Vladimir Putin și Xi Jinping, surprinși discutând despre prelungirea vieții prin transplantul de organe | AUDIO
Europa FM, 4 septembrie 2025 00:30
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping – surprinși într-o discuție despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe. Un microfon pornit i-a dat de gol pe cei doi șefi de state. Discuția a avut loc la Beijing. Cei doi lideri se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen, unde era organizată parada militară […]
• • •
Acum 2 ore
00:30
Apare un nou grup parlamentar format din foști membri ai SOS, POT și AUR. Se numește „Pace – Întâi România"
Apare un nou grup parlamentar format din parlamentari care au plecat din SOS, POT și AUR. Acesta se numește „Pace – Întâi România", iar Senatul a luat act de noul grup, din care fac parte 35 de parlamentari intrați în Parlament pe listele partidelor suveraniste. Ninel Peia a fost ales chestor al Senatului din partea […]
00:30
Vladimir Putin și Xi Jinping, surprinși discutând despre prelungirea vieții prin transplantul de organe | AUDIO # Europa FM
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping – surprinși într-o discuție despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe. Un microfon pornit i-a dat de gol pe cei doi șefi de state. Discuția a avut loc la Beijing. Cei doi lideri se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen, unde era organizată parada militară […]
Acum 6 ore
20:30
Ilie Bolojan, despre informațiile conform cărora Nicușor Dan ar fi calculat, cu pixul, impactul bugetar al reducerilor din administrația locală: Am văzut o pseudoștire pe surse, dar nu este reală | AUDIO
Premierul Ilie Bolojan a negat, la Europa FM, informațiile apărute pe surse, potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar fi calculat, cu pixul pe hârtie, în cadrul reuniunii de la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, care este impactul bugetar al concedierilor din administrația locală. Premierul a spus că e vorba de o pseudoștire. Ilie Bolojan: […]
20:30
Vaslui: Primarul reacționează după ce un copil de un an și opt luni a murit electrocutat în Piața Civică: „Nu știu cum s-a ajuns ca acel spot să aibă tensiune" | AUDIO
„Cine este responsabil, va plăti!" este reacția primarului din Vaslui, după tragedia din Piața Civică a orașului, în care un copil de un an și opt luni a murit electrocutat. Pe spațiul verde unde se plimba copilul erau trei spoturi de lumină, care nu ar fi trebuit să funcționeze, iar minorul a pășit fix pe […]
20:30
Prim-ministrul, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ar putea să fie programate în această toamnă sau în primăvara anului viitor | AUDIO
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar fi un candidat „redutabil" în alegerile pentru Primăria Capitalei, care ar putea fi organizate cel târziu „în primăvara anului viitor", a declarat, la Europa FM, premierul Ilie Bolojan. Ilie Bolojan: „Cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu" Ilie Bolojan: „În […]
20:30
Alexandru Rogobete: Nu susțin eliminarea anumitor medicamente, chiar dacă sunt ieftine, din listele de compensare cu procent ridicat | VIDEO
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitatul Mădălinei Dobrovolschi, astăzi, în direct la Europa FM în „Piața Victoriei" pentru a explica cea mai amplă reformă din sistemul medical: Ce înseamnă reforma sănătății pentru pacienți? Creșterea accesului pacienților la serviciile de ambulatoriu și debirocratizarea procedurilor Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se numără printre […]
20:30
Aeroportul din Sibiu anunță eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână | AUDIO
Încă un aeroport din România a luat decizia de a elimina restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână. Este vorba de Aeroportul Internațional din Sibiu. Restricția va fi eliminată începând cu data de 5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanții aeroportului au anunțat că recipientele individuale pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în […]
Acum 12 ore
16:30
Parlamentul înființează Comisia specială „România fără violență". Alina Gorghiu: Avem în vedere modificări la Codul Penal, la legea violenței domestice
Zecile de mii de victime ale violenței domestice, în vizorul Parlamentului: instituția a decis azi să înființeze Comisia Specială „România fără violență". Prin această comisie legile vor putea fi analizate mai bine, se vor aviza inițiativele legislative și se vor propune noi măsuri, inclusiv împotriva violenței de gen. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea […]
16:30
Ilie Bolojan, în direct la „România în Direct": „Nimeni nu vrea să plătească un impozit, știind că acei bani sunt folosiți pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus / Nu se lasă cu aplauze când faci restructurări la nivel înalt | LIVE TEXT | VIDEO
Premierul Ilie Bolojan este invitat astăzi la emisiunea „România în Direct", la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Premierul răspunde în direct întrebărilor ascultătorilor, la două zile de la momentul angajării răspunderii în Parlament pe pachetul doi de măsuri fiscale. Ilie Bolojan, în direct la „România în Direct": „Nimeni nu vrea să plătească un impozit, știind […]
16:30
Nicușor Dan, la demararea lucrărilor de retehnologizare la Unitatea 1 de la Cernavodă: „Energia nucleară este o chestiune de securitate națională" | VIDEO
Președintele Nicușor Dan a participat astăzi, miercuri, 3 septembrie, la demararea lucrărilor de retehnologizare la Unitatea 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Proiectul are ca scop principal prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 şi asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă pe termen lung, în cadrul unui al doilea ciclu de operare. Energia […]
16:30
Diana Șoșoacă a făcut scandal când jandarmii au ajuns, în această dimineață, la ușa ei pentru a-i prezenta o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar" | AUDIO
Un nou scandal cu șefa SOS – Diana Șoșoacă. Aceasta s-a arătat deranjată de faptul că jandarmii au ajuns, în această dimineață, la ușa ei pentru a-i prezenta o amendă. Diana Șoșoacă acuză că a fost hărțuită. În replică, reprezentanții Jandarmeriei spun că procedura a fost una legală. La ora 08:00, doi reprezentanți ai Jandarmeriei […]
16:30
Angajații din finanțe se pregătesc de proteste. Președintele SindFisc: Sunt unități fiscale care funcționează cu patru-cinci oameni | AUDIO
Și angajații din finanțe se pregătesc de proteste. La sfârșitul lunii, pe 27 septembrie, vor picheta sediul Ministerului Finanțelor. Aceștia solicită depolitizarea instituțiilor și adoptarea statutului finanțistului și reclamă că personalul e insuficient, iar angajații sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru consumabile și curățenie. Nicolae Liviu Toader, președintele SindFisc: „Trebuie asigurat un normativ […]
16:30
Prahova: Femeia agresată și lovită cu mașina a murit la spital. Ce se întâmplă cu agresorul | AUDIO
Femeia de 57 de ani, bătută și apoi lovită cu mașina, a decedat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Victima ajunsese ieri la spital în stare gravă. O localnică a găsit-o plină de sânge pe o stradă din comuna prahoveana Baba Ana și a sunat imediat la 112. Femeia a fost atacată de un bărbat […]
16:30
Protestele sindicatelor din Educație s-au mutat la Guvern. Profesorii cer demisia premierului Ilie Bolojan | AUDIO
După trei săptămâni de proteste la Ministerul Educației, sindicatele din învățământ s-au mutat în Piața Victoriei, unde, de la ora 12:00, pichetează sediul Guvernului. Sindicaliștii cer demisia premierului Ilie Bolojan, după ce, la Ministerul Educației, i-au solicitat ministrului Daniel David să facă un pas în spate. Dascălii sunt nemulțumiți de creșterea normei de predare, de […]
16:30
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, explicații după parada din China: „Cred că Ministerul de Externe nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, și nu la Moscova" | AUDIO
Foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, vin cu precizări după reacțiile acide de la București. Aceștia au fost criticați inclusiv de Ministerul de Externe că s-au fotografiat la Beijing alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Chiar și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a delimitat de decizia celor […]
16:30
Vlad Petreanu consideră că partenerii de coaliție au încercat „să-l facă din vorbe" pe Ilie Bolojan: „Precum Zaharia Trahanache, care era de acord să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic" | AUDIO
Partenerii de coaliție au încercat să-l păcălească pe premierul Ilie Bolojan, dar nu au reușit, susține jurnalistul Vlad Petreanu, realizatorul rubricii Republica Fantastică România. Vlad Petreanu: „PSD, UDMR și probabil și o parte a liberalilor au încercat, golănește, să-l facă din vorbe pe Ilie Bolojan" „Ultima încăierare de pe acest front, brăzdat cu nenumărate tranșee […]
16:30
Vacanțe la Nisa, pe bani publici, mascate ca „traininguri" de o companie din cadrul Ministerului Investițiilor. Pîslaru l-a demis pe director: O să afle când se va întoarce | AUDIO
Sfidarea unor funcționari care lucrează cu fonduri europene. Vacanțe de lux pe Coasta de Azur pe bani europeni, în plină austeritate. Asta programase o instituție din subordinea ministerului Proiectelor Europene pentru 30 de angajați. Vacanțele erau mascate sub forma a două „traininguri": unul pe Coasta de Azur, la Nisa, și unul în Larnaca, Cipru. Cazarea: […]
Acum 24 ore
12:30
Vaslui: Un copil de un an și cinci luni a murit într-un parc din oraș după ce s-ar fi electrocutat | AUDIO
Un copil în vârstă de un an și cinci luni a decedat într-un parc din centrul orașului Vaslui. El s-ar fi electrocutat: a atins un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul civic al localității. Primarul orașului anunță „verificări urgente". Poliţia a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă și verifică în […]
12:30
Neamț: Un bebeluş în vârstă de patru luni şi părinţii acestuia, răniţi într-un accident rutier în localitatea Izvoare. Mașina lor s-a răsturnat
Un bebeluş în vârstă de patru luni şi părinţii acestuia au fost răniţi într-un accident rutier care s-a produs, miercuri, în localitatea Izvoare, lângă municipiul Piatra-Ne
12:30
Ceremonii militare la Beijing, unde participă Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Foștii premieri români Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, în aceeași fotografie cu liderii autoritari | VIDEO # Europa FM
Liderii autoritari Vladimir Putin și Kim Jong Un iau parte astăzi la ceremoniile militare organizate de China, la Beijing, pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Foștii premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în aceleași imagini alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim […]
12:30
Reacția MAE după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut în aceeași fotografie cu lideri autoritari, la Beijing: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin” # Europa FM
România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi – este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut miercuri în imagini alături de mai mulți lideri autoritari. Videoclipul îi arată pe aceștia la parada militară […]
12:30
Piața Victoriei. Reforma din sistemul medical. Invitat este ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitatul Mădălinei Dobrovolschi, astăzi, în direct la Europa FM în „Piața Victoriei” pentru a explica cea mai amplă reformă din sistemul medical: Ce înseamnă reforma sănătății pentru PACIENȚI? Se scumpesc medicamentele? Va fi mai simplu să ajungi la medicul de familie sau la ambulatoriu? Cum se schimbă accesul la servicii […]
12:30
Vizită a FMI, astăzi, la București. Delegația se va întâlni cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și cu alți reprezentanți | AUDIO # Europa FM
Economia României, la control: o delegație a Fondului Monetar Internațional ajunge astăzi la București pentru a analiza evoluția situației financiare a țării. Timp de o săptămână, oficialii internaționali se vor întâlni cu reprezentați ai Guvernului și Băncii Naționale, dar și cu cei din mediul privat. Reprezentanții Fondului se vor întâlni cu oficialii Ministerului Finanțelor, Băncii […]
12:30
Rodica Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan: „Pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie, decretul de decorare post-mortem a surorii fostului lider țărănist, Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu. Aceasta a decedat pe 7 august, la vârsta de 93 de ani. „Astfel, în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția […]
12:30
Corpul de control al Ministerului Sănătății, la Spitalul de Recuperare Borșa. Sunt verificate respectarea programului de lucru și a procedurilor interne, dar și alte nereguli | AUDIO # Europa FM
Corpul de control al Ministerului Sănătății se află la Spitalul de Recuperare Borșa, singurul din Maramureș aflat în subordinea ministerului. Echipa verifică amănunțit toate aspectele activității spitalului, inclusiv modul în care a fost organizat concursul privind postul de manager, pentru care s-au înregistrat mai multe sesizări. Corpul de control al Ministerului Sănătății are pe listă […]
08:30
08:30
SONDAJ: Peste 40% dintre români vor ca UE să facă din inflație și costul vieții o prioritate. 61% dintre ei consideră că alocarea de fonduri europene ar trebui să fie condiționată | GALERIE FOTO # Europa FM
Inflația, costul vieții, sprijinul pentru economie și crearea de noi locuri de muncă ar trebui să fie printre primele priorități ale Parlamentului European (PE) când vine vorba de țara noastră, consideră românii, potrivit unui sondaj realizat de legislativul european în primăvara acestui an. Aproape 30% dintre respondenții români vor mai multe măsuri împotriva sărăciei și […]
08:30
Botoșani: Plan Roșu de Intervenție activat în județ în urma unui accident rutier între o mașină și un autocar. Patru persoane sunt încarcerate # Europa FM
Un accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN 24 C, județul Botoșani, între un autocar și un autoturism. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate. La nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Accidentul a avut loc în cursul dimineții, între localitățile Românești și Dămideni. Pe […]
Ieri
20:30
Noi detalii în cazul copilului înecat la creșa din Timișoara. Educatoarea a mai uitat o fetiță la locul de joacă | AUDIO # Europa FM
La Timișoara, continuă ancheta în cazul copilului de un an și opt luni care a murit înecat într-un iaz ornamental. Ies la iveală noi informații care demonstrează neglijența celor două angajate ale grădiniței private care trebuiau să aibă grijă de copii. Potrivit anchetatorilor, educatoarea și îngrijitoarea au mai uitat o fetiță la locul de joacă, […]
20:30
Miercuri, 3 septembrie, premierul Ilie Bolojan vine în studioul Europa FM la România în Direct. La două zile după angajarea răspunderii în Parlament pe pachetul doi de măsuri, premierul Ilie Bolojan va răspunde întrebărilor voastre. Este România în prag de faliment? Mai cresc și alte taxe? De ce întârzie reforma administrației? Ce categorii sunt vizate […]
20:30
Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj, primul din România care renunță la restricția privind volumul recipientelor cu lichide din bagajele de mână | AUDIO # Europa FM
Primul aeroport din România care va permite recipiente pentru lichide mai mari de 100 mililitri este cel din Cluj-Napoca. Acest lucru va fi permis începând de miercuri, 3 septembrie. Restricția pentru recipientele de 100 de mililitri este valabilă în marea majoritate a aeroporturilor din întreaga lume. Restricțiile se elimină din 3 septembrie. Asta înseamnă că, […]
20:30
Sibiu: Accident grav pe autostrada A1 la ieșire din Boița. Trei persoane și-au pierdut viața # Europa FM
Trei persoane care lucrau pe banda unu a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au fost lovite de un autotren, informează Centrul Informatic al Poliției Române. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional Update 17:40. Polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva intervin Polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu […]
20:30
Ministrul Energiei promite să transforme România din importator în exportator de energie electrică: „Deja suntem la stadiul în care avem agreate cinci măsuri” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite să transforme România din importator în exportator de energie electrică. Tranziția presupune o strategie bazată pe capacitățile de producție, reguli mai clare de piață și investiții în transport și distribuție. În timp, prin aplicarea acestor măsuri, România va reuși să plătească mai puțin pentru energia electrică, în ciuda faptului că […]
20:30
Diana Buzoianu: Am găsit fonduri pentru a închide niște situri contaminate, care otrăvesc, la propriu, mii și mii și mii de români | VIDEO # Europa FM
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitata lui Tudor Mușat în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Despre tensiunile din coaliția de guvernare, Diana Buzoianu a declarat că, în mod natural, aceasta nu ar fi funcționat niciodată, pentru că cele patru partide „n-au mai fost niciodată la aceeași masă”. E convinsă, însă, că singurul lucru care […]
16:30
Premierul a explicat în ce condiții s-ar retrage din funcție: Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție | AUDIO # Europa FM
Demisia premierului se poate întâmpla dacă Guvernul nu își păstrează promisiunea de a reduce cheltuieli inclusiv în administrație. O spune chiar Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști. Unii lideri din coaliție s-au opus concedierii unor angajați din primării, prefecturi și consilii județene, de aici și blocajul cu nervi din coaliție, care a întârziat reforma administrației publice. […]
16:30
Premierul susține că în jumătate dintre unitățile administrative din România ar trebui făcute reduceri de personal | AUDIO # Europa FM
Primăriile care nu-și vor putea acoperi cheltuielile de personal din fonduri proprii vor fi desființate, avertizează premierul. Într-o conferință la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a explicat că ultimul pachet de măsuri fiscale adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvern este incomplet fără reforma administrației publice, reformă care presupune o reducere a numărului de posturi. Premierul […]
16:30
Prahova: O femeie a fost bătută și lovită cu mașina de un bărbat cu care avea o relație extraconjugală | AUDIO # Europa FM
Un nou caz de violență domestică. În județul Prahova, o femeie a fost bătută și lovită cu mașina de către un bărbat alături de care era implicată într-o relaţie extraconjugală. Agresorul, care a părăsit locul incidentului, a fost găsit de polițiști într-o comună învecinată. Incidentul s-a petrecut marți dimineață, 2 septembrie, în comuna Baba Ana […]
16:30
Hipermarketurile se întrec în reduceri la rechizite, care devin tot mai atractive: Caiete cu mesaje motivaționale sau cu fotbaliști. Elevă: „Mesajul «Crede în tine și vei reuși» poate mă ajută la teme” | AUDIO # Europa FM
Șase zile până la începerea școlii, cu sau fără festivități! Părinții pregătesc rechizitele și au de unde alege. Comercianții se întrec în reduceri. Din ofertă: caiete cu câini, pisici sau fotbaliști, truse geometrice cu imaginea unor eroi din filme sau ghiozdane cu personaje din desene animate. Într-un hipermarket din centrul Bucureștiului, caietele au discounturi. […]
16:30
Tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh, audiat azi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 | AUDIO # Europa FM
Bărbatul care a lovit un livrator asiatic în București și i-a spus că este un „invadator” va fi audiat azi la Parchet. Incidentul, catalogat de procurori drept un atac cu motivație rasială și xenofobă, a avut loc săptămâna trecută. Tot în aceeași zi, la Cluj, alți doi muncitori străini au fost agresați pe stradă de […]
16:30
Guvernul a publicat un grafic cu simulările privind reducerile de personal în administrația publică, pe județe. În județul Galați, în peste 90% dintre primării personalul este supradimensionat | AUDIO # Europa FM
Reducerea de posturi cu 25% în administrația publică locală, propusă de Ministerul Dezvoltării, ar fi avut efecte nule, spune premierul României. Ilie Bolojan a explicat că s-ar fi desființat, în general, posturi vacante, pentru care nu sunt prevăzute salarii, și astfel nu s-ar fi făcut economii. Ilie Bolojan: „Când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere […]
16:30
Vladimr Putin declară că Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, iar afirmaţiile liderilor europeni potrivit cărora Rusia ar urma să atace Europa nu sunt decât o dovadă de „isterie” # Europa FM
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a crezut întotdeauna în posibilitatea găsirii unui consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei, potrivit Reuters. Aflat în China pentru a asista la parada militară de Ziua Victoriei de la Beijing, […]
16:30
Piața Victoriei: Lupta pentru aer respirabil în România. Invitată este ministra Mediului, Diana Buzoianu # Europa FM
Azi, în Piața Victoriei: lupta pentru aer respirabil în România. Suntem într-o luptă permanentă cu arderile ilegale de deșeuri, cu gunoaiele care împânzesc apele și drumurile, cu poluarea de toate felurile. Și totuși, pare că apare mereu ceva care ne împiedică să punem lucrurile la punct. Ce e de făcut? Ce trebuie schimbat la instituțiile […]
16:30
Robert Negoiță anunță reorganizarea posturilor din Primăria Sector 3: Va viza în special aparatul funcționarilor publici | AUDIO # Europa FM
Primăria Sectorului 3 se reorganizează, anunță edilul Robert Negoiță. Potrivit acestuia, administrația publică locală este supradimensionată. „Ca urmare, vor fi tăiate posturile de funcționari în favoarea angajaților contractuali”, a spus Robert Negoiță, potrivit unui comunicat al Primăriei Sector 3. Primăria Sectorului 3 are în prezent 750 de angajați, dintre care peste 350 sunt angajați contractuali, […]
16:30
Sindicaliștii din administrația publică se pregătesc de grevă. Președintele FNSA: „Salariații vor fi prezenți la muncă, dar nu vor desfășura activitatea” | AUDIO # Europa FM
Sindicaliștii din administrația publică se pregătesc de grevă. Au notificat astăzi Guvernul că, începând din 15 septembrie, angajații din primării și alte instituții ale statului își vor întrerupe lucrul pe durată nedeterminată. Sindicaliștii susțin că nu se opun reformei din administrație, dar spun că aceasta ar trebui să înceapă cu depolitizarea sistemului, spune la Europa […]
12:30
Timiș: Polițiștii au reținut-o pe femeia care administrează Centrul educaţional unde un băiețel de un an și opt luni s-a înecat, după ce a fost lăsat nesupraveghetat # Europa FM
Administratorul Centrului educaţional unde era înscris copilul care s-a înecat luni a fost reţinut de poliţiştii timişoreni. Este vorba despre o femeie de 33 de ani, reţinută pentru ucidere din culpă. Femeia a fost dusă în arestul Poliţiei, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului nefericit, a informat Poliţia Timiş. Amintim, poliţiştii […]
12:30
Reduceri de posturi cu până la 30% la ANRE, ASF și ANCOM. Fără prime sau bonusuri până la sfârșitul anului 2028 și scăderi salariale pentru președinți și vicepreședinți | AUDIO # Europa FM
Până pe 30 octombrie, conducerile ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte Parlamentului noile organigrame cu reducerile de posturi. În plus, primele pentru angajații acestor instituții publice autonome vor fi suspendate până la sfârșitul anului 2028. Sunt doar câteva dintre măsurile din al doilea pachet fiscal aprobat prin angajarea răspunderii de către Guvern. Legea privind […]
12:30
Creșterea impozitelor pe proprietate și mașini. Veteranii de război și persoanele perscutate politic vor fi scutite în continuare de măsură | AUDIO # Europa FM
Veteranii de război și persoanele perscutate politic vor beneficia în continuare de scutiri la plata impozitelor pe locuință, terenuri și mașini. Iar impozitarea marilor averi crește de trei ori, potrivit pachetului de măsuri fiscale aprobat ieri de Guvern, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului. Al doilea pachet de măsuri fiscale aprobat de Guvern prevede creșterea […]
12:30
Premierul slovac se va întâlni zilele următoare cu Vladimir Putin, Xi Jinping și alți lideri de stat, la Beijing. Fico se declară nedumerit că alte țări din UE nu participă: „Personal, regret” # Europa FM
Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunţat luni că va avea întâlniri bilaterale cu preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele rus Vladimir Putin la ceremoniile de marcare a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial din China, care vor avea loc la Beijing în această săptămână, conform Reuters. Apoi, el se va […]
12:30
Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale: „Este absolut necesară” / Din peste 3.200 de localități, în sub 1000 ar trebui redus personalul, întrucât este supradimensionat | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă marți, 2 septembrie, de la ora 10:00, la Palatul Victoria, pe tema angajării răspunderii în Parlament pentru al doilea pachet fiscal și reforma administrației locale. Luni seară, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pentru cinci dintr-un total de șase proiecte de lege pe care le conține al […]
12:30
Ce spune ministrul Educației despre protestele anunțate pe 8 septembrie: „Ce este important, copiii să aibă acces la școală” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației susține că un procent 98,6% dintre profesori au reușit să își crească cu două ore norma de predare în aceleași unități școlare, în urma ultimelor măsuri anunțate. O parte din cei 1,4% rămași vor putea prelua din orele directorilor, care au fost degrevați de norma obișnuită printr-un ordin de ministru. Obligațiile directorilor de […]
