Ce impact are menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri? Firmele trag un semnal
Newsweek.ro, 3 septembrie 2025 17:20
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de me...
Acum 10 minute
17:40
Legi mai dure pentru șoferii care produc accidente. Guvernul îi pune la treabă și pe polițiști # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenț...
Acum 30 minute
17:30
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unor noi escrocherii care se răspândesc ...
17:20
Ce impact are menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri? Firmele trag un semnal # Newsweek.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de me...
Acum o oră
17:10
Corlățean laudă înțelepciunea lui Năstase care s-a pozat cu Putin și Kim Jong. Asalt la șefia PSD # Newsweek.ro
Titus Corlățean candidează la șefia PSD și laudă „vechiul PSD” din care face parte Adrian Năstase. N...
Acum 2 ore
16:40
Porsche, eliminat din indicele pieței germane de capital? Prăbușire a prețului acțiunilor cu 70€ # Newsweek.ro
Prețul acțiunilor Porsche scade vertiginos cu 70€, iar compania intră puternic într-o criză! Acum, P...
16:30
Excursii pe banii statului în Coasta de Azur și Cipru. Ministrul Investițiilor reacționează dur # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituţii din subordinea MIPE şi a tr...
16:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu două etaje, situată î...
16:10
Pe o piață în care hainele produse în serie domină oferta, există antreprenori care aleg drumul difi...
16:00
Magistrații: Bolojan instigă la violență zicând că pensiile speciale sunt 25.000 lei. Facem plângere # Newsweek.ro
Magistrații spun că vor face plângeri penale pentru că au fost denigrați din cauza pensiilor special...
15:50
b1TV. CTP, despre reformele lui Bolojan: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face el acum # Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că premierul Ilie Bolojan încearcă o reformă reală a statul...
Acum 4 ore
15:30
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document # Newsweek.ro
Ministerul muncii a decis că vrea să schimbă modul de acordare pentru pensia sau indemnizația de han...
15:30
Războiul din Ucraina a „trezit” UE: 343.000.000.000€ în armament. Cum stau China și Rusia # Newsweek.ro
Războiul Rusiei din Ucraina a schimbat totul și în Europa. Continentul care s-a bucurat de beneficii...
15:10
China ridică miza amenințării nucleare. Racheta apocalipsei DF-5C care lovește la 20.000 km distanță # Newsweek.ro
China ridică miza amenințării nucleare. Xi Jinping a prezentat noua rachetă intercontinentală DF-5C,...
14:50
Nicușor Dan, despre o majorare a TVA: „Nu există această discuţie”. Ce spune despre HoReCa # Newsweek.ro
Nicușor Dan a declarat că nu există discuții privind o majorare a TVA-ului, cu excepția sectorului H...
14:40
Câți angajați sunt de fapt în administrația locală? Grindeanu: „Am primit 4 rapoarte diferite” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că nu este clar câți angajați sunt în administrația publică locală și că în ul...
14:30
Ultimatumul lui Putin pentru Ucraina. Teritoriile anexate ilegal să fie recunoscute internațional # Newsweek.ro
Moscova vrea ca anexările din Ucraina să fie recunoscute internațional ca "preț" pentru pace. Kievul...
14:30
Nicușor Dan despre Năstase și Dăncilă: Sunt persoane fizice. Nu au acționat în numele statului român # Newsweek.ro
Nicușor Dan a comentat prezența foștilor miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing: „Sun...
14:10
Băuturile energizante populare vor fi interzise pentru persoanele sub 16 ani în Anglia, în încercare...
Acum 6 ore
13:40
Fake News-ul lui Călin Georgescu, demontat de realitate. E 3 septembrie și românii NU sunt la război # Newsweek.ro
Propaganda agresivă Rusiei din spatele lui Călin Georgescu s-a dovedit încă o dată doar o minciună l...
13:40
Nicușor Dan, la Bookfest Chișinău: „Grație cărții, ne regăsim și putem dialoga în libertate” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj în deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de...
13:20
Polonia a început cel mai mare exerciţiu militar al acestui an, Iron Defender 2025, care acoperă atâ...
13:00
Adrian Năstase, lăudat la Beijing că promovează relații între România și China. A susținut și Rusia # Newsweek.ro
Fostul premier Adrian Năstase a fost lăudat la Beijing pentru că promovează relațiile dintre China ș...
13:00
Grindeanu, despre Năstase și Dăncilă în China: „E opţiunea dânşilor. Linia PSD-ului e pro-europeană” # Newsweek.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, despre prezenţa foştilor premieri Adrian...
12:40
Una dintre variantele de întoarcere acasă din Grecia sau Bulgaria este pe la Nicopole- Turnu Măgurel...
12:40
VIDEO Diana Șoșoacă, scandal cu jandarmii pe o amendă: „Vă fac plângere penală și la GDPR” # Newsweek.ro
Președinta partidului SOS, Diana Șoșoacă, a făcut din nou scandal. Ea a amenințat doi jandarmi că le...
Acum 8 ore
11:30
Un sondaj Eurobarometru arată că majoritatea cetățenilor europeni își doresc o Uniune Europeană mai ...
11:30
Trei cetăţeni din Republica Moldova şi-au pierdut viaţa în accidentul de miercuri dimineaţă de pe DN...
11:30
Reacția MAE după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au apărut în poze cu Putin, Xi și Kim Jong Un # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după ce fostii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă...
11:00
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat, în China, alături de Putin, Xi și Kim Jong Un # Newsweek.ro
Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară organizată de pre...
10:30
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. 90.000.000 de lei, prejudiciu # Newsweek.ro
Procurorii DNA fac percheziții în 8 județe și București într-un dosar de evaziune fiscală. Este vorb...
10:10
Un cunoscut lanț de încălțăminte are probleme financiare. 23 de magazine din Germania se închid iar ...
09:50
Bilete și abonamente de tren gratuite pentru elevi, în anul școlar 2025-2026. Anunțul CFR # Newsweek.ro
CFR reamintește că elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază, pe tot parcursul anului școla...
Acum 12 ore
09:40
FOTO Accident grav pe un drum din Botoșani. 21 de răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe un drum din județul Botoșani. Sunt implicate un autocar și un autotur...
09:30
Șef la Aeroportul București: 27.000 lei din salariu și Consilii de Administrație. Ia și 7.000 diurnă # Newsweek.ro
Secretarul de stat din ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu va fi noul șef la Aeroporturi Buc...
09:20
Cozi uriașe la Casele de Asigurări: peste 600.000 de români au rămas fără asigurare medicală CNAS # Newsweek.ro
Peste 650.000 de persoane și-au pierdut asigurarea medicală de la 1 septembrie 2025, iar zeci de mii...
09:20
8 nave, 3 elicoptere, rachete de 662.000.000€ ia România să combată amenițarea rusă la Marea Neagră # Newsweek.ro
Forțele Navale Române sunt cea mai văduvită armă a Ministerul Apărării Naționale din punct de vedere...
09:00
Există o serie de controale anuale pentru a depista terenurile pe care se află ambrozie. Cei care nu...
08:50
Washingtonul a desfășurat recent șapte nave de război în Caraibe, într-un efort de combatere a trafi...
08:50
Cât costă o noapte pe litoral în septembrie. Tarifele încep de la 50 de lei în stațiunile românești # Newsweek.ro
În septembrie, hotelierii au tăiat prețurie la cazări, care încep în prezent de la 50 de lei pe noap...
08:40
Președintele Xi Jinping a declarat că „renașterea națiunii chineze este de neoprit”, într-un discurs...
08:30
VREMEA de astăzi ne aduce temperaturi de vară. Mercurul va înregistra caniculă în anumite orașe # Newsweek.ro
Astăzi avem o zi foarte caldă în majoritatea zonelor. După prânz, în jumătatea sudică a țării se ins...
08:10
Xi Jinping în compania lui Putin și Kim Jong Un: „Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit” # Newsweek.ro
Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de ...
08:00
SUA încep lupta contra traficanților de droguri în Caraibe. Prima lovitură: un cartel din Venezuela # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat marți că SUA au efectuat un atac în sudul Caraibelor împotriva unei ambarcaț...
08:00
Marina Voica împlinește 89 de ani. De ce n-a vrut să aibă copii? Cine a fost marea sa iubire? # Newsweek.ro
Marina Voica împlinește 89 de ani, miercuri, 3 septembrie, iar destinul său s-a confundat cu muzica ...
07:40
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear. Ce va urma? # Newsweek.ro
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice...
07:30
În ce zi pică Anul Nou și câte zile libere au românii de sărbători? Se face o „punte” uriașă # Newsweek.ro
În 2026, Anul Nou va aduce multe zile libere pentru români. Faptul că 1 ianuarie pică în mijlocul să...
07:20
Horoscop 4 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi armonioasă Fecioarelor. Racii fac compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 4 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi armonioasă Fecioarelor. Racii fac compromisuri. T...
07:20
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale? # Newsweek.ro
Plățile sociale vor fi plătite în luna septembrie cu câteva mici modificări. Indiferent că este vorb...
Acum 24 ore
04:30
Comandament NATO, operațional în Finlanda, la 300 km de St. Petersburg. Coordonează forțele terestre # Newsweek.ro
Un Comandament al Componentei Terestre Multi-Corpuri a NATO (MCLCC) a devenit operațional în Finland...
04:30
Oamenii de afaceri din Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) se pronunţă din nou contra ...
