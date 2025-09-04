Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena, aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica
Financial Intelligence, 4 septembrie 2025 07:20
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena au fost aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica, […]
• • •
Acum 10 minute
07:30
Dendrio Solutions din grupul Bittnet a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client din zona guvernamentală # Financial Intelligence
Dendrio Solutions, din grupul Bittnet, a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client […]
07:30
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia […]
Acum 30 minute
07:20
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena, aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena au fost aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica, […]
07:10
Cel mai mare fond suveran din lume, al Norvegiei, investeşte 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan # Financial Intelligence
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la aproape 2.000 de miliarde […]
Acum o oră
07:00
Patru moţiuni de cenzură – prezentate, joi, în Parlament; dezbatere şi vot – pe 7 septembrie # Financial Intelligence
Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de […]
07:00
Europenii sunt “gata să ofere garanţiile de securitate” pentru Ucraina, l-a asigurat Macron pe Zelenski # Financial Intelligence
Europenii sunt "gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace […]
Acum 12 ore
23:30
Putin transmite Ucrainei: Puneți capăt războiului prin negocieri sau îl voi încheia cu forța # Financial Intelligence
Putin spune că ar prefera să pună capăt războiului prin diplomație Acesta sugerează ca Zelenskiy să vină la […]
22:30
Piaţa de energie: Mecanismul Market Maker – Termen de realizare: 0-3 luni; Operaționalizarea CCP-RO – Termen de realizare: 6-12 luni; Optimizarea costurilor de achiziție a energiei pentru CPT; Prețuri dinamice/diferențiate și implementarea masivă a contorizării inteligente # Financial Intelligence
Mermorandumul privind "măsurile de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru a avea prețuri corecte la […]
20:20
Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile “nepopulare” # Financial Intelligence
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, […]
20:20
Comisia Europeană propune spre adoptare acorduri comerciale cu Mercosur şi Mexic # Financial Intelligence
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) şi […]
20:10
Directorul Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Cernavodă va asigura încă 30 de ani energie curată şi viabilă # Financial Intelligence
Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că retehnologizarea Unităţii 1, investiţie de circa […]
20:10
ASF a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea procedurii de autorizare a OPCVM # Financial Intelligence
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea […]
20:10
Protocol pentru extinderea Magistralei 7 de metrou Bragadiru – Voluntari; valoarea estimată a proiectului, 2,47 miliarde de euro # Financial Intelligence
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a semnat, miercuri, protocolul de colaborare interinstituţională pentru extinderea pe o lungime […]
Acum 24 ore
17:10
Virgil Popescu: Până în trimestrul III al anului 2025, va fi propus un set de măsuri pe termen lung pentru a consolida protecţia sectorului siderurgic al UE # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că, potrivit Comisiei Europene, până în trimestrul III al […]
16:30
SN Nuclearelectrica SA a început astăzi lucrările civile de construcție pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă # Financial Intelligence
Nuclearelectrica anunță că Proiectul Retehnologizării Unității 1 avansează semnificativ, în conformitate cu graficul de lucrări – astăzi, 3 […]
15:50
Nazare: Reprezentanții FMI au recunoscut eforturile și angajamentul Guvernului pentru reforme consistente; au salutat măsurile recente # Financial Intelligence
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe […]
15:50
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerţul cu maşini second-hand # Financial Intelligence
Inspectorii antifraudă şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descoperit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei […]
15:40
Adrian Năstase, după ce a fost criticat că a fost la parada de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un: Am participat ca persoană particulară # Financial Intelligence
Fostul premier Adrian Năstase, care a participat, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing, alături […]
15:40
Dăncilă, explicaţii după ce a fost la parada de la Beijing: Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping. Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, că am fost invitată şi cred că este un pas important în prietenia România-China # Financial Intelligence
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de […]
15:20
Industria de asset management din România marchează încă o premieră: activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 mld. lei, un maxim istoric pentru piața locală # Financial Intelligence
Activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 milirde de lei, la finalul lunii iulie, marcând […]
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie iar la […]
15:00
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara anului viitor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în această toamnă sau […]
14:10
Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în […]
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan: În momentul acesta coaliţia funcţionează şi merge înainte # Financial Intelligence
În momentul acesta coaliţia de guvernare funcţionează şi merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, preşedintele Nicuşor Dan. […]
13:30
Mediul de afaceri din România: Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile şi erodează competitivitatea # Financial Intelligence
Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă o modalitate de impozitare care descurajează investiţiile, erodează competitivitatea […]
11:40
Oana Țoiu, după ce foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut la parada din China: Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar nu putem reprezenta România acolo, pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin # Financial Intelligence
Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar, din perspectiva noastră, niciunul dintre membrii Guvernului sigur […]
10:30
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depăşind ţinta iniţială # Financial Intelligence
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depăşind ţinta iniţială, cu sprijinul FEI, […]
10:30
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune […]
10:10
Ovidiu Wlassopol: Autoritățile europene au exprimat încă din iulie îngrijorările cu privire la măsurile guvernului care pot afecta independența ASF (vezi scrisoarea) # Financial Intelligence
Autoritățile europene au exprimat încă din iulie îngrijorările cu privire la măsurile guvernului care pot afecta independența ASF, […]
09:10
Disponibilitate Situații financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2025 ale Lion Capital SA # Financial Intelligence
Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 304 438 • Fax +40257 250 […]
08:30
Google nu va fi obligat să vândă Chrome, după ce un judecător a decis că vânzarea de investiții este „nepotrivită”; acțiunile Google au crescut puternic # Financial Intelligence
Google nu va fi obligat să vândă Chrome după ce un judecător districtual federal a decis că vânzarea […]
08:20
Celco a ajuns la 96,4% din Prefab, după ce a cumpărat participațiile lui Marian Miluț și Andrei Stieber # Financial Intelligence
Celco a ajuns la 96,4% din Prefab, după ce a cumpărat participațiile lui Marian Miluț și Andrei Stieber, […]
08:20
Bogdan Mîndrescu este, începând din 3 septembrie, noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acesta fiind […]
08:00
FMI vine miercuri la Bucureşti pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice # Financial Intelligence
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, […]
07:40
Ce s-ar întâmpla dacă Macron ar demisiona? Nici măcar opțiunea nucleară nu va salva Franța – Politico # Financial Intelligence
Politica franceză este atât de paralizată încât demisia președintelui Emmanuel Macron – o idee care odată era doar […]
Ieri
07:30
Aproape 600 de economişti apără independenţa Rezervei Federale şi pe Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite # Financial Intelligence
Un grup de 593 de economişti, printre care laureaţi ai Premiului Nobel şi foşti oficiali ai Rezervei Federale […]
07:20
SUA înregistrează cele mai mari exporturi de GNL din istorie, în luna august; Europa rămâne destinația preferată # Financial Intelligence
Exporturile americane de gaz natural lichefiat (GNL) au atins un nivel record în august, pe măsură ce fabricile […]
07:20
Peste 85 de oameni de știință afirmă că raportul Departamentului Energiei privind clima nu îndeplinește standardele de integritate științifică # Financial Intelligence
Peste 85 de oameni de știință de renume în domeniul climei au afirmat marți că recenta evaluare climatică […]
07:10
Preşedintele Xi, în deschiderea unei parade militare: Reînnoirea națiunii chineze este de neoprit # Financial Intelligence
Reînnoirea națiunii chineze este de neoprit, a declarat miercuri președintele chinez Xi Jinping, în contextul în care țara […]
07:10
Realitățile teritoriale trebuie recunoscute pentru o pace durabilă în Ucraina — Lavrov # Financial Intelligence
Ministrul rus de externe a subliniat că aderarea Crimeii, Sevastopolului, RPD, RPL și regiunilor Zaporozhye și Kherson la […]
07:00
Trump afirmă că Xi “conspiră” împotriva Statelor Unite cu Putin şi Kim la Beijing # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir […]
07:00
China dezvăluie pentru prima dată triada nucleară în cadrul unei parade militare # Financial Intelligence
China a prezentat pentru prima dată forțele sale strategice terestre, maritime și aeriene ca triadă nucleară în cadrul […]
2 septembrie 2025
21:40
Putin nu se opune aderării Ucrainei la UE Putin spune că Ucraina nu poate adera la NATO Putin […]
21:40
Aurul atinge un nivel record de peste 3.500 de dolari, pe fondul pariurilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA și riscurile economice # Financial Intelligence
Datele privind salariile din sectorul non-agricol din SUA vor fi publicate vineri Argintul atinge un nivel record în […]
20:10
Bolojan: Obiectivul este reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală; e loc de reduceri și la centru # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, marți, necesitatea adoptării unor măsuri pentru reducerea posturilor ocupate din administrația publică locală […]
20:00
Partidul german de extremă dreapta AfD suferă o serie de decese ale candidaților înaintea alegerilor locale – BBC # Financial Intelligence
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, […]
19:50
Centrul Național Anticorupție și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 persoane vizate, inclusiv 4 persoane reținute # Financial Intelligence
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire […]
19:50
Preţurile mari la energie şi importurile opresc producţia combinatului siderurgic de la Hunedoara din 5 septembrie # Financial Intelligence
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara va suspenda producţia din data de 5 septembrie, pe fondul preţurilor ridicate ale energiei electrice […]
18:30
O fostă ministră croată, condamnată la şapte luni de închisoare, anunţă Parchetul European # Financial Intelligence
O fostă ministră croată, Gabrijela Zalac, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru că a […]
18:30
Premier Energy Group o numește pe Lorena Voicu în funcția de Director Financiar al Premier Energy România # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei […]
