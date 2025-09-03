Ministrul Ionuţ Moşteanu a explicat de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea: "Nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean"

16:20

Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, aşa cum au anunţat, va fi un boicot în educaţie şi vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale. El a dat exemplul din Bucureşti, unde profesorii au decis să fie în stradă. Hăncescu spune că părinţii vor fi anunţaţi din timp despre ce se întâmplă în prima zi de şcoală şi dacă îşi duc sau nu copiii la ore.