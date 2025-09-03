Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România
PSNews.ro, 3 septembrie 2025 12:50
Ultimul Eurobarometru arată în continuare o poziție pro-UE a românilor pe numeroase aspecte ale vieții de zi cu zi, însă țara noastră a ajuns pe anumite teme pe ultimul loc la nivelul european. Țara noastră se află pe ultimul loc, din cele 27 de state, cu doar 43% dintre opțiuni în ceea ce privește capacitatea
• • •
Acum 5 minute
13:10
George Simion cere referendum: ,,Românii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu aceste cheltuieli"
Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați" George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel, liderul AUR propune un referendum pe această temă. Fostul candidat la prezidențiale
13:10
ICI București și U.S. Commercial Service – workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO". Evenimentul a reunit organizații internaționale din cadrul NATO, companii din zona IT&C, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei de
13:10
Calendarul complet al anului școlar 2025-2026. Când sunt programate orele de clasă, examenele și vacanțele
Anul școlar 2025-2026 va începe luni, 8 septembrie. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii vor avea cinci intervale de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cei care au de susținut examene naționale vor avea un an școlar mai scurt. Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19
Acum 15 minute
13:00
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România. Orele la care se va produce faza cea mai spectaculoasă
În noaptea de duminică spre luni va putea fi văzută și din România o eclipsă totală de Lună. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, iar maximul va fi după ora 21.00. Eclipsa se produce în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, duminică spre luni, când Luna se va afla în
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Mașini de lux, vândute fără plata TVA. DNA face 47 de percheziții în 9 județe. Prediciu de peste 90 milioane lei
Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de avaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei. Percheziții sunt făcute de procurorii DNA. Acestea au loc în Capitală și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Acțiunea
12:30
Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe
După facturile mai mari la electricitate, gaze, alimente și combustibil, oamenii care își încălzesc locuințele cu lemne, în special în mediul rural, resimt din plin noile prețuri care, în unele zone, s-au dublat. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de acest tip de încălzire și, pentru toți, iarna care vine va însemna cheltuieli
12:30
Românul care a învins 200 de copii din 17 țări în doar 10 minute. Matias, Super Campion Mondial la aritmetică mentală
Matias Aneculăesi, elev la Școala Primară „Carol I" din Iași, a devenit în această vară Super Campion Mondial la Aritmetică Mentală, titlu cucerit la Dubai, în competiția „Smart Kids 2025". Matias are 9 ani și rezolvă sute de calcule în câteva minute, doar cu mintea. În competiția desfășurată la Dubai, el a rezolvat 300 de
12:20
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată
Unsprezece elevi ar putea să nu mai meargă la școală, începând din data de 8 septembrie, după ce unitatea de învățământ din Pleși, comuna buzoiană Bisoca, a fost desființată, iar administrația locală nu dispune deocamdată de un mijloc de transport de teren pentru a prelua copiii din zona greu accesibilă spre școala din centrul unității
Acum 2 ore
12:10
David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: "Viață…"
Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute pe Transfăgărășan. Astfel, campionul român a participat la un eveniment organizat de Porsche, brand pentru care David Popovici a devenit, de curând, ambasador. „Tribute to Transfăgărășan" s-a chemat acțiunea inițiată de Porsche, cu ocazia a
12:10
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților pică la CCR, e mai bine să mergem cu toții acasă
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, că un eventual eșec al legii privind reforma pensiilor magistraților la Curtea Constituțională ar putea declanșa o nemulțumire puternică în rândul populației. Liderul Uniunii susține că textul adoptat este „corect" și „echilibrat", iar o respingere ar arunca în aer încrederea în capacitatea statului de a reglementa. „Acest
12:00
„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul" – Reacții la pachetul II de austeritate
Pachetul II de măsuri de austeritate și amenințarea lui Bolojan că demisionează a stârnit reacții aprinse din partea unor economiști cunoscuți – Andrei Caramitru, Iancu Guda, a unor politologi – Vladimir Tismăneanu, a unor gazetari – CTP, și a unor asociații patronale și de magistrați. Economistul Andrei Caramitru face un apel de susținere a premierului
12:00
BNR: Scade indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, anunță BNR Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,55% pe an, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres. Astfel, față de ședința precedentă din iulie,
12:00
Crimă între doi oameni ai străzii într-un imobil abandonat din Sectorul 1. O femeie a fost arestată
O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv, după ce ar fi înjunghiat un bărbat de 50 de ani în zona gâtului, care ulterior a murit la spital. Cei doi erau persoane fără adăpost, iar incidentul a avut loc într-un imobil abandonat din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe
11:50
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână"
România se confruntă din nou cu o creștere fulminantă a cazurilor de COVID-19. Ultimele date oficiale, publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), arată o dublare a infectărilor de la o săptămână la alta, în special în rândul copiilor. România intră în noul an școlar cu un val epidemic în plină ascensiune: cazurile de COVID-19
11:50
Fără precedent în politica din România: 4 moțiuni de cenzură vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan, mai puțin pe proiectul privind pensiile magistraților. Cele patru moțiuni de cenzură vor fi depuse miercuri, conform unor surse politice
11:40
Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului
11:40
19 judeţe şi Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Căldură extremă până la noapte
Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi. Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de
11:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, spune că "cele două simptome ale unei administrații incompetente și leneșe sunt achizițiile la prețuri dubios de mari și lipsa investițiilor de amploare". „Falimentul PNL în fruntea Consiliului Județean Iași. Presa a relatat, recent, despre achizițiile de microbuze electrice și de mobilier școlar la prețuri exorbitante. Consiliul Județean Iași,
11:30
Austeritatea lui Bolojan e doar pentru unii: 12 angajați din primării pleacă în sejur de lux la Miami
Amenințați de Bolojan că vor fi dați afară, angajați din primării pleacă în pelerinaj la Miami. Primar: „Voiam să înveţe ceva" Sunt primari în mai multe orașe din țară care sfidează măsurile de austeritate și orice intenție de reformă. Acești edili bagă mâna adânc în bugete indiferent de situația economică și când le sunt cerute
11:30
Reacția MAE, după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi – este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut miercuri în imagini alături de mai mulți lideri autoritari. Videoclipul îi arată pe aceștia la parada militară
11:20
Sondaj: Peste jumătate de milion de români, gata să plece din țară în următoarele 12 luni
O știre care sună ca un semnal de alarmă pentru România. Un sondaj recent, realizat de Banca Centrală Austriacă, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: peste jumătate de milion de români se declară gata să plece din țară în următoarele 12 luni. Această cifră ne plasează pe primul loc în Europa Centrală și de Sud-Est,
11:20
Bruiaj
Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut sistemul de navigație GPS în timp ce zbura deasupra Europei de Est în weekend și a fost nevoit să aterizeze folosind hărți clasice, pe hârtie. Zborul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în siguranță în Bulgaria, cu temerile europene […] Articolul Bruiajul rus al avionului în care se afla Ursula von der Leyen: NATO califică incidentul drept “război hibrid” apare prima dată în PS News.
11:20
Încă un scandal la SOS România: Șoșoacă exclude 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale # PSNews.ro
Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale Partidul Dianei Șoșoacă se dezmembrează. Aproape de la o lună la alta, membri ai formațiunii SOS părăsesc mica tabără a avocatei. Astfel, cea mai recentă decizie privește excluderea a trei senatori, din partid. Cristian Bem, Ninel Peia și Ioan […] Articolul Încă un scandal la SOS România: Șoșoacă exclude 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:00
Cum arată reforma în administrația locală propusă de PSD la negocierile de la Cotroceni: Reducere graduală în 4 ani # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat la negocierile de marți de la Palatul Cotroceni o propunere alternativă de reformă în administrația locală, după ce duminică a respins, alături de UDMR, propunerea premierului Ilie Bolojan. Propunerea PSD prevede o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru […] Articolul Cum arată reforma în administrația locală propusă de PSD la negocierile de la Cotroceni: Reducere graduală în 4 ani apare prima dată în PS News.
10:50
La Constanţa nu a ajuns criza: Primarul și viceprimarul (PNL și PSD) și-au majorat indemnizațiile # PSNews.ro
Edilul Vergil Chițac (PNL) și viceprimarul Costin Răsăuțeanu (PSD) și-au majorat indemnizațiile, prin dispoziție a primarului. În plin scandal privind reforma administrativă și într-o perioadă în care populația este împovărată de noi taxe și impozite, autoritățile municipiului Constanța par să nu dea importanță acestor aspecte. Primarul Vergil Chițac și viceprimarul Costin Răsăuțeanu au indemnizații mărit, […] Articolul La Constanţa nu a ajuns criza: Primarul și viceprimarul (PNL și PSD) și-au majorat indemnizațiile apare prima dată în PS News.
10:40
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat în funcția de Director General al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pentru un mandat de patru ani, începând cu 3 septembrie 2025. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) l-a desemnat pe Bogdan Mîndrescu în funcția de Director General al companiei, pentru un mandat de patru ani, începând cu […] Articolul Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București apare prima dată în PS News.
10:30
Meniul „greilor” de la Beijing. Ce mănâncă Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un la masa oficială. Anunţul presei de stat # PSNews.ro
Liderul chinez Xi Jinping și invitații săi de la parada grandioasă, printre care și foștii premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ia prânzul la Beijing. Oficialii prezenți la cea mai mare paradă din istoria Chinei vor avea parte de un prânz consistent conform meniului publicat de presa chineză Astăzi este a treia oară când […] Articolul Meniul „greilor” de la Beijing. Ce mănâncă Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un la masa oficială. Anunţul presei de stat apare prima dată în PS News.
10:20
În plină luptă cu sinecuriștii, Bolojan și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților # PSNews.ro
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în […] Articolul În plină luptă cu sinecuriștii, Bolojan și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
10:20
Primul liceu dual cu fonduri PNRR în România, desființat prin efectul Legii Bolojan. A fost absorbit de un alt liceu # PSNews.ro
Forul responsabil cu asigurarea calității în școli, ARACIP, a aprobat, pe 29 august, desființarea noului Liceu tehnologic dual din Oradea și absorbția lui în cadrul altui liceu cu personalitate juridică, potrivit comasărilor impuse de Legea Bolojan. Decizia ARACIP a venit la doar trei zile după ce agenția evitase o decizie de absorbție, după ce au […] Articolul Primul liceu dual cu fonduri PNRR în România, desființat prin efectul Legii Bolojan. A fost absorbit de un alt liceu apare prima dată în PS News.
10:10
O delegație FMI se află miercuri la Bucureşti pentru a discuta cu Guvernul Bolojan despre starea economiei româneşti # PSNews.ro
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine miercuri la București. Misiunea FMI se desfășoară în perioada 3-12 septembrie și este o vizită reprogramată, amânată din primăvară, pentru perioada de după alegerile electorale. Surse guvernamentale au precizat, pentru Gândul, că discuțiile cu FMI se vor axa pe analizarea economiei românești și […] Articolul O delegație FMI se află miercuri la Bucureşti pentru a discuta cu Guvernul Bolojan despre starea economiei româneşti apare prima dată în PS News.
10:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # PSNews.ro
Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar în fotografiile de grup publicate de agențiile foto internaționale, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin și al […] Articolul Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
09:00
După editorialul de săptămâna trecută, despre profesori, mi-a scris un asemenea om și trebuie să recunosc că statusul Educației nu e cum l-am descris-o eu. E mai rău. Am profesat un an la catedra ca profesor de TIC (clasele 5-8). Examenul de titularizare a constat din două parti, una de programare si una de pedagogie. […] Articolul Bogdan Stoica: Educația are cancer, iar ministerul îi dă aspirine apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Calendarul celor 6 pachete de reformă ale Guvernului. Opoziția, pregătită să depună miercuri 4 moțiuni de cenzură # PSNews.ro
Iată ce se va întampla cu pachetul de reforme pentru care guvernul şi-a asumat ieri răspunderea. Opoziția face demersuri pentru a depune mâine patru moțiuni de cenzură. Guvernul și-a asumat luni cinci reforme: din Sănătate, cele privitoare la pensiile magistraților, reforma fiscală, a guvernanței corporative și cea de-a cincea, care se referă la salariile celor […] Articolul Calendarul celor 6 pachete de reformă ale Guvernului. Opoziția, pregătită să depună miercuri 4 moțiuni de cenzură apare prima dată în PS News.
19:50
Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției # PSNews.ro
PSD, care a blocat adoptarea proiectului de lege pe reforma administrației locale, i-a dat președintelui NIcușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentului obținut de HotNews, printre solicitări se numără pragul de 25% posturi reduse, procent care a dus la blocarea negocierilor din coaliție întrucât premierul Bolojan vrea […] Articolul Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției apare prima dată în PS News.
19:50
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală! „Cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” # PSNews.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă pregătiri pentru o grevă generală, acuzând Guvernul că pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. FNSA urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va […] Articolul Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală! „Cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” apare prima dată în PS News.
19:40
Un nou studiu dezvăluie medicamentul care este mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord # PSNews.ro
O nouă cercetare a scos la iveală un medicament mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. O echipă internațională de medici din SUA, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia a realizat un studiu privind un medicament care ar fi mai eficient decât aspirina în prevenția atacurilor de cord. […] Articolul Un nou studiu dezvăluie medicamentul care este mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord apare prima dată în PS News.
19:40
Cum şi-au împărţit PSD şi PNL – SRI şi SIE după ce au respins propunerile lui Nicuşor Dan # PSNews.ro
Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete a împărțit apele la vârful Puterii. Variantele propuse recent de președintele Nicușor Dan, care și-ar dori să scoată serviciile secrete din zona influenței politice, au fost respinse de partidele din Coaliție. În aceste condiții, liderii coaliției de guvernare au stabilit o altă strategie, au declarat surse politice pentru […] Articolul Cum şi-au împărţit PSD şi PNL – SRI şi SIE după ce au respins propunerile lui Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
19:30
Japonezii protestează după ce guvernul a decis să construiască orașe-gazdă pentru migranții africani # PSNews.ro
Guvernul Nigeriei a alimentat tensiunile, după ce a publicat (și, ulterior, a șters) un mesaj în care anunța crearea, de către Guvernul Japonez a unei vize speciale pentru „tineri nigerieni cu înaltă calificare”. După ce protestele împotriva migrației masive zguduie Regatul Unit, Germania, Spania, altele se conturează în Japonia. Aici, Tokyo și Osaka sunt și […] Articolul Japonezii protestează după ce guvernul a decis să construiască orașe-gazdă pentru migranții africani apare prima dată în PS News.
19:30
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit miercuri, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială. Costa se va întâlni cu șeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale. Ulterior, cei doi oficiali vor avea declarații de presă comune. Citeste mai mult […] Articolul Președintele Consiliului European va fi primit miercuri, la Cotroceni, de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
19:20
Andrei Gușă (AUR): Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României! # PSNews.ro
Deputatul Andrei Gușă (AUR) lansează un atac virulent la adresa ministrului de externe Oana Țoiu, pe care o acuză că a afectat grav credibilitatea României pe plan internațional, după ce Italia a permis accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, la o conferință UNESCO, în pofida interdicției de intrare pe teritoriul României și în spațiul Schengen, anunțată […] Articolul Andrei Gușă (AUR): Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României! apare prima dată în PS News.
19:10
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a postat marți imagini noi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, unde UMB a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 36%. Amintim că acest lot include primul nod turbion din România, aflat la intersecția A7 cu A8, cu […] Articolul VIDEO Autostrada Moldovei A7: UMB continuă lucrările la primul nod turbion din România apare prima dată în PS News.
19:10
Elevii români au obținut zece medalii – patru de aur, trei de argint și trei de bronz – la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de România, la Deva. Astfel, au obținut rezultate individuale – Nivelul B1: elevii Tudor – Ioan Giurca, Colegiul Național ‘Gheorghe Lazăr’, Sibiu, premiul I, medalie de aur; ˆMihai-Alexandru Balint, […] Articolul Elevii români au obținut zece medalii la Olimpiada Internațională de Limba Engleză apare prima dată în PS News.
19:10
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” # PSNews.ro
În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație. Discuția a fost filmată și Digi 24 a intrat […] Articolul Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” apare prima dată în PS News.
19:00
Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: „Am respect faţă de români” # PSNews.ro
Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul agresat de un tânăr de 20 de ani în urmă cu mai puţin de o săptămână, a vorbit în premieră. Primul interviu al livratorului agresat pe stradă. Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul lovit de un tânăr în Bucureşti, în urmă cu mai […] Articolul Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: „Am respect faţă de români” apare prima dată în PS News.
19:00
Spionajul informatic a ajuns la un nou nivel după ce WhatsApp a descoperit o campanie complexă care a exploatat vulnerabilități atât în aplicația sa, cât și în dispozitivele Apple, potrivit Techi.com. Compania susține că mai puțin de 200 de persoane din întreaga lume au fost vizate, dar atacul ridică semne de alarmă privind modul în […] Articolul Spionaj electronic pe WhatsApp. Platforma, nevoită să-și recunoască vulnerabilitățile apare prima dată în PS News.
18:50
Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste 100 de locuri libere # PSNews.ro
Pensionarea multor magistrați a dus la o inflație de locuri neocupate în sistemul de justiție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți 2 septembrie, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025. La nivel național este vorba de sute de locuri libere, în contextul protestelor extinse de la nivelul Curților de apel și […] Articolul Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste 100 de locuri libere apare prima dată în PS News.
18:50
Explodează prețurile la întreținere în Capitală: Bucureștenii vor plăti cele mai mari facturi din ultimii 35 de ani # PSNews.ro
Bucureștenii vor plăti cele mai ridicate costuri de întreținere din ultimele trei decenii și jumătate în iarna ce vine, avertizează Radu Opaina, expert în domeniul proprietății comune și fost director al RADET. Pragul de 1.000 de lei pentru întreținerea lunară va fi atins încă din noiembrie pentru apartamente de trei camere cu două-trei persoane, susține […] Articolul Explodează prețurile la întreținere în Capitală: Bucureștenii vor plăti cele mai mari facturi din ultimii 35 de ani apare prima dată în PS News.
18:40
Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Cum acționau # PSNews.ro
Cinci persoane acuzate că au înşelat, cu sute de mii de euro, un bătrân de 93 de ani căruia i-au câştigat încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale şi profitând că vârstnicul fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă” au fost trimise în judecată. Un bărbat aflat în arest preventiv și […] Articolul Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Cum acționau apare prima dată în PS News.
18:30
O femeie a avut parte de șocul vieții când a găsit un conac de 4 milioane de euro, abandonat lângă Londra # PSNews.ro
O exploratoare urbană din Marea Britanie a dat peste o vilă uriașă, evaluată la 3,5 milioane de lire sterline, adică aproape 4 milioane de euro, aflată în paragină lângă Londra. O vilă ascunsă, lăsată cu tot ce avea în ea Tânăra, cunoscută pe TikTok ca @Shell_ExploresUK, originară din Berkshire, postează constant filmări din locuri abandonate, […] Articolul O femeie a avut parte de șocul vieții când a găsit un conac de 4 milioane de euro, abandonat lângă Londra apare prima dată în PS News.
