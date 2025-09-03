Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine
Cotidianul de Hunedoara, 3 septembrie 2025 14:20
Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. [...] The post Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
14:40
John Bolton, 2025: Aderarea rapidă la NATO ar fi împiedicat invazia rusă. William Burns, 2008: Rusia va răspunde. Se va crea terenul pentru amestecul Rusiei în Crimeea și în estul Ucrainei [...] The post John Bolton: Ucraina ar fi trebuit să adere la NATO în 2008 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:30
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să existe o bază de date clară [...] The post PSD rămâne ferm: Concedierile colective nu înseamnă reformă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt [...] The post Zeci de percheziții într-un dosar uriaș de evaziune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:30
Blocul Scala, un imobil de șapte etaje cu o suprafață totală de 3.165 mp construit pe un teren de... [...] The post Jumătate din emblematicul bloc Scala, vândut appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Finanțarea contractului este asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027, iar durata este... [...] The post S-a atribuit primul contract de supervizare pe A8 montan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Sindicatul National Finanţe Publice - SindFISC, organizaţie sindicală naţională de profil... [...] The post Ce i-a supărat pe finanțiști? Au făcut o listă pentru Guvern appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Astfel, ”în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării... [...] The post Sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi... [...] The post Oana Ţoiu strâmbă din nas appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Fotografia momentului. Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la... [...] The post Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, la parada militară din China (foto) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:30
"Nicușor este cel mai bun preșsedinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este... [...] The post Gică Manole pe net: Nu-l mai înjura pe Nicușor! appeared first on Cotidianul RO.
10:10
După ce a fost nevoit să renunţe la cursurile de seral, secția mecanică, din cauza lipsei de bani... [...] The post Avocatul bănățean care a realizat primul zbor autopropulsat din istorie appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Lucian Branişte a explicat, la Digi 24, ca pe spaţiul verde de lângă un imobil erau trei... [...] The post Neglijenţă criminală? appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Marți a fost ziua lui Ilie Bolojan. După așa-zisele asumări de răspundere de luni seara, el s-a avîntat în trei confruntări importante. [...] The post Bolojan rămîne în picioare appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open, după ce l-a invins pe... [...] The post Duel de 5 stele. Djokovic contra Alcaraz! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:10
”Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile... [...] The post România a trimis gloanţe Ucrainei, dezvăluie Moşteanu appeared first on Cotidianul RO.
07:50
„Deci noi trebuie să ne focalizăm pe acele investiții în bunuri de larg consum și, ca să aducem aceste (...) [...] The post Daraban: Noi nu avem multinaționale în România appeared first on Cotidianul RO.
07:20
”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu afirmă că „prin neasumarea financiară a despagubirilor... [...] The post ”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” appeared first on Cotidianul RO.
07:00
De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație # Cotidianul de Hunedoara
Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele... [...] The post De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:20
Pregătirea și trecutul profesional al domnului Radu-Dinel MIRUTA îl recomandă cu prisosință pentru a fi urmatorul locatar al Palatului Cotroceni, constituind [...] The post Unde nu-i frică, vai de pepeni! appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Liderul american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, ”conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin... [...] The post Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video) appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Declarația a fost făcută marți în contextul tensiunilor deja existente dintre guvernanți și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). [...] The post Kelemen Hunor, declarație cu cântec appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:20
Un copilaș a murit marţi seara după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din Vaslui. [...] The post Copilaș mort într-un parc al Primăriei appeared first on Cotidianul RO.
2 septembrie 2025
23:10
Două fotografii în care se vede un tânăr polițist plin de sânge pe patul de spital șochează opinia publică. [...] The post Polițist la spital după ce a fost lovit cu bâta appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Un președinte Donald Trump, foarte viu, a reacționat la Casa Albă la zvonurile de pe rețelele de socializare care sugerau că ar fi „mort”. [...] The post Trump dezminte că e „mort“ appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Directorul CFR Călători a transmis Guvernului și mai multor instituții că nu se mai poate garanta siguranța pe calea ferată, [...] The post CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Omenia n-a pierit în România. Un tulcean a recuperat 7.500 lei, bani uitați la un bancomat, după ce femeia [...] The post Omenia n-a pierit în România appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Un zbor lung nu trebuie privit ca o încercare de supraviețuire, ci ca o experiență care poate fi gestionată inteligent. [...] The post Cum să supraviețuiești unui zbor lung appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, a făcut primii pași [...] The post Reușită uriașă pentru pacienta cu arsuri infectată la Floreasca appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri # Cotidianul de Hunedoara
În 2025, piața de hosting din România a ajuns la maturitate: pachetele de găzduire web și Găzduire WordPress pun accentul pe [...] The post Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, marţi, necesitatea adoptării unor măsuri pentru reducerea posturilor ocupate din [...] The post Bolojan dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, posturile A7 TV şi [...] The post Interviu despre violența domestică amendat de CNA appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Un bărbat de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a trecut pe roşu [...] The post Femeie ucisă pe trecere de un tânăr pe trotinetă electrică appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Încărcătura mare de pe acoperiș era asigurată cu o plasă, care a scos la iveală cutii, biciclete și genți mari. [...] The post „Unde e poliția rutieră când ai nevoie de ea?“ (video) appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiți în școli pe 8 septembrie și că vor intra în [...] The post Ce se va întâmpla în școli pe 8 septembrie appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Vizita a avut un caracter inspirațional, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a discuta direct cu [...] The post Eric Roberts, printre copiii români appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Tânărul acuzat că a agresat un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator în București urmează să fie cercetat și pentru utilizarea în [...] The post Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care [...] The post Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri appeared first on Cotidianul RO.
18:20
CNSAS: Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei. [...] The post Scrisoare către Cornel Chiriac (Metronom) appeared first on Cotidianul RO.
18:10
18:00
Tragedie astăzi pe A1, în dreptul localității sibiene Boița. Trei persoane care efectuau lucrări de întreținere au fost lovite [...] The post Accident de muncă. Trei morți pe A1 appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Vrei cumva un Ferrari și nu ai răbdare să stai la rând până la livrare? Ai o variantă mai rapidă la dispoziție. [...] The post ANAF vinde un Ferrari. Vezi prețul de pornire appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Aproximativ 30 de locuinţe au fost evacuate, marţi, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a [...] The post Pericol de explozie după răsturnarea unei cisterne cu gaz appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare [...] The post Informații eronate în datele transmise de Guvern appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Imediat ar apărea riscul invadării următoarei tari. Iar după aceea ar veni chiar rândul nostru. Asta nu este o opțiune”, a spus Friedrich Merz [...] The post Cancelarul Germaniei: Războiul din Ucraina se va prelungi mult appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Gura păcătosului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Gura păcătosului Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Gura păcătosului appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Conflictele armate de pe teritoriul european (nu doar al spațiului UE), o trimitere directă către conflictul din Ucraina, sunt motivele achiziției [...] The post Laboratoare CRBN de 100 mil. € pentru IGSU appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Chiar dacă nu mai are nicio funcție pubulică, fostul premier român participă zilele acestea la Beijing, la o uriașă paradă la care sunt invitați Putin și Kim Jong Un [...] The post Adrian Năstase, la aceeași paradă cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că Guvernul Bolojan că "mimează reforma prin măsuri superficiale", [...] The post Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan mimează reforma appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, [...] The post Fermierii greci au deturnat subvenții de milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
