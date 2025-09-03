Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing

12:00

În ianuarie 2023, soţii Simona şi Marius Călinescu au luat decizia de a-şi înscrie cei doi copii – Maria şi Sasha – la o şcoală în Barcelona, când copiii aveau 15, respectiv 11 ani, şi se aflau chiar în mijlocul anului şcolar. Hotărârea a fost grăbită de fiica lor Maria, care la acel moment era în clasa a VIII-a şi se pregătea intens pentru Evaluarea Naţională. Deşi pasionată de biologie marină şi sporturi acvatice, Maria se simţea prinsă ca într-o menghină de cantitatea enormă de teme şi de pregătiri pentru Evaluarea Naţională. Nu doar că timpul pentru ceea ce o pasiona se redusese dramatic, dar Maria nu vedea nicio perspectivă în ţară pentru a studia ceea ce o interesa cu adevărat, relatează News.ro.