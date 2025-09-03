Premierul spaniol acuză Uniunea Europeană de „eșec” privind modul în care a gestionat situația din Fâșia Gaza
Digi24.ro, 3 septembrie 2025 11:20
Răspunsul Europei la conflictul din Gaza a fost un "eşec" şi riscă să submineze credibilitatea sa globală, afirmă prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
11:30
Prima reacție a ministrei de Externe după ce Năstase a apărut în poză alături de Putin: Și ambasada a primit invitație, dar nu a mers # Digi24.ro
Oana Țoiu a declarat, referitor la poza de grup în care apar foștii premieri ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong Un, că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ministra Afacerilor Externe a adăugat, miercuri pentru Digi24, că ambasada României a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.
11:30
Viktor Orban intră în contact direct cu cetățenii: premierul ungar lansează un canal de chat pe Messenger # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a introdus un nou canal de mesagerie directă, ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a comunicării politice și de promovare a unei relații mai strânse cu cetățenii. Această măsură reprezintă o schimbare orientată spre viitor, către o interacțiune personalizată, în timp real, în spațiul digital. Anunțată printr-o postare pe Facebook, noua interfață de chat a premierului Orban permite susținătorilor să primească actualizări direct de la premierul însuși, concentrându-se pe probleme naționale majore, evoluții strategice și actualizări politice, relatează Index.
11:30
Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă # Digi24.ro
La parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, China și-a expus pentru prima dată triada nucleară completă cu rachete lansate de pe uscat, mare și aer. Totodată, au fost prezentate arme laser, drone de ultimă generație și rachete hipersonice anti-navă, într-o demonstrație de forță fără precedent.
Acum 30 minute
11:20
Premierul spaniol acuză Uniunea Europeană de „eșec” privind modul în care a gestionat situația din Fâșia Gaza # Digi24.ro
Răspunsul Europei la conflictul din Gaza a fost un "eşec" şi riscă să submineze credibilitatea sa globală, afirmă prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.
11:10
Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de camere # Digi24.ro
Un polițist care dirija traficul a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele agentului, la Eforie Nord. În urma incidentului, șoferul a rămas fără permis, a fost amendat și s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă.
Acum o oră
11:00
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri un decret de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, care a încetat din viață în urmă cu aproape o lună.
11:00
„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la Beijing, pe 3 septembrie, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat de Phenian în timpul războiului împotriva Ucrainei.
Acum 2 ore
10:40
Radioterapia este una dintre principalele modalități de tratament recomandate pacienților cu tumori maligne din sfera ORL. Ce alte modalități terapeutice sunt indicate, ce metode de radioterapie pot fi folosite și ce beneficii au pacienții în urma acestor tratamente aflăm de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.
10:40
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, în timp ce Putin participa la parada militară din China # Digi24.ro
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopţii de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru angajați feroviari şi determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă, au declarat miercuri autorităţile ucrainene şi poloneze.
10:40
Kremlinul îi dă replica lui Trump: Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping şi Kim Jong Un # Digi24.ro
Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov a declarat, miercuri, că preşedintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva Statelor Unite ale Americii şi a sugerat că, probabil, preşedintele american Donald Trump a fost ironic în criticile sale.
10:20
Europa caută zeci de mii de muncitori pentru industria de armament, dar tinerii refuză ofertele # Digi24.ro
Producătorii de armament din Europa se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, în condițiile în care comenzile militare cresc puternic. Deși sunt căutați zeci de mii de muncitori, tinerii programatori și ingineri evită să accepte oferte în industria de apărare.
10:10
Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul nopților mai lungi și al zilelor mai scurte # Digi24.ro
În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.
10:10
Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo” # Digi24.ro
Un copil de un an și jumătate a murit electrocutat în centrul orașului Vaslui, după ce a atins un spot luminos aflat într-un spațiu verde. Echipajul SMURD chemat de urgență a încercat să-l resusciteze pe micuț, însă nu a reușit să salveze viața copilului. Primarul Lucian Braniște a spus la Digi24 că acele spoturi nu erau funcționale și nu ar fi trebuit să aibă tensiune în ele. El a explicat și ce măsuri vor fi luate pentru a evita repetarea unei tragedii.
09:50
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: UE nu decide sprijinul militar pentru Ucraina # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate.
Acum 4 ore
09:40
Turcia trebuie să își rescrie Constituția pentru a avansa pe calea păcii cu PKK, afirmă consilierul juridic al președintelui Erdogan, care exclude însă un statut special pentru minoritatea kurdă, informează AFP, preluată de bluewin.ch.
09:40
Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu văzut victima” # Digi24.ro
Un tânăr de 22 de ani din București este cercetat, sub control judiciar, după ce a lovit mortal cu trotineta o femeie de 71 de ani. Victima trecea strada pe trecerea de pietoni, când tânărul a trecut pe roșu, la semafor, și a lovit-o. Femeia a murit la spital din cauza rănilor grave.
09:30
Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficialilor # Digi24.ro
Un videoclip în care se vede cum un obiect misterios este aruncat pe fereastra Casei Albe a devenit viral și a generat numeroase teorii ale conspirației. Oficialii au explicat că a fost vorba de lucrări de întreținere, însă Donald Trump a contrazis versiunea, susținând că ferestrele sunt sigilate și nu pot fi deschise, scrie The Independent.
09:00
Aeronave poloneze și aliate, activate pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Rusia ataca vestul Ucrainei # Digi24.ro
Polonia a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare poloneze și aliate în zbor de urgență la primele ore ale zilei de miercuri, pentru a-și proteja spațiul aerian, după ce Rusia a atacat vestul și centrul Ucrainei cu un val de drone, în apropierea graniței cu Polonia, relatează The Independent.
09:00
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # Digi24.ro
Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă sunt la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă penteu comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.
08:50
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord „conspiră” împotriva SUA. Mesajul ironic transmis de președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei naţiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a preşedintelui chinez Xi Jinping de la Beijing.
08:50
Trei muncitori care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă # Digi24.ro
Trei muncitori care lucrau pe Autostrada 1, în zona Boița din județul Sibiu, au fost loviți de o cisternă marți după-amiază. Oamenii, care făceau marcaje rutiere, au murit. Alte două persoane au fost rănite în accident, dar au refuzat să fie duse de ambulanțe la spital. Traficul rutier pe autostradă a fost blocat pe sensul Deva-Sibiu și deviat pe DN7.
08:40
Accident grav pe DN24C, în Botoșani. 15 persoane implicate din care 4 sunt încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție # Digi24.ro
Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU.
08:40
Sondaj: Cei mai mulți europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale. Românii sunt mai puțin interesați # Digi24.ro
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentajul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European.
08:40
Procurorii DNA fac 47 de percheziții în 9 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prediciu de peste 90 milioane lei # Digi24.ro
Procurorii DNA fac, miercuri dimineață, 47 de percheziții în nouă județe, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală.
08:10
Momentul în care americanii atacă o navă care transporta droguri, venind din Venezuela. 11 persoane au fost ucise # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că SUA au efectuat un atac în sudul Caraibelor împotriva unei nave care transporta droguri şi care plecase din Venezuela, fiind operată de banda Tren de Aragua. Şeful Casei Albe a precizat că 11 persoane au fost ucise în timpul operaţiunii, relatează The Associated Press (AP), preluată de News.ro.
Acum 6 ore
07:20
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) vine miercuri la București. Care este scopul vizitei # Digi24.ro
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti, informează Agerpres.
07:10
Pe urmele unei dispariții misterioase care a zguduit Orientul Mijlociu. Legătura dintre un imam și o morgă secretă din Tripoli # Digi24.ro
Un informatician de la o universitate din nordul Angliei încearcă să rezolve un mister vechi de 50 de ani din Orientul Mijlociu.
07:10
„Am nevoie de oxigen”: O femeie a pierdut mii de dolari după ce s-a îndrăgostit de un escroc ce s-a dat drept astronaut aflat în spațiu # Digi24.ro
O femeie de peste 80 de ani din Japonia a pierdut mii de dolari după ce a fost păcălită de o persoană de care s-a îndrăgostit online și care a pretins că este un astronaut care are nevoie de bani ca să prevină un dezastru în spațiu, potrivit poliției.
07:10
Jaf pe calea ferată. Hoții fură relee de semnalizare, cabluri sau chiar barierele și pun în pericol siguranța feroviară # Digi24.ro
Hoții au ajuns să fure orice, fără să le pese că ar putea pune în pericol viețile a mii de oameni. Printre țintele lor se numără și infrastructura feroviară, de la relee de semnalizare, cabluri, plăci metalice folosite pentru legătura dintre șine sau chiar bariere. Pe lângă pagubele uriașe, astfel de jafuri duc, adesea, la haos pe calea ferată. Marți, de exemplu, 44 de trenuri au înregistrat întârzieri de zeci de minute, din cauza unui posibil nou furt de echipamente pe ruta București-Constanța.
07:10
Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul zilelor mai lungi și al nopților mai scurte # Digi24.ro
În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.
07:10
Preşedintele Consiliului European e primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, informează Administraţia Prezidenţială.
07:10
Calendarul vacanțelor și al examenelor din anul școlar 2025-2026. Când încep și pe ce dată se încheie cursurile # Digi24.ro
Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19 iunie 2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Structura anului rămâne modulară, alternând perioade de cursuri cu intervale de vacanță.
07:10
Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe în sezonul rece: „Nu avem de ales” # Digi24.ro
După facturile mai mari la electricitate, gaze, alimente și combustibil, oamenii care își încălzesc locuințele cu lemne, în special în mediul rural, resimt din plin noile prețuri care, în unele zone, s-au dublat. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de acest tip de încălzire și, pentru toți, iarna care vine va însemna cheltuieli cu 30% în plus, doar pentru lemne.
07:10
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de iarnă a angajaților din România # Digi24.ro
Perioada dintre sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 aduce mai multe libere pentru angajații din România, conform Codului Muncii. Sărbătorile de Crăciun și Revelion se suprapun cu zile lucrătoare din timpul săptămânii, oferind astfel două weekend-uri prelungite.
07:10
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O judecătoare explică „modul de operare pe dosarele cu miză” # Digi24.ro
Procedura camerei preliminare, introdusă cu scopul de a soluționa mai rapid dosarele, a ajuns să fie criticată tocmai pentru că ar duce la tergiversarea lor. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, DNA subliniază că din 103 de dosare penale pe rolul camerei preliminare, 92 au depășit termenul prevăzut de Lege, de 60 de zile. Realitatea din practică, însă, este mai complexă. O judecătoare de curte de apel și doi avocați specializați în dreptul penal au explicat, pentru Digi24.ro, de ce se ajunge la aceste întârzieri și au indicat soluții pentru eficientizarea procedurii de cameră preliminară.
07:00
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un # Digi24.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că țara sa este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing, fără precedent, care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP, preluată de Agerpres. China a organizat miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea militară şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters.
Acum 12 ore
02:10
Ilie Bolojan, despre discuțiile privind demisia sa: „Nu e o amenințare, e o constatare de bun simț” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la Digi24, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că dacă doar stai pe o funcţie şi nu poți face lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă, nu se justifică să ai acest post.
00:50
Donald Trump: Armata SUA a deschis focul asupra unei „nave care transporta droguri” din Venezuela # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că forțele armate ale Statelor Unite au tras asupra unei nave care transporta droguri și care tocmai plecase din Venezuela. Incidentul a avut loc în sudul Mării Caraibelor, în contextul desfășurării recente de nave de război americane în zonă pentru combaterea traficului internațional de stupefiante, relatează AFP, citată de News.ro.
00:40
Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant # Digi24.ro
Gabrijela Zalac, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene în guvernul croat, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru abuz de putere şi autoritate. Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că Zalac a folosit fonduri europene şi bani publici pentru a-şi plăti cheltuieli private la restaurante, inclusiv pentru aniversarea sa.
00:30
De ce nu doboară România dronele care cad în Tulcea: „Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”. Explicația ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a explicat marţi seară de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea. El a precizat că acestea sunt deja vizate de armata ucraineană, iar legislaţia nu permite armatei române să deschidă focul peste frontieră, relatează News.ro.
00:10
Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa. Cum a reacționat președintele SUA # Digi24.ro
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul american a apărut în faţa presei la Casa Albă şi a părut uşor obosit în timpul declaraţiilor.
2 septembrie 2025
23:30
Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian.
23:00
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” # Digi24.ro
În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație. Discuția a fost filmată și Digi 24 a intrat în posesia ei.
23:00
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului şi consideră că dialogul este cheia pentru funcţionarea Coaliţiei. „Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat președintele interimar al PSD.
23:00
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că România a furnizat Ucrainei mai multe pachete de sprijin militar, de la muniţie şi finanţare pentru pregătirea piloţilor, până la un sistem de apărare Patriot. Oficialul a precizat că detaliile sunt informaţii clasificate, dar a menţionat că Bucureştiul va primi un alt sistem Patriot, aproape gratuit, printr-o donaţie comună a Statelor Unite, Norvegiei şi Germaniei, relatează News.ro.
23:00
Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații # Digi24.ro
Președintele UMDR, Kelemen Hunor, a comentat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Digi24, afirmațiile reprezentanților AUR, în special cele ale deputatului Dan Tănasă, privind boicotarea livratorilor străini din România, spunând că „dacă nu ne delimităm de astfel de atitudini, de agresivitate verbală, se transformă în agresivitate fizică”. „Trebuie judecat și respinsă orice declarație de acest gen”, a adăugat acesta. El precizează că „responsabilitatea celor cu capacitatea de a influența opinia publică e uriașă”.
22:50
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor: Sunt sectoare unde printr-un ajutor mic poți aduce valoare în plus # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, în exclusivitate pentru Digi24, despre al treilea pachet de măsuri la care lucrează Guvernul, care conține și o parte privind relansarea economică anunțată de PSD, că partidele din coaliția de guvernare nu au stabilit elementele care vor fi incluse, „doar ținta, care sunt acele sectoare economice care prin stimularea din partea guvernului, facilități pot ajuta la creșterea economică”. Kelemen susține că în anii următori „trebuie să ne concentrăm pe creșterea economică și sunt câteva sectoare unde printr-un ajutor relativ mic poți aduce valoare în plus”, dând exemplu sectorul alimentar sau industria lemnului.
22:50
Kelemen Hunor, despre excepțiile de la plata CASS: Pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent. Avem o problemă demografică cât casa # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „dacă vrem să avem venituri la CNAS, atunci nu trebuie să avem excepții”, făcând referire la discuția despre eliminarea exceptării mamelor și a altor categorii de la plata CASS. El a precizat că „pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent, obligatoriu, pentru că avem o problemă demografică cât casa”. „Trebuie să stimulăm familiile și creșterea copiilor, dar nu prin a scoate mamele de la CASS, ci prin a da facilități în plus”, a subliniat acesta.
Acum 24 ore
22:40
Anna Wintour are o nouă succesoare la conducerea revistei Vogue. Cine va fi redactorul-șef al publicației americane de modă # Digi24.ro
Revista americană Vogue a numit-o pe Chloe Malle în funcția de redactor-șef, înlocuind-o astfel în funcție pe Anna Wintour, care se retrage după aproape patru decenii la șefia prestigioasei publicații, a anunțat Reuters. Malle, în vârstă de 39 de ani, lucrează de peste un deceniu la Vogue, ocupând funcția de redactor al Vogue.com și co-prezentator al podcastului „The Run-Through”.
22:30
Trump, întrebat dacă se simte trădat de Putin, în contextul războiului: „Am avut o relație grozavă, sunt foarte dezamăgit” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu radio, că este „foarte dezamăgit” de eșecul omologului său rus, Vladimir Putin, de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul lor din Alaska, potrivit AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.