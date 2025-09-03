AUR a depus patru moțiuni de cenzură. „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac”
StirileProtv.ro, 3 septembrie 2025 23:20
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva inițiativelor legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare # StirileProtv.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuiască bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă a adăugat că acest lucru nu se va mai întâmpla.
Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste # StirileProtv.ro
Horoscop 4 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul.
Un bac s-a scufundat în Dunăre după ce un camion cu floarea-soarelui a ajuns la bord. Victimele au sărit din ambarcațiune # StirileProtv.ro
Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.
Tanczos Barna despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil". Metafora vicepremierului cu doctorul și pacientul # StirileProtv.ro
Vicepremierul Tanczos Barna recunoaște că premierul Ilie Bolojan are "flexibilitate mult redusă", dar consideră că doar el poate conduce România prin perioada dificilă de reforme structurale.
Un român din Italia a păcălit zeci de oameni cărora le-a dat documente false și ștampile inventate. Metoda folosită # StirileProtv.ro
Un român stabilit în Italia căruia i se interzisese exercitarea profesiei de notar a ajuns în închisoare pentru că a continuat să redacteze acte, fără a avea autoritatea necesară.
Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard # StirileProtv.ro
Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare # StirileProtv.ro
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul Turciei la doar 15 minute după călătoria sa inaugurală, pasagerii și echipajul panicați sărind peste bord.
Pacienții din Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat. Sistemul modern a costat un milion de euro # StirileProtv.ro
Spitalul Județean Arad anunță că pacienții din secțiile I-IV pot apela vocal personalul medical direct din pat. Dotările au fost realizate printr-un proiect european de un milion de euro, pentru îmbunătățirea serviciilor și siguranței.
Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina” # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a anunțat la Paris, în prezența lui Volodimir Zelenski, că Europa este pregătită să ofere garanții de securitate Ucrainei odată cu semnarea păcii.
„Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul legat de moartea starului din „Friends", Matthew Perry. Ce pedeapsă riscă # StirileProtv.ro
„Regina Ketaminei” a pledat vinovată pentru vânzarea drogurilor care au dus, în cele din urmă, la moartea actorului din „Friends”, Matthew Perry.
Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat miercuri că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE, Japonia și Coreea de Sud dacă Curtea Supremă nu îi va susține tarifele vamale.
O doctoriță din Timiș a fost reținută după ce a luat mită de la zeci de pacienți. Pentru ce primea șpăgi în lei și în euro # StirileProtv.ro
O femeie, medic pneumolog la Spitalul din orașul Făget, județul Timiș, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienți, timp de peste un an.
Trei state vestice din SUA formează o alianță sanitară. Își fac propriile reguli de vaccinare, contra politicii Trump # StirileProtv.ro
California și alte două state vestice din SUA au anunțat miercuri o „alianță sanitară” pentru a-și stabili propriile recomandări privind vaccinarea, ca reacție la eforturile administrației Trump de a schimba politica vaccinală națională.
Propunerea lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova, respinsă de Kiev: „Invitația este inacceptabilă” # StirileProtv.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a respins miercuri drept "inacceptabilă" propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu Volodimir Zelenski să aibă loc la Moscova, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului # StirileProtv.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a transmis miercuri sesizări urgente către două organisme europene, acuzând Executivul că transformă o procedură excepțională într-un mecanism legislativ de rutină pentru evitarea dezbaterii parlamentare.
Radiohead a anunțat un turneu european după șapte ani. Unde se vor organiza concertele și când se pot cumpăra bilete # StirileProtv.ro
Trupa britanică de rock alternativ Radiohead a anunţat miercuri că porneşte într-un nou turneu european ce va cuprinde 20 de concerte în lunile noiembrie şi decembrie. Va fi primul turneu după o pauză de șapte ani, transmite Reuters.
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului” # StirileProtv.ro
România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.
Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni # StirileProtv.ro
Potrivit unei simulări făcute de Guvern, aproape jumătate din primăriile din România ar fi obligate să dea oameni afară dacă s-ar aplica reducerea de 40% propusă de premier.
Trump îl avertizează pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu cooperează. SUA iau în calcul sancțiuni dure # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită lui Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla" dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.
AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete # StirileProtv.ro
AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.
Ping pong de interese între Kim Jong Un și Putin, la Beijing. Phenianul va primi ce își dorește de ani buni de la ruși # StirileProtv.ro
Flancat de Vladimir Putin și de Kim Jong Un, liderul chinez a transmis un mesaj de forță, fără echivoc, lumii occidentale.
Sediile Poliției Capitalei sunt invadate de ploșnițe. Peste 10 agenți au ajuns la UPU din cauza mușcăturilor # StirileProtv.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe.
Avertisment asupra unei campanii de phishing prin emailuri false care imită organizații oficiale. La ce trbuie să fim atenți # StirileProtv.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing.
Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui # StirileProtv.ro
După câteva zile fără apariții publice, președintele Donald Trump a avut multe de rezolvat. A declarat că este pregătit să trimită trupele din Garda Națională la Chicago și Baltimore ca să combată criminalitatea.
Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar # StirileProtv.ro
Și așa foarte apreciată de români, carnea de porc câștigă tot mai mulți adepți. Datele oficiale arată că mâncăm peste 38 de kilograme pe an.
O nouă linie de metrou ar putea apărea în București. Va lega Bragadiru de Voluntari și va avea 26 de km # StirileProtv.ro
Cum Bucureștiul s-a întins mult spre zonele limitrofe, autoritățile fac planuri pentru extinderea liniilor de metrou.
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă # StirileProtv.ro
Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.
Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane # StirileProtv.ro
Garda Națională de Mediu a încheiat verificările în cazul exploziei de la Amara. Firma care a săpat la 300 de metri adâncime, atingând o pungă de gaze care s-a aprins a primit o amendă de 100.000 de lei.
Ce spun experții militari despre parada militară din China, o demonstrație de putere rar văzută până acum # StirileProtv.ro
Experții militari declară la unison că această paradă militară din China a fost o demonstrație de forță.
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing # StirileProtv.ro
Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.
Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricțiile pentru lichide. Se pot lua sticle de până la 2 litri # StirileProtv.ro
Aeroportul Internațional„Avram Iancu" din Cluj-Napoca este primul din România care a anunțat eliminarea restricțiilor pentru transportul lichidelor în bagajul de mână.
Ministerul Educației lansează în consultare publică calendarul evaluărilor naționale: Testele ar începe pe 12 mai 2026 # StirileProtv.ro
Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie și calendar pentru organizarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.
În 2024, 8,5 % din populația UE nu își putea permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, cu 1,0 puncte procentuale (pp) mai puțin decât în 2023 (9,5 %).
Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină” # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.
Cum arată și ce dotări au noile troleibuze de 18 metri care vor circula la Timișoara # StirileProtv.ro
Primul troleibuz Bozankaya de 18 metri, comandat de Primăria Timișoara a ajuns la depoul Societății de Transport Public Timișoara (STPT).
Femeia călcată cu mașina de presupusul amant a fost lăsată să agonizeze în stradă. Agresorul a încercat să se sinucidă # StirileProtv.ro
O femeie de 57 de ani, dintr-o comună din Prahova, care a fost bătută crunt și călcată cu mașina de un individ cu care a avut o relație extraconjugală, a murit la spital. Agresorul a încercat să se sinucidă. Acum este în arest.
Momentul în care un bărbat beat zgârie mașina unui necunoscut, în Dolj, pentru că „a venit la o fată din satul lui” # StirileProtv.ro
Un tânăr din Dolj a fost reţinut, după ce a distrus maşina unui bărbat pe care nici măcar nu îl cunoaşte. O cameră de supraveghere l-a filmat seara, în timp ce îşi plimba câinele.
Parlamentul a înființat o „comisie împotriva violenței domestice”. Măsura vine pe fondul statisticilor alarmante # StirileProtv.ro
În premieră în România, Parlamentul a decis constituirea unei comisii speciale care să creeze un cadru legislativ coerent pentru protejarea victimelor violenței domestice. Decizia vine pe fondul unor statistici alarmante.
Alexandru Nazare: Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente impuse de actualul Guvern # StirileProtv.ro
În urma vizitei FMI la București, care a avut ca scop analiza recentelor evoluții și politici economice, Ministrul Finanțelor a specificat că reprezentanții instituției financiare internaționale au salutat măsurile impuse recent de actualul Guvern.
Primarul din Vaslui, după ce un copil a murit electrocutat de un proiector: „Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri” # StirileProtv.ro
Se fac cercetări pentru ucidere din culpă după un incident șocant înregistrat în Vaslui. Un copilaș de un an și jumătate a murit electrocutat în piața orașului.
Incendiu puternic la un punct de lucru din Galați. Flăcările au cuprins barăci în care au stat muncitorii tunelului feroviar # StirileProtv.ro
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la un punct de lucru al companiei care se ocupa de întreținerea tunelului feroviar din Galați.
Margaret Atwood ironizează cenzurarea cărţii sale „Povestea slujitoarei” în Canada. „Crede că sunteţi nişte copii proşti” # StirileProtv.ro
Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta, Canada, de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual.
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a aflat „lucruri interesante” despre omologul său rus Vladimir Putin, despre care a spus că le va divulga în următoarele zile.
Ilie Bolojan vrea legi mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile și automatizarea modului în care se dau amenzile # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenționează să acționeze pentru a determina scăderea numărului de accidente rutiere mortale din România.
Ilie Bolojan susține că greva profesorilor nu este justificată. Nu va participa la festivitățile de început de an școlar # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan apreciază că o grevă în sistemul de învăţământ nu ar fi justificată, având în vedere că profesorii au norma asigurată.
Instituţie subordonată MIPE, excursii pe banii statului pe Coasta de Azur şi în Cipru. Dragoș Pîslaru: „Am demis directorul” # StirileProtv.ro
Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a demis directorul unei instituții subordonate după ce acesta a aprobat două „traininguri” de lux, la Nisa și Larnaca, în valoare de peste 100.000 de euro, din bani publici.
Mediul de afaceri din România critică menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Descurajează investițiile” # StirileProtv.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).
CSM a depus plângere penală împotriva Parchetului. Magistrații îl acuză pe Ilie Bolojan de dezinformare # StirileProtv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General privind cazuri de instigare, pe reţelele sociale, la violenţă fizică şi sexuală, inclusiv pedofilie, împotriva magistraţilor şi a familiilor lor.
