Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați”

13:30

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință, care reunește aproximativ 30 de țări, să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres. „Mă aștept să am mâine, sau la scurt timp după […] The post Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.