Doliu național în Portugalia: Deraierea funicularului Gloria a ucis 15 oameni
Jurnalul.ro, 4 septembrie 2025 08:50
Portugalia a decretat joi o zi de doliu naţional după deraierea, în ajun, a funicularului Gloria, o atracţie turistică emblematică din Lisabona, soldată cu cel puţin 15 morţi şi 18 răniţi, cinci dintre ei aflaţi în stare gravă, într-unul dintre cele mai turistice cartiere din capitala portugheză, informează AFP.
Acum 30 minute
08:50
08:50
O zi în care energia astrală aduce noroc, claritate și încredere în forțele proprii.
Acum o oră
08:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineață, o atenționare cod galben de ceață pentru județul Harghita, valabil până la ora 09:00.
08:30
Copiii și adolescenții trebuie să facă activitate fizică moderat-viguroasă cel puțin o oră pe zi și să consume zilnic cel puțin cinci porții de legume și fructe, spun specialiștii, care explică pe înțelesul celor mici și ce înseamnă, mai exact, o porție din alimentele sănătoase.
08:10
Agenția Europeană de Apărare (EDA) a publicat raportul său anual privind apărarea pentru perioada 2024-2025, care detaliază cheltuielile pentru apărare din toate cele 27 de state membre ale UE. Anul trecut, cheltuielile pentru apărare ale celor 27 de state membre ale UE au atins o sumă fără precedent de 343 de miliarde de euro, ceea ce a reprezentat o creștere de 19% față de 2023, aducând cheltuielile la 1,9% din PIB-ul UE.
08:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că sprijinirea Rusiei în războiul din Ucraina este o „datorie fraternă”, în timp ce președintele Vladimir Putin a numit relațiile dintre cele două țări „speciale”, la o întâlnire desfășurată la Beijing.
Acum 2 ore
07:50
Multe pensiuni și hoteluri din Delta Dunării și-au adaptat ofertele pentru a atrage cât mai mulți turiști în această toamnă. Sezonul din Deltă e diferit față de cel de pe litoral, iar toamna este cea mai bună parte a anului, atât pentru pescari, cât și pentru cei care vor să se bucure de frumusețea naturii și de relaxare.
07:30
„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe!” - este mesajul unei noi campanii pe care a lansat-o organizația „Salvați Copiii”, pentru conștientizarea riscurilor și consecințelor distribuirii conținutului explicit cu minori. Pericolele de pe internet sunt greu de detectat de către minorii care devin victime ale prădătorilor sexuali și chiar pentru părinții lor.
07:10
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești # Jurnalul.ro
România pierde populație, îmbătrânește accelerat, iar proiectele de construcții sunt foarte reduse în multe județe, mai ales în urbanul mic, unde șantierele noi se mută tot mai mult în ruralul periurban.
Acum 4 ore
06:50
S-au împlinit vara aceasta, în 17 august, 100 de ani de la moartea lui Ioan Slavici (născut în 18 ianuarie 1848, la Șiria, Arad, Imperiul Austro-Ungar), inovator emblematic al literaturii române. Cu el începe marea (și mica) noastră proză realist-rurală. Dar să-l evocăm cum se cuvine.
06:30
Lumea a tot vehiculat trei orientali cu influență puternică asupra Occidentului: Harari, Roubini și Taleb. Harari a câștigat cei mai mulți bani. Să vedem cum. În spiritul anecdotei lui Robert Tompkins: Adevărul apare sub chipul unui bărbat bătrân și urât. Reporterul întreabă: „Ce veste să le dau lumii?” Răspunsul: „Spune-le că sunt tânăr și frumos!”.
06:10
Dopamina este responsabilă cu motivația și căutarea plăcerii, însă are și un rol esențial în descoperirea comportamentelor care ne aduc plăcere. Ne face să vrem, să dorim și să căutăm activități care ne ajută să ne simțim bine…
Acum 8 ore
01:10
Preşedintele Consiliului European, la Cotroceni: România este un pilon cheie al securității europene # Jurnalul.ro
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost fi primit miercuri, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan. Cei doi au susținut la finalul întâlnirii, declarații de presă.
Acum 12 ore
00:50
Super Campionul Mondial la Aritmetică Mentală, Matias Aneculăesi, se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
La doar 9 ani, Matias Aneculăesi, elev în clasa a III-a la Școala Primară „Carol I” din Iași, a reușit să transforme joaca cu numerele într-un adevărat spectacol al minții.
00:30
Începând cu 4 septembrie 2025, trei zodii intră într-o eră mai norocoasă, odată cu influența Lunii în Pești.
00:20
Risipa de bani vine din investiții greșite: cel mai bun exemplu e chiar liceul dual al lui Bolojan, desființat de el însuși
00:00
Întrebat de un grup restrâns de reporteri dacă războiul din Ucraina este aproape de final, Vladimir Putin le-a spus jurnaliștilor la Beijing că există „lumină la capătul tunelului”, potrivit SkyNews.
3 septembrie 2025
23:40
Există anotimpuri când inima ta nu știe pentru ce să se roage, însă își dorește ceva blând, constant, adevărat. Ziua în care te-ai născut îți poate oferi o perspectivă asupra a ceea ce ar putea avea nevoie sufletul tău.
23:30
Trupa britanică de rock alternativ Radiohead a anunţat miercuri că porneşte într-un nou turneu european ce va cuprinde 20 de concerte în lunile noiembrie şi decembrie, urmând să fie primul turneu după o pauză de 7 ani, transmite Reuters.
23:10
Hamnet, bestsellerul lui Maggie O’Farrell, eveniment cinematografic internațional sub semnătura lui Chloé Zhao # Jurnalul.ro
După ce a emoționat milioane de cititori din lumea întreagă și a fost distins cu premii literare prestigioase, Hamnet, romanul lui Maggie O’Farrell, își găsește acum expresia cinematografică într-o ecranizare regizată de Chloé Zhao, laureată Oscar. Filmul, lansat în premieră mondială în acest weekend la Festivalul de Film de la Telluride (Colorado, SUA), a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate și cronici entuziaste, fiind deja considerat unul dintre marile momente cinematografice ale anului.
23:00
DNSC avertizează: val de atacuri de tip phishing cu atașamente malițioase care pot bloca datele utilizatorilor # Jurnalul.ro
Un nou val de atacuri cibernetice vizează utilizatorii din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing, în care atacatorii trimit emailuri ce par a proveni de la instituții oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar. Scopul este compromiterea dispozitivelor prin instalarea de ransomware.
22:40
Cel puțin trei persoane au murit miercuri, după ce funicularul Gloria din Lisabona, popular printre turiști, a deraiat și s-a prăbușit.
22:40
Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.
22:40
Zi cu noroc și abundență: patru zodii se bucură de energie pozitivă pe 4 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Intrarea Lunii în Vărsător aduce energie pozitivă și oportunități neașteptate pentru patru semne zodiacale.
22:30
Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate – este tema noii stagiuni la Teatrul Stela Popescu, din 6 septembrie # Jurnalul.ro
Pe 6 septembrie, Teatrul Stela Popescu deschide stagiunea 2025-2026 sub un generic nou: Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate.
22:20
Măsurile de austeritate ale guvernului se răsfrâng și asupra unuia dintre programele derulate în școlile din România. Programul „Masă sănătoasă” a fost plafonat în privința numărului de beneficiari și nu va mai fi extins.
22:10
Încheiere strălucitoare pentru Concursul Național de Muzică Clasică „Belcanto” – cu tenorul Ştefan von Korch şi alte stele ale operei pe scenă # Jurnalul.ro
Între 29 și 31 august 2025, Târgoviștea a fost din nou capitala muzicii clasice, găzduind cea de-a IV-a ediție a Concursului Național de Muzică Clasică „Belcanto,” iar ediţia din acest an l-a avut, în premieră, în juriu dar şi în masterclass şi recital pe tenorul Ştefan von Korch.
22:00
Prețuri prea bune să fie adevărate? Fotografiile de pe Airbnb și Booking, furate pentru închirieri false pe OLX # Jurnalul.ro
O nouă schemă de înșelăciune în domeniul închirierilor imobiliare atrage atenția proprietarilor de apartamente care le oferă spre închiriere pe platformele Airbnb și Booking.
21:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus reținerea unui medic pneumolog din Făget pentru fapte de corupție.
21:30
Chef Orlando Zaharia, vacanță la Lisabona împreună cu soția: „Orașul ne-a cucerit cu străzile lui colorate, pe care le-am luat la pas” # Jurnalul.ro
Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia s-a bucurat de o vacanță activă în capitala Portugaliei, alături de soția sa, Mădălina. După o perioadă intensă de filmări, dar și de dezvoltare a mai multor proiecte pe plan profesional, Chef Orlando a petrecut cinci zile în Lisabona, timp în care a vizitat atracțiile turistice, dar a și savurat preparate tradiționale din bucătăria portugheză.
21:10
Saturn retrograd în Pești, din 1 septembrie 2025, ne obligă să înfruntăm lucrurile neterminate. Planeta conducătoare a sarcinilor și conducătorul ceresc al disciplinei, limitelor și structurii a revenit în Pești, amintindu-ne că evoluția pe care o căutăm vine cu răbdare, responsabilitate și lecții pe care pur și simplu nu le putem evita.
21:00
Xi și Putin, discuție despre transplantul de organe și nemurire, în timpul paradei din Beijing # Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, au fost prinși discutând despre transplantul de organe și o speranță de viață de până la „150 de ani”. La conversație a participat și liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit Times of India.
20:40
Furnicile își pott face simțită prezența în locuința ta, mai ales în bucăărie. Deși sunt insecte curate, o invazie nu este tocmai de dorit, astfel că este bine să știi de ce apar în casa ta și cum poți să scapi de ele.
20:30
Alături de Andreea Frăţilă, va da startul distracţiei într-un nou sezon Xtra Night Show, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 21.30, pe Antena Stars
20:10
De la barurile provinciei la luminile Casablancăi: „Toți o iubesc pe Touda”- în cinematografe din 5 septembrie # Jurnalul.ro
O voce care refuză să fie redusă la tăcere. O femeie care își caută libertatea prin artă și luptă pentru viitorul fiului ei. Toți o iubesc pe Touda / Everybody Loves Touda spune povestea unei cântărețe din Maroc care sfidează interdicțiile și prejudecățile. Prezentat în selecția oficială la Festivalul de Film de la Cannes filmul regizat de Nabil Ayouch ajunge în cinematografele din România pe 5 septembrie, distribuit de Independența Film.
Acum 24 ore
20:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că este dispus să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează CNN.
19:50
19:50
19:50
19:50
19:50
19:40
Sezonul toamnei aduce nuanțe care vor da strălucire părului. Noul anotimp vine în culori calde și elegante, potrivite penru atmosfera melancolică de la sfârșitul verii.
19:30
Art Movements Foundation și Scemtovici & Benowitz Gallery, cu sprijinul ALERT Studio, deschid ediția a III-a a Premiului pentru Desen Contemporan # Jurnalul.ro
Art Movements Foundation și Scemtovici & Benowitz Gallery, cu sprijinul ALERT Studio, deschid ediția a III-a a Premiului pentru Desen Contemporan.
19:10
Regii și reginele zodiacului. 5 semne care se remarcă prin magnetism, putere și înțelepciune # Jurnalul.ro
Unele persoane sunt născute să fie conduse, în timp ce altele ajung în mod natural în poziții de putere. În astrologie, anumite semne au o aură regală, un amestec de încredere, înțelepciune și autoritate care îi face pe ceilalți să le respecte și să le admire.
19:00
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, că a semnat certificatele de urbanism pentru trei stații și un depou pe ruta București Nord - Scroviștea.
19:00
18:40
Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile „nepopulare” # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, "nepopulare", a afirmat miercuri ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în cadrul unei conferinţe de presă, după vizita de lucru la Bruxelles.
18:30
Sorin Grindeanu recunoaște tensiunile din coaliție: „Am vrut să ieșim de la guvernare. Am fost foarte supărat” # Jurnalul.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat public, într-o ediție a emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că în ultimele zile au existat momente de tensiune majoră în cadrul coaliției de guvernare, în care social-democrații au luat în calcul ieșirea de la guvernare.
18:10
Rolul și poziția pe care le avem familia în care ne naștem poate influența semnificaiv modul în care ne raportăm mai târziu la partenerul de viață.
18:00
Dan Negru și-a exprimat public frustrarea după ce a rămas blocat în trafic pe Valea Oltului, acuzând lipsa investițiilor în infrastructură.
