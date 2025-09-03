Ilie Bolojan, despre informațiile conform cărora Nicușor Dan ar fi calculat, cu pixul, impactul bugetar al reducerilor din administrația locală: Am văzut o pseudoștire pe surse, dar nu este reală | AUDIO

20:30

„Cine este responsabil, va plăti!” este reacția primarului din Vaslui, după tragedia din Piața Civică a orașului, în care un copil de un an și opt luni a murit electrocutat. Pe spațiul verde unde se plimba copilul erau trei spoturi de lumină, care nu ar fi trebuit să funcționeze, iar minorul a pășit fix pe […]