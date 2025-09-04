Revista presei internaționale, 4 septembrie 2025
4 septembrie 2025
(RADOR RADIO ROMÂNIA, 4 septembrie) – Presa internațională și-a îndreptat atenția spre Beijing, unde a avut loc o spectaculoasă paradă de armament și de lideri autocrați. „Xi în versiune Mao, Putin și Kim zâmbind”, remarcă Avvenire, descriind parada de la Tiananmen, în care liderul chinez a proclamat că „lumea se află la o răscruce: pace […]

Parlamentarii AUR anunță că au transmis sesizări către Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea procedurii angajării răspunderii guvernului # Rador
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor anunță că au transmis miercuri sesizări urgente către Comisia de la Veneția și Grupul de State Împotriva Corupției – GRECO, în care reclamă o utilizare sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii guvernului, pentru a ocoli dezbaterile parlamentare democratice. Într-un comunicat, AUR arată că legile promovate modifică zeci de acte […]
Președintele Consiliului European, António Costa, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – România este un element-cheie pentru securitatea Uniunii – a declarat miercuri seară, la București, președintele Consilului European, António Costa. Responsabilul comunitar a fost primit de președintele Nicușor Dan, cu care a discutat despre situația de la Marea Neagră și din Ucraina. Corespondentul RRA Alina Stănuță relatează. Reporter: Trăim o perioadă complicată […]
A fost semnat un protocol de colaborare pentru noua magistrală de metrou Bragadiru-Voluntari # Rador
Rețeaua de metrou din capitală ar urma să se extindă cu o nouă magistrală, potrivit unui protocol de colaborare semnat miercuri la Ministerul Transporturilor cu Metrorex și mai multe autorități locale din București și din județul Ilfov. Este vorba despre o legătură subterană între sud-vestul orașului și zona de nord-est, pe ruta Bragadiru-Voluntari. Viitoarea magistrală […]
Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Cluj pot transporta recipiente cu un volum de până la doi litri în bagajul de mână # Rador
De miercuri, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Cluj pot transporta recipiente cu un volum de până la doi litri în bagajul de mână. Este primul aeroport din România care renunţă la limita de 100 de mililitri pentru recipientele cu lichide. De vineri, 5 septembrie, restricţiile actuale referitoare la transportul lichidelor se vor […]
La miezul nopţii expiră termenul până la care mai pot fi depuse în Parlament eventuale moţiuni de cenzură, după ce Guvernul şi-a angajat, luni, răspunderea pentru cinci proiecte incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Deocamdată nu a fost iniţiat niciun astfel de demers, însă dacă situaţia rămâne neschimbată, proiectele vor fi considerate […]
România are nevoie de stabilizarea şi consolidarea finanţelor publice şi nu pentru că aşa spune Fondul Monetar Internaţional sau consideră alţi parteneri externi ai ţării, afirmă ministrul de finanţe, Alexandru Nazare. Într-un mesaj pe reţelele sociale, după întâlnirea de astăzi cu experţii FMI aflaţi în misiune la Bucureşti, ministrul scrie o ajustare voluntară este întotdeauna […]
Pe Aeroportul Internațional din Sibiu, pasagerii nu vor mai fi limitați la recipientele de 100 ml pentru lichide # Rador
Pasagerii curselor aeriene care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Sibiu vor putea transporta în cabina avionului lichide în recipiente individuale de până la doi litri, fără limita anterioară de 100 de mililitri. Măsura se aplică de vineri și este posibilă datorită instalării şi funcţionării complete a celor cinci echipamente de control de securitate, implementate […]
„Coaliţia funcţionează şi merge înainte”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, care consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează bine, ţinând cont de faptul că este formată din patru partide plus un grup parlamentar. Şeful statului a participat astăzi la începerea lucrărilor proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a […]
România încheie oficial mandatul de președinte al Procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) # Rador
Miercuri, 3 septembrie, delegația română, condusă de președintele rotativ, Simona Cojocaru, director al Direcției politici de apărare, a participat la ceremonia oficială de predare-primire a președinției rotaționale a Procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), în Kumanovo, Republica Macedonia de Nord. Președinția SEDM, deținută de România în intervalul 2023-2025, reprezintă al treilea […]
Pentru a marca 70 de ani de la dispariția lui George Enescu, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în parteneriat cu Conservatorul de Muzică din Tel Aviv, organizează un eveniment muzical de excepție în data de 8 septembrie 2025, de la ora 19:30, în cadrul prestigiosului Auditoriu al Conservatorului. Concertul de gală, parte din […]
Președintele rus, Vladimir Putin, l-a invitat pe liderul nord-coreean, Kim Jong Un, să viziteze Rusia, la finalul întrevederii de peste două ore şi jumătate pe care cei doi au avut-o la Beijing. Cei doi lideri autoritari s-au întâlnit la Casa de Oaspeți de Stat Diaoyutai, din vestul Beijingului, după ce au participat miercuri dimineață la […]
Zelenski anunță un sprijin semnificativ pentru Ucraina, înaintea unei întâlniri cu partenerii europeni # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un summit între Ucraina și statele nordice și baltice va avea loc pe 3 septembrie, precum și un format bilateral în Franța. Zelenski a menționat că va discuta cu partenerii despre necesitatea unor măsuri puternice de presiune asupra Rusiei. De asemenea, preşedintele a anunțat „o consolidare tangibilă pentru Ucraina” […]
În Botoşani au început cercetările în cazul accidentului grav de circulaţie care a avut loc în această dimineaţă. Sunt avute în vedere infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Trei oameni au murit iar o a patra victimă a fost preluată cu un elicopter SMURD, după ce şoferul unui autoturism a pierdut […]

Teatrul Național Radiofonic a început înregistrările pentru spectacolul Fereastra care n-avea somn de Selma Dragoș, în regia lui Mihnea Chelaru. În distribuție: Mihaela Bețiu, Cristian Iacob, Ioana Popovici Chelaru, Daniela Ioniță Marcu și Ana Ilinca Natalia. Muzica originală: Cristian Matei. Regia de studio: Janina Tudor. Redactori: Oana Cristea Grigorescu si Irina Soare. Regizoare și dramaturgă […]
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a mulțumit miercuri lui Kim Jong Un pentru lupta curajoasă a soldaților nord-coreeni împotriva forțelor ucrainene. „La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele speciale ale țării dumneavoastră au participat la eliberarea regiunii Kursk”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul unei întâlniri în China. „Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj […]
Kim Jong-Un a făcut apel la obținerea de succese în dezvoltarea relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord # Rador
Phenianul și Moscova trebuie să depună eforturi pentru ca nivelul relațiilor bilaterale să corespundă cerințelor vremurilor pe care le trăim, a declarat liderul suprem al R.P.D.Coreene, Kim Jong-un, la întâlnirea avută cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. „Cred că trebuie să obținem succese mari, pentru ca toate acestea să corespundă cerințelor vremurilor pe care le […]
Combinatul Siderurgic ArcelorMittal își va opri activitatea de producție pe o perioadă nedeterminată # Rador
Combinatul Siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara își va opri activitatea de producție pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie, din cauza costurilor ridicate la energie și a importurilor care afectează competitivitatea. Decizia a fost anunțată ieri, printr-un raport transmis Bursei de Valori București. Reprezentanții combinatului atrag atenția că registrul de comenzi a scăzut drastic, cu […]
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI) a sosit, miercuri, la Kiev, pentru a începe o nouă rundă de consultări cu autoritățile ucrainene. Vizita are ca scop evaluarea progresului în cadrul programului de sprijin extins convenit anterior între Ucraina și FMI. Obiectivele misiunii includ analiza reformelor economice și fiscale implementate de executivul ucrainean, discuții privind […]
Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, i-a spus miercuri președintelui rus, Vladimir Putin, că s-a intensificat semnificativ cooperarea dintre cele două ţări de la semnarea tratatului de parteneriat din iunie 2024 și că este dispus să facă „tot posibilul pentru a ajuta” Rusia. Kim a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Putin la […]
Va fi din nou caniculă astăzi în jumătatea sudică a țării. Un Cod galben în acest sens va intra în vigoare la prânz și va viza Oltenia, Muntenia, inclusiv capitala, sudul Moldovei și Dobrogea continentală. Sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, chiar mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36-37 de […]
Preşedintele Chinei a declarat că ţara sa este de neoprit şi nu va fi intimidată de agresori # Rador
Preşedintele chinez, Xi Jinping, a declarat că ţara sa este de neoprit şi nu va fi intimidată niciodată de agresori, dezvăluind arsenalul de armament al Chinei, inlusiv rachete nucleare cu rază globală. Mii de militari şi armele lor au fost afişate la parada de la Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la […]
Continuă protestele angajaților din învățământ în fața Ministerului Educației din București, dar și în alte orașe ale țării. Liderii sindicali din Educație au anunțat că noul an școlar va debuta luni, pe 8 septembrie, cu un protest al cadrelor didactice, nemulțumite printre altele de majorarea normei didactice, diminuarea tarifelor pentru plata orelor suplimentare și comasarea […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Cernavodă: Vizita președintelui Nicușor Dan la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1 – ora 11:00, la CNE Cernavodă. Ceremonia demarării lucrărilor va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR. * Primirea de […]
Președintele Nicușor Dan va efectua astăzi o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrării la proiectul de retehnologizare a unității 1, potrivit agendei oficiale a șefului statului. Amintim că în luna iulie guvernul a aprobat emiterea acordului de mediu în acest sens. Tot astăzi, președintele Nicușor Dan îl va primi la […]
Revista presei internaționale din 2 septembrie 2025 este dominată de imaginea unei lumi aflate la răscruce, între „noua ordine mondială” pe care o anunță liderii autoritari reuniți în China și încercările Occidentului de a-și păstra coeziunea și relevanța. „Xi Jinping și Putin atacă Occidentul: Suntem pregătiți pentru o nouă ordine mondială”, titrează Corriere della Sera, […]
RFI: Ilie Bolojan: Fără măsuri în administrație, cu reduceri de personal, pachetul 2 nu e întreg # Rador
În conferința de presă ținută marți la Guvern, șeful Executivului a precizat că va rămâne în funcție numai dacă partenerii de coaliție vor respecta angajamentele luate inclusiv prin programul de guvernare. „Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administrației și nu mi se pare normal să luăm bani de la cetățeni și să îi punem […]
Nava de cercetare Rexdan, considerată cea mai avansată din Europa, desfășoară până pe 10 septembrie o amplă misiune pe sectorul românesc al Dunării. Potrivit Administrației Naționale Apele Române este a doua campanie de măsurători și analize complexe ale poluanților, inclusiv microplastice și metale grele. Până la începutul lui 2026 se intenționează și cartografierea fundului fluviului. […]
Partidul Oamenilor Tineri a anunțat astăzi că se va alătura inițiativei AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură care vizează majoritatea proiectelor din al doilea pachet de reforme pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a subliniat că aceste demersuri reflectă poziția fermă a formațiunii, denunțând limitarea accesului pacienților […]
Copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice au petrecut o săptămână de vacanţă în România # Rador
6.300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanţa de vară în România, prin programul „Tabere ARC”, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Programul, aflat la a 16-a ediție, s-a desfășurat în nouă locații din țară, oferind participanților ateliere de meșteșuguri tradiționale, vizite la muzee, drumeţii […]
Cele trei persoane care au decedat în accidentul produs pe A1 erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere # Rador
Cele trei persoane care au decedat astăzi în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona Tălmaciu – Veştem, erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere, precizează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu. Traficul pe sensul Vâlcea – Sibiu este deviat la kilometrul 225 al autostrăzii A1, zona Boiţa, spre DN […]
Ministrul justiției, Radu Marinescu, va organiza o întâlnire de lucru cu șefii din justiție, liderii avocaților, notarilor și grefierilor # Rador
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a anunțat că va organiza peste două zile o întâlnire de lucru cu șefii din justiție, liderii avocaților, notarilor și grefierilor, pentru a identifica soluții menite să îmbunătățească activitatea în sistemul judiciar. Discuțiile vor aborda, printre altele, digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru ca sursă de finanțare în […]
O cisternă cu gaz răsturnată în comuna vasluiană Simila a impus evacuarea a 50 de persoane din locuințe # Rador
50 de persoane au fost evacuate din locuinţe marți, în urma unui accident rutier produs la Simila, în judeţul Vaslui, unde o cisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat. În urma evenimentului, au existat scăpări de gaze pe la o supapă. Şoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim ajutor SMURD conştient şi cooperant […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Cinci persoane, inclusiv un director de hotel și fiul directorului, au fost înjunghiate marți într-un hotel din orașul Marsilia, în sudul Franței, iar una dintre ele se afla în stare critică, a declarat procurorul orașului. Atacatorul, un tunisian care avea asupra sa două cuțite și o rangă, a murit […]
Judecătorul Charles Breyer l-a învinuit pe Donald Trump că încearcă să creeze o „forţă naţională de poliţie” cu el însuşi la comandă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Un judecător din SUA a decis că preşedintele Trump a încălcat legislaţia federală folosind trupe din Garda Naţională în timpul protestelor de la Los Angeles împotriva raidurilor care îi vizau pe imigranţi. În decizia sa, judecătorul Charles Breyer l-a învinuit pe dl Trump că încearcă să creeze o „forţă […]
Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat România prin Programul de Tabere ARC 2025 # Rador
6300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanța de vară în România, prin programul de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). „Participarea numeroasă din acest an confirmă încă o dată dorința românilor din străinătate de a-și trimite copiii în România pentru […]

Scriitorul Mircea Cărtărescu va primi Premiul Internaţional pentru Literatură „Exlibris” în oraşul spaniol Murcia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Scriitorul Mircea Cărtărescu, recunoscut pentru operele sale care au marcat literatura contemporană, va primi Premiul Internaţional pentru Literatură „Exlibris” în oraşul spaniol Murcia. Distincţia îi va fi înmânată în 26 septembrie, în cadrul celei de-a opta ediţii a Săptămânii Internaţionale de Literatură „Exlibris” din Murcia – anunţă organizatorii. Poet, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiţă precizând că aparatul administrativ este supradimensionat. Instituţia numără în prezent 750 de angajaţi, din care peste 350 sunt contractuali, responsabili cu lucrări de întreţinere a drumurilor, marcaje rutiere şi reparaţii în şcoli, ale căror costuri ar creşte semnificativ […]
Un judecător american a blocat Administraţia Trump în a trimite Garda Naţională la Los Angeles # Rador
Marţi, un judecător federal a blocat Administrația Trump să trimită Garda Națională în California pentru combaterea criminalității. Judecătorul districtual american Charles Breyer, din San Francisco, a emis ordinul pentru Tribunalul Districtual American din Districtul de Nord al Californiei, potrivit unui document depus la instanță. El şi-a amânat decizia finală până pe 12 septembrie./opopescu/ctuluc (REUTERS – […]
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea Republicii Moldova # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii de la Chișinău, Ina Butucel. Oficialul european a apreciat, de asemenea, progresele înregistrate de țara vecină și a discutat […]
Zeci de mii de rezervişti israelieni urmează să fie înrolaţi astăzi în rândul forţelor armate, în cadrul celei mai mari convocări de la începutul războiului din Gaza. Acţiunea vine ca urmare a deciziei guvernului israelian de a declanșa o ofensivă majoră pentru a ocupa complet oraşul Gaza./opopescu/ctuluc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 septembrie)
Preţul aurului a ajuns la un nivel record din cauza cererii crescute, pe fondul nesiguranţei economice de la nivel global. Preţul metalului preţios a crescut până acum, anul acesta, cu aproape o treime, depăşind 3.500 de dolari pentru o uncie. Analiştii susţin că îngrijorările legate de taxele vamale ale preşedintelui Trump, posibil rate ale dobânzilor […]
Premierul Ilie Bolojan nu crede că acest an poate să fie încheiat cu un deficit mai mic de 8% din PIB # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Premierul Ilie Bolojan nu crede că acest an poate să fie încheiat cu un deficit mai mic de 8% din Produsul Intern Brut. El a precizat într-o conferință de presă că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea în 2026. Ilie Bolojan: Nu cred că putem încheia anul acesta […]
Actorul francez Depardieu va fi judecat pentru un presupus viol, a declarat actrița Charlotte Arnould # Rador
Actrița franceză Charlotte Arnould a scris marți pe rețelele de socializare că actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru presupusul viol asupra ei. Parchetul din Paris și avocatul ei nu au răspuns la o solicitare de confirmare a comentariilor doamnei Arnould. Avocatul lui Gérard Depardieu nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Actorul […]
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că administraţia de la Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat posibilă găsirea unui consens privind asigurarea atât a securității Rusiei, cât și a Ucrainei. Vorbind în China, în timpul unei vizite, domnul Putin a spus că afirmațiile liderilor […]
Preşedintele Erdogan a criticat decizia SUA de a revoca vizele oficialilor palestinieni înainte de o reuniune a ONU # Rador
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că autorităţile din SUA ar trebui să revină imediat asupra deciziei de a revoca vizele unor oficiali palestinieni și de a le interzice acestora participarea la reuniunea ONU de la New York, de luna aceasta. Administraţia de la Washington a anunţat săptămâna trecută că nu îi va permite […]
Liderii Chinei şi Rusiei au salutat consolidarea relaţiilor dintre ţările lor în cursul discuţiilor de la Beijing # Rador
Liderii Chinei şi Rusiei au salutat relaţiile dintre ţările lor în cursul discuţiilor de la Beijing. Preşedintele Putin a spus că acestea au atins un nivel fără precedent. Xi Jinping a declarat că guvernele lor ar trebui să continue întărirea coordonării pe scena mondială. Vladimir Putin a fost decis să consolideze relaţia cu China, care […]
Conferința Internațională ABA 2025 aduce la București expertiza internațională și cele mai recente cercetări și studii de caz în analiza comportamentală aplicată # Rador
44 de lectori naționali și internaționali 35 de prezentări științifice și în analiza comportamentală aplicată 18 ore de conținut live 3 adolescenți cu autism care împărtășesc din experiența lor București, 19 august 2025: Pe 26 și 27 septembrie 2025, Bucureștiul devine din nou capitala analizei comportamentale aplicate (ABA), găzduind cea de-a 14-a ediție a Conferinței […]
