Avem imaginile nedifuzate cu Maria și ispita Cătălin Brînză în baie! Cum i-a văzut Marius Avram este total neplăcut
Cancan.ro, 3 septembrie 2025 23:20
La bonfire-ul final al Insulei Iubirii, au ieșit la iveală detalii importante despre relațiile și gesturile concurenților, aducând claritate asupra unor momente tensionate din timpul sezonului și stârnind emoții puternice. Maria și ispita Cătălin s-au […]
Acum 10 minute
23:50
Teo de la Insulă a ”lovit” cu brunețica de la Casa Iubirii! I-am pozat ținându-se de mână! # Cancan.ro
Showbiz-ul este în flăcări! Fetele care citesc această știre (inclusiv Ella Vișan) sunt rugate să își pregătească un pahar de apă și să se așeze pe un scaun! Ispita Teo s-a cumințit. Din rolul de […]
23:50
Se spune că dragostea ne scoate în evidență laturi pe care până atunci nu le-am cunoscut, iar acest lucru i se aplică și lui Mario Fresh. Așa cum știm, cântărețul se iubește de ceva vreme […]
23:50
Ce au putut să facă Bordea, Cortea și Bucălae! Rămâi fără cuvinte! CANCAN.RO i-a prins în pat pe toți trei! # Cancan.ro
Cătălin Bordea, Radu Bucălae şi Nelu Cortea au dus „fraţia” la un alt nivel! Aşa chiar nu i-aţi mai văzut niciodată şi, cel mai probabil, nici nu-i veţi mai vedea! CANCAN.RO are imagini SCANDALOASE cu […]
Acum o oră
23:20
Acum 2 ore
22:00
De ce Bianca nu a plecat cu Marian Grozavu sau Mattias de la Insula Iubirii. Ce vrea să facă # Cancan.ro
În marea finală „Insula Iubirii”, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au întâlnit față în față la bonfire-ul final. Alături de ei s-au aflat și ispitele Teodora și Mattia, care au avut un rol important în […]
Acum 4 ore
21:00
Unde urmăresc concurenții finala Insula Iubirii. Surpriză: cu cine a apărut Marian Grozavu la terasă # Cancan.ro
Marea finală a sezonului 9 din „Insula Iubirii” nu se trăiește doar pe micile ecrane, ci și în locațiile de top din București, unde concurenți și ispite din sezoanele trecute s-au adunat pentru a urmări […]
20:30
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrele vin cu noi previziuni pentru toți nativii horoscopului european. Se pare că o zodie se va simți stingheră în cuplu, lucru care nu miroase a bine pentru partenerul ei. Află […]
20:20
Maria l-a dat de gol pe Marius Avram. I-a spus lui Cătălin Brînză ce nu face în intimitate: „Nu folosește limba” # Cancan.ro
Pe „Insula Iubirii” relațiile sunt puse la încercare, iar cuplurile se confruntă cu tentații și momente neașteptate care le testează încrederea și legătura. Maria și Marius, singurii soț și soție din sezonul 9, au trecut […]
20:00
TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul # Cancan.ro
Vești proaste pentru patronii și angajații din HoReCa! După ce abia s-au obișnuit cu noile taxe și scumpiri, acum există posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului în domeniu. Iată ce trebuie să știi! Președintele Nicușor […]
Acum 6 ore
19:20
Tzancă Uraganu se scaldă în mare lux! Cât l-a costat noua lui geantă personalizată de la Louis Vuitton # Cancan.ro
Tzancă Uraganu trăiește o viață de lux, înconjurat de mașini scumpe, haine de designer și accesorii exclusiviste. Celebrul manelist nu se sfiește să afișeze un stil extravagant, care îi reflectă succesul și statutul în lumea […]
19:20
Este doliu în sportul românesc, după pierderea unui fost arbitru important din handbal. Vestea tristă a morții lui Horațiu Belu a fost dată de Federația pe care acesta a reprezentat-o. Horațiu Belu a fost arbitru […]
19:10
Și-a găsit iubirea când se aștepta mai puțin. Un pensionar din Videle s-a însurat la 94 de ani. Cum și-a cunoscut aleasa cel mai vârstnic ginerică din România # Cancan.ro
Văduv de peste 20 de ani, Ion Ghencea, un bărbat din orașul Videle, suporta cu greu singurătatea. Destinul a făcut să o întâlnească, însă, pe Iana, sora unei vecine de bloc. Femeia mai tânără cu […]
19:10
Kim Kardashian a dezvăluit că „nu crede în temele pentru acasă”, spunând că copiii își petrec deja o mare parte a zilei studiind. Invitată de influencerul Kai Cenat în emisiunea live „Mafiathon 3”, Kim a […]
18:50
În vremuri în care românii au simțit tot mai tare scumpirile la alimente, există și unul care se găsește pe rafturi mai ieftin decât era anul trecut: pruna. Astfel, pensionarii se pot bucura de fructe […]
18:40
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte bune după moartea lui Felix Baumgartner # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut timp de mai mulți ani o relație discretă, dar profundă. Cei doi au reușit să păstreze legătura lor departe de ochii publicului, însă moartea neașteptată a sportivului a […]
18:10
Cuplul care se căsătorește după participarea la Insula Iubirii! Și-au cumpărat o casă, iar în iunie 2026 vor spune „DA!” # Cancan.ro
Francesca Sarao și Cristian Pungă au captivat fanii Insula Iubirii cu povestea lor de iubire care a trecut testul fidelității. Cei doi s-au întâlnit în emisiune după 21 de zile de separare, iar revederea a […]
Acum 8 ore
17:50
România traversează o perioadă economică tensionată, iar începutul anului 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai dificile pentru buzunarele populației. După o serie de scumpiri deja resimțite în ultimii ani la energie, gaze […]
17:40
LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025: Află primul cine pleacă acasă cu iubita și cine cu ispita! # Cancan.ro
LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025. Momentul mult așteptat a sosit: diseară, telespectatorii pot urmări ultimul episod al sezonului 9 din „Insula Iubirii”, show-ul supranumit testul suprem al relațiilor. După săptămâni pline de […]
17:30
Ispitele care îl fac praf pe Marian Grozavu, chiar înainte de finala Insula Iubirii: „Ce a făcut în ultimul episod… și-a arătat adevărata față” # Cancan.ro
Marian Grozavu și Bianca au avut parte de ultimul bonfire, iar fanii și ispitele și-au schimbat complet părerea despre concurent. În ediția difuzată ieri seară, Marian a oferit o nouă față publicului și a primit […]
17:20
Guvernul a decis reducerea impozitului pentru mașinile electrice, în încercarea de a stimula transportul nepoluant și de a încuraja investițiile în mobilitate verde. Conform noilor măsuri fiscale, taxa anuală pentru aceste vehicule va fi înjumătățită. […]
17:10
De cine se ascunde Elena Udrea de când a ieșit de la închisoare și ce planuri rapide are: ”Încă nu! Deocamdată…” # Cancan.ro
La aproape două luni de când a părăsit penitenciarul, Elena Udrea se bucură de timpul petrecut în mijlocul familiei. Fosta blondă de la Cotroceni preferă ca momentan să stea departe de lumina reflectoarelor. Se simte […]
17:00
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: „Poți chiar să atingi nemurirea” # Cancan.ro
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând despre transplanturi de organe și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Cei doi lideri nu și-au dat […]
16:40
Ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză îl fac praf pe Marian Grozavu, înainte de marea finală: ”Și-a arătat adevărata față” # Cancan.ro
Ediția difuzată aseară a reality show-ului „Insula iubirii” a adus în prim-plan una dintre cele mai așteptate întâlniri ale sezonului, cea dintre Marian Grozavu și Bianca Dan. Cei doi concurenți, care au intrat în competiție […]
16:40
Este timpul pentru un exercițiu care să pună mintea în mișcare! Ne vom testa abilitățile, iar astăzi vom face acest lucru prin rezolvarea unui Test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești atent. […]
16:20
Trecutul tumultuos al concurentei de la Mireasa a ieșit la iveală! Relații cu bărbați însurați și afaceri ”dubioase” # Cancan.ro
Scandalul de la Mireasa conturat în jurul Costinei și al unui membru din staff-ul Antena a luat sfârșit. După ce au existat zvonuri legate de faptul că aceștia doi ar fi așteptat un copil împreună […]
16:10
Daniel Pavel e pe val, cu noul proiect de la PRO TV, dar ce planuri are soția lui! ”O minune mică până pleacă!” # Cancan.ro
Daniel Pavel e pe val, după ce Pro TV i-a dat pe mână un nou proiect. Dar ce planuri are soția sa! Ana Maria va juca în două filme și și-a propus să rămână însărcinată […]
Acum 12 ore
15:50
Stand-up-ul intră la facultate! UNATC lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy din România! Da, ați citit bine, pentru prima dată stand-up-ul devine disciplină universitară. În această toamnă, UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management […]
15:30
Cele 2 ZODII care vor încheia un ciclu karmic de 10 ani. Scapă de ghinioane și li se schimbă viața la 180 de grade # Cancan.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, astrologii semnalează o schimbare importantă pentru două zodii. Cele două semne zodiacale încheie un ciclu karmic care a durat aproximativ zece ani, perioadă marcată de provocări […]
15:30
Mutare BOMBĂ la Antena Stars! Cine va prezenta noul sezon Xtra Night Show începând cu 5 septembrie 2025 # Cancan.ro
Schimbare neașteptată în viața lui Bursucu! Fostul prezentator TV de la Kanal D s-a decis să revină în televiziune, însă nu la postul unde a ocupat pupitrul timp de 10 ani. Jurnalistul s-a dus la […]
15:20
Doi foști premieri ai României, prezenți alături de Vladimir Putin și Xi Jinping la parada de la Beijing # Cancan.ro
Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la invitația președintelui Chinei, Xi Jinping, acolo unde au participat la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Potrivit GÂNDUL, […]
15:00
De necrezut! Ce a pățit o femeie din București care a postat pe Facebook că își caută nași de nuntă # Cancan.ro
Într-o lume în care rețelele de socializare au devenit aproape un reflex al vieții cotidiene, oamenii nu mai folosesc doar platformele online pentru a păstra legătura cu prietenii sau pentru a împărtăși momente din viața […]
15:00
Decizie finală în procesul de 6 ani dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! ”S-a terminat! Sunt fericită!” # Cancan.ro
S-a încheiat procesul care a durat ani la rândul dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! După numeroase scandaluri și procese, soția lui Florin Pastramă a câștigat războiul în instanță cu Raluca Podea, fosta logodnică a […]
14:50
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni # Cancan.ro
Tragedie misterioasă în Cotiujenii Mici, un sat din Republica Moldova. Anatolie, un bărbat în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort după 2 săptămâni de când fusese dat dispărut de către familie. Anatolie […]
14:50
Alertă de dispariție în România! Sâmbătă, 30 august 2025, Amarghioalei Mihai Dănuț a plecat de bună voie de acasă, de la domiciliul său din Iași și nu a mai revenit. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor […]
14:30
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Totul despre ultimele transferuri: un nume surpriză pe listă! Ion Alexandru, redactor-șef Eurosport.ro, invitat special # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30. Alexandru Brădescu și Ion Alexandru, redactorul șef al Eurosport.ro, aduc în discuție transferurile de ultimă oră pe care le încearcă Dinamo: un nume surpriză e pe listă! […]
14:20
Noua emisiune de la Pro TV i-a dat planul peste cap lui Răzvan Exarhu: “Există foarte puțin oameni care s-au supărat. Au fost niște momente mai intense” # Cancan.ro
Răzvan Exarhu s-a întors la Pro TV și a preluat rolul de roast master al show-ului “La bine și la roast”, care s-a filmat pe timpul verii la Opera Națională. Celebrul om de radio a […]
14:20
Viorica Dăncilă, primele declarații după ce a apărut alături de Putin, Xi și Kim: ”Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze” # Cancan.ro
Fosta șefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, a participat recent la Parada Victoriei din China, eveniment la care a fost prezentă la invitația președintelui Xi Jinping. Ea a subliniat importanța momentului, arătând că prezența sa la […]
14:00
În ediția de luni, 2 septembrie 2025, ispita Andrușca și Ella Vișan s-au întâlnit la primul lor bonfire. S-a lăsat cu înțepături și ironii, însă rivalitatea dintre ele a continuat și după terminarea filmărilor din […]
13:30
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria marcată de violență: ”Este trauma femeilor din ziua de azi” # Cancan.ro
Ema Oprișan, cunoscută publicului dintr-un sezon anterior al emisiunii Insula Iubirii, a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai grele etape ale vieții sale: copilăria. Într-un interviu emoționant, aceasta a adus în atenție […]
13:10
Ispita Teodora l-a ”distrus” pe Marian Grozavu! Dezvăluirile pe care Corleone nu se aștepta să le facă # Cancan.ro
Au fost momente tensionate în ediția de marți, 2 septembrie 2025, de la Insula iubirii. Cu doar o zi înainte de marea finală, cuplurile s-au revăzut, însă alături de ei au fost și ispitele de […]
12:50
Neda a murit la 26 de ani, la o săptămână după ce a devenit mamă. Ce i-a adus moartea fulgerător # Cancan.ro
Tragedie în sportul sârbesc! O judoka de doar 26 de ani s-a stins la scurt timp după ce a devenit mamă. Iată care este motivul! O veste cutremurătoare a lovit comunitatea sportivă din Serbia. O […]
12:10
A existat sau nu un atac cibernetic al rușilor asupra avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Un pilot TAROM a spus adevărul # Cancan.ro
Cu doar o zi înainte ca Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene să ajungă în România, avionul cu care zbura a fost atacat cibernetic de ruși. Sistemul GPS al aeronavei fost întrerupt, iar pilotul […]
12:00
Tragedie rutieră în județul Botoșani! Trei morți și mai mulți răniți după un accident între un autocar și un autoturism # Cancan.ro
O dimineață de miercuri s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din județul Botoșani, unde un accident extrem de grav a dus la pierderea a trei vieți și la rănirea altor persoane. Evenimentul rutier s-a produs […]
11:40
Ipoteză șocantă a medicilor: Boala de care suferă Donald Trump ar putea duce la AMPUTARE. Cu ce complicații s-ar putea confrunta președintele american # Cancan.ro
Recent, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, iar acum un specialist atrage atenția că această boală, deși este una relativ comună, poate fi extrem de periculoasă. Mai exact, în […]
11:20
Singurul concurent de la Insula Iubirii care chiar s-a cuplat cu ispita! Cei doi formează un cuplu și astăzi! # Cancan.ro
În istoria reality show-ului „Insula Iubirii”, sezonul 8 a adus în prim-plan una dintre cele mai neașteptate evoluții sentimentale. Spre deosebire de majoritatea relațiilor născute sau destrămate în cadrul emisiunii, povestea dintre fostul concurent Claudiu […]
11:10
Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă instant # Cancan.ro
După 21 de zile petrecute la Insula iubirii, Bianca Dan și ispta Mattia au dat cărțile pe față. Cei doi s-au apropiat extrem de mult și chiar au stabilit să își continue idila după terminarea […]
Acum 24 ore
10:50
O fostă concurentă la o emisiune celebră a murit. Bateman era una dintre cele mai îndrăgite participante la reality show # Cancan.ro
Kelsey Bateman, o concurentă la emisiunea „Rock of Love Bus” alături de Bret Michaels în 2009, a murit „pe neașteptate recent”, a dezvăluit familia sa. Faimosul reality show de dating „Rock of Love Bus” și-a […]
10:40
Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă pupe la…” # Cancan.ro
Drama continuă și după „Insula Iubirii” 2025! La patru luni de la încheierea filmărilor, Oana Monea a aruncat săgeți directe către Maria Avram printr-un TikTok care a stârnit reacții puternice. Maria și Marius Avram au […]
10:30
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră # Cancan.ro
Talveg, un fenomen meteo extrem de sever, va pune stăpânire pe România. Meteorologii anunță schimbări importante, fenomene meteo extreme, grindină mare și precipitații abundente la începutul toamnei, notează CSID. Începând de miercuri, 3 septembrie 2025, […]
10:10
Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente din sezonul 9 de la Insula iubirii. Încă din primele ediții de difuzare, relația ei cu ispita Teo a fost intens judecată de către telespectatori, mai […]
