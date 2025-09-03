Steffen Greubel, CEO al grupului METRO, cu vânzări de 31 mld. euro: „În ultimii ani, România a fost una dintre cele mai de succes ţări din grup, nu doar ca performanţă financiară, ci şi în termeni de inovaţie“

00:15

Carmistin, producătorul bran­dului de carne de pasăre La Provincia, Transavia, produ­cătorul brandului Fragedo, şi Cris-Tim, care vinde preparate din carne de porc sub acelaşi nume, sunt trei dintre cei mai mari jucători din piaţa cărnii care au scos recent produse gata de pus pe grătar, în contextul în care mai mult de o treime din români asociază relaxarea cu grătarul, iar vânzările acestui segment cresc.