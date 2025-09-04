O judecătoare a anulat îngheţarea finanţării pentru Harvard. Donald Trump acuză celebra universitate că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke” şi i-a retras peste 2 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii

19:00

Primarul din Piteşti, Cristian Gentea (PSD), afirmă că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari, iar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România ”discuţii au fost şi la 3 noaptea”. Primarul anunţă că pe acelaşi grup a întrebat cum ar putea face să reducă efectiv 200 de posturi, dar nu a primit răspuns de la premier. În schimb, Ilie Bolojan i-a răspuns într-o emisiune: ”Să-şi respecte alegătorii”. ”Mulţi primari mi-au dat dreptate. Chiar niciunul nu ne respectăm alegătorii?”, a fost replica primarului din Piteşti.