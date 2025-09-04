Revista presei internaționale, 4 septembrie 2025

21:10

De miercuri, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Cluj pot transporta recipiente cu un volum de până la doi litri în bagajul de mână. Este primul aeroport din România care renunţă la limita de 100 de mililitri pentru recipientele cu lichide. De vineri, 5 septembrie, restricţiile actuale referitoare la transportul lichidelor se vor […]