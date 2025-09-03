Reacții la vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: ministrul Apărării consideră că „este o palmă dată României”. Ce spune Grindeanu
Adevarul.ro, 3 septembrie 2025 13:00
Mai mulți politicieni au reacționat la vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, după ce au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Federației Ruse.
• • •
