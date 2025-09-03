Ediţia 04 septembrie 2025 epaper
Ziarul Financiar, 4 septembrie 2025 01:00
• • •
Altex a deschis un magazin de 4.000 mp în zona Pallady care face parte dintr-un proiect comun cu Mobexpert. Dan Ostahie şi Dan Şucu au investit împreună 15 mil. euro în noul spaţiu de vânzare # Ziarul Financiar
Mobexpert, unul dintre cei mai mari producători şi retaileri de mobilier de pe plan local, deţinut de antreprenorul Dan Şucu şi Altex, cel mai mare retailer electro-IT din România, fondat de Dan Ostahie, au investit la comun 15 milioane de euro într-un spaţiu de retail în zona Pallady din Bucur
O veste neaşteptat de bună pe piaţa energiei. Au fost instalate parcuri solare de 925 MW în 2025, record pe ultimii 15 ani # Ziarul Financiar
În 2025, până la începutul lunii septembrie au fost deja conectaţi puţin peste 1.000 MW la sistem, astfel că anul acesta intră direct în acel „hall of fame“ al celor mai buni ani pentru investiţiile în energie.
Symmetrica, liderul pieţei locale de pavele şi borduri, l-a adus la conducere pe Liviu Stoleru, fost şef al Cemacon şi ROCA Industry # Ziarul Financiar
Symmetrica, producător de pavele şi borduri, controlat de familia Stanciu, cu afaceri de 316 milioane de lei anul trecut, l-a adus la conducerea companiei pe Liviu Stoleru, fost şef al Cemacon şi ROCA Industry.
Turismul, o enigmă chiar şi pentru autorităţi. Cât cheltuie turiştii străini pe vacanţe în România? Două instituţii, două răspunsuri diferite # Ziarul Financiar
Suma lăsată de turiştii străini pe vacanţele în România este un indicator important pentru turismul local, care arată cât sunt dispuşi străinii să ofere pentru serviciile turistice locale.
Steffen Greubel, CEO al grupului METRO, cu vânzări de 31 mld. euro: „În ultimii ani, România a fost una dintre cele mai de succes ţări din grup, nu doar ca performanţă financiară, ci şi în termeni de inovaţie“ # Ziarul Financiar
Metro România a finalizat o investiţie de 19,6 mil. euro într-un hub logistic în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, un proiect considerat strategic, menit să consolideze operaţiunile de livrare către sectorul food service din regiunea Bucureşti.
Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Trei asociaţi au pornit o afacere online de inputuri pentru agricultură în 2014, când acest comerţ era pur offline. Astăzi, ei au ajuns la vânzări de 10 mil. euro # Ziarul Financiar
Adrian Blaga s-a născut undeva lângă Sibiu, dar locuieşte în oraş de mai bine de 20 de ani. A ajuns aici prin prisma studiilor, iar apoi a rămas.
Gata de pus pe foc: trei dintre cei mai mari jucători din industria cărnii au „inventat“ branduri pentru grătar # Ziarul Financiar
Carmistin, producătorul brandului de carne de pasăre La Provincia, Transavia, producătorul brandului Fragedo, şi Cris-Tim, care vinde preparate din carne de porc sub acelaşi nume, sunt trei dintre cei mai mari jucători din piaţa cărnii care au scos recent produse gata de pus pe grătar, în contextul în care mai mult de o treime din români asociază relaxarea cu grătarul, iar vânzările acestui segment cresc.
Bursă. Milan Pruşan, country head, Goldman Sachs Asset Management, vine la ZF Piaţa de capital din 23 septembrie # Ziarul Financiar
A patra ediţie a conferinţei ZF Piaţa de capital va avea loc în data de marţi 23 septembrie 2025 şi va reuni, din nou cei mai importanţi actori ai pieţei de capital din România, alături de invitaţi internaţionali. Unul dintre ei este Milan Pruşan, şeful diviziei din România a societăţii de administrare de fonduri mutuale Goldman Sachs Asset Management, cu active de 3,6 mld. lei sub gestiune.
Bursă. Viitorul începe astăzi. Swiss Capital estimează un preţ ţintă de 115 lei pentru acţiunile Hidroelectrica până în toamna lui 2026, minus 5% faţă de cel de acum, cu perspective temperate pentru 2025 # Ziarul Financiar
O analiză publicată de Swiss Capital pe bvbresearch.ro plasează producătorul de energie Hidroelectrica (H2O), companie listată cu o capitalizare de 54,7 mld. lei, într-o poziţie neutră pentru investitori, cu un preţ ţintă de 115 lei pe acţiune, adică o scădere de circa 5% faţă de cel curent de tranzacţionare.
ZF Live. Alexandru Pintilie, fondator, pint.ro, broker de asigurare: Tarifele RCA au crescut constant în ultimii ani, chiar şi cu plafonarea de bază, pentru că tariful se forma din diverşi factori. Pentru clienţii noştri primele au crescut de la o primă medie de 900 lei în aprilie la 1.000 lei în august # Ziarul Financiar
Tarifele poliţelor RCA au crescut constant în ultimii ani, chiar şi cu plafonarea de bază, pentru că tariful se forma din diverşi factori şi deşi era un tarif de bază plafonat, mai departe nu înseamnă că nu se poate încărca cu diverşi alţi factori, a spus Alexandru Pintilie, fondator, pint.ro, broker de asigurare, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Economisirea, cea mai mare provocare pentru tineri. Cum faci să pui bani deoparte atunci când n-ai un venit prea mare? „Primul pas e să vrei. Economiseşte cu un obiectiv clar“ # Ziarul Financiar
Economisirea e poate cel mai greu lucru atunci când eşti tânăr şi venitul tău nu e foarte mare. Între chirie, cămin, facturi, transport, ieşiri şi mici plăceri, pare că banii dispar imediat ce intră pe card.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Peter de Boer, DN Agrar: Parteneriatul cu BSOG ne va aduce din 2028 venituri suplimentare de 3,5-4 milioane de euro pe an şi astfel noi investiţii. Momentan suntem în faza de obţinere a autorizaţiilor # Ziarul Financiar
DN Agrar Group (simbol bursier DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, intenţionează să construiască o fabrică de biometan în judeţul Alba împreună cu BSOG Energy, firmă energetică axată pe dezvoltarea de unităţi de producţie de biometan în România, deţinută de Black Sea Oil & Gas.
Costul forţei de muncă, în creştere cu peste 10% în al doilea trimestru din 2025. Construcţiile, serviciile şi industria prelucrătoare conduc topul creşterilor de la an la an # Ziarul Financiar
Costul companiilor cu forţa de muncă a crescut cu 10,34% în al doilea trimestru din anul 2025 comparativ cu acelaşi trimestru din 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Cum sunt numiţi şefii de secţie în spitalele clinice şi ce vrea să schimbe ministrul sănătăţii # Ziarul Financiar
O schimbare propusă de ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, prin care şefii de secţii în spitalele clinice – adică unităţile unde sunt pregătiţi rezidenţii, ar urma să ocupe funcţia în baza unui concurs, nu prin numire de către universităţile de medicină, creează tensiuni în lumea medicală.
ZF Digital 2025. Ediţie regională Timişoara. Răzvan Vlasin, CIO, Newpharma: După cinci ani un inginer ajunge la potenţialul maxim; dacă nu reuşeşti să-i construieşti un ecosistem intern care să susţină dezvoltarea, următorul pas este să plece în altă ţară # Ziarul Financiar
Piaţa de IT din România se confruntă cu o provocare structurală, care depăşeşte problema locurilor de muncă disponibile. Răzvan Vlasin, CIO la Newpharma, atrage atenţia asupra unui fenomen îngrijorător, şi anume că talentele îşi ating rapid potenţialul, iar lipsa unui ecosistem care să le ofere un viitor pe termen lung îi împinge către cariere în străinătate.
ZF IT Generation. Start-up Update. Ciprian Cazacu, CEO easySales - platformă de automatizări pentru magazine online: Am ajuns la venituri recurente anuale de 1,2 mil. euro şi ţintim să ajungem la 1,5 mil. euro la final de an. Acum ne axăm în principal pe adaptarea produsului pentru Polonia # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc easySales, care a dezvoltat o platformă de automatizare a operaţiunilor de e-commerce, a ajuns la venituri recurente anuale (ARR) de 1,2 milioane de euro şi ţinteşte să ajungă la 1,5 milioane de euro până la finalul acestui an, în condiţiile în care a înregistrat deja o creştere de 35% în prima parte a lui 2025.
Surpriza din iulie a încasărilor din TVA. Veniturile din TVA au crescut în iulie cu 15% faţă de iulie 2024, în comparaţie cu o creştere de 4% pe primele şase luni # Ziarul Financiar
În primele şapte luni ale anului, Guvernul României a colectat din TVA cu 3,8 mld. lei mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o creştere de 5,7%.
Cum va începe şcoala? Cele trei schimburi, devenite ilegale, s-au transformat în trei intrări diferite ale elevilor. S-a schimbat ceva în afara unor termeni? Inspectoratele tac, Ministerul Educaţiei tace şi el, iar şcolile îşi anunţă deja elevii că învaţă în containere, în ore ciuntite, fără pauze # Ziarul Financiar
Cum va începe scoala? Aceasta este şi anul acesta o ecuaţie cu mai multe necunoscute pentru toţi actorii principali implicaţi: elevi, părinţi, profesori şi autorităţile responsabile de educaţia din România.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la zero la 650 de cafenele 5 to go în zece ani. „Am fost şi pe marginea prăpastiei, dar am ieşit de acolo şi de atunci tot urcăm. Avem astăzi alături de noi 315 francizaţi şi 2.000 de angajaţi“ # Ziarul Financiar
Piaţa Lahovari din Bucureşti a fost, în ianuarie 2015, punctul zero de pe harta cafenelor 5 to go, un brand creat şi dezvoltat de Radu Savopol şi Lucian Bădilă. În zece ani, ei au dus brandul în peste 650 de locaţii, din 160 de oraşe şi comune din România, cu ambiţia de a aşeza mai departe alte câteva sute până la 1.000 de unităţi în România în 2028-2029.
Gen Z. Ai o pasiune, crezi că poţi face bani din ea şi vrei să fii propriul tău şef? Peste 135.000 de tineri ca tine sunt deja antreprenori, deci dacă vrei şi ai puţin curaj, sigur poţi şi tu # Ziarul Financiar
Ştiai că faci parte dintr-o generaţie care începe să se vadă în business? În România sunt astăzi peste 135.000 de tineri sub 29 de ani care au deja firme sau sunt acţionari, arată datele de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Tarifele la poliţele RCA, încotro? De la ridicarea plafonării şi până acum, preţurile poliţelor RCA s-au modificat atât cu uşoare creşteri, de 7%-10%, cât şi cu ajustări de 11% - 27% în unele cazuri, conform unei simulări ZF # Ziarul Financiar
Piaţa RCA a traversat în ultimii ani perioade critice de volatilitate, dezechilibru şi falimente, însă după doi ani de plafonare ofertele asigurătorilor s-au mai stabilizat, iar frica privind un boom al preţurilor odată cu eliminarea plafonării nu s-a materializat. Pe de altă parte, întreg contextul economic, împreună cu inflaţia, creşterea preţurilor pretutindeni, dar şi măsurile fiscale creează contextul unor creşteri care se vor regăsi şi la poliţele RCA.
Urmează ZF Health & Pharma Summit 2025, 29-30 septembrie. Spitalele „muşcă“ 40 mld. lei anual din cheltuielile cu sănătatea, aproape triplu faţă de serviciile ambulatorii # Ziarul Financiar
Sistemul medical românesc îşi „varsă“ aproape jumătate din cheltuielile de 91,6 mld. lei, din cele mai recente date din 2023, în spitalele din ţară, adică 373 de unităţi publice şi 185 private, din datele de la Statistică.
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Dan Buhai, Deltaica Seafood: Este primul an în care nu derulăm proiecte de investiţii. Le-am amânat pentru sfârşitul anului sau începutul lui 2026 ca să vedem ce se va întâmpla # Ziarul Financiar
Provocările economice şi politice din această perioadă creează multă incertitudine pentru mediul de business, care alege tot mai des să rămână în expectativă şi să amâne proiectele de investiţii până când situaţia se va mai stabiliza.
Bursă. 22.000 de acţionari persoane fizice, cât un oraş de mici dimensiuni, au 57% din Fondul Proprietatea şi vor decide la AGA soarta fondului pentru următorii patru ani # Ziarul Financiar
Aproximativ 57% din Fondul Proprietatea (FP), vehicul de investiţii cu participaţii la unele dintre cele mai mari companii de stat nelistate din România – Aeroporturi, Salrom, Porturile Constanţa – evaluate la circa 500 milioane de euro, se află acum în mâinile a 22.000 de acţionari persoane fizice.
ZF Live. Cristiana Deca, managing partner, Decalex Digital: Numărul atacurilor cibernetice a crescut din pandemie cu 30% pe an, sunt milioane de atacuri zilnic. Apariţia AI le face şi mai greu de detectat # Ziarul Financiar
Numărul atacurilor cibernetice a crescut cu 30% pe an din pandemie, ajungând la milioane de atacuri zilnic, iar România este printre cele mai expuse ţări din UE. Directiva europeană NIS 2 aduce reguli stricte pentru aproximativ 12.000 de companii locale, care trebuie să se conformeze până pe 20 septembrie, a spus Cristiana Deca, managing partner, Decalex Digital - companie românească specializată în servicii cybersecurity şi conformare digitală.
Din două companii cu probleme, una de trenuri şi cealaltă de autobuze, statul maghiar a creat unul dintre cei mai mari transportatori de pasageri din regiune. Iar cel mai mare program post-comunist de înlocuire a locomotivelor tocmai a luat startul. Va fi stimulată producţia internă # Ziarul Financiar
În Ungaria, guvernul premierului Viktor Orban mizează pe centralizare şi mărime în sectoarele strategice, fie prin companii de stat, fie private, dar sub control autohton.
AnimaWings, companie deţinută de fondatorii Christian Tour, îşi extinde reţeaua şi operează 12 rute noi din această toamnă # Ziarul Financiar
AnimaWings, companie deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel, fondatorii Christian Tour, va opera începând din această toamnă 12 rute noi, care vor conecta Bucureşti, Timişoara, Craiova, Cluj şi Iaşi cu destinaţii din Europa şi Orientul Mijlociu, printre ele numărându-se München, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul sau Dubai.
Aeroportul Braşov, singurul aeroport construit în ultimii 50 de ani, a depăşit pragul de 500.000 de pasageri, după primele opt luni ale acestui an # Ziarul Financiar
Aeroportul Braşov, singurul aeroport construit în ultimii 50 de ani, a fost tranzitat de 500.000 de pasageri în primele opt luni din acest an, oferind în acest sezon estival 22 de curse operate săptămânal (12 zboruri charter şi 10 zboruri de linie).
Altex, cel mai mare retailer electro-IT din România, deţinut de Dan Ostahie, a deschis un magazin de 4.000 mp în zona Pallady, care face parte dintr-un proiect comun cu Mobexpert, retailer de mobilă deţinut de Dan Şucu. Cele două companii au investit 15 mil. euro în noul spaţiu de vânzare # Ziarul Financiar
Victorie pentru Google în procesul istoric antitrust din SUA: Deşi a fost declarat un “monopol”, gigantul tech scapă de “opţiunea nucleară” - vânzarea browserului Chrome sau a sistemului de operare Android # Ziarul Financiar
Google a evitat sancţiunile antitrust dure vizând conduita sa pe piaţa de căutări online din SUA, după ce un judecător a decis doar să interzică încheierea de noi contracte de exclusivitate, respingând însă măsuri radicale solicitate de Departamentul de Justiţie – printre care divizarea forţată şi vânzarea browserului Chrome sau a sistemului de operare Android, scrie Wall Street Journal.
Cinci ani pierduţi: Cele 15 centre regionale de legume şi fructe promise din 2020 sunt tot pe hârtie. Între timp, ministrul Florin Barbu îi laudă pe fermieri că şi-au făcut singuri depozite, fără să mai aştepte după stat # Ziarul Financiar
Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii în guvernul Ciolacu şi astăzi în cabinetul Bolojan, a trecut de la vizitele de lucru din 2024, când căuta terenuri pentru depozite regionale de legume şi fructe, la călătorii pe la fermierii din ţară pe care îi laudă că şi-au făcut singuri depozite, din bani proprii, şi practic nu au mai aşteptat marile realizări ale statului.
Cum arată businessul în turism? Agenţiile de turism din România au ajuns la datorii de peste 2,3 miliarde lei, după aproape o dublare faţă de acum trei ani, în timp ce profitul s-a micşorat. Agenţiile de turism au avut un profit net mai mic cu 12% în 2024 faţă de anul anterior, până la 393 mil. lei # Ziarul Financiar
Agenţiile de turism din România au ajuns la datorii cumulate de peste 2,3 miliarde lei în 2024, potrivit datelor analizate de ZF de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION. Datoriile au crescut an de an şi aproape s-au dublat în ultimii trei ani, când nivelul acestora era de 1,2 miliarde lei.
Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: Nimeni nu e de neînlocuit # Ziarul Financiar
Într-o ediţie a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuţ Cristache”, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat asupra modului de lucru în Coaliţia de guvernare şi asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan.
