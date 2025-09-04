Primul weekend de toamnă e plin evenimente în București. Avem Balkanik Festival, WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2, Fall Fest, petreceri
Weekendul bate la ușă, iar nici de această orașul nu doarme. În perioada 5-7 septembrie vor avea loc foarte multe evenimente. Dacă nu te-ai hotărât încă unde să mergi cu prietenii sau cu familia poți […]
Primarul S6, mică dispută cu roboțelul ChatGPT, pe tema răspunsului dat de inteligența artificială la „Mulțumesc” Ciprian Ciucu: Măcar el este dispus să înțeleagă # B365.ro
ChatGPT, chatbot-ul inteligent dezvoltat de OpenAI, s-a transformat surprinzător de mult în ultima vreme. Răspunde prompt întrebărilor, se adaptează limbajului tău, oferă mai multe variante de răspuns, își culege majoritatea informațiilor de pe diverse site-uri […]
„Lumina Park” nu va mai avea loc în parcul Kiseleff, demersurile pentru organizare au fost oprite. Tuță: Nu voi face niciodată bine cu forța, ținem cont de observațiile voastre # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunțat că demersurile pentru organizarea evenimentului „Lumina Park" în Parcul Kiseleff au fost oprite. Decizia vine după valul de nemulțumiri exprimate atât de către cetățeni, cât și de grupurile de inițiativă civică […]
Jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru are un nou proprietar. S-au vândut 27 de apartamente și studio-uri, plus spațiul comercial de la parter # B365.ro
Cele 27 de apartamente și studio-uri, plus spațiul comercial de la parterul blocului Scala de pe Bulevardul Magheru din București au fost vândute de moștenitorii familiei Bragadiru. Nu se cunoaște noul proprietar al spațiilor de […]
Vești despre trenul metropolitan: au fost semnate certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire. Sunt pe ruta București Nord – Scroviștea | LISTĂ # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că astăzi, 3 septembrie a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea. Acestea sunt pe ruteșe Pajura, Basarab, […]
VIDEO | Dl. Nicușor dă la lopată cu tricolor, deocamdată imaginea zilei. Se întâmplă pe șantierul de la Centrala Nucleară Cernavodă, unde începe retehnologizarea Unității 1 # B365.ro
Nicușor Dan a fost prezent astăzi 3 septembrie la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Acesta a participat cu ocazia demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1. În cadrul vizitei de pe șantier, Președintele […]
ALERTĂ | Incendiu puternic în București. Martori: Îl văd de la Șincai, e extins la alte trei case de pe strada Ion Minulescu # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază pe Strada Ion Minulescu din București. Martorii spun că flăcările au cuprins o casă, ulterior extizându-se la locuințele de lângă. Incendiu pe Strada Ion Minulescu Fumul gros de […]
FOTO | Livratorii din București se protejează de xenofobie scriind pe rucsac că-s români. „Ura de pe rețelele sociale nu e virtuală, este cât se poate de reală” # B365.ro
Săptămâna trecută un livrator străin care lucrează în București a fost bătut în timp ce aștepta să traverseze strada, iar în acest context în care oamenii sunt tot mai agresivi cu cei care vin din […]
Bolojan lămurește, în sfârșit , data alegerilor din București: Ar putea fi la toamnă sau la primăvară. Are și un candidat preferat la funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit astăzi despre data alegerilor din București, marea necunoscută privind scrutinul care trebuie organizat în București după vacantarea funcției de primar general prin victoria lui Niculor dan la alegerile prezidențiale. În […]
După îndelungată tăcere, Elena Lasconi vorbește despre Nicușor Dan. ”După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, acum ne-am trezit cu o noptieră” # B365.ro
Elena Lasconi a transmis un mesaj în care a reacționat dur la adesa planului lui Ilie Bolojan de concedieri în administraţia publică locală. Dar l-a uitat nici pe președintele Nicușor Dan. Elena Lasconi a criticat […]
Viorica Dăncilă, mesaj spre București de la Beijing, după valul de reacții la „Poza cu Dictatorii”: Consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China # B365.ro
Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a oferit primele declarații legate de participarea ei la Parada Victoriei de la Beijing. Aceasta a declarat, pentru Gândul, că a fost invitată la eveniment de președintele chinez Xi […]
FOTO | Alternativa la DN1 prinde contur. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe care vom merge de la București la munte, fără să mai stăm jumătate de concediu pe Valea Prahovei # B365.ro
Se lucrează de zor pe drumul alternativ care o să ne scape măcar puțin de haosul spre munte de pe DN1 Valea Prahovei: cum arată acum șantierul de la DJ102I, drumul care va lega Valea […]
M7, metroul din singurul sector fără metrou, pași timizi spre realitate. Metrorex, MT, PS2, PS5 și CJ Ilfov au semnat protocolul de asociere pentru Magistrala Bragadiru-Voluntari # B365.ro
Se fac pași timizi în privința Magistralei 7 de metrou Bragadiru-Voluntari. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat azi, alături de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, directorul general al Metrorex S.A., Mariana Miclăuș, […]
Primarul din București care trebuie să dea afară cei mai mulți oameni, peste 300, este Rareș Hopincă de la S2. „Trebuie să fim foarte atenți și la calitatea serviciilor publice” # B365.ro
În topul instituțiilor care trebuie să facă concedieri în urma deciziei Guvernului se află o instituție publică din București, anume Primăria S2, condusă de Rareș Hopincă. Conform unui document dat către HotNews.ro de către Guvern, […]
Noul Bambi e surpriza din ultimul weekend cu Cinema sub Stele. Ce alte filme mai pot fi văzute de pe păturică în Parcul Marin Preda # B365.ro
Primul weekend de toamnă anunță încherierea proiectului Cinema Sub Stele care s-a desfășurat timp de o lună în diferite parcuri din Sectorul 6 al Capitalei. Bucureștenii trebuie să știe că în acest weekend, 5-7 septembrie, […]
Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingherți prin Pădurea Băneasa. Un drum forestier riscă să devină autostradă (pentru Greenfield) # B365.ro
Fostul ministru al Mediului, deputatul liberal Mircea Fechet, a vorbit azi în Parlament despre interese care s-ar ascunde în spatele contractului pe care Direcția Silvică Ilfov l-a încheiat cu dezvoltatorul imobiliar care a ridicat Greenfiels, […]
Prețurile apartamentelor cresc cu 12%, în timp ce interacțiunile dintre cumpărători și vânzători sunt în scădere. Analiză Storia # B365.ro
️ Articol susținut de Storia ️ În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit analizei Storia, […]
Bucureștenii din Colentina au, de azi, un Hornbach în cartier. E al patrulea magazin deschis de companie în Capitală # B365.ro
Hornbach a deschis miercuri, 3 septembrie, primul său magazin din estul Bucureștiului, în cartierul Colentina. Investiția depășește 48 de milioane de euro, iar aceasta este a patra locație din Capitală. În Colentina s-a deschis un […]
Scorpions cântă la Romexpo, pe 11 septembrie. Până atunci, trebuie pregătite limuzină, tacâmuri de argint, farfurii de porțelan de la un hotel neapărat de lux în centrul Bucureștiului # B365.ro
Scorpions va concerta joi, 11 septembrie, la Romexpo și organizatorii evenimentului aduc la cunoștință publicului cererile trupei. Ei vor să fie luați cu limuzina de la aeroport, vor să fie cazați într-un hotel de lux […]
Nervozitate la București, după poza de la Beijing cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. MAE: Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor # B365.ro
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României a reacționat dur supă ce doi politiceni români au stat lângă președintele Rusiei și președintele Chinei. Ministru de Externe a susținut clar că România nu este și nu […]
VIDEO | Bug City, București. Paradisul Gândacilor e pe Șoseaua Alexandriei, pe unde goange negre și mari se plimbă nestingherite. „Ce facem cu ei, îi trimitem la Primăria S5?” # B365.ro
Chiar dacă oficial vara a luat sfârșit, temperaturile nu sunt încă suficient de scăzute încât să scăpam de insecte și de gândaci, iar în urnele sectoare, printre care și Sectorul 5, problema târâtoarelor este extrem […]
Ispitele de pe Insula Iubirii se adună diseară la Berăria H, dar multe cârciumi din oraș organizează vizionări ale ultimului episod din sezon. Suspansul alimentează consumația # B365.ro
În această seară bucureștenii se adună pe la terase și prin restaurante (sau preferă confortul de acasă) pentru a viziona ultimul episod din Insula Iubirii. De la 20:30, Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată […]
Ce trăiești când ajungi la metrou la Unirii în scaun cu rotile. „Aici sunt doar scări rulante și, dacă treci de ele, cumva ajungi la cele fixe și e game over” # B365.ro
Un bucureștean a semnalat o problemă pe care o vede. A susținut că București nu este un oraș prietenos cu persoanele cu dizabilități. A explicat că dacă acestea își doresc să meargă la metrou pe magistrala […]
„Doamna Angela Gheorghiu e profund întristată” de surpriza pe care i-o oferă bucureștenii de ziua ei. Concertul de la Arenele Romane, anulat „din lipsă de interes” # B365.ro
Cei care aveau bilete la concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență" din București trebuie să știe că s-a anulat. Organizatorii au anunțat că evenimentul trebuia să aibă loc duminică, 7 septembrie […]
VIDEO | „Conduceți prudent”Imaginile dezastrului rutier de Plan Roșu, de azi. 3 oameni au murit, 16 au fost răniți într-un între un microbuz și o mașină, pe DN 24 C, în Botoșani # B365.ro
Un ul dintre cele mai grave accidente rutiere din ultima perioadă este cel produs azi-dimineață, între un microbuz și o mașină, care s-au ciocnit violent pe DN 24C, în Botoșani. 21 de oameni au fost […]
„Cinema în aer liber” e cu filme noi în aceste zile Pe Insula Artelor din Parcul Titan sunt în program 5 filme, de astă-seară până duminică # B365.ro
„Cinema în aer liber" continuă și săptămâna aceasta cu noi proiecții de filme pe Insula Artelor din Parcul Titan, Sectorul 3. Bucureștenii trebuie să știe că intrarea este gratuită, iar mai jos puteți vedea programul […]
Articol susținut de HUAWEI Am ajuns să fim tot mai conectați la ecrane și tehnologie, iar acest lucru s-a transformat într-o normalitate aproape invizibilă. De la muncă și școală, până la momentele de relaxare cu […]
Bucureștean ajuns pe culmile disperării: “Nu pot să fac și eu o baie ca omul și nu mai suport, numai oale și șervețele umede!” Cum se împart concitadinii în tabere, la Termo Dezbatere # B365.ro
Aplicația Termo-Alert are momente extrem de rare când ne înștiințează că, la noi în București, situația cu apa caldă și, în curând, căldura, este mai degrabă în parametri decât în afara lor, de regulă, ne […]
300 de Arbori de Gumă se plantează în Grozăvești Sunt unii dintre cei mai frumoși și mai spectaculoși copaci, cu frunze mari și roșiatice toamna # B365.ro
Grozăvești, te înverzești! Primăria Sectorului 6 anunță că se plantează 300 de Arbori de Gumă, iar jumătate dintre ei deja sunt în pâmânt. Pământul de aici a fost înlocuit cu unul vegetal, s-a pus îngrășământ […]
FOTO | Presiune reloaded pe L3 Nord – „Lotul Leneș” al A0, cel dintre Afumați și Cernica. Scrioșteanu: Mobilizarea este puțin crescută, dar nu satisfăcătoare # B365.ro
Lucrările avansează încetișor pe Lotul 3 Nord de pe Autostrada Bucureștiului A0, spune Irinel Ionel Scrioșteanu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mers într-o nouă inspecție pe șantier și are vești despre stadiul lucrărilor. […]
VIDEO | Paradoxul frustrant de pe Autostrada Bucureștiului. Cel mai greu tronson al A0, cel peste Lacul Cernica, va fi gata curând, dar nu va putea fi folosit # B365.ro
Lotul 4 Nord al A0, cel mai greu de construit de pe Autostrada Bucureștiului, este unul dintre cele trei loturi acum în șantier și singurul care va fi gata cu certitudine în acest an. Este […]
Restricții de circulație și azi pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Se schimbă și se cârpește asfaltul pe mai multe bucăți de drum, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Șoferii care tranzitează Autostrada A1 trebuie să știe că azi, 3 septembrie, sunt restricții de circulație pe sensul de mers dinspre Pitești spre București. Centrul Infotrafic anunță că se fac lucrări pe două porțiuni diferite, […]
„Esplanada”, dragostea noastră. Ce s-ar mai putea face în groapa de pe Bulevardul Unirii, în curând în administrarea PMB # B365.ro
Pentru cei care locuiesc în cartierele învecinate, dar și pentru cei care trec zilnic în drum spre birou pe lângă ea, bucata de teren abandonat de pe Bulevardul Unirii denumită „Esplanada" e parte din viața […]
Micul Berlin din București e în Dorobanții. Pe Lev Tolstoi, probabil cea mai liniștită stradă din oraș, găsești glück und guten kaffee la cafeneaua Umlaut # B365.ro
E dimineață în București, iar pe Strada Lev Tolstoi, în drum spre Umlaut, cafenea din Dorobanți nu se aude absolut nimic. O liniște ca din altă poveste îmbracă trotuarele, pe stradă nu trece nici o […]
Tomberoanele cu coduri, obligatorii de săptămâna viitoare în Sectorul 5. Etichetele și pubelele pot fi ridicate personal de bucureșteni de la Garajul Pucheni # B365.ro
Primăria Sectorului 5 informează locuitorii că își pot ridica, personal, etichetele pentru pubele și recipientele solicitate. Bucureștenii le pot lua de la Garajul Pucheni, situat în Strada Pucheni, de luni până vineri. Bucureștenii pot lua […]
FOTO | Control pe două șantiere de pe Drumul Gârliței din S3. Firmele au primit amenzi de 15 mii de lei fiecare pentru moloz depozitat direct pe sol și lipsa sistemelor de umectare # B365.ro
Comisarii Gărzii de Mediu au verificat două șantiere din Sectorul 3 al Capitalei. În incinta acestora au depistat mai multe nereguli. Printre acestea s-au numărat moloz şi cărămidă depozitate direct pe sol, dar și lipsa […]
VIDEO | Incendiu auto pe Șoseaua Sisești. O mașină arde cu degajări mari de fum, traficul este îngreunat. STB: Linia 205, deviată # B365.ro
O autoutilitară a luat foc în această după amiază pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar traficul rutier din zonă a fost afectat. Linia de transport public 205 […]
VIDEO | Sute de noi locuri de parcare de reședință apar în Sectorul 1. PS1 transmite lista străzilor pe care vor fi realizate. Lucrările au început în cartierul Dămăroaia # B365.ro
Primăria Sectorului 1 îi anunță pe bucureșteni că sute de noi locuri de parcare vor fi realizate în această săptămână în aria administrată. Instituția a transmis că lucrările au început deja în cartierul Dămăroaia, și […]
FOTO | Misterul pubelei din Sectorul 3 care a ajuns în fața trecerii de pietoni. Bucureștean: Dacă vrei să duci gunoiul, trebuie să traversezi regulamentar # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei străzile și tot ce se află pe ele au propria personalitate. Ne-am lovit de trotuare mult prea înguste sau în pantă, intrări în bloc presărate cu pavele roșii și mașini […]
FOTO | Incendiu la Autobaza Ferentari, unde două autobuze Mercedes Citaro au fost distruse de flăcări. STB a constituit o comisie tehnică pentru a afla cauzele incidentului # B365.ro
Două autobuze din flota Societății de Transport București (STB) au luat foc și au ars complet la Autobaza Ferentari, în noaptea de 1 septembrie. Compania de transport bucureșt
Balkanik Festival e în weekend, în Grădina Uranus și pe strada cu același nume. Ateliere de meșteșuguri, expoziții, concerte și un spectacol de video mapping îi așteaptă pe bucureșteni # B365.ro
Balkanik Festival – Home of World Music revine cu o nouă ediție la București, în Grădina Uranus și pe Strada Uranus, care va avea loc weekendul acesta (5-7 septembrie). Sub motto-ul „Joy is an act […] Articolul Balkanik Festival e în weekend, în Grădina Uranus și pe strada cu același nume. Ateliere de meșteșuguri, expoziții, concerte și un spectacol de video mapping îi așteaptă pe bucureșteni apare prima dată în B365.
Ciucu, revoltat că presa îl bârfește în timpul programului. “Nu vă imaginați că un gentilom precum Ilie Bolojan să mi se adreseze mie în acel fel” (Adică «Tu să taci!») # B365.ro
Ciprian Ciucu a postat un mesaj prin care dorește să clarifice o serie de afirmații apărute în presă, referitoare la replicile tăioase pe care Ilie Bolojan i le-ar fi spus în cadrul ședinței de coaliție […] Articolul Ciucu, revoltat că presa îl bârfește în timpul programului. “Nu vă imaginați că un gentilom precum Ilie Bolojan să mi se adreseze mie în acel fel” (Adică «Tu să taci!») apare prima dată în B365.
Magistrala M2 se extinde cu două stații noi stații spre Pipera. PS2, Metrorex și Ministerul Transporturilor au semnat semnat protocolul de colaborare # B365.ro
Rareș Hopină, primarul Sectorului 2 al Capitalei a anunțat că astăzi, 2 septembrie a a semnat protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 2, Metrorex și Ministerul Transporturilor pentru proiectul de prelungire magistralei 2 de metrou […] Articolul Magistrala M2 se extinde cu două stații noi stații spre Pipera. PS2, Metrorex și Ministerul Transporturilor au semnat semnat protocolul de colaborare apare prima dată în B365.
Creditul personal, o nouă normalitate? Cum a schimbat societatea românească percepția asupra împrumuturilor (P) # B365.ro
În ultimele două decenii, România a traversat o transformare profundă în ceea ce privește raportarea la bani, consum și planurile de viață. Dacă în trecut apelarea la un împrumut era percepută ca un semn al […] Articolul Creditul personal, o nouă normalitate? Cum a schimbat societatea românească percepția asupra împrumuturilor (P) apare prima dată în B365.
VIDEO | Noile garduri ale lui Negoiță, dezbatere nesfârșită printre bucureșteni din S3. „Față de cele vechi, sunt prea înalte… PS3 face lucrări aberante!” # B365.ro
După ce o lungă perioadă de vreme în tot Sectorul 3 s-au înlocuit pavele, acum a venit rândul gardurilor care împrejmuiesc curțile blocurilor. O bucureșteancă consideră că aceste lucrări sunt aberante, întrucât gardurile vechi nu […] Articolul VIDEO | Noile garduri ale lui Negoiță, dezbatere nesfârșită printre bucureșteni din S3. „Față de cele vechi, sunt prea înalte… PS3 face lucrări aberante!” apare prima dată în B365.
Școala începe în București cu marele protest al profesorilor, cărora li se alătură și studenții. Adunarea e în Piața Victoriei, va urma un marș spre Cotroceni # B365.ro
Luni, în prima zi din noul an școlar 2025-2026, va fi tare complicat prin București: studenții anunță că protestează alături de profesori, în fața Guvernului. Dascălii au anunțat că din Piața Victoriei vor mărșălui până […] Articolul Școala începe în București cu marele protest al profesorilor, cărora li se alătură și studenții. Adunarea e în Piața Victoriei, va urma un marș spre Cotroceni apare prima dată în B365.
280 de angajați ai Primăriei Capitalei ar urma să fie dați afară, efect al „reformei administrației publice”. Bujduveanu: Noi ne-am făcut calculele, acum așteptăm # B365.ro
Noul pachet de măsuri fiscale ale Guvernului include și tăieri din personalul instituțiilor din administrațiile locale. Astfel, urmează să fie redus numărul angajaților, în acest caz este și Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu a explicat felul […] Articolul 280 de angajați ai Primăriei Capitalei ar urma să fie dați afară, efect al „reformei administrației publice”. Bujduveanu: Noi ne-am făcut calculele, acum așteptăm apare prima dată în B365.
Marele târg de adopții de căței și pisici e în weekend, la Park Lake. ASPA vine la mall cu 35 de blănoși și 20 de mâțe și motani # B365.ro
Weeekendul acesta cei de la ASPA București organziează un nou târg de adopții. Acesta va fi găzduit în grădina exterioară a ParkLake Shopping Center din Sectorul 3 al Capitalei. Vor fi prezenți 35 de blănoși […] Articolul Marele târg de adopții de căței și pisici e în weekend, la Park Lake. ASPA vine la mall cu 35 de blănoși și 20 de mâțe și motani apare prima dată în B365.
Bijuterii, decorațiuni, cosmetice naturale și stand de tarot, în weekend, în inima Bucureștiului. Fall Fest are loc pe Calea Victoriei pe 6 și 7 septembrie # B365.ro
Toamna a sosit și în București sosesc și evenimentele care își propun să promoveze micile afaceri locale într-un cadru relaxat: Fall Fest are loc în acest weekend, 6-7 septembrie, pe Calea Victoriei. Vizitatorii trebuie să […] Articolul Bijuterii, decorațiuni, cosmetice naturale și stand de tarot, în weekend, în inima Bucureștiului. Fall Fest are loc pe Calea Victoriei pe 6 și 7 septembrie apare prima dată în B365.
FOTO | Conducte sparte din zona Nițu Vasile-Luică, vechi de 40 de ani, sunt reparate. Termoenergetica: Lucrările vor fi gata, estimativ, vineri # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță noi lucrări în sistemul de termoficare în zona străzilor Nițu Vasile și Luică din Sectorul 4 al Capitalei. Vestea vine în contextul în care încă de luni, 1 septembrie, […] Articolul FOTO | Conducte sparte din zona Nițu Vasile-Luică, vechi de 40 de ani, sunt reparate. Termoenergetica: Lucrările vor fi gata, estimativ, vineri apare prima dată în B365.
