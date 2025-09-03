„Cinema în aer liber” e cu filme noi în aceste zile Pe Insula Artelor din Parcul Titan sunt în program 5 filme, de astă-seară până duminică
B365.ro, 3 septembrie 2025 11:20
„Cinema în aer liber" continuă și săptămâna aceasta cu noi proiecții de filme pe Insula Artelor din Parcul Titan, Sectorul 3. Bucureștenii trebuie să știe că intrarea este gratuită, iar mai jos puteți vedea programul
Acum 30 minute
11:20
„Cinema în aer liber" e cu filme noi în aceste zile Pe Insula Artelor din Parcul Titan sunt în program 5 filme, de astă-seară până duminică # B365.ro
„Cinema în aer liber" continuă și săptămâna aceasta cu noi proiecții de filme pe Insula Artelor din Parcul Titan, Sectorul 3. Bucureștenii trebuie să știe că intrarea este gratuită, iar mai jos puteți vedea programul
Acum o oră
10:50
Articol susținut de HUAWEI Am ajuns să fim tot mai conectați la ecrane și tehnologie, iar acest lucru s-a transformat într-o normalitate aproape invizibilă. De la muncă și școală, până la momentele de relaxare cu
10:40
Bucureștean ajuns pe culmile disperării: “Nu pot să fac și eu o baie ca omul și nu mai suport, numai oale și șervețele umede!” Cum se împart concitadinii în tabere, la Termo Dezbatere # B365.ro
Aplicația Termo-Alert are momente extrem de rare când ne înștiințează că, la noi în București, situația cu apa caldă și, în curând, căldura, este mai degrabă în parametri decât în afara lor, de regulă, ne
Acum 2 ore
10:20
300 de Arbori de Gumă se plantează în Grozăvești Sunt unii dintre cei mai frumoși și mai spectaculoși copaci, cu frunze mari și roșiatice toamna # B365.ro
Grozăvești, te înverzești! Primăria Sectorului 6 anunță că se plantează 300 de Arbori de Gumă, iar jumătate dintre ei deja sunt în pâmânt. Pământul de aici a fost înlocuit cu unul vegetal, s-a pus îngrășământ
Acum 4 ore
09:30
FOTO | Presiune reloaded pe L3 Nord – „Lotul Leneș” al A0, cel dintre Afumați și Cernica. Scrioșteanu: Mobilizarea este puțin crescută, dar nu satisfăcătoare # B365.ro
Lucrările avansează încetișor pe Lotul 3 Nord de pe Autostrada Bucureștiului A0, spune Irinel Ionel Scrioșteanu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mers într-o nouă inspecție pe șantier și are vești despre stadiul lucrărilor.
09:20
VIDEO | Paradoxul frustrant de pe Autostrada Bucureștiului. Cel mai greu tronson al A0, cel peste Lacul Cernica, va fi gata curând, dar nu va putea fi folosit # B365.ro
Lotul 4 Nord al A0, cel mai greu de construit de pe Autostrada Bucureștiului, este unul dintre cele trei loturi acum în șantier și singurul care va fi gata cu certitudine în acest an. Este
08:40
Restricții de circulație și azi pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Se schimbă și se cârpește asfaltul pe mai multe bucăți de drum, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Șoferii care tranzitează Autostrada A1 trebuie să știe că azi, 3 septembrie, sunt restricții de circulație pe sensul de mers dinspre Pitești spre București. Centrul Infotrafic anunță că se fac lucrări pe două porțiuni diferite,
Acum 8 ore
05:10
„Esplanada”, dragostea noastră. Ce s-ar mai putea face în groapa de pe Bulevardul Unirii, în curând în administrarea PMB # B365.ro
Pentru cei care locuiesc în cartierele învecinate, dar și pentru cei care trec zilnic în drum spre birou pe lângă ea, bucata de teren abandonat de pe Bulevardul Unirii denumită „Esplanada" e parte din viața
04:10
Micul Berlin din București e în Dorobanții. Pe Lev Tolstoi, probabil cea mai liniștită stradă din oraș, găsești glück und guten kaffee la cafeneaua Umlaut # B365.ro
E dimineață în București, iar pe Strada Lev Tolstoi, în drum spre Umlaut, cafenea din Dorobanți nu se aude absolut nimic. O liniște ca din altă poveste îmbracă trotuarele, pe stradă nu trece nici o
Acum 24 ore
19:50
Tomberoanele cu coduri, obligatorii de săptămâna viitoare în Sectorul 5. Etichetele și pubelele pot fi ridicate personal de bucureșteni de la Garajul Pucheni # B365.ro
Primăria Sectorului 5 informează locuitorii că își pot ridica, personal, etichetele pentru pubele și recipientele solicitate. Bucureștenii le pot lua de la Garajul Pucheni, situat în Strada Pucheni, de luni până vineri. Bucureștenii pot lua
19:30
FOTO | Control pe două șantiere de pe Drumul Gârliței din S3. Firmele au primit amenzi de 15 mii de lei fiecare pentru moloz depozitat direct pe sol și lipsa sistemelor de umectare # B365.ro
Comisarii Gărzii de Mediu au verificat două șantiere din Sectorul 3 al Capitalei. În incinta acestora au depistat mai multe nereguli. Printre acestea s-au numărat moloz şi cărămidă depozitate direct pe sol, dar și lipsa
19:00
VIDEO | Incendiu auto pe Șoseaua Sisești. O mașină arde cu degajări mari de fum, traficul este îngreunat. STB: Linia 205, deviată # B365.ro
O autoutilitară a luat foc în această după amiază pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar traficul rutier din zonă a fost afectat. Linia de transport public 205
18:40
VIDEO | Sute de noi locuri de parcare de reședință apar în Sectorul 1. PS1 transmite lista străzilor pe care vor fi realizate. Lucrările au început în cartierul Dămăroaia # B365.ro
Primăria Sectorului 1 îi anunță pe bucureșteni că sute de noi locuri de parcare vor fi realizate în această săptămână în aria administrată. Instituția a transmis că lucrările au început deja în cartierul Dămăroaia, și
18:00
FOTO | Misterul pubelei din Sectorul 3 care a ajuns în fața trecerii de pietoni. Bucureștean: Dacă vrei să duci gunoiul, trebuie să traversezi regulamentar # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei străzile și tot ce se află pe ele au propria personalitate. Ne-am lovit de trotuare mult prea înguste sau în pantă, intrări în bloc presărate cu pavele roșii și mașini
18:00
FOTO | Incendiu la Autobaza Ferentari, unde două autobuze Mercedes Citaro au fost distruse de flăcări. STB a constituit o comisie tehnică pentru a afla cauzele incidentului # B365.ro
Două autobuze din flota Societății de Transport București (STB) au luat foc și au ars complet la Autobaza Ferentari, în noaptea de 1 septembrie. Compania de transport bucureștean investighează incidentul la acest moment, fiind constituită
17:20
Balkanik Festival e în weekend, în Grădina Uranus și pe strada cu același nume. Ateliere de meșteșuguri, expoziții, concerte și un spectacol de video mapping îi așteaptă pe bucureșteni # B365.ro
Balkanik Festival – Home of World Music revine cu o nouă ediție la București, în Grădina Uranus și pe Strada Uranus, care va avea loc weekendul acesta (5-7 septembrie). Sub motto-ul „Joy is an act
16:50
Ciucu, revoltat că presa îl bârfește în timpul programului. “Nu vă imaginați că un gentilom precum Ilie Bolojan să mi se adreseze mie în acel fel” (Adică «Tu să taci!») # B365.ro
Ciprian Ciucu a postat un mesaj prin care dorește să clarifice o serie de afirmații apărute în presă, referitoare la replicile tăioase pe care Ilie Bolojan i le-ar fi spus în cadrul ședinței de coaliție
16:40
Magistrala M2 se extinde cu două stații noi stații spre Pipera. PS2, Metrorex și Ministerul Transporturilor au semnat semnat protocolul de colaborare # B365.ro
Rareș Hopină, primarul Sectorului 2 al Capitalei a anunțat că astăzi, 2 septembrie a a semnat protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 2, Metrorex și Ministerul Transporturilor pentru proiectul de prelungire magistralei 2 de metrou
16:30
Creditul personal, o nouă normalitate? Cum a schimbat societatea românească percepția asupra împrumuturilor (P) # B365.ro
În ultimele două decenii, România a traversat o transformare profundă în ceea ce privește raportarea la bani, consum și planurile de viață. Dacă în trecut apelarea la un împrumut era percepută ca un semn al
16:00
VIDEO | Noile garduri ale lui Negoiță, dezbatere nesfârșită printre bucureșteni din S3. „Față de cele vechi, sunt prea înalte… PS3 face lucrări aberante!” # B365.ro
După ce o lungă perioadă de vreme în tot Sectorul 3 s-au înlocuit pavele, acum a venit rândul gardurilor care împrejmuiesc curțile blocurilor. O bucureșteancă consideră că aceste lucrări sunt aberante, întrucât gardurile vechi nu
15:50
Școala începe în București cu marele protest al profesorilor, cărora li se alătură și studenții. Adunarea e în Piața Victoriei, va urma un marș spre Cotroceni # B365.ro
Luni, în prima zi din noul an școlar 2025-2026, va fi tare complicat prin București: studenții anunță că protestează alături de profesori, în fața Guvernului. Dascălii au anunțat că din Piața Victoriei vor mărșălui până
15:30
280 de angajați ai Primăriei Capitalei ar urma să fie dați afară, efect al „reformei administrației publice”. Bujduveanu: Noi ne-am făcut calculele, acum așteptăm # B365.ro
Noul pachet de măsuri fiscale ale Guvernului include și tăieri din personalul instituțiilor din administrațiile locale. Astfel, urmează să fie redus numărul angajaților, în acest caz este și Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu a explicat felul
15:20
Marele târg de adopții de căței și pisici e în weekend, la Park Lake. ASPA vine la mall cu 35 de blănoși și 20 de mâțe și motani # B365.ro
Weeekendul acesta cei de la ASPA București organziează un nou târg de adopții. Acesta va fi găzduit în grădina exterioară a ParkLake Shopping Center din Sectorul 3 al Capitalei. Vor fi prezenți 35 de blănoși
14:40
Bijuterii, decorațiuni, cosmetice naturale și stand de tarot, în weekend, în inima Bucureștiului. Fall Fest are loc pe Calea Victoriei pe 6 și 7 septembrie # B365.ro
Toamna a sosit și în București sosesc și evenimentele care își propun să promoveze micile afaceri locale într-un cadru relaxat: Fall Fest are loc în acest weekend, 6-7 septembrie, pe Calea Victoriei. Vizitatorii trebuie să
14:40
FOTO | Conducte sparte din zona Nițu Vasile-Luică, vechi de 40 de ani, sunt reparate. Termoenergetica: Lucrările vor fi gata, estimativ, vineri # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță noi lucrări în sistemul de termoficare în zona străzilor Nițu Vasile și Luică din Sectorul 4 al Capitalei. Vestea vine în contextul în care încă de luni, 1 septembrie,
14:30
Unul dintre cele mai mari pericole din traficul din București, dar și unul dintre cele mai ignorate. Dai peste el la aproape orice colț de stradă. „Faci 3 cruci și speri să fie bine!” # B365.ro
Un bucureștean atrage atenția asupra unei situații extrem de des întâlnite în traficul bucureștean, însă extrem de periculoasă în același timp: mașinile parcate în colțul intersecției sau prea aproape de trecerea de pietoni. Acest obicei
14:10
VIDEO | Povestea lui Ismail, livratorul din București bătut în stradă pe motiv că ar fi „invadator”. Din ce câștigă aici, trimite 500 de euro acasă, în Bangladesh, la ai lui # B365.ro
Livratorul din Bangladesh lovit în plină strada în București a ajuns în România în urmă cu doar 4 luni. Numele lui este Ismail Hossain și are 28 de ani. A avut ocazia să își spună
14:00
VIDEO | Femeie lovită mortal de o trotinetă electrică, pe o trecere de pietoni din București. Trotinetistul a trecut în mare viteză pe roșu # B365.ro
Un accident cumplit s-a produs la mijlocul lunii august, când o femeie și-a pierdut viața, după ce a fost acroșată pe trecerea de pietoni de o trotinetă electrică, al cărei conducător a trecut pe culoarea
13:40
VIDEO | Marian Vanghelie, primele declarații după ce Oana Mizil, fosta parteneră, a obținut ordin de protecție împotriva lui. „Eu o urmăresc cu mașina, nimic nou” # B365.ro
Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a făcut mai multe declarații după ce fost sa parteneră, Oana NIculescu Mizil, a obținut un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Fostul edil a amenințat-o cu moartea
13:20
Întâmplare neverosimil de omenoasă în traficul preponderent oribil de pe Centura Capitalei. Șofer: Mulțumesc domnului, m-a impresionat omenia! # B365.ro
Gesturile simple sunt de multe ori mai utile decât ne dăm seama pe moment: este și cazul unui șofer care a decis să atenționeze pe un altul că nu are luminile aprinse, în timp ce
13:20
VIDEO | El e Alessio, frizereul vedetelor, care de 4 luni tot încearcă să-l tundă pe Nicușor Dan. „Nu ne sincronizăm. Când sunt eu la București, n-are timp el sau e plecat” # B365.ro
Alessio este frizerul vedetelor și prin mâinile sale au trecut numeroase persoane publice, mai ales cântăreți. El a povestit într-un podcast că vrea să tundă și politicieni, iar pe lista scurtă se află chiar președintele
13:00
O nouă avertizare meteo în București, anunțată de meteorologi acum, când o alta e în vigoare. Septembrie seamănă cu iulie, cu temperaturi de 37°C # B365.ro
ANM anunță că temperaturile continuă să crească, iar codul galben de caniculă din București se prelungește până mâine inclusiv, 3 septembrie 2025. Meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru Capitală, iar de aici aflăm că
12:50
Apel aproape disperat către bucureșteni: Nu mai hrăniți porumbeii! PS6: Ca să curățăm găinațul din fața unei cofetării din Crângași, e nevoie de 700 de litri de apă și 15 de detergent # B365.ro
Primăria Sectorul 6 a anunțat bucureștenii că nu își dorește ca aceștia să hrănească porumbeii. Au susținut că le face rău. Că pâinea, pufuleții și alte făinoase sunt nocive pentru aceste păsări deoarece le îmbolnăvesc.
12:40
Experiența oribilă a unei bucureștence, care a ajuns cu piciorul umflat la Spitalul Foișor. 4 ore la camera de gardă, haos desăvârșit și lipsă contract cu CNAS # B365.ro
Toată lumea a trecut printr-o experiență lungită la cozile de la cabinetele medicilor, chiar dacă au o urgență. O bucureștancă a povestit experiența pe care a avut-o la Camera de Gardă, Spitalul Foișor, din București,
12:20
Bazinul de înot de la Școala 311 din Ghencea se deschide luna asta, va avea aplicație de înscrieri și programări. Ciucu: Păstrăm prețurile care erau când am preluat paragina # B365.ro
Bazinul de înot de la Școala Gimnazială Nr. 311 din București este administrat, din martie, de Primăria Sectorului 6, prin Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6. Este singurul aflat în
Ieri
11:30
ESENȚIAL | Cât mai sunt salariile mari de la Termoenergetica, după tăierile de salarii de la companiile municipale? Sunt la fel. Există și o explicație # B365.ro
La finalul lunii iunie, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale. Măsurile necesare au fost luate în unele cazuri, dar la alte companii municipale conducerea își menține plata,
11:10
Mersul cu trenul rămâne gratis pentru elevi, dar în anumite condiții. Care sunt acestea și de când trebuie respectate # B365.ro
Și în acest an, elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitate la călătoriile cu trenul. CFR Călători a făcut anunțul în contextul începerii anului școlar 2025 – 2026. Părinții elevilor trebuie să știe că trebuie
10:50
Dl. Nicușor Dan se întâlnește azi cu domnii de la partide, să medieze situația crizată din Coaliție, unde dl. Bolojan a avut o cădere nervoasă. Un fel de „Pacea de la Cotroceni” # B365.ro
Domnul președinte Nicușor Dan nu mai este atât de plecat din localitate, azi are programată o întâlnire importantă cu liderii partidelor din Coaliție, unde situația e complicată și mai tare, în condițiile în care nu
10:10
Tânărul care a atacat un livrator străin pe o stradă din Bucureșt e audiat azi la Parchet. Între timp, protestul rasist plănuit de „Noua Dreaptă” e anulat # B365.ro
Astpzi, tânărul care a atacat un livrator străin din Bangladesh, în plină stradă în București, va fi audiat la Parchet. Agresorul l-a denumit „invadator" pe livrator și l-a lovit cu pumnul. Tânărul promova pe conturile
09:30
Dl. Bolojan discută azi cu noi, pentru prima dată după ce a amenințat cu demisia. E conferință de presă la Palatul Victoria, de la ora 10:00 # B365.ro
Ilie Bolojan susține marți, 2 septembrie, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. Conferința susținută de Premierul României are loc la Palatul Victoria, sediul Guvernului. Conferința este programată la ora 10:00, potrivit
09:30
FOTO | „Parcarea gratis” din București e pe Dimitrie Pompeiu, bulevardul pe care municipalitatea ni-l tot promite transformat SF, în timp ce rămâne ulița de la corporatiști # B365.ro
Știm toți că „parcarea gratis" din București este un concept fundamental electoral, care ia un avânt spectaculos în campaniile electorale în care totul devine brusc posibil, inclusiv modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, care e de faptă
09:10
Dl. Ciucu mustră pe internet o profesoară de la un liceu din S6. „A făcut mare tămbălău, a țipat la o colegă fiindcă nu mai are unde parca după ce am reabilitat baza sportivă” # B365.ro
Mai multe baze sportive de la școlile din Sectorul 6 au fost reabilitate, acestea sunt acum spații exclusiv activităților. Reabilitarea lor nu a fost un motiv de bucurie pentru toată lumea. O profesoară de la
09:00
Vineri e Ziua Porților Deschise la MAE, pe Aleea Alexandru. Cine vrea să vadă cam cum e viața printre diplomați, se poate înscrie online. Dacă prindeți loc, participarea e gratuită # B365.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își deschide larg porțile cu o nouă ediție a Zilei Porților Deschise și îi invită pe bucureșteni și nu numai să viziteze sediul central și Centrul de Instruire a Personalului
08:10
Ce au în comun tramvaiul de la linia 5 și metroul spre Otopeni și ce mai atenuează un pic din neplăcere # B365.ro
Toamna e anotimpul meu preferat. Şi Bucureştiul chiar e frumos toamna, ştiţi voi, cu lumina care se schimbă, cu un oraş care ar putea să respire după canicula de august. Doar că, surpriză, în septembrie […] Articolul Ce au în comun tramvaiul de la linia 5 și metroul spre Otopeni și ce mai atenuează un pic din neplăcere apare prima dată în B365.
1 septembrie 2025
20:00
KINOdiseea, festivalul internațional de filme pentru copii, începe miercuri. Bucureștenii vor putea urmări Bambi sau Kung Fu Panda, printre altele, la Teatrul de Vară Eminescu # B365.ro
Festivalul internațional de filme pentru copii, KINOdiseea se întoarce în Capitală în perioada 3-12 septembrie. Acesta se va desfășura la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Național din Sectorul 2. Intrarea este liberă și […] Articolul KINOdiseea, festivalul internațional de filme pentru copii, începe miercuri. Bucureștenii vor putea urmări Bambi sau Kung Fu Panda, printre altele, la Teatrul de Vară Eminescu apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Accident grav pe Drumul Între Tarlale. Două mașini s-au lovit, iar una a rămas suspendată pe cealaltă. Traficul în zonă, îngreunat # B365.ro
Un accident cu două mașini s-a produs pe Drumul Între Tarlale, în Sectorul 3 al Capitalei, în apropierea podului Pallady. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini a rămas suspendată pe capota […] Articolul FOTO | Accident grav pe Drumul Între Tarlale. Două mașini s-au lovit, iar una a rămas suspendată pe cealaltă. Traficul în zonă, îngreunat apare prima dată în B365.
19:10
VIDEO | Noi imagini de la Planșeul Unirii. Băluță, încântat, zice că săptămâna a început în forță pe șantier: „Constructorii au început turnarea grinzilor de coronament” # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe șantierul din centrul Bucureștiului, unde se reface planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță anunța într-o conferință de presă susținută în data de 28 august că […] Articolul VIDEO | Noi imagini de la Planșeul Unirii. Băluță, încântat, zice că săptămâna a început în forță pe șantier: „Constructorii au început turnarea grinzilor de coronament” apare prima dată în B365.
19:00
VIDEO | Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților. „Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la dezbinare și ură” # B365.ro
Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților veniți la muncă în România, eveniment ce ar fi avut loc mâine în Capitală. Evenimentul Împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală urma să aibă […] Articolul VIDEO | Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților. „Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la dezbinare și ură” apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Cele două cârtițe de pe Magistrala 6 au un avans considerabil pe șantier. Asociația Pro Infrastructură, în vizită pe șantier: Se lucrează nonstop, în trei schimburi # B365.ro
Asociația Pro Infrastructură a făcut o vizită pe șantierul de la Magistrala M6. Reprezentanții asociației anunță că progresul de pe teren este unul bun, iar că cea de-a doua cârtiță este programată să ajungă în […] Articolul FOTO | Cele două cârtițe de pe Magistrala 6 au un avans considerabil pe șantier. Asociația Pro Infrastructură, în vizită pe șantier: Se lucrează nonstop, în trei schimburi apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret # B365.ro
Teii de pe Bulevardul Lacul Tei, extrem de verzi și de frumoși după spusele unei bucureștence au fost tăiați. Nu se știe cafrer este mlotivul pentru care au fost luate aceste. Cu toate acestea, în […] Articolul FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret apare prima dată în B365.
