politice. Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni. Bolojan e cu demisia pe masă
Coaliția de guvernare se află în cel mai complicat moment de la constituire, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN, după ce premierul Ilie Bolojan și-a pus mandatul pe masă. Acesta a amenințat că va demisiona dacă reforma administrației locale și tăierile cerute de el nu sunt acceptate. Bolojan vrea reducerea efectivă cu 15%
Bugetul de stat avea o datorie de 5,2 miliarde de lei către magistrați ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante, conform unei note informative confidențiale a Ministerului Finanțelor. Documentul, discutat în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, trăgea un semnal de alarmă privind sumele
Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: "Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%"
Premierul Bolojan a declarat că nu crede că anul acesta poate fi închieat cu un deficit bugetar sub 8% din PIB. "Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar neavând datele în momentul de față, Ministerul de Finanțe cu siguranță va comunica în perioada următoare estimările odată
Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin
De anul viitor, cei mai mulți români vor plăti impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care poluează puternic ar putea plăti și de trei ori mai mult. Iar proprietarii de locuințe noi vor scoate mai mulți bani din buzunar decât cei care au în proprietate apartamente vechi. În prezent, impozitul
Guvernul Bolojan a triplat taxa pe marile averi și micșorează salariile din marile companii. Persoanele scutite de impozit
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat luni mai multe amendamente la pachetul 2 de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, înainte de asumarea răspunderii în Parlament. Printre modificările principale se numără triplarea impozitului pe marile averi și reduceri salariale pentru șefii autorităților autonome. Taxa pe marile averi crește de la 0,3% la 0,9% Una dintre
Lia Olguța Vasilescu critică reforma administrației locale: „„Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma"
Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a comentat tensiunile din coaliția de guvernare generate de reforma administrației locale propusă de premierul Ilie Bolojan (PNL), care prevede concedieri în primării. Vasilescu a respins posibilitatea ca Bolojan să își dea demisia din funcția de premier, argumentând că nu există motive reale pentru acest gest. „Eu nu cred
Trump cere companiilor farmaceutice să publice datele complete despre vaccinurile anti-COVID: „vreau răspunsul și îl vreau ACUM"
Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat companiilor farmaceutice să facă publice toate datele privind vaccinurile împotriva COVID-19, în contextul în care susține că există incertitudini la nivelul CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) și al Departamentului de Sănătate. Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a declarat că a primit informații „extraordinare" de la
Primarul interimar al Capitalei anulează protestul anti-imigrație din 2 septembrie. Stelian Bujduveanu: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat anularea protestului anti-imigrație programat pentru 2 septembrie, organizat de Partidul Noua Dreaptă și SOS România. Decizia a fost comunicată printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, după convocarea Comisiei de Ordine Publică. „Ca primar general am datoria să protejez orașul și să aplic legea. Astăzi am
Bolojan și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal 2: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult"
Guvernul a angajat răspunderea pe majoritatea măsurilor din al doilea pachet fiscal, cu excepția reformei administrației locale, care rămâne blocată de opoziția PSD și UDMR. Premierul Ilie Bolojan a venit luni în fața Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe aproape tot pachetul fiscal 2, cu excepția reformei administrației locale care a rămas pe dinafară
Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă"
Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „I want cash, no card" („Vreau cash, nu card") sau „De ce nu sunt buni banii mei" și a devenit violent verbal cu echipajul de
Sorin Grindeanu, critici pentru Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție" / Ce spune despre o demisie a premierului
PSD consideră că reforma administrației publice locale trebuie făcută, dar respinge impunerea unor măsuri care să nu aibă consens în coaliție, a transmis Sorin Grindeanu într-o conferință de presă organizată luni după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Întrebat despre amenințarea premierului că va demisiona.dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a transmis că „nu
Paul Stănescu vorbește despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este doar o chestiune de timp"
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp" până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro. În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire
Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă". Ploaie de injurii, pumni și imobilizare forțată
Donald Trump respinge zvonurile despre „moartea" sa: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea"
Președintele SUA a reacționat pe Truth Social la speculațiile privind deteriorarea sănătății sale, în contextul în care hashtag-ul „TrumpIsDead" a devenit trending pe rețelele sociale. Președintele SUA, Donald Trump, a respins luni speculațiile privind „deteriorarea" stării sale de sănătate într-o postare pe Truth Social, declarând că nu s-a simțit niciodată mai bine în viața sa.
Sondaj: 75% dintre ucraineni acceptă armistițiul cu Rusia doar cu garanții internaționale de securitate
Un nou studiu de opinie relevă
Ispita Cristina Scarlevschi, criticată după ce s-a tras în poză cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mândră să pot trăi astfel de momente” # Lumea Politică
Ispita de la „Insula Iubirii”, Cristina Scarlevschi, a fost nevoită să închidă comentariile după valul de reacții negative provocat de prezența sa la evenimentul de Ziua Limbii Române din Chișinău Cristina Scarlevschi, ispita feminină de la „Insula Iubirii”, a stârnit controverse în mediul online după ce a publicat o fotografie alături de președinta Republicii Moldova, […] The post Ispita Cristina Scarlevschi, criticată după ce s-a tras în poză cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mândră să pot trăi astfel de momente” first appeared on Lumea Politică.
Zelenski anunță arestarea unui suspect în asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean # Lumea Politică
Deputatul Andrii Parubii a fost împușcat mortal pe 30 august la Liov de un atacator care s-a deghizat în livrator. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că autoritățile au arestat un suspect în cazul asasinării deputatului Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Liov pe 30 august. Potrivit informațiilor furnizate […] The post Zelenski anunță arestarea unui suspect în asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean first appeared on Lumea Politică.
Dominic Fritz despre reducerile din administrația publică: „Susținem premierul în această cură de slăbire” # Lumea Politică
Președintele USR confirmă consensul coaliției pentru reducerea numărului de bugetari, dar precizează că există dezacorduri asupra modului de implementare Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că toate partidele din coaliția de guvernare sunt de acord cu reducerea numărului de angajați din administrația publică locală și centrală, susținând măsurile de austeritate propuse de premierul Ilie Bolojan. […] The post Dominic Fritz despre reducerile din administrația publică: „Susținem premierul în această cură de slăbire” first appeared on Lumea Politică.
Primarul din Câmpulung Muscel, fost candidat la prezidențiale critică suspendarea investițiilor prin fonduri europene și îi cere premierului să analizeze situația fiecărui UAT în parte. Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și fost candidat în alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj dur către premierul Ilie Bolojan, criticând măsurile de austeritate propuse și suspendarea investițiilor prin […] The post Elena Lasconi îl avertizează pe Ilie Bolojan: “Cea mai mare greșeală este…” first appeared on Lumea Politică.
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 31 august, în ședința coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple, potrivit informațiilor Libertatea. „Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? […] The post Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine” first appeared on Lumea Politică.
Fostul premier Mihai Tudose apare ca variantă-surpriză pentru conducerea serviciului secret extern, în contextul în care propunerile pentru Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca au fost criticate. Numele fostului premier Mihai Tudose circulă printre variantele luate în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse guvernamentale. Propunerea vine în contextul în care […] The post Varianta surpriză vehiculată pentru șefia SIE după blocarea altor nominalizări first appeared on Lumea Politică.
Ce spune Daniel David despre banii pentru salariile profesorilor și bursele elevilor # Lumea Politică
Ministrul Educației face un apel la solidaritate în contextul măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan: “Putem ieși din această situație doar împreună” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a oferit asigurări că sistemul de învățământ va funcționa normal în anul școlar 2025-2026, confirmând că salariile și bursele vor fi plătite până la sfârșitul anului, în […] The post Ce spune Daniel David despre banii pentru salariile profesorilor și bursele elevilor first appeared on Lumea Politică.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că aliații au decis să aștepte până luni, 1 septembrie, pentru ca Rusia să demonstreze o dorință și o disponibilitate reale de a participa la o întâlnire bilaterală privind încetarea războiului din Ucraina, potrivit The Guardian. Volodimir Zelenski a declarat că aliații Ucrainei au convenit să aștepte până luni pentru a […] The post Zelenski îi dă un ultimatum lui Putin. „Am decis să așteptăm până luni” first appeared on Lumea Politică.
Facturile la energiei ar putea scădea. Ivan: „Avem un pachet prin care reducem preţul final. L-am depus în Guven” # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi la Antena 3 CNN că a depus la Guvern pachetul legislativ cu măsuri pentru reducerea prețului facturilor la energie, care au explodat după eliminarea plafonării. Oficialul a precizat că a avut o ședință cu premierul României, Ilie Bolojan, și reprezentanții ANRE pentru a le propune și alte măsuri, […] The post Facturile la energiei ar putea scădea. Ivan: „Avem un pachet prin care reducem preţul final. L-am depus în Guven” first appeared on Lumea Politică.
Guvernul adoptată „Pachetul 2”. De unde se fac concedieri, ce taxe cresc. Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri” # Lumea Politică
Guvernul Bolojan aprobă, într-o ședință programată la ora 16:00, noile măsuri fiscale din pachetul 2. Acestea au fost împărțite în 6 legi pe care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, la începutul săptămânii viitoare. Proiectul privind reforma pensiilor magistraților a fost modificat după ședința avizul cu observații al Consiliului Economic și Social. Modificările însă […] The post Guvernul adoptată „Pachetul 2”. De unde se fac concedieri, ce taxe cresc. Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri” first appeared on Lumea Politică.
Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE # Lumea Politică
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că pregătește asumarea răspunderii în Parlament pe șase pachete de austeritate, calificând măsura drept „o sfidare” la adresa cetățenilor și ocolirea dezbaterii democratice. Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate. Potrivit europarlamentar […] The post Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE first appeared on Lumea Politică.
ANAF solicită oficial familiei Iohannis plata datoriilor și eliberarea imobilului din Sibiu # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală confirmă că a notificat fostul cuplu prezidențial să achite sumele aferente perioadei 1999-2015 pentru imobilul pierdut în instanță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial că a transmis o notificare fostului cuplu prezidențial Klaus și Carmen Iohannis prin care le solicită eliberarea imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu […] The post ANAF solicită oficial familiei Iohannis plata datoriilor și eliberarea imobilului din Sibiu first appeared on Lumea Politică.
Guvernul atacă fraudele din insolvență: 100 de miliarde de lei, cât aproape tot deficitul bugetar. Patronii „săraci”, dar înconjurați de lux # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor propune noi reguli pentru a depista patronii bogați care își ascund averea în spatele firmelor aparent sărace aflate în insolvență. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește o reformă majoră a legislației insolvenței pentru a recupera o parte din cele aproximativ 100 de miliarde de lei datorate de companiile aflate în această procedură. […] The post Guvernul atacă fraudele din insolvență: 100 de miliarde de lei, cât aproape tot deficitul bugetar. Patronii „săraci”, dar înconjurați de lux first appeared on Lumea Politică.
Creșterea semnificativă a facturilor la energie determină românii să caute metode eficiente de reducere a consumului, indiferent de piața pe care se află – concurențială sau universală. Cea mai directă abordare rămâne economisirea fiecărui kilowatt consumat. Măsuri imediate pentru reducerea consumului Specialiștii propun o serie de soluții simple, dar cu impact semnificativ asupra facturii lunare: […] The post Cum să faci economie la curent, după ce facturile au explodat. Sfaturi practice first appeared on Lumea Politică.
Deficitul bugetar este 4,04% din PIB după șapte luni ale anului. Unde am ajuns față de 2024 # Lumea Politică
România înregistrează aceleași probleme fiscale structurale ca în perioada similară a anului precedent, cu un deficit bugetar consolidat de 76,44 miliarde de lei (4,04% din PIB) după primele șapte luni ale anului 2025, conform datelor publicate joi de Ministerul Finanțelor. Evoluția deficitului – semne de îngrijorare Deficitul s-a deteriorat față de luna iunie, când se […] The post Deficitul bugetar este 4,04% din PIB după șapte luni ale anului. Unde am ajuns față de 2024 first appeared on Lumea Politică.
George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?” # Lumea Politică
George Simion a distribuit pe Facebook o filmare în care sunt surprinși patru cetățeni pakistanezi care prind două lebede pe râul Argeș și întreabă: „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU” Colega lui George Simion, Gianina Șerban, a transmis pe pagina sa de Facebook că: „Îi felicit pe poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov […] The post George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?” first appeared on Lumea Politică.
Românii care dețin locuințe sunt buni de plată. Impozitul pe proprietate va crește, de anul viitor, cu până la 70%. De exemplu, dacă până acum un român plăte 120 de lei pentru o casă la țară, noul impozit ar putea ajunge la 200 de lei. Autoritățile locale vor avea astfel o sursă mai consistentă de […] The post Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini first appeared on Lumea Politică.
Ce spune Grindeanu despre ipoteza că Nicușor Dan îl susține pe Drulă pentru Primăria Capitalei: # Lumea Politică
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că până în momentul de față coaliția politică PSD-PNL-USR-UDMR nu a fost capabilă să vină cu un plan pentru București, un plan strategic care să cuprindă proiecte dedicate oamenilor, nu preocupările de candidatură „ale unora”. „Dacă iar discutăm despre persoane și despre data alegerilor (propusă în noiembrie – n.red), care […] The post Ce spune Grindeanu despre ipoteza că Nicușor Dan îl susține pe Drulă pentru Primăria Capitalei: first appeared on Lumea Politică.
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva # Lumea Politică
Bărbatul care a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh a mărturisit că îi pare rău şi că nu se aştepta să fie văzut de cineva. Incidentul a avut loc, marți seară, în București. Polițistul din București care l-a prins pe agresorul livratorului străin lovit în față a declarat presei că a mai intervenit și […] The post Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva first appeared on Lumea Politică.
CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns” # Lumea Politică
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că a început să înțeleagă ceea ce la început i se părea irațional în comportamentul președintelui Nicușor Dan și l-a făcut să spună în luna mai „că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Gazetarul punctează două evenimente care l-au făcut să ajungă la această […] The post CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns” first appeared on Lumea Politică.
Ce notă dă Bolojan Coaliției și care e relația cu Nicușor Dan: „Avem abordări diferite” # Lumea Politică
Premierul României, Ilie Bolojan, a dezvăluit miercuri, la Antena 3 CNN, că a acordat nota 8 Coaliţiei de guvernare, spunând că, într-o coaliţie cu patru partide, “nu e vorba de a ne certa, ci de a avea abordări diferite, care trebuie armonizate”. În plus, el a adăugat faptul că “relaţia cu domnul Preşedinte este o relaţie […] The post Ce notă dă Bolojan Coaliției și care e relația cu Nicușor Dan: „Avem abordări diferite” first appeared on Lumea Politică.
NATO: Toate țările membre vor atinge obiectivul de 2% din PIB pentru apărare în 2025 # Lumea Politică
Alianța Nord-Atlantică a anunțat joi, 28 august, că toate cele 32 de țări membre vor aloca în 2025 cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărare, marcând o realizare istorică a unui obiectiv stabilit acum un deceniu. Finalizarea unui angajament de lungă durată Conform ultimelor cifre făcute publice la Bruxelles, toate țările membre ale […] The post NATO: Toate țările membre vor atinge obiectivul de 2% din PIB pentru apărare în 2025 first appeared on Lumea Politică.
Bolojan anticipează: Căderea reformei pensiilor magistraților la CCR va compromite legitimitatea Guvernului # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri seară un avertisment categoric privind impactul pe care l-ar avea o eventuală decizie de neconstituționalitate asupra reformei pensiilor magistraților, susținând că aceasta ar submina credibilitatea Executivului în implementarea altor reforme necesare. Strategia juridică a lui Bolo Bolojan a explicat abordarea adoptată pentru a evita eșecul la Curtea Constituțională. „În […] The post Bolojan anticipează: Căderea reformei pensiilor magistraților la CCR va compromite legitimitatea Guvernului first appeared on Lumea Politică.
Tudose îl atacă pe Bolojan: “Nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte” # Lumea Politică
Fostul premier Mihai Tudose a lansat critici severe la adresa actualului prim-ministru Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării competențele economice ale acestuia. Fostul premier propune o abordare alternativă pentru stimularea economiei. Tudose a prezentat o viziune alternativă asupra politicii fiscale, sugerând reducerea dramatică a TVA-ului combinată cu sancțiuni draconice pentru evaziune. „Bolojan nu știe economie. […] The post Tudose îl atacă pe Bolojan: “Nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte” first appeared on Lumea Politică.
Germania adoptă noua lege pentru serviciul militar voluntar și deschide calea către încorporarea obligatorie # Lumea Politică
Guvernul german a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce serviciul militar voluntar, în contextul îngrijorărilor crescânde legate de amenințarea rusă. Măsura deschide totodată perspectiva reintroducerii înrolării obligatorii. Obiective ambițioase de recrutare Ministerul german al Apărării speră că noua schemă voluntară, cu o durată de șase luni, va contribui la dublarea numărului de rezerviști […] The post Germania adoptă noua lege pentru serviciul militar voluntar și deschide calea către încorporarea obligatorie first appeared on Lumea Politică.
Manevra Rusiei ca să producă bani pentru război: economii de peste 540 de miliarde de dolari # Lumea Politică
Gospodăriile rusești au acumulat depozite bancare la niveluri istorice, profitând de dobânzile excepțional de mari oferite într-o economie de război care se confruntă cu inflația galopantă, conform datelor Bloomberg. Creștere spectaculoasă a depozitelor Datele publicate marți de Banca Rusiei relevă o expansiune remarcabilă a economiilor cetățenilor. Depozitele persoanelor fizice au crescut cu 8% în primele […] The post Manevra Rusiei ca să producă bani pentru război: economii de peste 540 de miliarde de dolari first appeared on Lumea Politică.
Pachetul doi e aproape gata. Guvernul a pregătit noi taxe și majorări fiscale care vor împovăra românii # Lumea Politică
Pachetul 2 fiscal în curs de elaborare include măsuri care vor influența direct cetățenii români, cu creșteri substanțiale de taxe și introducerea unor noi obligații fiscale, alături de reformele în administrație și reducerea cheltuielilor statului. Majorări semnificative la impozitul pe locuințe Cea mai controversată măsură vizează creșterea drastică a impozitului pe locuințe, cu un procent […] The post Pachetul doi e aproape gata. Guvernul a pregătit noi taxe și majorări fiscale care vor împovăra românii first appeared on Lumea Politică.
Ministrul Cseke Attila vrea și tăierea lefurilor magistraților: „Nu se poate doar cu unii” # Lumea Politică
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut marți seară un apel la solidaritate din partea tuturor categoriilor profesionale, inclusiv a magistraților, în contextul reformelor economice pe care le implementează România pentru depășirea crizei bugetare. Oficialul de la Dezvoltare sugerează că magistrații nu trebuie să fie „săriți” la tăierile salariale. Declarațiile vin ca răspuns la protestele judecătorilor […] The post Ministrul Cseke Attila vrea și tăierea lefurilor magistraților: „Nu se poate doar cu unii” first appeared on Lumea Politică.
Cele mai noi nume vehiculate pentru șefia SRI și SIE. Cine este avocatul Gabriel Zbârcea, luat în calcul de Nicușor Dan # Lumea Politică
La trei luni de când și-a preluat oficial funcția de președinte, Nicușor Dan nu a numit încă șefii serviciilor de informații. Cel mai recent nume luat în calcul pentru SRI este avocatul Gabriel Zbârcea, conform G4Media, iar pentru SIE Marius Lazurca, scrie Euronews. Gabriel Zbârcea (52), despre care G4Media a scris că este luat în calcul pentru […] The post Cele mai noi nume vehiculate pentru șefia SRI și SIE. Cine este avocatul Gabriel Zbârcea, luat în calcul de Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
