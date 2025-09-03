Paradă impresionantă la Beijing de Ziua Victoriei.Principalele evenimente de la ceremonia la care participă Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong-un
Gândul, 3 septembrie 2025 11:20
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că renașterea națiunii chineze este „de neoprit” în discursul său rostit miercuri, la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment, pe lângă Xi, au participat președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Știre […]
• • •
Acum 10 minute
11:30
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a făcut precizări legate de prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost invitați la acest eveniment, în China, pentru aniversarea înfrângerii fascismului japonez. „Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD, […]
11:30
Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut” # Gândul
China depune eforturi susținute pentru a-și consolida armata. În ultimele decenii, Armata Populară de Eliberare (APL) s-a transformat dintr-o armată regională învechită într-o forță letală din ce în ce mai avansată, capabilă să opereze mult dincolo de granițele Chinei. Modernizarea APL este departe de a fi completă și se confruntă cu obstacole semnificative, dar liderul […]
11:30
Fiecare relație trece, inevitabil, prin momente de tensiune, neînțelegeri sau perioade de distanțare emoțională. Diferențele de personalitate, stresul cotidian, lipsa timpului petrecut împreună sau dificultățile de comunicare pot afecta profund conexiunea dintre parteneri. În aceste situații, psihoterapia de cuplu nu este un semn că relația este pe cale să se destrame, ci o dovadă de […]
11:30
Percheziții informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă # Gândul
Anchetatorii care se ocupă de descifrarea celor două atacuri din Centrul Vechi au dispus efectuarea unor percheziții informatice în telefoanele tuturor celor implicați, agresorul direct Mehmet Erdogan, complicele acestuia Mehmet Polat și alte trei persoane reținute pentru alte forme de compicitate. Ei vor să stabilească ce reiese din toate conversațiile și mesajele din telefoanele acestora, […]
Acum 30 minute
11:20
11:10
Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii! # Gândul
Donald Trump este convins că Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii. Prezența liderului Federației Ruse la uriașa paradă militară organizată de China a aprins beculețele roșii în Biroul Oval de la Casa Albă. Președintele SUA nu se declară, însă, îngrijorat de apropierea celor două superputeri militare și […]
11:10
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni # Gândul
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum poate fi făcută propaganda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Microbul a ajuns la oameni care altminteri au tot ce le trebuie pentru a fi sănătoși” Invitat la […]
11:10
SIE scoate la concurs zeci de posturi. De la spioni, șoferi, IT-iști și experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare # Gândul
Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi. Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe și restricții de confidențialitate, iar salariile sunt motivante și cresc odată cu experiența. SIE caută personal pentru o gamă variată de funcții, inclusiv ofițeri operativi, […]
11:10
Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite” # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. „În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii. Rusia și Coreea […]
Acum o oră
11:00
Bărbatul, care a înjunghiat un bătrân pe o stradă din Capitală, ARESTAT pentru tentativă de omor # Gândul
Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, acuzat că a înjunghiat un bătrân pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei, a fost arestat pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Din primele informaţii reiese că agresiunea a fost generată de un conflict între cei doi din cauza unor bunuri nerestituite şi a unor […]
11:00
Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului # Gândul
Șah-mat la întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni, care a fost scena unui moment inedit. Președintele în exercițiu, Nicușor Dan, și-a dovedit veleitățile de fost olimpic la matematică și i-a făcut pe viu o demonstrație lui Ilie Bolojan. Premierul are în față o ecuație cu multe necunoscute – reforma administrației locale. Amplul pachet de […]
11:00
11:00
Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
10:50
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi # Gândul
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Va urma o perioadă presărată cu binecuvântări pentru acești nativi, iar viața le va surâde. Prima lună de toamnă aduce schimbări semnificative și decizii care pot modifica traiectoria profesională. Încă din prima lună de toamnă, mai mulți nativi vor experimenta […]
10:50
Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Prima partidă este live la Antena 1 și a doua la Prima TV, conform protocolului dintre […]
Acum 2 ore
10:40
George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre apelul său către PSD, despre felul în care a fost respins și despre scopul său politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Am făcut un apel la PSD, dar am fost respins” George Simion a explicat că, în urmă cu trei […]
10:20
Fanii RAPIDULUI primesc vestea pe care au așteptat-o toată vara. Victor Angelescu: „Vrem un jucător, cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână” # Gândul
Rapid traversează unul dintre cele mai bune începuturi de sezon din ultimii ani. După opt etape, echipa antrenată de Costel Gâlcă este neînvinsă și ocupă locul secund în Superligă, cu 18 puncte. După același număr de meciuri, giuleștenii au acumulat de două ori mai multe puncte față de aceeași perioadă a campionatului trecut. Angelescu: „Mă […]
10:20
Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI” # Gândul
China este „de neoprit”, a declarat, miercuri, președintele chinez, Xi Jinping, în timpul unui discurs rostit înaintea paradei militare organizate la Beijing, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării umanității va triumfa cu siguranță”, a declarat Xi Jinping. Președintele Chinei a […]
10:20
Asociația Română de Hemofilie organizează, în perioada 1–6 septembrie 2025, la Eforie Nord, o nouă ediție a Școlii de Hemofilie, sub tema „ReStart”. Evenimentul reunește peste 140 de participanți – pacienți de toate vârstele, aparținători și specialiști – într-un cadru care combină informarea medicală, sprijinul psiho-social și activitățile de integrare. Tema „ReStart” simbolizează un nou […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre diferențele dintre România și Polonia în fața valului de emigranți, despre reacția popoarelor europene și despre cum vede el viitorul țării în perspectiva anului 2029. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Diferența dintre România și Polonia Liderul AUR a făcut o comparație între […]
10:10
Summitul OCS, provocare pentru SUA. „Ambiția Beijingului pentru o nouă ordine globală” / Xi: „Umbrele mentalității Războiului Rece nu s-au risipit” # Gândul
Summitul anual al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China, a evidențiat semnale clare ale unei relații mult mai strânse între membrii organizației. Totul se întâmplă într-un moment în care lumea a fost zdruncinată de politicile comerciale și tarifele americane. Evenimentul – care a durat două zile și la care […]
10:10
Complicitatea și declarațiile generoase afișate de președinții Rusiei și Chinei cu ocazia summitului de la Tianjin al Organizației de Cooperare de la Shanghai (1-2 septembrie), participarea președintelui rus la gigantica paradă militară de la Beijing, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Republicii Populare Chineze i-au făcut pe mulți observatori și comentatori să proclame eșecul […]
10:10
Cum arată de fapt HARTA lumii reală? Puțini știu care e adevărata dimensiune a continentelor și vecinii României # Gândul
Harta lumii pe care o folosim zi de zi nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Specialiștii în cartografie atrag atenția că sistemul Mercator, creat în secolul al XVI-lea, deformează realitatea și schimbă modul în care percepem vecinătățile geografice, inclusiv ce se află la sud de România, scrie Cancan.ro. Hărțile clasice, așa cum le vedem în […]
10:00
Universitatea Craiova l-a transferat pe nigerianul Monday Etim, de la Hillerod, și e cea mai scumpă mutare din istoria clubului danez. Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe o perioadă de trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. El a mai jucat la Kadji Sports Academy, Montverde Academy, LAFC, […]
09:50
Comoara descoperită la Cluj. Ce a găsit un bărbat cu un detector de metale: „Sunt inestimabile” # Gândul
Comoara descoperită la Cluj. Un bărbat a făcut o descoperire arheologică, folosindu-se de un detector de metale. A scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul țării, iar piesele descoperite vor fi analizate de o echipă internațională de specialiști. Obiectele descoperite de „vânătorul” de comori se află la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirea […]
Acum 4 ore
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre necesitatea unui răspuns din partea românilor în fața situațiilor politice actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât […]
09:40
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 septembrie 2025, în a 1.288-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce ultimele sale eforturi diplomatice, inclusiv o întâlnire bilaterală în Alaska, nu au reușit să producă niciun progres […]
09:30
ACCIDENT grav cu 21 victime în Botoșani între un microbuz și un autoturism. 2 morți. Planul Roșu de Intervenție, activat # Gândul
Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, pe DN 24C, între Românești și Dămideni, județul Botoșani. În coliziunea dintre un microbuz și un autoturism au fost implicate 15 persoane, dintre care 3 sunt resuscitate la fața locului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Accidentul s-a produs pe drumul național 24C, în apropierea localităților […]
09:20
George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Nicușor Dan n-a câștigat nici măcar accesul în turul doi” Invitat la Marius Tucă Show, George Simion […]
09:20
Președintele francez avertizează Israelul împotriva continuării ofensivei din Fâșia Gaza/ Macron este pregătit să recunoască un STAT PALESTINIAN # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat, marți, că nicio „ofensivă” sau „tentativă de anexare” a teritoriilor Fâșiei Gaza nu va opri mișcarea de recunoaștere a unui stat palestinian. „Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat […]
09:10
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025 # Gândul
Pe piața imobiliară din România apare o nouă oportunitate pentru cei interesați de o locuință la preț accesibil. Într-un oraș cunoscut din țară a fost scos la vânzare un apartament cu 2 camere la un preț de doar 9000 de euro, potrivit anunțului publicat pe site-ul olx.ro. Valea Jiului continuă să rămână o regiune în […]
09:10
Reforma administrației a lui Bolojan, o „shaorma cu de toate” / Culisele discuțiilor dintre primarii NEDUMERIȚI de procentele lui Bolojan # Gândul
Șefii administrațiilor locale sunt complet bulversați de „marea reformă” inițiată de Guvern, prezentată pe larg de Bolojan și încurcată în coaliție. Intervine Nicușor Dan, face calcule pe hârtie și le spune liderilor coaliției să nu se mai certe. Aceștia au termen să ajungă la un acord – 15 septembrie. Până atunci, Bolojan face un nou […]
09:10
Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Mandatul său începe cu data de 3 septembrie # Gândul
Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu. Numirea s-a făcut în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Acesta a mai deținut această funcție în perioada aprilie 2017-februarie 2018. […]
09:10
Meteo 3 septembrie 2025. Cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C # Gândul
Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi. Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de […]
09:00
Un spray nazal ar putea preveni infectarea cu COVID. Acesta reduce și incidența altor infecții respiratorii simptomatice # Gândul
Azelastina, un medicament antihistaminic folosit de ani de zile împotriva alergiilor sezoniere, ar putea reduce semnificativ riscul de infectare cu Covid și alte boli respiratorii, conform unui studiu publicat în JAMA Internal Medicine. Potrivit NBC News, un spray nazal disponibil fără prescripție medicală, utilizat în mod obișnuit pentru tratarea alergiilor, ar putea fi noua armă […]
09:00
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi # Gândul
Toamna anului 2025 aduce transformări importante pentru trei zodii. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor lua decizii curajoase pe plan personal și profesional, punând bazele unui nou capitol de viață. Astrologii anunță că lunile septembrie, octombrie și noiembrie din 2025 vor fi marcate de mișcări astrale cu impact puternic. Pentru unii nativi, aceasta va […]
08:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre raportul administrației Trump la libertatea de exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Noi credem că am câștigat alegerile, dar nu am avut contextul geopolitic necesar ca să aibă […]
08:50
Azelastina, un medicament antihistaminic folosit de ani de zile împotriva alergiilor sezoniere, , ar putea reduce semnificativ riscul de infectare cu Covid și alte boli respiratorii, potrivit unor rezultate publicate în JAMA Internal Medicine. Conform NBC News, un spray nazal disponibil fără prescripție medicală, utilizat în mod obișnuit pentru tratarea alergiilor, ar putea oferi o […]
08:50
MAMA tânărului care a bătut un livrator asiatic în Capitală, despre fapta fiului ei: „Probabil că ăla a zis ceva”. Agresorul: Am fost manipulat online # Gândul
Cazul tânărului de 20 de ani din București, arestat pentru atacul asupra unui livrator din Bangladesh, capătă noi acuzații. Mama agresorului încearcă să-i ia apărarea spunând că „fiecare mai face din astea”. Pe de altă parte, agresorul a spus că a fost manipulat din online să recurgă la astfel de gest. Tânărul din București, Cosmin […]
08:50
Adrian Mititelu l-a TRANSFERAT pe Vladislav Blănuță la miezul nopții. A semnat cu Dinamo Kiev. Detalii despre contract # Gândul
Vladislav Blănuță e noul jucător al celor de la Dinamo Kiev, fosta echipă a lui Mircea Lucescu. Transferul a fost anunțat de clubul din Ucraina la miezul nopții. Mititelu, patronul de la FC U, club care-l deținea pe Vladislav Blănuță, va primi 2.500.000 de euro și 20 la sută dintr-un viitor transfer. Jucătorul va primi […]
08:40
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat # Gândul
Curentul suveranist se simte și în Republica Moldova. Analistul de politică externă Dan Dungaciu spune, într-un interviu pentru Gândul, că noutatea în scrutinul parlamentar, din septembrie, este apariția curentului suveranist. Profesorul atrage atenția că până și partidele mari, inclusiv pro-europenii (PAS) și cei considetați pro-rușii (PSRM), încearcă să îmbrace haina suveranistă. Profesorul Dungaciu spune că de-a […]
08:40
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat # Gândul
O tragedie a avut loc la Vaslui, marți seară. Un copil de aproape 2 ani a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat. Părinții au apelat imediat 112, însă minorul era inconștient în momentul sosirii echipajului medical. Mama copilului a ajuns la spital, în stare de șoc. Un […]
08:40
Un copil în vârstă de un an și jumătate s-a ELECTROCUTAT în centrul oraşului Vaslui. Care este prima ipoteză a anchetatorilor # Gândul
Un copil în vârstă de un an şi jumătate s-a electrocutat, marţi seară, lângă o statuie din centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză a anchetatorilor este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal, mai exact ar fi călcat pe un cablu neizolat aflat sub tensiune, potrivit News.ro. Un echipaj […]
08:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic # Gândul
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuție privind programul său de rachete balistice, a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării, Ali Larijani. Salutând decizia puterilor europene de a declanșa un mecanism pentru a impune din nou sancțiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat dispuse […]
08:20
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI? # Gândul
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine la București astăzi. Misiunea FMI se desfășoară în perioada 3-12 septembrie și este o vizită reprogramată, amânată din primăvară, pentru perioada de după alegerile electorale. Surse guvernamentale au precizat, pentru Gândul, că discuțiile cu FMI se vor axa pe analizarea economiei românești […]
08:10
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a dezvăluit detalii importante din timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor în care și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „M-au contactat […]
08:10
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra # Gândul
Guvernul Bolojan vrea să taie posturi din administrația locală, dar se împiedică în cifre și procente. Face simulări pe date greșite. Nimeni nu știe exact câți bugetari lucrează în aparatul local. Premierul a prezentat, marți, simulări de concedieri bazate pe procente și cifre eronate. De fapt, baza a fost greșită, de la început, spun aleși […]
08:10
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane € # Gândul
În dimineața zilei de 3 septembrie 2025, au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Datele indică faptul că prejudiciul ar fi estimat la peste 18 milioane de euro. În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc zeci de percheziții DNA, transmit surse judiciare ale GÂNDUL. Cele […]
08:10
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici # Gândul
Orașul preferat de bogații lumii, Miami-SUA, pare a fi cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii din administrațiile publice din România, amenințate de premierul Ilie Bolojan cu reducerile de personal. Se pare că sunt 12 primării, în țară, care vor trimite aici „delegații”, la cursuri, în luna octombrie. După ce-a apărut în presă că o „delegație” […]
