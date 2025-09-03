Parlamentarii lucrează și în schimbul 2
Cotidianul de Hunedoara, 3 septembrie 2025 20:30
Nu se înțeleg nici măcar pe programul moțiunilor de cenzură depuse de opoziție împotriva celor cinci legi trecute prin asumarea răspunderii. AUR zice de rău de Grindeanu, și de bine de premier [...] The post Parlamentarii lucrează și în schimbul 2 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
20:50
AUR sesizează organismele europene cu privire la abuzurile Guvernului Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Grupurile parlamentare ale AUR au transmis sesizări urgente către Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) [...] The post AUR sesizează organismele europene cu privire la abuzurile Guvernului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
20:30
Sindicatul Europol reclamă că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe și publică [...] The post Sindicat: Polițiști mușcați de ploșnițe în sediile Poliției Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nu se înțeleg nici măcar pe programul moțiunilor de cenzură depuse de opoziție împotriva celor cinci legi trecute prin asumarea răspunderii. AUR zice de rău de Grindeanu, și de bine de premier [...] The post Parlamentarii lucrează și în schimbul 2 appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:10
O fotografie inedită în care Ciocârlia muzicii populare apare lângă o colegă de breaslă a fost postată chiar de aceasta. O recunoașteți? [...] The post La mulți ani, Maria Ciobanu! (Foto inedită) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:50
S.O.S. România precizează că doar partidul care a format grupul parlamentar de la Senat are voie să schimbe numele, nu [...] The post Parlamentarii plecați din S.O.S îi dau bătăi de cap Dianei Șoșoacă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce [...] The post Hoții online au inventat încă o capcană prin email appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Pianistul Cătălin Răducanu pornește, pe 8 septembrie, de la Focșani, într-o nouă călătorie muzicală prin România. Vezi unde ca ajunge [...] The post Cătălin Răducanu: Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
SALROM: menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul statului român – [...] The post SALROM îi dă peste nas ministrului Economiei. Cu cifre appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că vede ''o anumită luminiță la capătul tunelului'' pentru încheierea conflictului din Ucraina, [...] The post Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:30
Pavaje ca la țară, clădiri degradate, gazon ars, magazine închise și multă mizerie. Cam așa arată una dintre cele mai circulate artere din capitală. [...] The post Orașul văzut de jos (fotoreportaj) appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Clotilde l-a învins pe Tuță. Primăria Sectorului 1 stopează demersurile pentru organizarea unui eveniment care ar fi trebuit să aibă loc în [...] The post Clotilde l-a învins pe Tuță appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Întrunit în ședința publică din data de 03.09.2025, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare [...] The post Nașul TV și radioul lui Gușă, sancțiuni dure de la CNA appeared first on Cotidianul RO.
17:50
În timp ce președintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de președintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri [...] The post Putin și Xi Jinping, discuție despre nemurire appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Sub un soare dogoritor, un președinte și trei miniștri au fâlfâit nisip, au zâmbit unul la altul și apoi s-au felicitat pentru ce au făcut [...] The post O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor (video) appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe [...] The post FMI ia pulsul economiei: „Au salutat măsurile” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
CFR Cluj a făcut-o lată în Conference League, pierzând cu 3-7 la scor general play-off-ul în fața Hacken Goteborg, așa că acum ia măsuri [...] The post Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:50
Uniunea Europeană și partenerii de discuție sunt foarte încântați de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, 'nepopulare', a [...] The post Pîslaru: UE este încântată de măsurile ”nepopulare” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil” # Cotidianul de Hunedoara
Dacă demisia mea ar rezolva aceste măsuri sau ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie', a spus David [...] The post Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat miercuri că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de [...] The post CSM sesizează Parchetul pentru ameninţări primite de magistraţi appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în [...] The post Când vor fi organizate alegerile pentru București appeared first on Cotidianul RO.
15:40
După trecerea la săptămâna de lucru de șase zile, Grecia se pregătește pentru ziua de muncă de 13 ore [...] The post O boală europeană: productivitate mică și creștere doar pe hârtie appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Directorul unei structuri din cadrul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost demis după ce a pregătit o plecare la training cu câte [...] The post Cad capete după ce s-a aflat despre „excursiile” pe bani europeni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:50
Ambasada Chinei la București a postat un mesaj de mulțumire pentru foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase care au participat la parada militară [...] The post Ambasada Chinei le mulțumește foștilor premieri români appeared first on Cotidianul RO.
14:40
John Bolton, 2025: Aderarea rapidă la NATO ar fi împiedicat invazia rusă. William Burns, 2008: Rusia va răspunde. Se va crea terenul pentru amestecul Rusiei în Crimeea și în estul Ucrainei [...] The post John Bolton: Ucraina ar fi trebuit să adere la NATO în 2008 appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. [...] The post Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să existe o bază de date clară [...] The post PSD rămâne ferm: Concedierile colective nu înseamnă reformă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi în alte opt [...] The post Zeci de percheziții într-un dosar uriaș de evaziune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:30
Blocul Scala, un imobil de șapte etaje cu o suprafață totală de 3.165 mp construit pe un teren de... [...] The post Jumătate din emblematicul bloc Scala, vândut appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Finanțarea contractului este asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027, iar durata este... [...] The post S-a atribuit primul contract de supervizare pe A8 montan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Sindicatul National Finanţe Publice - SindFISC, organizaţie sindicală naţională de profil... [...] The post Ce i-a supărat pe finanțiști? Au făcut o listă pentru Guvern appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Astfel, ”în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării... [...] The post Sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi... [...] The post Oana Ţoiu strâmbă din nas appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Fotografia momentului. Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la... [...] The post Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, la parada militară din China (foto) appeared first on Cotidianul RO.
10:30
"Nicușor este cel mai bun preșsedinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este... [...] The post Gică Manole pe net: Nu-l mai înjura pe Nicușor! appeared first on Cotidianul RO.
10:10
După ce a fost nevoit să renunţe la cursurile de seral, secția mecanică, din cauza lipsei de bani... [...] The post Avocatul bănățean care a realizat primul zbor autopropulsat din istorie appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Lucian Branişte a explicat, la Digi 24, ca pe spaţiul verde de lângă un imobil erau trei... [...] The post Neglijenţă criminală? appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Marți a fost ziua lui Ilie Bolojan. După așa-zisele asumări de răspundere de luni seara, el s-a avîntat în trei confruntări importante. [...] The post Bolojan rămîne în picioare appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open, după ce l-a invins pe... [...] The post Duel de 5 stele. Djokovic contra Alcaraz! appeared first on Cotidianul RO.
08:10
”Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile... [...] The post România a trimis gloanţe Ucrainei, dezvăluie Moşteanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:50
„Deci noi trebuie să ne focalizăm pe acele investiții în bunuri de larg consum și, ca să aducem aceste (...) [...] The post Daraban: Noi nu avem multinaționale în România appeared first on Cotidianul RO.
07:20
”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu afirmă că „prin neasumarea financiară a despagubirilor... [...] The post ”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” appeared first on Cotidianul RO.
07:00
De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație # Cotidianul de Hunedoara
Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele... [...] The post De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Pregătirea și trecutul profesional al domnului Radu-Dinel MIRUTA îl recomandă cu prisosință pentru a fi urmatorul locatar al Palatului Cotroceni, constituind [...] The post Unde nu-i frică, vai de pepeni! appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Liderul american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, ”conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin... [...] The post Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video) appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Declarația a fost făcută marți în contextul tensiunilor deja existente dintre guvernanți și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). [...] The post Kelemen Hunor, declarație cu cântec appeared first on Cotidianul RO.
00:20
Un copilaș a murit marţi seara după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din Vaslui. [...] The post Copilaș mort într-un parc al Primăriei appeared first on Cotidianul RO.
2 septembrie 2025
23:10
Două fotografii în care se vede un tânăr polițist plin de sânge pe patul de spital șochează opinia publică. [...] The post Polițist la spital după ce a fost lovit cu bâta appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Un președinte Donald Trump, foarte viu, a reacționat la Casa Albă la zvonurile de pe rețelele de socializare care sugerau că ar fi „mort”. [...] The post Trump dezminte că e „mort“ appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Directorul CFR Călători a transmis Guvernului și mai multor instituții că nu se mai poate garanta siguranța pe calea ferată, [...] The post CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Omenia n-a pierit în România. Un tulcean a recuperat 7.500 lei, bani uitați la un bancomat, după ce femeia [...] The post Omenia n-a pierit în România appeared first on Cotidianul RO.
