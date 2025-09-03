Revoluție la Externe: Oana Țoiu (USR) îl face zob pe Adrian Năstase (PSD)! MAE: „Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”

22:30

Ghiozdanul este martorul zilnic al vieții tale de elev: te însoțește dimineața pe drum, stă lângă tine în timpul orelor și se întoarce acasă plin de povești, caiete și obiecte adunate în grabă. Îl așezi pe bancă, îl porți pe coridor, îl sprijini în autobuz și îi ceri să reziste la greutăți tot mai mari, […]