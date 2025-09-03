Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil”

17:20

Bărbatul care a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh a mărturisit că îi pare rău şi că nu se aştepta să fie văzut de cineva. Incidentul a avut loc, marți seară, în București. Polițistul din București care l-a prins pe agresorul livratorului străin lovit în față a declarat presei că a mai intervenit și […] The post Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva first appeared on Lumea Politică.