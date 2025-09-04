O judecătoare a anulat îngheţarea finanţării pentru Harvard. Donald Trump acuză celebra universitate că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke” şi i-a retras peste 2 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii
News.ro, 4 septembrie 2025 03:20
Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri o lovitură lui Donald Trump şi cruciadei sale împotriva universităţilor de elită declarând că administraţia a încălcat legea prin îngheţarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvenţiile Universităţii Harvard destinate cercetării, relatează AFP şi Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
04:20
Trump l-a primit pe preşedintele naţionalist polonez cu toate onorurile şi sugerează că ar putea trimite şi mai multe trupe americane în Polonia - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit miercuri cu deosebite onoruri pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa, pe care l-a susţinut în campania electorală şi căruia i-a promis că îi va proteja ţara şi nu va retrage din efectivele militare americane desfăşurate aici, relatează AFP şi Reuters.
Acum 2 ore
03:20
O judecătoare a anulat îngheţarea finanţării pentru Harvard. Donald Trump acuză celebra universitate că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke” şi i-a retras peste 2 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii # News.ro
Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri o lovitură lui Donald Trump şi cruciadei sale împotriva universităţilor de elită declarând că administraţia a încălcat legea prin îngheţarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvenţiile Universităţii Harvard destinate cercetării, relatează AFP şi Reuters.
Acum 4 ore
02:20
SUA - Statele republicane şi democrate se confruntă pe tema vaccinării obligatorii. Florida anunţă că intenţionează să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi # News.ro
Florida a anunţat miercuri că doreşte să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California formează o „alianţă sanitară” împotriva politicilor anti-vaccinare, într-un context de puternică divizare între statele americane pro- şi anti-Trump, relatează AFP şi Reuters.
01:10
Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este realizabil în Ucraina, dar crede că este nevoie de o alianţă între Europa şi Statele Unite în materie de garanţii de securitate # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea, potrivit unui interviu pe care liderul de la Kiev l-a acordat pentru presa franceză.
Acum 6 ore
00:10
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a „urmărit” evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi spune că „a înţeles motivul” pentru care acesta i-a reunit pentru prima dată în mod public liderii Chinei, Rusiei şi Coreei de Nord, relatează The Guardian.
00:00
Jucătorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime s-a calificat miercuri în semifinalele turneului masculin de la US Open, după o victorie în patru seturi cu australianul Alex De Minaur.
3 septembrie 2025
23:20
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Guvernul coaliţiei şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, miercuri seară, că a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, reclamând ”abuzurile legislative” şi măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar.
23:10
VIDEO. Preşedintele Zelenski a fost primit miercuri seara la Palatul Elysee. Joi are loc o reuniune a Coaliţiei de Voinţă, după care liderii europeni vor discuta telefonic cu Trump. Steve Witkoff se află şi el la Paris # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian.
23:10
Accident cu multiple victime la Lisabona – Deocamdată nu există informaţii cu privire la implicarea unor români / Consulul român s-a deplasat la faţa locului pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze # News.ro
Consulul din cadrul Ambasada României la Lisabona s-a deplasat la locul unde vestitul funicular portughez ”Gloria” a deraiat, pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, anunţă, miercuri seară, Ministerul de Externe. Deocamdată nu există informaţii cu privire la implicarea unor cetăţeni români.
23:00
Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că îşi doreşte ca actuala coaliţie să mai reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo pentru ca economia să se stabilizeze, să apară primele semnale pozitive, iar apoi poate începe nebunia politică.
22:50
UPDATE - Cel puţin 15 morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat - VIDEO # News.ro
Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce vestitul funicular portughez „Gloria” a deraiat, potrivit unui bilanţ actualizat citat de presa locală.
22:50
Portarul român Robert Popa, ultima oară la FCU Craiova, a semnat miercuri un contract cu echipa Unirea Slobozia şi va juca pentru formaţia din Superligă.
22:40
Tanczos Barna: Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să îşi cheltuie toţi banii în primele şapte, opt luni şi să întindă mâna la rectificare / 2025 e primul an când nu vor mai primi la rectificare alţi bani # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, dar a adăugat că acum nu se va întâpla acest lucru. El a anunţat că 2025 este primul an când nu vor mai primi alţi bani la rectificare şi trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au.
Acum 8 ore
22:30
Medicul Ştefan Busnatu: Se estimează că undeva la 40-45% din populaţia adultă suferă de hipertensiune arterială # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a declarat, miercuri seară, că 40-45 la sută din populaţie suferă de hipertensiune arterială. El a a explicat cum se măsoară corect tensiunea şi a recomandat evitarea ţigărilor şi a cafelei.
22:20
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în Bucureşti –Acord-cadru pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, până în 2026 / Acţiunile au loc periodic şi când este necesar / Insectele pot fi reintroduse de obiectele personale ale arestaţilor # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă că are un acord-cadru activ pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar acţiunile au loc periodic, dar şi de câte ori este necesar. Cu toate acestea, inspectele – cum ar fi ploşniţele – pot fi reintroduse în sedii şi centrele de arest de către obiectele personale ale celor custodiaţi.
22:20
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia locală cu 20%, dar această cifră să fie raportată la rezultatele recensământului şi nu la datele oferite de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, ar fi urmat să fie desfinţate 46.000 de posturi, iar şase mii de persoane ar fi fost concediate. Tanczos Barna a explicat că premierul Ilie Bolojan doreşte concedierea a aproximativ 13.000 de persoane.
22:10
Poliţişti muşcaţi de ploştiţe în Bucureşti –Acord-cadru pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, până în 2026 / Acţiunile au loc periodic şi când este necesar / Insectele pot fi reintroduse de obiectele personale ale arestaţilor # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă că are un acord-cadru activ pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar acţiunile au loc periodic, dar şi de câte ori este necesar. Cu toate acestea, inspectele – cum ar fi ploşniţele – pot fi reintroduse în sedii şi centrele de arest de către obiectele personale ale celor custodiaţi.
22:00
UPDATE - Cel puţin trei morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat - VIDEO # News.ro
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
22:00
Anglia: Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor # News.ro
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul român Radu Drăguşin nu figurează printre cei 25 de jucători.
22:00
Medicul Ştefan Busnatu, despre importanta telemedicinei: Dacă se produce un infarct sau accident vascular cerebral, timpul poate să însemne viaţă # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a subliniat importanţa telemedicinei şi a arătat că, în cazul unui infarct sau a unui AVC, timpul înseamnă viaţă.
21:50
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă.
21:50
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
21:40
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire # News.ro
Nu a existat niciun câştigător în etapa a 11-a a Turului Spaniei, miercuri, după ce organizatorii au decis ca etapa să se termine la trei kilometri de linia de sosire, din cauza manifestanţilor pro-palestinieni care au provocat tulburări la finişul din Bilbao, relatează Reuters.
21:40
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin. „Veţi vedea că se vor întâmpla lucruri” dacă SUA sunt nemulţumite, promite el # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.
21:40
Medicul Ştefan Busnatu: Evenimentele cardiovasculare încep să debuteze de la 40-50 de ani în ţara noastră, din cauza nivelului de stres şi de emoţie negativă pe care îl are societatea românească, asociat cu nivelul de poluare care e în creştere # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a declarat, miercuri seară, că, după vârsta de 65 de ani, oamenii au risc mare de probleme cardiovasculare, dar în România astfel de evenimente pot debuta la 40-50 de ani.
21:20
Dragoş Pîslaru, despre banii de la UE: Dacă eşti bun gospodar, îţi dă şi are încredere că îi poţi folosi. Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.
21:20
În fiecare an, piaţa telefoanelor mobile evoluează rapid, iar producătorii încearcă să aducă în faţa utilizatorilor combinaţia perfectă între inovaţie, performanţă şi design. În 2025, modelul S25 iese în evidenţă ca fiind unul dintre cele mai aşteptate dispozitive, iar motivele sunt numeroase.
21:10
Dragoş Pâslaru, despre banii de la UE: Dacă eşti bun gospodar, îţi dă şi are încredere că îi poţi folosi. Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.
21:00
Pacienţii internaţi la Spitalul Judeţean Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat / Proiect în valoare de un milion de euro - FOTO # News.ro
Spitalul Judeţean Arad anunţă că pacienţii internaţi în secţiile de la etajele I-IV din clădirea principală a unităţii sanitare pot apela personalul medical, vocal, direct din pat. Dotările s-au făcut în cadrul unui proiect din fonduri europene, în valoare de un milion de euro.
21:00
Trupele americane vor rămâne în Polonia, declară Trump. „Nici măcar nu ne-am gândit să luăm soldaţi de acolo”, asigură şeful Casei Albe de faţă cu preşedintele Karol Nawrocki # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a spus preşedintelui polonez Karol Nawrocki că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze”, cu ocazia întâlnirii pe care au avut-o miercuri la Casa Albă. Liderul american a asigurat că SUA îşi vor menţine soldaţii trimişi în Polonia şi a dat asigurări că ideea retragerii lor din această ţară de pe flancul estic al NATO nici măcar nu a fost menţionată, însă a confirmat că s-ar putea întâmpla în cazul altor ţări, relatează The Guardian.
20:50
Timiş: Medic reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi / Ar fi luat bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale # News.ro
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale.
20:50
Fotbal: Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul Manchester Evening News pentru a le mulţumi fanilor lui City # News.ro
Internaţionalul german Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul local, Manchester Evening News, pentru a scrie o scrisoare deschisă fanilor clubului Manchester City şi foştilor săi coechipieri.
20:40
Preşedintele Consiliului European: Toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene / Laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina # News.ro
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, în cadrul declaraţiilor comune cu Nicuşor Dan, preşedintele României, că toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene.
20:40
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Atenţie la emailuri suspecte şi ataşamente periculoase – protejaţi-vă datele şi dispozitivele / Campanie de phishing cu emailuri care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
20:40
FIFA: Cheltuielile pentru transferuri internaţionale au atins un nivel record de 9,76 miliarde de dolari # News.ro
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport.
Acum 12 ore
20:30
Agenţia Naţională de Transplant, adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial # News.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, miercuri, că, urmare a numeroase sesizări pe care le-a primit din partea potenţialilor donatori, a transmis o adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial.
20:20
Trump avertizează că SUA ar putea ”anula” acordurile comerciale cu UE şi alţi parteneri, dacă pierde procesul privind tarifele # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să ”anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters.
20:10
Pîslaru, întors de la Bruxelles: Avem undă verde ca proiectele din PNRR, strategice, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune. Nu putem rata această ocazie # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, recent întors dintr-o vizită de lucru la Bruxelles, a afirmat că România are „undă verde” ca proiectele considerate strategice din PNRR, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune în cazul în care sunt în categoria de realizare 0-30%. „Nu putem rata această ocazie să le terminăm, mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate. E crucial să avem flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua, având în vedere şi problemele fiscal-bugetare la nivel naţional”, a mai spus Pîslaru.
20:10
AUR a trimis sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului, pentru ocolirea dezbaterii parlamentare # News.ro
Grupurile parlamentare AUR au trimis, miercuri, sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului, pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice. AUR spune că practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală.
20:10
Monica Berescu: Propunerile USR au fost acceptate. Prin adoptarea acestor amendamente, ne asigurăm că startup-urile păstrează flexibilitatea necesară pentru atragerea de finanţări, iar investitorii beneficiază de siguranţă şi predictibilitate # News.ro
Deputatul USR Monica Berescu a declarat că măsura de capitalizare obligatorie a împrumuturilor acordate de acţionari în capital social a fost eliminată din Pachetul 2 de măsuri fiscale, ea precizând că startup-urile pot atrage în continuare finanţări, în timp ce investitorii beneficiază de siguranţă.
20:10
Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European, António Costa / Discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, războiul hibrid, procesul de extindere al UE, pe care România îl susţine, în special pentru Rep Moldova # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa, el afirmând că au avur discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.
20:00
Pâslaru, întors de la Bruxelles: Avem undă verde ca proiectele din PNRR, strategice, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune. Nu putem rata această ocazie # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru, recent întors dintr-o vizită de lucru la Bruxelles, a afirmat că România are „undă verde” ca proiectele considerate strategice din PNRR, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune în cazul în care sunt în categoria de realizare 0-30%. „Nu putem rata această ocazie să le terminăm, mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate. E crucial să avem flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua, având în vedere şi problemele fiscal-bugetare la nivel naţional”, a mai spus Pîslaru.
20:00
Un nou scandal în guvernul britanic. Vicepremierul recunoaşte că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea # News.ro
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează AFP şi Reuters.
20:00
Acţiunile Alphabet cresc cu 9% miercuri, după ce Google evită divizarea sa, într-un proces antitrust # News.ro
Titlurile Alphabet au urcat miercuri cu 9%, după ce o instanţă americană a respins propunerile Departamentului de Justiţie privind o posibilă divizare a Google, transmite CNBC.
19:40
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a / Primii care susţin probele, elevii de clasa a II-a, începând din 12 mai 2026 - CALENDARUL # News.ro
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comunicare susţinută de elevii de clasa a doua.
19:40
Sindicatul Europol: Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei – Zece persoane au ajuns la Urgenţă / Peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri / Sesizare la DSP şi Avocatul Poporului - FOTO # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. ”De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.
19:40
Dinamo, sancţionată cu 11.250 de lei după incidentele de la meciul cu U. Cluj / Deciziile Comisiei de Disciplină # News.ro
FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct.
19:30
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law # News.ro
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP.
19:00
Primarii, discuţii intense despre reducerea posturilor / Cristian Gentea: Discuţii au fost şi la 3 noaptea / Primarul din Piteşti l-a întrebat pe premier cum face efectiv să reducă 200 de posturi / Bolojan: Să-şi respecte alegătorii / Replica primarului # News.ro
Primarul din Piteşti, Cristian Gentea (PSD), afirmă că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari, iar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România ”discuţii au fost şi la 3 noaptea”. Primarul anunţă că pe acelaşi grup a întrebat cum ar putea face să reducă efectiv 200 de posturi, dar nu a primit răspuns de la premier. În schimb, Ilie Bolojan i-a răspuns într-o emisiune: ”Să-şi respecte alegătorii”. ”Mulţi primari mi-au dat dreptate. Chiar niciunul nu ne respectăm alegătorii?”, a fost replica primarului din Piteşti.
18:50
„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, îl provoacă Vladimir Putin pe liderul ucrainean. El avertizează de la Beijing: În cazul eşecului negocierilor cu Kievul, Rusia îşi va atinge obiectivele „militar” # News.ro
Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eşuează, a avertizat miercuri, de la Beijing, liderul rus Vladimir Putin, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.