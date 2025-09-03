SALROM îi dă peste nas ministrului Economiei. Cu cifre

Cotidianul de Hunedoara, 3 septembrie 2025 19:00

SALROM: menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul statului român

• • •

Acum 5 minute
19:20
Cătălin Răducanu: Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor Cotidianul de Hunedoara
Pianistul Cătălin Răducanu pornește, pe 8 septembrie, într-o nouă călătorie muzicală prin România.
Acum 30 minute
19:00
SALROM îi dă peste nas ministrului Economiei. Cu cifre Cotidianul de Hunedoara
19:00
Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului” Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că vede ''o anumită luminiță la capătul tunelului'' pentru încheierea conflictului din Ucraina
Acum o oră
18:30
Orașul văzut de jos (fotoreportaj) Cotidianul de Hunedoara
Pavaje ca la țară, clădiri degradate, gazon ars, magazine închise și multă mizerie. Cam așa arată una dintre cele mai circulate artere din capitală.
Acum 2 ore
18:20
Clotilde l-a învins pe Tuță Cotidianul de Hunedoara
Clotilde l-a învins pe Tuță. Primăria Sectorului 1 stopează demersurile pentru organizarea unui eveniment care ar fi trebuit să aibă loc în
18:20
Nașul TV și radioul lui Gușă, sancțiuni dure de la CNA Cotidianul de Hunedoara
Întrunit în ședința publică din data de 03.09.2025, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare
17:50
Putin și Xi Jinping, discuție despre nemurire Cotidianul de Hunedoara
În timp ce președintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de președintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri
17:40
O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor (video) Cotidianul de Hunedoara
Sub un soare dogoritor, un președinte și trei miniștri au fâlfâit nisip, au zâmbit unul la altul și apoi s-au felicitat pentru ce au făcut
17:30
FMI ia pulsul economiei: „Au salutat măsurile” Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe
Acum 4 ore
17:00
  Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj   Cotidianul de Hunedoara
CFR Cluj a făcut-o lată în Conference League, pierzând cu 3-7 la scor general play-off-ul în fața Hacken Goteborg, așa că acum ia măsuri
16:50
Pîslaru: UE este încântată de măsurile ”nepopulare” Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană și partenerii de discuție sunt foarte încântați de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, 'nepopulare', a
16:30
Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil” Cotidianul de Hunedoara
Dacă demisia mea ar rezolva aceste măsuri sau ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie', a spus David
15:50
CSM sesizează Parchetul pentru ameninţări primite de magistraţi Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat miercuri că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de
15:40
Când vor fi organizate alegerile pentru București Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în
15:40
O boală europeană: productivitate mică și creștere doar pe hârtie Cotidianul de Hunedoara
După trecerea la săptămâna de lucru de șase zile, Grecia se pregătește pentru ziua de muncă de 13 ore
Acum 6 ore
15:10
Cad capete după ce s-a aflat despre „excursiile” pe bani europeni Cotidianul de Hunedoara
Directorul unei structuri din cadrul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost demis după ce a pregătit o plecare la training cu câte
14:50
Ambasada Chinei le mulțumește foștilor premieri români Cotidianul de Hunedoara
Ambasada Chinei la București a postat un mesaj de mulțumire pentru foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase care au participat la parada militară
14:40
John Bolton: Ucraina ar fi trebuit să adere la NATO în 2008 Cotidianul de Hunedoara
John Bolton, 2025: Aderarea rapidă la NATO ar fi împiedicat invazia rusă. William Burns, 2008: Rusia va răspunde. Se va crea terenul pentru amestecul Rusiei în Crimeea și în estul Ucrainei
14:20
Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine Cotidianul de Hunedoara
Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni.
13:30
PSD rămâne ferm: Concedierile colective nu înseamnă reformă Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să existe o bază de date clară
Acum 8 ore
13:20
Zeci de percheziții într-un dosar uriaș de evaziune Cotidianul de Hunedoara
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt
12:30
Jumătate din emblematicul bloc Scala, vândut  Cotidianul de Hunedoara
Blocul Scala, un imobil de șapte etaje cu o suprafață totală de 3.165 mp construit pe un teren de...
12:20
S-a atribuit primul contract de supervizare pe A8 montan Cotidianul de Hunedoara
Finanțarea contractului este asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027, iar durata este...
12:00
Ce i-a supărat pe finanțiști? Au făcut o listă pentru Guvern Cotidianul de Hunedoara
Sindicatul National Finanţe Publice - SindFISC,  organizaţie sindicală naţională de profil...
11:30
Sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem Cotidianul de Hunedoara
Astfel, "în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării...
Acum 12 ore
11:10
Oana Ţoiu strâmbă din nas Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi...
10:50
Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, la parada militară din China (foto) Cotidianul de Hunedoara
Fotografia momentului. Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la...
10:30
Gică Manole pe net: Nu-l mai înjura pe Nicușor! Cotidianul de Hunedoara
"Nicușor este cel mai bun preșsedinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este...
10:10
Avocatul bănățean care a realizat primul zbor autopropulsat din istorie Cotidianul de Hunedoara
După ce a fost nevoit să renunţe la cursurile de seral, secția mecanică, din cauza lipsei de bani...
09:40
Neglijenţă criminală? Cotidianul de Hunedoara
Lucian Branişte a explicat, la Digi 24, ca pe spaţiul verde de lângă un imobil erau trei...
09:20
Bolojan rămîne în picioare Cotidianul de Hunedoara
Marți a fost ziua lui Ilie Bolojan. După așa-zisele asumări de răspundere de luni seara, el s-a avîntat în trei confruntări importante.
09:00
Duel de 5 stele. Djokovic contra Alcaraz! Cotidianul de Hunedoara
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open, după ce l-a invins pe...
08:10
România a trimis gloanţe Ucrainei, dezvăluie Moşteanu Cotidianul de Hunedoara
"Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile...
07:50
Daraban: Noi nu avem multinaționale în România Cotidianul de Hunedoara
„Deci noi trebuie să ne focalizăm pe acele investiții în bunuri de larg consum și, ca să aducem aceste (...)
07:20
”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu afirmă că „prin neasumarea financiară a despagubirilor...
07:00
De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație Cotidianul de Hunedoara
Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele...
Acum 24 ore
06:20
Unde nu-i frică, vai de pepeni! Cotidianul de Hunedoara
Pregătirea și trecutul profesional al domnului Radu-Dinel MIRUTA îl recomandă cu prisosință pentru a fi urmatorul locatar al Palatului Cotroceni, constituind
06:20
Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video) Cotidianul de Hunedoara
Liderul american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin...
05:30
Kelemen Hunor, declarație cu cântec Cotidianul de Hunedoara
Declarația a fost făcută marți în contextul tensiunilor deja existente dintre guvernanți și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
00:20
Copilaș mort într-un parc al Primăriei Cotidianul de Hunedoara
Un copilaș a murit marţi seara după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din Vaslui.
2 septembrie 2025
23:10
Polițist la spital după ce a fost lovit cu bâta Cotidianul de Hunedoara
Două fotografii în care se vede un tânăr polițist plin de sânge pe patul de spital șochează opinia publică.
22:40
Trump dezminte că e „mort“ Cotidianul de Hunedoara
Un președinte Donald Trump, foarte viu, a reacționat la Casa Albă la zvonurile de pe rețelele de socializare care sugerau că ar fi „mort".
22:30
CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța Cotidianul de Hunedoara
Directorul CFR Călători a transmis Guvernului și mai multor instituții că nu se mai poate garanta siguranța pe calea ferată,
22:10
Omenia n-a pierit în România Cotidianul de Hunedoara
Omenia n-a pierit în România. Un tulcean a recuperat 7.500 lei, bani uitați la un bancomat, după ce femeia
21:30
Cum să supraviețuiești unui zbor lung Cotidianul de Hunedoara
Un zbor lung nu trebuie privit ca o încercare de supraviețuire, ci ca o experiență care poate fi gestionată inteligent.
20:50
Reușită uriașă pentru pacienta cu arsuri infectată la Floreasca Cotidianul de Hunedoara
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, a făcut primii pași
20:50
Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri Cotidianul de Hunedoara
În 2025, piața de hosting din România a ajuns la maturitate: pachetele de găzduire web și Găzduire WordPress pun accentul pe
20:10
Bolojan dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, marţi, necesitatea adoptării unor măsuri pentru reducerea posturilor ocupate din
19:30
Interviu despre violența domestică amendat de CNA Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, posturile A7 TV şi
19:30
Femeie ucisă pe trecere de un tânăr pe trotinetă electrică Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a trecut pe roşu
