Nu a văzut motocicleta! Tânăr de 25 de ani, rănit într-un accident la Târgu-Neamț
Monitorul de Neamț , 3 septembrie 2025 11:20
Un accident rutier produs la Târgu-Neamț a avut loc după ce o șoferiță nu a văzut motocicleta și a acroșat un tânăr de 25 de ani, care a ajuns la spital. „La data de 2 septembrie a.c., ora 18:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre faptul că pe […]
• • •
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:00
Două accidente la Piatra Șoimului în aceeași zi: strada Cimitirului a trimis două persoane la spital # Monitorul de Neamț
Două accidente la Piatra Șoimului. Două persoane au fost rănite pe strada Cimitirului, în aceeași zi, după ce o adolescentă de 14 ani aflată pe trotinetă și un tânăr de 19 ani pe bicicletă s-au dezechilibrat și au căzut. Adolescentă pe trotinetă, rănită după ce s-a dezechilibrat „La data de 2 septembrie a.c., în jurul […]
Acum 4 ore
09:10
Kamil Wiktorski se desparte de echipa CSM Ceahlăul. Cele două părţi au convenit de comun acord rezilierea contractului, iar fundaşul va juca în viitor pentru CSC 1599 Şelimbăr. Mai multe informaţii despre motivele despărţirii au fost oferite de preşedintele clubului pietrean. „Un jucător care ne-a ajutat foarte mult sezonul trecut, odată cu venirea sa am […]
08:30
Un accident rutier produs miercuri dimineaţă, 3 septembrie, în satul Izvoare din comuna Dumbrava Roşie, s-a soldat cu trei victime, între care un bebeluş de patru luni. „În această dimineață, la ora 07:35, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Izvoare din comuna Dumbrava Roșie. Un autoturism în care […]
08:30
Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscurilor majore după înțepăturile de albine și prezintă un ghid în 10 pași pentru prevenție și intervenție. Un șoc anafilactic după înțepătură de albină poate apărea în câteva minute și are evoluție potențial letală, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, care subliniază că intervenția rapidă și administrarea de adrenalină sunt esențiale. […]
Acum 6 ore
07:20
Șoferii trebuie să știe: o nouă variantă pentru a obține plăcuțele de înmatriculare # Monitorul de Neamț
Din septembrie, șoferii vor avea parte de o schimbare majoră în privința înmatriculărilor Începând cu 17 septembrie 2025, plăcuțele de înmatriculare nu vor mai fi eliberate după vechiul sistem, potrivit Ordinului M.A.I. nr. 132/2025. Ministerul anunță o schimbare menită să reducă birocrația și să simplifice procedurile pentru șoferi. Livrare la adresă, fără drumuri la ghișeu […]
Acum 24 ore
20:20
Mark Ţuţu, jucătorul CSM Ceahlăul, împrumutat la UTA Arad, a fost convocat la Naţionala de tineret a României. Selecţionerul Costin Curelea a considerat că are nevoie de aportul jucătorului pentru preliminariile EURO 2027. „Sunt extrem de onorat să fiu convocat şi să îmbrac tricoul Naţionalei. Sunt foarte mândru că voi reprezenta România şi voi face […]
19:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent că intenţionează să înlocuiască, treptat, cele 3.400 de bănci din municipiul reşedinţă de judeţ. „În Piatra-Neamț există astăzi peste 3.400 de bănci care fac parte din mobilierul stradal. De-a lungul timpului, multe au fost reparate sau întreținute, dar fiind din lemn de rășinoase, au nevoie an […]
18:30
Food Standards Agency avertizează: există alimente pe care nu trebuie să le reîncălzești, deoarece pot deveni toxice și pot provoca probleme digestive. Unele alimente pe care nu trebuie să le reîncălzești reprezintă un risc serios pentru sănătate, avertizează Food Standards Agency, care recomandă respectarea regulilor de gătire, păstrare și consum pentru a preveni toxiinfecțiile alimentare. […]
17:40
Eveniment cultural organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare" Târgul de Sfânta Marie Piatra-Neamț se desfășoară în perioada 5-7 septembrie 2025, în Parcul Tineretului, reunind meșteri populari și artizani din unsprezece județe ale țării. Meșteri populari și artizani din toată țara la Târgul de Sfânta Marie Piatra-Neamț Următorul proiect cultural al Centrului pentru […]
16:30
Expoziția Doina Tudor „Ctrl+Alt+N" – crochiu, schiță, desen, va putea fi vizitată în perioada 1-14 septembrie și reunește peste 50 de lucrări de portret și desen realizate între 1997 și 2025. Vernisajul expoziției Vernisajul va avea loc miercuri, 3 septembrie, de la ora 17:00. Evenimentul va fi prezentat de Emil Nicolae – critic de artă, […]
15:40
Expoziție Mircea Titus Romanescu: două decenii de creație reunite la Muzeul de Artă Piatra Neamț # Monitorul de Neamț
Expoziția Mircea Titus Romanescu „Jurnal de Călătorie 2002-2025" aduce în fața publicului lucrări realizate în ultimii douăzeci de ani, fiind deschisă între 2 septembrie și 2 octombrie 2025, la Muzeul de Artă Piatra Neamț. Continuarea proiectului expozițional de la Palatul Parlamentului „Expoziția reunește lucrări din ultimii douăzeci de ani de creație, continuând firesc proiectul expozițional […]
14:40
Descoperă secretul care dă gust zacuștii de legume și trei rețete pe care merită să le încerci Secretul care dă gust zacuștii de legume a fost păstrat cu grijă de generații, iar rețetele tradiționale și cele reinterpretate de gospodine sau bucătari pasionați sunt mărturie a acestei tradiții culinare. Un ingredient simplu ce face diferența. Secretul […]
13:40
Accident rutier la Pipirig provocat de un șofer care avea 1,23 mg/l alcool în aerul expirat Un șofer din Pipirig, de beat ce era nu a mai văzut drumul,s-a oprit cu mașina în gardul unei gospodării, pe DN15B, în Leghin. Evenimentul rutier sesizat prin 112 „La data de 1 septembrie a.c., în jurul orei 20:00, […]
12:40
O coliziune între autoturism și autoutilitară la Roman s-a produs la data de 1 septembrie, pe strada Măgurei, și s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 51 de ani. Cum s-a produs evenimentul rutier Potrivit IPJ Neamț, evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 14:30. „Astfel, în timp ce un tânăr, în vârstă de […]
Ieri
11:30
Accident pe strada Burebista din Piatra-Neamț: bărbat rănit după ce a traversat neregulamentar # Monitorul de Neamț
Un accident pe strada Burebista din Piatra-Neamț a avut loc la data de 1 septembrie, în jurul orei 10:50, când un pieton de 68 de ani a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa neregulamentar. Accident pe strada Burebista Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs luni, 1 septembrie, în jurul […]
10:50
Un cățel salvat din noroi la Roman a devenit protagonistul unei intervenții emoționante a pompierilor, care au reușit să îl aducă la mal și să îl elibereze după ce a fost spălat. Un cățel, o mlaștină și salvatorii lui în uniformă „La ora 19:07, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru salvarea […]
10:20
CONSTRUIRE CENTRU ÎNGRIJIRE CORPORALĂ/BIROURI SC METALS SUPPLY CONSULTING SRL, în calitate de investitor şi proprietar al imobilului identificat cu NC 63937, anunţă publicului elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE CENTRU ÎNGRIJIRE CORPORALĂ/BIROURI-pe terenul situat în intravilanul municipiului Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas, nr. 3. Documenta de urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei […]
1 septembrie 2025
20:30
Ingineria socială, arma preferată a hackerilor. DNSC avertizează: nu e nevoie de cod, ci doar de încrederea ta # Monitorul de Neamț
Atacatorii cibernetici se folosesc de ingineria socială pentru a manipula și a obține informații sau bani fără suspiciuni. Ingineria socială este principalul instrument prin care atacatorii cibernetici exploatează încrederea oamenilor, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). „Măști" credibile pentru a păcăli victimele Potrivit informațiilor publicate de DNSC pe pagina oficială de Facebook, „ingineria socială […]
19:40
Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial # Monitorul de Neamț
Naționala României, pregătiri pentru Campionatul Mondial după 43 de ani Volei masculin România a încheiat duminică la Piatra Neamț seria meciurilor amicale înainte de Campionatul Mondial, cu o înfrângere în fața Portugaliei, scor 3-1, după o pauză de 43 de ani de la ultima participare la turneul final. Volei masculin România: rezultatul meciului cu Portugalia […]
18:40
Două medicamente banale care nu trebuie luate niciodată împreună. Studiu alarmant despre efectele lor ascunse # Monitorul de Neamț
Cercetătorii au descoperit că asocierea acestor două pastile obișnuite favorizează rezistența bacteriilor la antibiotice. Două medicamente banale care nu trebuie luate niciodată împreună pot declanșa mutații bacteriene periculoase, crescând rezistența la antibiotice și lăsând pacienții expuși infecțiilor greu de tratat. Combinația care activează rezistența bacteriană Potrivit unui studiu realizat de cercetători australieni, amestecul de ibuprofen […]
17:40
Ghid de toamnă pentru o alimentație echilibrată: cele mai nutritive fructe și legume de sezon # Monitorul de Neamț
Ce alimente ne ajută să ne menținem sănătoși și plini de energie în sezonul rece Cele mai nutritive fructe și legume de sezon sunt recomandate toamna pentru întărirea imunității și menținerea unui stil de viață echilibrat, spun medicii și nutriționiștii. Toamna, anotimpul abundenței Toamna este anotimpul în care piețele se umplu de culoare și prospețime. […]
16:40
Forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Neamț și SVSU au intervenit, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru stingerea mai multor incendii de vegetaţie uscată. În data de 29.08.2025 în comuna Timișești s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu ce s-a manifestat la trei copaci. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric. În […]
15:40
Val de accidente pe şoselele din Neamţ la sfârşitul de săptămână trecut. Multe dintre incidente au fost provocate de şoferi care au urcat la volan deşi consumaseră băuturi alcoolice. Un astfel de eveniment a avut loc în seara de 31 august, în jurul orei 19:00. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu […]
14:30
Un bărbat în vârstă de 39 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a intrat cu mopedul într-un stâlp. Tragicul incident s-a produs în noaptea de 1 septembrie, în Păstrăveni. „În noaptea de 1 septembrie a.c., în jurul orei 01:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la […]
13:40
Băut şi fără permis, a găsit un autoturism cu cheile în contact şi a plecat la plimbare # Monitorul de Neamț
Un bărbat băut care a găsit pe marginea drumului un autoturism cu cheile în contact a plecat la plimbare cu acesta deşi nu avea permis de conducere. Într-un final el a ajuns pe mâinile poliţiştilor. „La data de 30 august a.c., polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în timp ce se aflau pe […]
13:10
Un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns, pe 31 august, în Grecia pentru a înlocui echipele care, timp de două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc din estul Atenei. Contingentul recent ajuns va continua misiunea cu sprijinul celor nouă mijloace […]
12:40
21 de amenzi au fost aplicate de poliţiştii nemţeni în urma unor acţ
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
O şoferiţă care mirosea a alcool, dar a refuzat să fie testată, s-a ales cu dosar penal. „La data de 31 august a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au oprit pentru control, pe strada Zăvoiului, din Piatra Șoimului, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 57 […] Articolul Şoferiţă încăpăţânată: mirosea a alcool, dar a refuzat testarea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Doi bărbaţi, în vârstă de 25, respectiv 50 de ani, sunt anchetaţi pentru tâlhărie, distrugere şi lovire după ce au „rezolvat” într-un mod violent o neînţelegere legată de plata unor servicii prestate. „La data de 30 august a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați cu privire […] Articolul Tâlhari încătuşaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Între anii 1980 şi 1990, în Europa de Est au avut loc evenimente care prevesteau prăbuşirea comunismului. Au fost Mişcarea poloneză Solidaritatea, Glasnostul şi Perestroica lui Mihail Gorbaciov, căderea Zidului Berlinului, Revoluţia de catifea din Cehoslovacia, ș.a. Am fost contemporan cu unii cugetători de ocazie, care se mirau ipocrit de ce Cehoslovacia a avut parte […] Articolul Ion Iliescu, fără ură, dar şi fără părtinire (III) apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:00
Țara care taie ajutoarele sociale pentru români: rămâi fără beneficii după o vacanță nedeclarată # Monitorul de Neamț
Români sancționați pentru vacanțe neanunțate și fraude sociale Țara care taie ajutoarele sociale pentru români: o familie din Gelsenkirchen a rămas fără beneficii după ce a plecat „în concediu în România” fără să notifice autoritățile. Vacanță în România, fără anunțarea autorităților O familie de români din orașul german Gelsenkirchen, landul Renania de Nord – Westfalia, […] Articolul Țara care taie ajutoarele sociale pentru români: rămâi fără beneficii după o vacanță nedeclarată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
31 august 2025
18:40
Metoda neașteptată: cum elimini pesticidele din fructe și legume fără bicarbonat sau oțet # Monitorul de Neamț
Un om de știință explică pașii simpli prin care putem consuma fructe și legume curate și sigure pentru sănătate. Cum elimini pesticidele din fructe și legume este întrebarea la care un om de știință a oferit un răspuns clar, explicând că sănătatea noastră depinde de modul în care le curățăm corect. Riscurile pesticidelor și necesitatea […] Articolul Metoda neașteptată: cum elimini pesticidele din fructe și legume fără bicarbonat sau oțet apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă: cum economisesc clienții prin planificarea cumpărăturilor # Monitorul de Neamț
Cumpărăturile planificate câștigă teren, pe fondul măririi atenției la buget și al creșterii prețurilor Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil, iar cumpărăturile planificate câștigă teren în fața achizițiilor impulsive, pe fondul unei mai mari atenții la buget și al accesului la soluții de plată flexibile. Schimbarea obiceiurilor de consum Potrivit Euromonitor, doar 18% […] Articolul Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă: cum economisesc clienții prin planificarea cumpărăturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Un tânăr care a comis un accident în noaptea de 31 august a plecat de la locul accidentului, dar a fost ulteior prins de poliţişti. El consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. „În noaptea de 31 august a.c., în jurul orei 02:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu […] Articolul Băut, a plecat de la locul accidentului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Cum să slăbești 5 kilograme în 3 luni mergând pe jos: trucuri de dietă și exerciții pentru rezultate rapide # Monitorul de Neamț
Strategia simplă de mișcare și alimentație care te ajută să pierzi în greutate și să-ți menții sănătatea Cum să slăbești 5 kilograme în 3 luni mergând pe jos este o strategie accesibilă și eficientă, dacă este combinată cu o alimentație echilibrată și exerciții de forță, explică antrenoarea spaniolă de fitness Judit Bonet. Mersul pe jos […] Articolul Cum să slăbești 5 kilograme în 3 luni mergând pe jos: trucuri de dietă și exerciții pentru rezultate rapide apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Județul Neamț, sub semnul instabilității atmosferice: COD GALBEN și COD PORTOCALIU # Monitorul de Neamț
Județul Neamț, sub semnul instabilității atmosferice: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bihor, Gorj, Vâlcea, Argeş, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila şi în unele zone ale judeţelor Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, […] Articolul Județul Neamț, sub semnul instabilității atmosferice: COD GALBEN și COD PORTOCALIU apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Ceaiurile care înlocuiesc botoxul: secretul natural pentru piele tânără și sănătoasă # Monitorul de Neamț
Trei tipuri de ceai cu efect de „botox natural” pot contribui la stimularea colagenului și la menținerea unui aspect tânăr al pielii. Ceaiurile care înlocuiesc botoxul pot deveni aliatul de vară pentru menținerea frumuseții naturale. Specialiștii recomandă trei tipuri de infuzii care sprijină producția de colagen și au un efect vizibil de întinerire asupra pielii. […] Articolul Ceaiurile care înlocuiesc botoxul: secretul natural pentru piele tânără și sănătoasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
CNAIR anunță modificări majore: rovinieta pentru autoturisme se scumpește semnificativ # Monitorul de Neamț
Noile tarife și amenzi pentru rovinieta pentru autoturisme intră în vigoare de la 1 septembrie 2025. Rovinieta pentru autoturisme se scumpește de la 1 septembrie 2025, potrivit unui comunicat CNAIR, care anunță atât creșterea tarifelor, cât și majorarea amenzilor. Tarifele cresc de la 1 septembrie „CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și […] Articolul CNAIR anunță modificări majore: rovinieta pentru autoturisme se scumpește semnificativ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
30 august 2025
20:40
Autostrada Moldovei A7. Progres modest pe loturile Bacău – Pașcani: 35–38% după luni de șantier # Monitorul de Neamț
Asociația Moldova vrea Autostradă critică viteza redusă a lucrărilor pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani, unde progresul fizic nu depășește 38%. Autostrada Moldovei A7 avansează într-un ritm considerat lent pe secțiunea Bacău – Pașcani, potrivit Asociației Moldova vrea Autostradă, care a publicat imagini și date oficiale despre stadiul lucrărilor la 20 august […] Articolul Autostrada Moldovei A7. Progres modest pe loturile Bacău – Pașcani: 35–38% după luni de șantier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Guvernul a decis majorarea plafonului de scutire de TVA. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie 2025 # Monitorul de Neamț
Guvernul României a aprobat joi, 28 august 2025, majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. Majorarea plafonului de scutire de TVA la 395.000 de lei a fost adoptată joi, 28 august, în ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor. Măsura se aplică de la 1 septembrie 2025 […] Articolul Guvernul a decis majorarea plafonului de scutire de TVA. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Semne că ai fost deocheat: simptome, leacuri și tradiții care au trecut testul timpului # Monitorul de Neamț
Deochiul, un fenomen încadrat între tradiție, spiritualitate și psihosomatic, continuă să fie prezent în cultura populară românească. Semne că ai fost deocheat apar, potrivit tradițiilor populare, brusc și inexplicabil, fiind asociate cu dureri de cap intense, amețeli, oboseală accentuată și căscat repetitiv. O privire care „atinge”: cum este văzut deochiul Deochiul este descris în tradiția […] Articolul Semne că ai fost deocheat: simptome, leacuri și tradiții care au trecut testul timpului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:50
Tabăra Oglinzi, sub semnul educației și siguranței: polițiștii au desfășurat activități preventive # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au desfășurat activități preventive în Tabăra Oglinzi, pentru copiii români din afara granițelor. Tabăra Oglinzi a găzduit în această săptămână activități preventive organizate de polițiștii nemțeni pentru elevii și tinerii români din diaspora, participanți la Programul de Tabere ARC. Educația și siguranța – teme principale În această săptămână, polițiștii din cadrul Biroului de […] Articolul Tabăra Oglinzi, sub semnul educației și siguranței: polițiștii au desfășurat activități preventive apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un accident rutier soldat cu o victimă transportată la spital a fost provocat de o şoferiţă în vârstă de 30 de ani, sâmbătă, 30 august. „La data de 30 august a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor […] Articolul Accident provocat de o şoferiţă neatentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
CSM Ceahlăul a obţinut o victorie muncită la Reşiţa, în partida disputată sâmbătă, 30 august. Scorul a fost 0-2 pentru pietreni, ale căror reuşite au fost semnate în minutul 37 de Marc şi în minutul 53 de Davordzie. Ceahlăul a arătat ca o echipă matură reuşind să fructifice puţinele ocazii avute. Marc a marcat după […] Articolul Ceahlăul, victorie muncită la Reşiţa apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Șoferul avea alcoolemie de 1,19 mg/l, permis anulat și autoturism cu numere provizorii expirate Inconștiența unui șofer beat a dus la producerea unui eveniment rutier, pe 29 august, în localitatea Podoleni, județul Neamț. Evenimentul rutier „La data de 29 august a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost […] Articolul Inconștiența unui șofer beat s-a terminat, din fericire. doar cu dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Neatenția unei șoferițe de 26 de ani a provocat un accident rutier pe strada Mihail Sadoveanu din Târgu Neamț, în urma căruia tânăra a ajuns la spital. Accident produs în timpul unei manevre greșite Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați vineri, 29 august, în jurul orei 19.00, cu privire la producerea […] Articolul Neatenția unei șoferițe a provocat un accident la Târgu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
28.000 kg de deșeuri indisponibilizate de polițiștii nemțeni în urma unei acțiuni derulate în perioada 27-28 august, la Bicaz-Chei. Acțiunea polițiștilor la Bicaz-Chei În perioada 27-28 august a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, cu sprijinul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Neamț, au acționat în baza Planului comun de acțiune „Deșeuri […] Articolul Polițiștii nemțeni au indisponibilizat 28.000 kg de deșeuri la Bicaz-Chei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici devin gratuite. Măsura intră în vigoare imediat # Monitorul de Neamț
Ministerul Sănătății: sprijinul emoțional devine parte integrantă a tratamentului oncologic Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, potrivit unei măsuri aprobate joi, 28 august, de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS. Un sprijin vital pentru pacienții bolnavi de cancer Până acum, pacienții diagnosticați cu cancer au fost […] Articolul Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici devin gratuite. Măsura intră în vigoare imediat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
29 august 2025
21:10
Reprezentanţii CJ Neamţ se jură pe roşu` că fac „pași importanți spre realizarea noului Spital”. Motiv pentru care au produs şi o comunicare oficială pe această temă, care conţine şi o declaraţie a preşedintelui Daniel Harpa. „Noul Spital Județean de Urgență Piatra-Neamț nu mai este doar un plan, ci un proiect care prinde contur, etapă […] Articolul CJ se jură pe roşu` că face „pași importanți spre realizarea noului Spital” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
