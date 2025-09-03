AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Guvernul coaliţiei şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna

21:20

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.