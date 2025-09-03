Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid

07:10

Procedura camerei preliminare, introdusă cu scopul de a soluționa mai rapid dosarele, a ajuns să fie criticată tocmai pentru că ar duce la tergiversarea lor. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, DNA subliniază că din 103 de dosare penale pe rolul camerei preliminare, 92 au depășit termenul prevăzut de Lege, de 60 de zile. Realitatea din practică, însă, este mai complexă. O judecătoare de curte de apel și doi avocați specializați în dreptul penal au explicat, pentru Digi24.ro, de ce se ajunge la aceste întârzieri și au indicat soluții pentru eficientizarea procedurii de cameră preliminară.