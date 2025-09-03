Beijingul își afișează forța în prezența lui Putin și Kim Jong Un: China a prezentat drone subacvatice gigantice și sisteme laser de apărare aeriană la paradă
Adevarul.ro, 3 septembrie 2025
În plină escaladare a conflictului din Ucraina, în timp ce drone rusești loveau din nou orașe civile, la Beijing avea loc o amplă demonstrație de forță.
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat în funcția de Director General al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pentru un mandat de patru ani, începând cu 3 septembrie 2025.
Eurobarometru: cetățenii europeni cer mai multă protecție din partea UE în fața provocărilor globale
Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European, europenii își doresc ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în protejarea lor în contextul provocărilor internaționale și al riscurilor de securitate.
Zeci de mii de pagini din dosarele lui Jeffrey Epstein, publicate de Comisia Camerei Reprezentanților din SUA
Zeci de mii de pagini din dosare legate de Jeffrey Epstein și de fosta sa iubită și asociată, Ghislaine Maxwell, au fost publicate marți, 2 septembrie, de către Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA.
Primarul din Vaslui anunță măsuri după moartea băiețelului electrocutat la un spot de iluminat. „Sunt profund șocat"
Primarul din Vaslui, Lucian Braniște, anunță verificări după ce copilul de un an și jumătate care s-a electrocutat la un spot de iluminat, pe spațiul verde, a murit. El arată că acele spoturi nu funcționau de mult timp, dar unul dintre ele era încă sub tensiune, din motive necunoscute.
Orlando Bloom, actorul din „Piraţii din Caraibe", a solicitat cetăţenia irlandeză. Brexitul l-a determinat să ia decizia
Orlando Bloom dezvăluie, la mai bine de cinci ani după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, că a solicitat cetăţenia irlandeză.
Vacanțe la Miami, pe bani publici. Angajați din 12 primării, trimiși la programe de „combatere a sărăciei"
În timp ce premierul și reprezentanții guvernului cer reduceri de personal și măsuri de austeritate, mai mulți primari din România trimit angajați în deplasări peste Ocean, la Miami, pentru programe de combatere a sărăciei.
Ce nume sunt interzise în România. În ultimii ani, părinții au propus prenume precum Televizor, Termopan sau Portocală
După cum se știe, părinții nu pot alege orice nume pentru copiii lor, deoarece Codul Civil impune limite clare pentru a proteja integritatea, reputația și bunăstarea minorilor.
Xi Jinping, declarații infatuate la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit"
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că China este "de neoprit", într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.
„Pielea i s-a topit". Copil de 12 ani, salvat în ultimul moment de fratele său după o provocare periculoasă pe TikTok
Un băiat de 12 ani din Statele Unite a trecut prin clipe dramatice după ce a încercat să reproducă o provocare virală cu foc de pe TikTok.
Plan Roșu de Intervenție activat în Botoșani, după ce un autocar s-a ciocnit cu un autoturism. Mai multe persoane încarcerate
Un grav accident de circulație a avut loc miercuri dimineață, pe DN24 C, în județul Botoșani. Un autocar și un autoturism s-au ciocnit, iar mai multe persoane sunt rănite.
Un vânzător de înghețată din Monte Carlo a dezvăluit cine este iubita lui Jannik Sinner
Jannik Sinner, 24 de ani, se pregătește pentru meciul din sferturile de finală de la US Open.
Adrian Mititelu l-a trimis pe basarabeanul Vladislav Blănuță într-o zonă de război. Atacantul va juca în Conference League
Basarabeanul Vladislav Blănuță, 23 de ani, s-a transferat în Ucraina, țară aflată în război cu Rusia.
Percheziții în 9 județe, într-un dosar de mare evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 90 de milioane de lei
Autoritățile efectuează miercuri, 3 septembrie, zeci de percheziții în nouă județe, într-un dosar de mare evaziune fiscală, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
FMI vine azi la Bucureşti. Va fi analizată evoluția economiei românești din ultima perioadă
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.
Scandal uriaș în Rusia după show-ul rapperului Egor Creed: „Cabaretul Diavolului" și acuzații de vulgaritate
Concertul rapperului Egor Creed de pe stadionul Lujniki din Moscova, în fața a 86.000 de spectatori, a stârnit un val de critici aprinse din partea politicienilor, activiștilor și părinților.
Incendiu de proporții la Galați, după ce barăcile muncitorești ale unui fost şantier au fost cuprinse de flăcări
Un incendiu violent a izbucnit, miercuri dimineață, pe strada Ciobanului din municipiul Galați, la fostele barăci ale muncitorilor care au lucrat la tunelul CFR.
Cisterna cu gaz metan răsturnată la Vaslui, greu de ridicat: autoritățile au adus un buldozer
Autoritățile se confruntă cu dificultăți în repunerea pe roți a cisternei încărcate cu gaz metan, care s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, lângă localitatea Simila, județul Vaslui. După mai multe încercări eșuate, a fost adus un buldozer pentru a sprijini operațiunea.
Războiul se schimbă: roiurile de drone ucrainene, conduse de inteligență artificială, au intrat pe front
În timp ce lumea încă discută despre viitorul războiului autonom, Ucraina pare să-l fi adus deja în prezent. Într-un peisaj de conflict care evoluează rapid, dronele capabile să ia decizii singure în zbor își fac simțită prezența tot mai des.
Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite.
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate ofensivă pe termen lung - Analiză
În ciuda promisiunilor formulate de liderii occidentali, Ucraina își construiește propria arhitectură de securitate pe baza industriei naționale de apărare și a unui efort susținut de înarmare.
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar le recomandă membrilor să boicoteze începutul de an școlar, iar din 9 septembrie să continue protestul, limitând temporar activitățile de predare-învățare. „Protestul va fi eficient numai dacă vom acționa unitar”.
Macron avertizează Israelul: „Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare" nu va opri recunoașterea Palestinei
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți Israelul că orice „ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va putea stopa mișcarea internațională de recunoaștere a statului palestinian.
„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul" - Reacții la pachetul II de măsuri de austeritate
Pachetul II de măsuri de austeritate și amenințarea lui Bolojan că demisionează a stârnit reacții aprinse din partea unor economiști cunoscuți - Andrei Caramitru, Iancu Guda, a unor politologi - Vladimir Tismăneanu, a unor gazetari - CTP, și a unor asociații patronale și de magistrați.
„O lovitură letală" în Caraibe: SUA au distrus o navă cu droguri din Venezuela. Atacul s-a soldat cu 11 morți
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că forţele SUA au atacat în sudul Caraibelor o navă care transporta droguri şi care plecase din Venezuela.
Zi plină pentru Nicușor Dan: se întâlnește cu președintele Consiliului European și vizitează centrala de la Cernavodă
Președintele României, Nicușor Dan, are miercuri o agendă încărcată: va participa la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă și seara îl va primi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa, pentru discuții oficiale și declarații comune.
Investitorii de retail întâmpină în toamna anului 2025 un mix de oportunități semnificative și provocări tot mai complexe, pe fondul inflației, al tensiunilor geopolitice și al inovațiilor tehnologice.
Serviciile secrete ruse au liste cu persoane asassinate sau care urmează să fie lichidate, care includ politicieni, oficiali și personalități publice ucrainene proeminente.
Destinații de vacanță populare care interzic castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă. Amenzile se ridică la 7.000 de euro
Statul pe trepte, construirea de castele de nisip, purtarea de pantofi care produc zgomot sau cumpărarea de articole contrafăcute, pot aduce amenzi uriașe în unele destinații de vacanță populare, care au introdus reguli stricte pentru turiști.
Greșeala banală care le poate ruina românilor vacanța din Grecia. „Nici n-au stat la discuție polițaii"
Există cazuri în care turiștii români riscă amenzi usturătoare în străinătate din cauză că nu sunt la curent cu legile țărilor respective. Acest lucru se întâmplă și în Grecia, țară care atrage românii ca un magnet.
Județele care se descurcă fără probleme cu mai puțini angajați în administrația publică
Declarația premierului Ilie Bolojan despre necesitatea concedierilor în administrația publică a generat marți controverse, însă datele analizate de „Adevărul” arată că, în unele județe, există chiar posibilitatea de a face noi angajări.
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic"
O românca a povestit pe internet experiența neplăcută cu un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfaturi internauților.
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână". Simptome neobișnuite la copii
România se confruntă din nou cu o creștere fulminantă a cazurilor de COVID-19. Ultimele date oficiale, publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), arată o dublare a infectărilor de la o săptămână la alta, în special în rândul copiilor.
Svastica este astăzi unul dintre cele mai infame simboluri, interzis prin lege în multe țări europene, asociat cu nazismul. Cu toate acestea, svastica este unul dintre cele mai străvechi și sacre reprezentări mistico-artistice din istoria Europei și Asiei cu semnificații profunde.
Chiriile medii au crescut în marile centre universitare, iar cererea este așteptată să explodeze pe măsură ce se apropie începutul anului universitar, pe 1 octombrie.
Top 3 exerciții periculoase la sală pe care ortopezii îți recomandă să le eviți, inclusiv îndreptările. Alternative mai sigure
Află top 3 exerciții periculoase la sală pe care ortopezii recomandă să le eviți, inclusiv îndreptările, și descoperă alternative sigure pentru antrenamente eficiente și fără accidentări.
Europa contează pe fabricile bulgărești de muniții. Bulgaria a furnizat o treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul invaziei rusești
Bulgaria a jucat un rol esențial în sprijinirea Ucrainei în primele luni ale invaziei ruse, contribuind cu aproximativ o treime din armele și munițiile furnizate forțelor ucrainene, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Premierul Ilie Bolojan a pus marți pe masă scenariul reducerilor masive în administrația locală. El spune că o scădere de 25% nu are efect real, pentru că taie doar din posturile vacante sau neînființate, în timp ce abia de la 40% în sus ar începe să dispară locuri de muncă ocupate de oameni.
„KPop Demon Hunters", cel mai vizionat film de pe Netflix, scrie istorie: 236 de milioane de vizualizări. Trupa virtuală, fenomen global
KPop Demon Hunters” doboară recorduri Netflix: 236 milioane de vizualizări și o trupă virtuală HUNTR/X care devine fenomen global K-pop.
3 septembrie: Ziua când s-a născut Maria Ciobanu, „ciocârlia muzicii populare românești"
Maria Ciobanu s-a născut pe 3 septembrie 1937. Tot pe 3 septembrie a murit Ivan Turgheniev, romancier și dramaturg rus și Elvira Godeanu, actriță română de teatru și film.
Ghid practic: cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală
Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar.
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculos este
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, denumit 2025 QV5, va trece, pe 3 septembrie, la aproximativ 805.000 de kilometri de Pământ, adică de două ori distanța până la Lună. Este cea mai apropiată trecere a acestui obiect celest până în anul 2125.
Tragedie în Vaslui: Un copil de 1 an și jumătate a murit după ce a atins un spot luminos de pe spaţiul verde din oraș
Un copil în vârstă de doar un an şi cinci luni a murit electrocutat, marţi seara, după ce ar fi atins un spot luminos de pe spațiul verde din centrul municipiului Vaslui.
David Popovici a turat motorul său puternic pe cel mai spectaculos circuit al României
David Popovici (20 de ani) se află în vacanță prin țară.
Aryna Sabalenka, amenințată cu bătaia de „nebunul" circuitului. Cea mai bună jucătoare a lumii, pusă să apere onoarea fetelor
Aryna Sabalenka a fost provocată la duel, la începutul anului viitor.
Conspirații și tensiuni în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară
Șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din Renania de Nord-Westfalia, evenimente care au alimentat rapid teorii ale conspirației, deși autoritățile susțin că nu există dovezi ale vreunei crime.
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns în capitala Chinei, Beijing, însoţit de fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a lua parte la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China.
Donald Trump: „Sunt foarte dezamăgit de Vladimir Putin". Președintele SUA va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și a anunțat că administrația sa pregătește măsuri pentru reducerea numărului de victime din războiul din Ucraina. Totodată a spus că nu este „deloc îngrijorat” de alianța ruso-chineză formată la Tianjin.
Expert în securitate: România trebuie să urmeze exemplul Franței în pregătirea sistemului medical pentru un conflict
Hari Bucur Marcu, expert în securitate, a explicat pentru „Adevărul” că demersul Franței de a-și pregăti spitalele pentru preluarea unui flux mare de răniți până în martie 2026 ține de o planificare pe termen lung pe care și România trebuie să o facă în vederea unui pericol rusesc.
Anunț șocant de la CFR Călători: compania nu mai garantează siguranța transportului de călători | DOCUMENT
CFR Călători avertizează că transportul de pasageri pe calea ferată nu se mai desfășoară în condiții de siguranță, compania fiind la un pas de incapacitate de plată, potrivit unei note oficiale trimise de directorul general către mai multe instituții ale statului.
