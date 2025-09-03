Trei persoane au murit și alte 14 au fost transportate la spital, în urma unui accident produs în Botoșani. Un rănit în stare gravă a fost preluat de elicopterul SMURD
DigiFM.ro, 3 septembrie 2025 09:50
Numărul persoanelor decedate în accidentul de miercuri dimineață de pe drumul național 24C a crescut la trei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
09:50
Trei persoane au murit și alte 14 au fost transportate la spital, în urma unui accident produs în Botoșani. Un rănit în stare gravă a fost preluat de elicopterul SMURD # DigiFM.ro
Numărul persoanelor decedate în accidentul de miercuri dimineață de pe drumul național 24C a crescut la trei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
09:50
Ministrul Ionuţ Moşteanu a explicat de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea: "Nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean" # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei la nord de Dunăre, dar a precizat că România a dislocat echipamente militare în acea zonă pentru ca populaţia să fie în siguranţă.
Acum o oră
09:30
Novak Djokovic va juca în semifinalele US Open contra lui Carlos Alcaraz. La finalul sfertului câștigat cu Taylor Fritz a făcut un dans viral pentru fiica lui # DigiFM.ro
Novak Djokovic, în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, l-a învins marţi pe americanul Taylor Fritz în sferturile de finală ale US Open, calificându-se astfel pentru o semifinală împotriva lui Carlos Alcaraz.
Acum 24 ore
16:20
Gérard Depardieu, trimis în fața curții penale. Actorul este acuzat de agresiune sexuală față de Charlotte Arnould # DigiFM.ro
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
16:20
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar lipsa lui a fost observată abia după o oră # DigiFM.ro
La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la grădinița din Timișoara, ies la iveală detalii cutremurătoare despre moartea băiețelului de nici doi ani, găsit fără viață într-un iaz aflat la câțiva pași de locul unde copiii erau scoși la joacă.
16:20
Liderul FSLI anunță boicot pe 8 septembrie: „Profesorii ies în stradă, festivități de început de an nu vor fi” # DigiFM.ro
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, aşa cum au anunţat, va fi un boicot în educaţie şi vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale. El a dat exemplul din Bucureşti, unde profesorii au decis să fie în stradă. Hăncescu spune că părinţii vor fi anunţaţi din timp despre ce se întâmplă în prima zi de şcoală şi dacă îşi duc sau nu copiii la ore.
16:00
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă” # DigiFM.ro
Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei, informează Reuters.
16:00
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh. E acuzat de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # DigiFM.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
15:50
Managerul Institutului Matei Balş, despre creşterea cazurilor de COVID: Avem un episod destul de serios, dar sunt forme uşoare # DigiFM.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", a declarat că deşi actualul episod de infectări cu COVID-19 este unul "destul de serios" nu sunt elemente care să susţină că agresivitatea virusului este una sporită, cele mai multe cazuri fiind uşoare.
15:40
Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen şi lideri ai unor ţări europene # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta joi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al Organizaţiei Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, precum şi cu liderii german, francez şi britanic, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului ce se va desfăşura la Paris, a anunţat marţi preşedinţia ucraineană, informează AFP şi Reuters.
13:30
Premierul Ilie Bolojan: "Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menționând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.
13:30
Daniel David, despre prima zi de şcoală: Important e ca elevii să aibă acces la clasă, restul ţine de context # DigiFM.ro
Ministrul Daniel David a afirmat că în prima zi de şcoală este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învăţământ şi în sala de clasă şi a adăugat că dacă ”vor fi festivităţi, cât de festive vor fi festivităţile, că vor fi proteste în anumite zone” aceste lucruri ţin de contextul în care suntem.
13:20
Bolojan, întrebat dacă e de acord că judecătorii îşi merită banii având în vedere volumul de muncă: „Judecătorii din România au salarii bune” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional.
11:40
Cod galben de caniculă, marți, în 16 judeţe şi în Capitală. Miercuri, atenţionarea va viza și mai multe zone # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, pentru Bucureşti şi 16 judeţe din Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi Dobrogea continentală, unde se vor atinge 33-35 de grade.
11:30
Tily Niculae, noi declarații despre divorțul de Dragoș Popescu: „Familia noastră are o reconfigurare de traseu!” De ce a făcut anunțul abia acum # DigiFM.ro
Vestea că Tily Niculae a divorțat de soțul ei, Dragoș Popescu, după mai bine de 15 ani de căsnicie, a surprins pe multă lume. Recent, actrița a vorbit deschis în podcastul moderat de Cătălin Măruță și a făcut câteva precizări importante.
11:20
Regula celor trei mese pe zi, pusă sub semnul întrebării. Nutriționiștii explică de ce rutina clasică nu e mereu cea mai bună # DigiFM.ro
Mic dejun, prânz și cină, așa am fost învățați să ne structurăm ziua. Dar este cu adevărat necesar să mâncăm trei mese pe zi pentru a fi sănătoși? Nutriționiștii spun că răspunsul nu este unul universal și că personalizarea este cheia.
10:40
Venus Williams s-a calificat luni, 1 septembrie, alături de tânăra sa parteneră, canadiana Leylah Fernandez, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open.
10:40
Ministerul Educației dă asigurări că nu vor fi probleme cu plata salariilor și a burselor, "în pofida măsurilor de austeritate implementate recent" # DigiFM.ro
Ministerul Educației și Cercetării a precizat marți, 2 septembrie, că nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare.
10:30
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală" # DigiFM.ro
Meghan Markle a vorbit deschis despre atenția intensă a presei, despre impactul asupra copiilor ei, prințul Archie (6 ani) și prințesa Lilibet (4 ani), și despre cum reușește să rămână ea însăși în mijlocul furtunilor mediatice.
10:30
Woody Allen, care a colaborat cu Trump în trecut, laudă neașteptat abilităţile actoriceşti ale președintelui SUA: A fost o plăcere să lucrez cu el # DigiFM.ro
Regizorul Woody Allen, în vârstă de 89 de ani, a lăudat în mod neaşteptat abilităţile actoriceşti ale preşedintelui american Donald Trump, într-un podcast difuzat luni.
10:10
Prinţesa Leonor a Spaniei începe ultimul an de pregătire militară, la Academia Generală a Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ” # DigiFM.ro
Prinţesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, a început luni ultima etapă a pregătirii sale militare, odată cu intrarea la Academia Generală a Forţelor Aeriene, după ce în ultimii doi ani a urmat cursurile în cadrul pregătirii militare pentru forţele terestre şi navale.
Ieri
10:00
Un zbor Detroit-Shanghai s-a transformat într-un coşmar. Pilotul s-a îmbolnăvit şi pasagerii au fost nevoiţi să-şi petreacă mai mult de 24 de ore în avion # DigiFM.ro
Un zbor programat să dureze 16 ore s-a transformat într-o adevărată încercare pentru sute de pasageri ai companiei americane Delta Airlines. Aeronava, un Airbus A350-900, decolase sâmbătă din Detroit cu destinaţia finală Shanghai, China. După numai cinci ore de zbor, când avionul survola Alaska, piloţii au anunţat o schimbare bruscă de traseu: cursa urma să fie deviată către Los Angeles, la peste 4.000 de kilometri distanţă.
10:00
Putin îl asigură pe Xi Jinping că relaţiile ruso-chineze sunt la un „nivel fără precedent”. Preşedintele Chinei laudă relaţia de „colaborare strategică cuprinzătoare” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat marţi pe omologul său chinez Xi Jinping că relaţiile dintre ţările lor sunt în prezent la un "nivel fără precedent", relatează AFP şi Reuters.
09:50
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Condiţii specifice pentru scutirea de interviu # DigiFM.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
09:40
Caniculă se menține și în luna septembrie. Meteorologii anunţă temperaturi ridicate şi puţine ploi în întreaga ţară # DigiFM.ro
România va traversa o lună septembrie mai caldă decât în mod obişnuit, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Specialiştii anunţă că valorile termice vor fi peste mediile normale pentru această perioadă în toate regiunile ţării, în timp ce regimul pluviometric va fi variabil, cu zone în care se aşteaptă mai puţine precipitaţii decât de obicei.
09:30
Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet # DigiFM.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
09:20
Doliu la Hollywood. Actorul Graham Greene, nominalizat la Oscar pentru „Dansând cu lupii”, a murit la 73 de ani # DigiFM.ro
Graham Greene, actorul canadian cunoscut mai ales pentru rolul din filmul „Dansând cu lupii”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, a murit luni la Toronto după o lungă luptă cu boala. Avea 73 de ani, scrie Variety.
1 septembrie 2025
18:20
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în România. Victima se află în comă la spital # DigiFM.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.
16:50
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată după moartea unui tânăr de 20 de ani, a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti.
16:40
Filmul atacului de la Cluj, în urma căruia un muncitor nepalez a ajuns în comă, la spital. Agresorul de 18 ani susține că și-ar fi apărat sora și iubita # DigiFM.ro
Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi.
16:30
Bujduveanu susține un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, pentru a nu fragiliza Guvernul # DigiFM.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a pledat luni pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general, apreciind că în caz contrar există riscul fragilizării Guvernului.
16:20
Barron Trump, fiul de 19 ani al lui Donald Trump, și-a petrecut vara făcând planuri de afaceri: "Întâlnirile nu sunt o prioritate pentru el acum" # DigiFM.ro
Barron Trump se pregătește să înceapă al doilea an la Stern School of Business din cadrul Universității New York.
16:00
Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi. Cele mai mari trei oraşe din districtul Nurgal au fost distruse total, anunţă un oficial # DigiFM.ro
Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă, relatează AFP.
15:10
Canicula scade în intensitate, la nivelul întregii țări. Prognoza meteo pentru prima jumătate a lunii septembrie # DigiFM.ro
Regimul termic estimat pentru perioada următoarelor două săptămâni (1 - 14 septembrie) rămâne unul călduros la nivelul întregii ţări, deşi canicula va scădea în intensitate, în timp ce probabilitatea de apariţie a ploilor va creşte în special după data de 3 septembrie, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
15:10
Kirsty Bertarelli, fosta Miss UK cu o avere de 715 milioane £, sfâșiată de durere după moartea iubitului: „Te-am iubit mai mult decât pot exprima în cuvinte” # DigiFM.ro
Kirsty Bertarelli, fosta Miss UK cu o avere de 715 milioane £, sfâșiată de durere după moartea iubitului: „Te-am iubit mai mult decât pot exprima în cuvinte”
15:00
Preşedintele Senatului: Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire # DigiFM.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că "vocea raţiunii" va prevala şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier.
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj presupus a fi rus. Serviciile de navigaţie ale unui aeroport din Bulgaria, dezactivate. Pilotul a aterizat fără GPS, folosind hărţi pe hârtie # DigiFM.ro
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters și Agerpres. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
13:50
Vreme caniculară în București, marți, 2 septembrie. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade # DigiFM.ro
Vremea va fi călduroasă marți, 2 septembrie, în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat, în condițiile în care temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București.
13:40
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.
13:30
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu care are o fetiță de 10 ani # DigiFM.ro
Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, are pe numele său un nou ordin de protecţie provizoriu, după ce a ameninţat-o cu acte de violenţă pe fosta sa parteneră, Oana Mizil. Cei doi au împreună o fetiță care împlinește 10 ani în 3 septembrie.
12:10
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în România. Victima se află în comă la spital # DigiFM.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.
12:00
"Nu m-am simţit mai bine în toată viaţa mea", spune Trump după zvonuri care vorbeau inclusiv despre moartea sa. Recent a apărut cu vânătăi pe mâini # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri apărute pe rețelele sociale despre moartea sa.
10:50
Djokovic s-a calificat în sferturi la US Open. La vârsta de 38 de ani, va juca al 64-lea sfert de finală la un Grand Slam # DigiFM.ro
Novak Djokovic l-a învins categoric pe germanul Jan-Lenard Struff, venit din calificări, scor 6-3, 6-3, 6-2, şi s-a calificat în sferturi de finală la US Open.
10:40
Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Parlamentul se reunește azi # DigiFM.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, 1 septembrie, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan, care fac parte din pachetul doi de reformă.
10:40
Putin spune că „înţelegerile” obţinute la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina # DigiFM.ro
Vladimir Putin a declarat luni că "înţelegerile" la care a ajuns cu preşedintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august au deschis o cale către pace în Ucraina, despre care va discuta la Tianjin, în China, cu liderii care participă la forumul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, relatează Reuters şi AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Contribuția Pilonul 2 pensie reprezintă o parte din banii virați lunar de angajat către sistemul de pensii. Începând cu 1 ianuarie 2024, procentul a fost majorat la 4,75% din salariul brut lunar (OUG nr. 23/2022, sursa: Ministerul Muncii).
08:50
Cum a ajuns Lucy Guo cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume. Are doar 30 de ani și spune că şi-a început să câștige primii bani încă din copilărie # DigiFM.ro
Lucy Guo, antreprenoare în serie şi recent desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele ei câştiguri au venit încă din copilărie, pe terenul de joacă, relatează CNBC.
08:50
Fritz: „Legea prevede un termen în care trebuie organizate alegerile la Capitală. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că legea trebuie respectată în ceea ce priveşte organizarea de alegeri la Capitală şi că nu este după bunul plac al celor care se află la guvernare. Fritz a adăugat că există o apropiere între USR şi PNL şi că este încrezător că alegerile vor fi în luna noiembrie.
31 august 2025
23:40
Anul Nou bisericesc este sărbătorit în tradiția ortodoxă pe 1 septembrie și marchează începutul unui nou ciclu liturgic, care se încheie pe 31 august. Spre deosebire de Anul Nou civil, această dată are o semnificație profund spirituală, fiind legată de istorie, tradiție și de însăși activitatea Mântuitorului.
18:50
Formula 1: Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Norris, Leclerc şi Hamilton au abandonat # DigiFM.ro
Australianul Oscar Piastri a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos, în timp ce Lando Norris a abandonat cu câteva tururi înainte de final. Francezul Isack Hadjar a reuşit primul podium.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.