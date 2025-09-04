Randamentele obligaţiunilor pe termen lung urcă la nivel global, pe fondul incertitudinii privind bugetele şi băncile centrale

20:00

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru, recent întors dintr-o vizită de lucru la Bruxelles, a afirmat că România are „undă verde” ca proiectele considerate strategice din PNRR, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune în cazul în care sunt în categoria de realizare 0-30%. „Nu putem rata această ocazie să le terminăm, mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate. E crucial să avem flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua, având în vedere şi problemele fiscal-bugetare la nivel naţional”, a mai spus Pîslaru.