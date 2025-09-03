NATO: Bruierea semnalului GPS a avionului în care se afla Ursula von der Leyen este o amenințare hibridă. Bulgaria nu deschide o anchetă

13:50

Ucrainenii și-au plâns morții vineri, în timp ce echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori printre dărâmături, după unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete ale Rusiei asupra capitalei ucrainene.Autoritățile au declarat ziua de 29 august zi de doliu în capitala Kiev, pentru cele 23 de victime confirmate în urma atacului rus din ziua precedentă.Atacul, care a implicat peste 600 de drone și rachete rusești, a fost cel mai mare de la summitul din Alaska de acum aproape...