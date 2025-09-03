Nu a văzut motocicleta! Tânăr de 25 de ani, rănit într-un accident la Târgu-Neamț

21:10

Reprezentanţii CJ Neamţ se jură pe roşu` că fac „pași importanți spre realizarea noului Spital”. Motiv pentru care au produs şi o comunicare oficială pe această temă, care conţine şi o declaraţie a preşedintelui Daniel Harpa. „Noul Spital Județean de Urgență Piatra-Neamț nu mai este doar un plan, ci un proiect care prinde contur, etapă […] Articolul CJ se jură pe roşu` că face „pași importanți spre realizarea noului Spital” apare prima dată în Monitorul de Neamț.