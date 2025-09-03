Promovări strategice la Artenie, Secrieru & Partners

08:30

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va trebui să își diminueze numărul de posturi cu 20% din totalul existent, de la 79 la 63, precum și numărul de funcții de conducere de la opt la patru, respectiv un director de direcție și trei șefi de serviciu, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.