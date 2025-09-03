Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: UE nu decide sprijinul militar pentru Ucraina

20:40

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, la Digi24, analiza Guvernului privind numărul de posturi din administrația locală care trebuie reduse la nivelul fiecărui județ, vorbind despre județul Galați, unul dintre cele mai afectate, și județul Bihor, unul dintre cele mai scăzute procente de reduceri din totalul de 10% la nivel național. El i-a îndemnat, totodată, pe primari „să se uite dacă sunt greșeli sau nu și după să facă o analiză comparativă, adică de ce în unele comune identice, cu același număr de populație, oamenii nu trebuie să facă reduceri, cum s-au organizat ei”. „Și nu e nicio rușine să vezi ce au făcut alții mai bine decât tine, să te inspiri și să corectezi lucrurile”, mai afirmă Bolojan.