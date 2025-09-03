Bruiajul rus al avionului în care se afla Ursula von der Leyen: NATO califică incidentul drept “război hibrid”
PSNews.ro, 3 septembrie 2025 11:20
Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut sistemul de navigație GPS în timp ce zbura deasupra Europei de Est în weekend și a fost nevoit să aterizeze folosind hărți clasice, pe hârtie. Zborul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în siguranță în Bulgaria, cu temerile europene […]
Acum 5 minute
11:40
Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului […]
11:40
19 judeţe şi Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Căldură extremă până la noapte # PSNews.ro
Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi. Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de […]
11:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, spune că "cele două simptome ale unei administrații incompetente și leneșe sunt achizițiile la prețuri dubios de mari și lipsa investițiilor de amploare". „Falimentul PNL în fruntea Consiliului Județean Iași. Presa a relatat, recent, despre achizițiile de microbuze electrice și de mobilier școlar la prețuri exorbitante. Consiliul Județean Iași, […]
Acum 10 minute
11:30
Austeritatea lui Bolojan e doar pentru unii: 12 angajați din primării pleacă în sejur de lux la Miami # PSNews.ro
Amenințați de Bolojan că vor fi dați afară, angajați din primării pleacă în pelerinaj la Miami. Primar: „Voiam să înveţe ceva" Sunt primari în mai multe orașe din țară care sfidează măsurile de austeritate și orice intenție de reformă. Acești edili bagă mâna adânc în bugete indiferent de situația economică și când le sunt cerute […]
11:30
Reacția MAE, după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China # PSNews.ro
România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi – este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut miercuri în imagini alături de mai mulți lideri autoritari. Videoclipul îi arată pe aceștia la parada militară […]
Acum 30 minute
11:20
Sondaj: Peste jumătate de milion de români, gata să plece din țară în următoarele 12 luni # PSNews.ro
O știre care sună ca un semnal de alarmă pentru România. Un sondaj recent, realizat de Banca Centrală Austriacă, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: peste jumătate de milion de români se declară gata să plece din țară în următoarele 12 luni. Această cifră ne plasează pe primul loc în Europa Centrală și de Sud-Est, […]
11:20
11:20
Încă un scandal la SOS România: Șoșoacă exclude 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale # PSNews.ro
Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale Partidul Dianei Șoșoacă se dezmembrează. Aproape de la o lună la alta, membri ai formațiunii SOS părăsesc mica tabără a avocatei. Astfel, cea mai recentă decizie privește excluderea a trei senatori, din partid. Cristian Bem, Ninel Peia și Ioan […]
Acum o oră
11:00
Cum arată reforma în administrația locală propusă de PSD la negocierile de la Cotroceni: Reducere graduală în 4 ani # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat la negocierile de marți de la Palatul Cotroceni o propunere alternativă de reformă în administrația locală, după ce duminică a respins, alături de UDMR, propunerea premierului Ilie Bolojan. Propunerea PSD prevede o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru […]
10:50
La Constanţa nu a ajuns criza: Primarul și viceprimarul (PNL și PSD) și-au majorat indemnizațiile # PSNews.ro
Edilul Vergil Chițac (PNL) și viceprimarul Costin Răsăuțeanu (PSD) și-au majorat indemnizațiile, prin dispoziție a primarului. În plin scandal privind reforma administrativă și într-o perioadă în care populația este împovărată de noi taxe și impozite, autoritățile municipiului Constanța par să nu dea importanță acestor aspecte. Primarul Vergil Chițac și viceprimarul Costin Răsăuțeanu au indemnizații mărit, […]
Acum 2 ore
10:40
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat în funcția de Director General al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pentru un mandat de patru ani, începând cu 3 septembrie 2025. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) l-a desemnat pe Bogdan Mîndrescu în funcția de Director General al companiei, pentru un mandat de patru ani, începând cu […]
10:30
Meniul „greilor” de la Beijing. Ce mănâncă Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un la masa oficială. Anunţul presei de stat # PSNews.ro
Liderul chinez Xi Jinping și invitații săi de la parada grandioasă, printre care și foștii premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ia prânzul la Beijing. Oficialii prezenți la cea mai mare paradă din istoria Chinei vor avea parte de un prânz consistent conform meniului publicat de presa chineză Astăzi este a treia oară când […]
10:20
În plină luptă cu sinecuriștii, Bolojan și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților # PSNews.ro
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în […]
10:20
Primul liceu dual cu fonduri PNRR în România, desființat prin efectul Legii Bolojan. A fost absorbit de un alt liceu # PSNews.ro
Forul responsabil cu asigurarea calității în școli, ARACIP, a aprobat, pe 29 august, desființarea noului Liceu tehnologic dual din Oradea și absorbția lui în cadrul altui liceu cu personalitate juridică, potrivit comasărilor impuse de Legea Bolojan. Decizia ARACIP a venit la doar trei zile după ce agenția evitase o decizie de absorbție, după ce au […]
10:10
O delegație FMI se află miercuri la Bucureşti pentru a discuta cu Guvernul Bolojan despre starea economiei româneşti # PSNews.ro
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine miercuri la București. Misiunea FMI se desfășoară în perioada 3-12 septembrie și este o vizită reprogramată, amânată din primăvară, pentru perioada de după alegerile electorale. Surse guvernamentale au precizat, pentru Gândul, că discuțiile cu FMI se vor axa pe analizarea economiei românești și […]
10:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # PSNews.ro
Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar în fotografiile de grup publicate de agențiile foto internaționale, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin și al […]
Acum 4 ore
09:00
După editorialul de săptămâna trecută, despre profesori, mi-a scris un asemenea om și trebuie să recunosc că statusul Educației nu e cum l-am descris-o eu. E mai rău. Am profesat un an la catedra ca profesor de TIC (clasele 5-8). Examenul de titularizare a constat din două parti, una de programare si una de pedagogie. […]
Acum 24 ore
20:00
Calendarul celor 6 pachete de reformă ale Guvernului. Opoziția, pregătită să depună miercuri 4 moțiuni de cenzură # PSNews.ro
Iată ce se va întampla cu pachetul de reforme pentru care guvernul şi-a asumat ieri răspunderea. Opoziția face demersuri pentru a depune mâine patru moțiuni de cenzură. Guvernul și-a asumat luni cinci reforme: din Sănătate, cele privitoare la pensiile magistraților, reforma fiscală, a guvernanței corporative și cea de-a cincea, care se referă la salariile celor […]
19:50
Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției # PSNews.ro
PSD, care a blocat adoptarea proiectului de lege pe reforma administrației locale, i-a dat președintelui NIcușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentului obținut de HotNews, printre solicitări se numără pragul de 25% posturi reduse, procent care a dus la blocarea negocierilor din coaliție întrucât premierul Bolojan vrea […]
19:50
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală! „Cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” # PSNews.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă pregătiri pentru o grevă generală, acuzând Guvernul că pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. FNSA urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va […]
19:40
Un nou studiu dezvăluie medicamentul care este mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord # PSNews.ro
O nouă cercetare a scos la iveală un medicament mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. O echipă internațională de medici din SUA, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia a realizat un studiu privind un medicament care ar fi mai eficient decât aspirina în prevenția atacurilor de cord. […]
19:40
Cum şi-au împărţit PSD şi PNL – SRI şi SIE după ce au respins propunerile lui Nicuşor Dan # PSNews.ro
Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete a împărțit apele la vârful Puterii. Variantele propuse recent de președintele Nicușor Dan, care și-ar dori să scoată serviciile secrete din zona influenței politice, au fost respinse de partidele din Coaliție. În aceste condiții, liderii coaliției de guvernare au stabilit o altă strategie, au declarat surse politice pentru […]
19:30
Japonezii protestează după ce guvernul a decis să construiască orașe-gazdă pentru migranții africani # PSNews.ro
Guvernul Nigeriei a alimentat tensiunile, după ce a publicat (și, ulterior, a șters) un mesaj în care anunța crearea, de către Guvernul Japonez a unei vize speciale pentru „tineri nigerieni cu înaltă calificare". După ce protestele împotriva migrației masive zguduie Regatul Unit, Germania, Spania, altele se conturează în Japonia. Aici, Tokyo și Osaka sunt și […]
19:30
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit miercuri, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială. Costa se va întâlni cu șeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale. Ulterior, cei doi oficiali vor avea declarații de presă comune. Citeste mai mult […]
19:20
Andrei Gușă (AUR): Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României! # PSNews.ro
Deputatul Andrei Gușă (AUR) lansează un atac virulent la adresa ministrului de externe Oana Țoiu, pe care o acuză că a afectat grav credibilitatea României pe plan internațional, după ce Italia a permis accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, la o conferință UNESCO, în pofida interdicției de intrare pe teritoriul României și în spațiul Schengen, anunțată […]
19:10
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a postat marți imagini noi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, unde UMB a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 36%. Amintim că acest lot include primul nod turbion din România, aflat la intersecția A7 cu A8, cu […]
19:10
Elevii români au obținut zece medalii – patru de aur, trei de argint și trei de bronz – la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de România, la Deva. Astfel, au obținut rezultate individuale – Nivelul B1: elevii Tudor – Ioan Giurca, Colegiul Național 'Gheorghe Lazăr', Sibiu, premiul I, medalie de aur; ˆMihai-Alexandru Balint, […]
19:10
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” # PSNews.ro
În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de oper
19:00
Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: „Am respect faţă de români” # PSNews.ro
Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul agresat de un tânăr de 20 de ani în urmă cu mai puţin de o săptămână, a vorbit în premieră. Primul interviu al livratorului agresat pe stradă. Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul lovit de un tânăr în Bucureşti, în urmă cu mai […] Articolul Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: „Am respect faţă de români” apare prima dată în PS News.
19:00
Spionajul informatic a ajuns la un nou nivel după ce WhatsApp a descoperit o campanie complexă care a exploatat vulnerabilități atât în aplicația sa, cât și în dispozitivele Apple, potrivit Techi.com. Compania susține că mai puțin de 200 de persoane din întreaga lume au fost vizate, dar atacul ridică semne de alarmă privind modul în […] Articolul Spionaj electronic pe WhatsApp. Platforma, nevoită să-și recunoască vulnerabilitățile apare prima dată în PS News.
18:50
Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste 100 de locuri libere # PSNews.ro
Pensionarea multor magistrați a dus la o inflație de locuri neocupate în sistemul de justiție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți 2 septembrie, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025. La nivel național este vorba de sute de locuri libere, în contextul protestelor extinse de la nivelul Curților de apel și […] Articolul Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste 100 de locuri libere apare prima dată în PS News.
18:50
Explodează prețurile la întreținere în Capitală: Bucureștenii vor plăti cele mai mari facturi din ultimii 35 de ani # PSNews.ro
Bucureștenii vor plăti cele mai ridicate costuri de întreținere din ultimele trei decenii și jumătate în iarna ce vine, avertizează Radu Opaina, expert în domeniul proprietății comune și fost director al RADET. Pragul de 1.000 de lei pentru întreținerea lunară va fi atins încă din noiembrie pentru apartamente de trei camere cu două-trei persoane, susține […] Articolul Explodează prețurile la întreținere în Capitală: Bucureștenii vor plăti cele mai mari facturi din ultimii 35 de ani apare prima dată în PS News.
18:40
Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Cum acționau # PSNews.ro
Cinci persoane acuzate că au înşelat, cu sute de mii de euro, un bătrân de 93 de ani căruia i-au câştigat încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale şi profitând că vârstnicul fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă” au fost trimise în judecată. Un bărbat aflat în arest preventiv și […] Articolul Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Cum acționau apare prima dată în PS News.
18:30
O femeie a avut parte de șocul vieții când a găsit un conac de 4 milioane de euro, abandonat lângă Londra # PSNews.ro
O exploratoare urbană din Marea Britanie a dat peste o vilă uriașă, evaluată la 3,5 milioane de lire sterline, adică aproape 4 milioane de euro, aflată în paragină lângă Londra. O vilă ascunsă, lăsată cu tot ce avea în ea Tânăra, cunoscută pe TikTok ca @Shell_ExploresUK, originară din Berkshire, postează constant filmări din locuri abandonate, […] Articolul O femeie a avut parte de șocul vieții când a găsit un conac de 4 milioane de euro, abandonat lângă Londra apare prima dată în PS News.
18:20
Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene # PSNews.ro
Ilie Bolojan a descoperit că reforma administrației locale nu poate începe până nu se lămurește câți oameni lucrează, de fapt, în primării și consilii județene. Cum premierul are îndoieli vis-a-vis de cifrele primite până acum de primari și șefii de CJ-uri, șeful Executivului a cerut prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice personal datele transmise […] Articolul Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene apare prima dată în PS News.
18:20
Vizitatorii chinezi se amestecă cu localnicii în satul din Munții Rodopi, lângă granița cu Grecia. Pe o scenă din piața satului, cântăreți și cimpoieri în costume tradiționale brodate interpretează cântece populare sub soarele de vară târzie. Producătorii de iaurt și brânză din regiune, mulți dintre ei vorbind puțin chineză, oferă mostre și produse spre vânzare, […] Articolul Cum au dat bulgarii lovitura pe piața din China cu un banal iaurt apare prima dată în PS News.
18:10
Marinescu cheamă instituțiile din sistemul judiciar la dialog pentru eficientizarea justiției # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat principalele instituții din sistemul judiciar la o întâlnire de lucru programată joi, pentru a discuta măsuri din Programul de Guvernare 2025-2028 privind digitalizarea și reducerea duratei proceselor. Ministerul Justiției a anunțat că joi, 4 septembrie, va avea loc o întâlnire de lucru între ministrul Radu Marinescu și reprezentanți ai […] Articolul Marinescu cheamă instituțiile din sistemul judiciar la dialog pentru eficientizarea justiției apare prima dată în PS News.
18:00
Revoltă pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonați de WizzAir, după ce a vândut mai multe bilete decât locuri # PSNews.ro
Revoltă pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonați de WizzAir, după ce a vândut mai multe bilete decât locuri: „Bătaie de joc: Ai bilet, dar nu zbori” Dimineața de marți a început cu haos și lacrimi pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Zeci de pasageri care trebuiau să ajungă la Londra și la Stuttgart au […] Articolul Revoltă pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonați de WizzAir, după ce a vândut mai multe bilete decât locuri apare prima dată în PS News.
18:00
În cea mai recentă ediție a emisiunii Pastila Financiară, o emisiune realizată de Mediafax, Adrian Artene și Alex Chirilă au discutat efectele creșterii TVA asupra alimentelor, cărților și altor produse de consum. Cei doi au evidențiat modul în care această majorare influențează traiul de zi cu zi și au oferit soluții de gestionare printr-o planificare financiară […] Articolul Efectul TVA majorat. Cât plătesc tinerii și familiile într-o lună apare prima dată în PS News.
17:50
Magistrala de metrou Pipera se extinde spre Petricani cu două noi stații. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat extinderea Magistralei 2 cu tronsonul Pipera – Petricani, în urma unui contract de colaborare dintre Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului, reprezentată de edilul Rareș Hopincă, și Metrorex. Ciprian Șerban a transmis pe pagina de Facebook că a semnat contractul cu Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, cu […] Articolul Magistrala de metrou Pipera se extinde spre Petricani cu două noi stații. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor apare prima dată în PS News.
17:40
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului # PSNews.ro
Presedintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Kelemen Hunor, în urma ședinței de trei ore, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele UDMR susține că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan. Interviul inegral va fi difuzat, astăzi, marți, la ora 22.00, la Digi24. Coaliția […] Articolul Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului apare prima dată în PS News.
17:30
Simion Hăncescu amenință: Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie. Unele unităţi de învăţământ vor fi goale # PSNews.ro
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, aşa cum au anunţat, va fi un boicot în educaţie şi vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale. El a dat exemplul din Bucureşti, unde profesorii au decis să fie în stradă. Hăncescu […] Articolul Simion Hăncescu amenință: Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie. Unele unităţi de învăţământ vor fi goale apare prima dată în PS News.
17:30
Primarul liberal care vrea să lase țara fără prefecturi: „Au rol decorativ într-un județ” # PSNews.ro
Mario de Mezzo, primarul municipiului Slatina, propune desființarea instituțiilor prefectului din toate județele țării. O astfel de măsură ar duce la economii importante la buget. Cuprins de Mezzo: Prefecții au rol decorativ în județe Bugetele prefecturilor se duce doar pe cheltuieli de funcționare Ce atribuții are prefectul unui județ Primarul municipiului Slatina a declarat, într-o […] Articolul Primarul liberal care vrea să lase țara fără prefecturi: „Au rol decorativ într-un județ” apare prima dată în PS News.
17:30
”În presa europeană, recent încheiatul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) a fost tratat mai ales ca un exercițiu propagandistic al Chinei și Rusiei. O abordare pe cît de comodă pentru politicianul occidental pe atît de superficială. Se trece cu vederea faptul cetățenii statelor participante la lucrări cumulează bine peste jumătate din […] Articolul Gen.(r)SIE: Tot mai multe state caută alternative la ordinea condusă de Occident apare prima dată în PS News.
17:20
Valoarea marelui premiu la loteria SUA a ajuns la 1,3 miliarde dolari. Când va fi următoarea extragere # PSNews.ro
Premiul cel mare la loteria americană Powerball a crescut luni seara, 1 septembrie, la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari, după ce numerele câștigătoare nu au fost extrase. Numerele extrase au fost 8, 23, 25, 40, 53, cu un Powerball roșu de 5. Nimeni nu a reușit să ghicească cele șase numere, ceea […] Articolul Valoarea marelui premiu la loteria SUA a ajuns la 1,3 miliarde dolari. Când va fi următoarea extragere apare prima dată în PS News.
17:10
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan. Toni Neacșu: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie”, Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect”, a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta […] Articolul De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan. Toni Neacșu: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții apare prima dată în PS News.
17:00
Ciprian Ciucu neagă informațiile apărute pe surse despre posibile tensiuni cu premierul Bolojan # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat pe Facebook după apariția unor informații în presă privind presupuse tensiuni cu premierul Ilie Bolojan în legătură cu reforma administrației publice. Acesta a caracterizat informațiile drept „manipulări grosolane”. „În timp ce unii dintre noi nu mai prididim să ne facem mai bine treaba acolo unde ne-au trimis românii, […] Articolul Ciprian Ciucu neagă informațiile apărute pe surse despre posibile tensiuni cu premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
16:50
MADRID Valul record de incendii de vegetație din această vară a pus sub semnul întrebării capacitatea Spaniei de a gestiona crizele, lucru care a dus la numeroase dispute și a oferit muniție electorală unei drepte radicale în creștere. Conform Sistemului european de informare privind incendiile forestiere, acestea afectat aproape 400.000 de hectare în Spania în […] Articolul Știri din capitalele Europei, 2 septembrie apare prima dată în PS News.
16:50
Loverboy cosmic: O octogenară a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de ”un astronaut rămas fără oxigen în spațiu” # PSNews.ro
O pensionară din Japonia a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de un bărbat care se dădea drept astronaut. O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat […] Articolul Loverboy cosmic: O octogenară a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de ”un astronaut rămas fără oxigen în spațiu” apare prima dată în PS News.
16:50
POT se alătură iniţiativei privind cele patru moţiuni de cenzură împotriva Pachetului II al Guvernului # PSNews.ro
Partidul Oamenilor Tineri transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moţiuni de cenzură „care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale şi administrative, propus de Guvern împotriva românilor”. Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a anunţat marţi că se alătură iniţiativei de contestare a Pachetului II, subliniind că aceste moţiuni reprezintă şi „poziţia fermă […] Articolul POT se alătură iniţiativei privind cele patru moţiuni de cenzură împotriva Pachetului II al Guvernului apare prima dată în PS News.
