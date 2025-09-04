Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați”
CaleaEuropeana, 4 septembrie 2025 08:50
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, responsabil pentru portofoliul coeziune și reforme. Discuțiile au vizat oportunitățile oferite de modernizarea politicii de coeziune, posibilitatea revizuirii programării actuale în funcție de nevoile reale ale teritoriilor, precum și perspectivele legate de PNRR și […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
08:50
Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați” # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, responsabil pentru portofoliul coeziune și reforme. Discuțiile au vizat oportunitățile oferite de modernizarea politicii de coeziune, posibilitatea revizuirii programării actuale în funcție de nevoile reale ale teritoriilor, precum și perspectivele legate de PNRR și […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
08:10
Consiliul UE stabilește direcția pentru simplificarea politicii agricole comune, vizând consolidarea competitivității agriculturii prin reducerea birocrației și sprijinirea fermierilor # CaleaEuropeana
Reprezentanții statelor membre au convenit miercuri asupra poziției Consiliului UE privind simplificarea dispozițiilor referitoare la politica agricolă comună (PAC). Măsura urmărește consolidarea competitivității agriculturii europene prin reducerea birocrației, sprijinirea fermierilor, inclusiv a celor tineri sau aflați la început de drum, stimularea inovării și creșterea productivității, informează comunicatul oficial. Propunerea face parte din așa-numitul pachet „Omnibus III”, […] The post Consiliul UE stabilește direcția pentru simplificarea politicii agricole comune, vizând consolidarea competitivității agriculturii prin reducerea birocrației și sprijinirea fermierilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
22:10
Europenii sunt “gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina”, îi promite Macron lui Zelenski, în vreme ce Trump afirmă că “ceva se va întâmpla” dacă Putin nu răspunde așteptărilor # CaleaEuropeana
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres. ”Europa este aici, pentru […] The post Europenii sunt “gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina”, îi promite Macron lui Zelenski, în vreme ce Trump afirmă că “ceva se va întâmpla” dacă Putin nu răspunde așteptărilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE # CaleaEuropeana
România este un element cheie pentru securitatea europeană, a declarat, miercuri, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei declarații comune cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, prilej cu care a subliniat că după alegerile din R. Moldova vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”. Înaltul oficial european calcă […] The post Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de […] The post “Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
17:50
Kallas: Întâlnirea lui Xi cu liderii Rusiei, Coreei de Nord și Iranului, o provocare directă la adresa sistemului internațional bazat pe reguli # CaleaEuropeana
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat miercuri că prezența liderilor Rusiei și Coreei de Nord alături de președintele chinez Xi Jinping la o paradă militară de amploare la Beijing reprezintă parte dintr-un efort de construire a unei „noi ordini mondiale” anti-occidentale, informează France24. „Privindu-l pe […] The post Kallas: Întâlnirea lui Xi cu liderii Rusiei, Coreei de Nord și Iranului, o provocare directă la adresa sistemului internațional bazat pe reguli appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Bogdan Ivan: O investiție strategică pentru securitatea energetică a României # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat miercuri la evenimentul care marchează demararea oficială a lucrărilor de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. „Astăzi am pornit oficial retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă – o investiție strategică de 3 miliarde de euro pentru securitatea energetică a României! Această lucrare va însemna încă 30 de […] The post Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Bogdan Ivan: O investiție strategică pentru securitatea energetică a României appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Nicușor Dan și Ilie Bolojan afirmă că prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing “nu angajează sub nicio formă România”: Nu au acționat în numele statului român # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat miercuri, în declarații separate, că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice. Precizările cei doi lideri din statul român vin după ce Ministerul Afacerilor Externe, prin vocea […] The post Nicușor Dan și Ilie Bolojan afirmă că prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing “nu angajează sub nicio formă România”: Nu au acționat în numele statului român appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de șeful misiunii FMI pe România, Joong Shik Kang, despre viitorul economic al României. „Vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre […] The post Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028 # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este cel mai avansat candidat la aderare și ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028. Albania, aflată într-un stadiu mai puțin avansat, ar putea adera tot în mandatul actualei Comisii Europene, dar ceva mai târziu, transmite Moldpres, […] The post Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, 3 septembrie, la ceremonia de lansare a lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, un proiect în valoare de 3 miliarde de euro. Șeful statului a subliniat importanța energiei nucleare pentru securitatea energetică și economică a României, dar și pentru consolidarea parteneriatelor strategice ale țării. […] The post Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
New Strategy Center subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România # CaleaEuropeana
Atacul Rusiei de pe 28 august, când o dronă navală a lovit nava ucraineană „Simferopol” pe Dunăre, la câteva sute de metri de granița României, reprezintă un semnal de alarmă care nu mai poate fi ignorat, avertizează o analiză a New Strategy Center (NSC). Experții notează că folosirea dronelor maritime pe fluviu marchează o schimbare de […] The post New Strategy Center subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței # CaleaEuropeana
Consiliul Concurenței recomandă introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor pentru avizele de amplasament necesare în construcții și înființarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reședințele de județ, în vederea reducerii birocrației, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro. Introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor avizelor de amplasament necesare în […] The post Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă # CaleaEuropeana
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”. “La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, […] The post Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
NSC subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România # CaleaEuropeana
Atacul Rusiei de pe 28 august, când o dronă navală a lovit nava ucraineană „Simferopol” pe Dunăre, la câteva sute de metri de granița României, reprezintă un semnal de alarmă care nu mai poate fi ignorat, avertizează o analiză a New Strategy Center (NSC). Experții notează că folosirea dronelor maritime pe fluviu marchează o schimbare de […] The post NSC subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin # CaleaEuropeana
Rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni au fost sancționați de guvernul britanic, informează Politico Europe. Miercuri, Ministerul britanic de Externe a sancționat 11 grupuri și persoane fizice pe baza unor evaluări ale serviciilor de informații care, potrivit acestora, au descoperit că Rusia încearcă să eradice cultura ucraineană prin intermediul lagărelor de reeducare. Ministrul […] The post Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj la deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, găzduită la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Republica Moldova. Mesajul a fost prezentat de consilierul de stat Cătălina Galer. Șeful statului a subliniat că evenimentul, organizat sub Înaltul său Patronaj și al […] The post Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință, care reunește aproximativ 30 de țări, să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres. „Mă aștept să am mâine, sau la scurt timp după […] The post Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
ICI București și Serviciul Comercial al SUA au organizat workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO” # CaleaEuropeana
ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat miercuri, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”. Evenimentul a reunit organizații internaționale din cadrul NATO, companii din zona IT&C, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei de apărare, precum și experți în domeniul securității. […] The post ICI București și Serviciul Comercial al SUA au organizat workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Ucraina nu va accepta niciodată legalizarea ocupației ruse asupra centralei nucleare de la Zaporojie, transmite Kievul # CaleaEuropeana
Ucraina nu va accepta niciodată legalizarea ocupației ruse asupra centralei nucleare de la Zaporojie, a transmis marți Ministerul ucrainean de Externe, subliniind că singura cale de a garanta securitatea obiectivului este retragerea forțelor Moscovei, informează Reuters, preluat de Agerpres. Declarația oficială a venit după vizita președintelui rus Vladimir Putin în China, unde acesta a afirmat […] The post Ucraina nu va accepta niciodată legalizarea ocupației ruse asupra centralei nucleare de la Zaporojie, transmite Kievul appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza amenință să-i submineze prestigiul global, avertizează premierul Spaniei # CaleaEuropeana
Standardele duble ale Europei și Occidentului în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza amenință să submineze prestigiul global, a avertizat premierul spaniol, Pedro Sanchez, descriind răspunsul la atacul Israelului asupra teritoriului palestinian ca unul dintre cele mai întunecate episoade ale relațiilor internaționale din secolul XXI. Într-un interviu pentru The Guardian înainte de întâlnirea […] The post Standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza amenință să-i submineze prestigiul global, avertizează premierul Spaniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Bugetul UE reflectă viziunea politică pentru Europa și viitorul său # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a subliniat importanța bugetului Uniunii Europene, arătând că acesta nu reprezintă doar o serie de cifre, ci o viziune politică pentru întregul continent. „Bugetul aduce bani pentru coeziune, ceea ce înseamnă reducerea decalajelor dintre regiuni, investiții în școli, spitale și insfrastructură”, a afirmat deputatul European într-un podcast, subliniind beneficiile directe pentru cetățeni. […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Bugetul UE reflectă viziunea politică pentru Europa și viitorul său appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu, liderul opoziției după 1989 și deținut politic în faza stalinistă a regimului comunist # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu, deținut politic în perioada comunistă și lider al opoziției după 1990. “În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea […] The post Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu, liderul opoziției după 1989 și deținut politic în faza stalinistă a regimului comunist appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Flancat de Putin și Kim la parada de la Beijing, Xi Jinping proclamă că “marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit”: Lumea se confruntă cu o alegere între pace și război # CaleaEuropeana
Președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război, în timp ce a condus cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, marcând printr-o demonstrație de forță o săptămână de gesturi diplomatice considerate o sfidare la adresa Occidentului, relatează […] The post Flancat de Putin și Kim la parada de la Beijing, Xi Jinping proclamă că “marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit”: Lumea se confruntă cu o alegere între pace și război appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European # CaleaEuropeana
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic. Antonio Costa se află într-un „tur al capitalelor” Uniunii Europene, care include și Bucureștiul, unde se va întâlni cu […] The post Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Merz îi răspunde lui Von der Leyen: UE nu are competența de a decide trimiterea de trupe în Ucraina. Sprijinul militar ține de membrii Coaliției de Voință # CaleaEuropeana
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat marți că Uniunea Europeană nu are competența de a decide asupra sprijinului militar pentru Ucraina, răspunzând, astfel, unor comentarii atribuite președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legate de asigurarea garanțiilor de securitate, informează dpa, preluat de Agerpres. „Sprijinul militar pentru Ucraina este o chestiune ce ține de membrii […] The post Merz îi răspunde lui Von der Leyen: UE nu are competența de a decide trimiterea de trupe în Ucraina. Sprijinul militar ține de membrii Coaliției de Voință appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor” # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, […] The post România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Marco Rubio, discuții cu omologii din Marea Britanie și Franța. Conflictul dintre Rusia și Ucraina, subiect principal # CaleaEuropeana
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a purtat ieri discuții separate cu ministrul britanic de externe, David Lammy, și cu ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pe teme de securitate internațională și cooperare diplomatică. În cadrul convorbirii cu șeful diplomației britanice, discuțiile s-au concentrat pe situația din Gaza și pe eforturile comune de […] The post Marco Rubio, discuții cu omologii din Marea Britanie și Franța. Conflictul dintre Rusia și Ucraina, subiect principal appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European: România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor # CaleaEuropeana
Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European, a anunțat, marți, că România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor, care urmărește acces echitabil pentru toți pacienții din Uniunea Europeană și siguranța aprovizionării cu medicamente esențiale pentru sistemele de sănătate. Noul mecanism are ca obiectiv prevenirea crizelor de antibiotice și […] The post Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European: România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Rubio și Sikorski au decernat Premiul Solidaritatea „Lech Walesa” unei disidente din Cuba, elogiind exemplul Poloniei ca “națiune ce a depășit tirania comunismului” # CaleaEuropeana
Șefii diplomațiilor din Polonia și Statele Unite, Radoslaw Sikorski și Marco Rubio, au discutat marți despre cooperarea polono-americană în domeniul securității și energiei, precum și despre teme de actualitate de pe agenda multilaterală, inclusiv acțiuni comune pentru a asigura un sfârșit durabil și echitabil al războiului din Ucraina, în cadrul unei întâlniri care a avut […] The post Rubio și Sikorski au decernat Premiul Solidaritatea „Lech Walesa” unei disidente din Cuba, elogiind exemplul Poloniei ca “națiune ce a depășit tirania comunismului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
România are oportunitatea de a extinde colaborarea cu SUA într-un domeniu strategic, subliniază președintele Senatului: Am putea avea un centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot # CaleaEuropeana
România are oportunitatea de a extinde colaborarea cu Statele Unite în sectorul sistemelor aeriene fără pilot, fapt ce ar consolida relația economică dintre cele două țări și ar deschide accesul la piețele Uniunii Europene pentru SUA și, în același timp, în SUA pentru România, a subliniat președintele Senatului, Mircea Abrudean. Acesta a participat, la invitația […] The post România are oportunitatea de a extinde colaborarea cu SUA într-un domeniu strategic, subliniază președintele Senatului: Am putea avea un centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, “conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriașă paradă militară care comemorează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. “Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă președintele Xi […] The post Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Considerat “prădător” de Macron și von der Leyen, Putin este descris de Merz drept “poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marți că președintele rus Vladimir Putin este “poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre”. “Este un criminal de război”, a insistat Merz într-un interviu pentru televiziunea Sat.1, referindu-se la Putin. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir im großen […] The post Considerat “prădător” de Macron și von der Leyen, Putin este descris de Merz drept “poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
09:00
Eurobarometru: 67% dintre români cred că România a beneficiat de apartenența la UE, principalele beneficii fiind oportunitățile de muncă, creșterea nivelului de trai și dezvoltarea economică # CaleaEuropeana
Românii consideră că apartenența la Uniunea Europeană aduce beneficii concrete, însă își doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii inflației și sprijinirii economiei, potrivit celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European. „Cetățenii UE doresc ca Europa să se concentreze pe securitate și economie. Ei privesc către UE pentru stabilitate și se așteaptă la […] The post Eurobarometru: 67% dintre români cred că România a beneficiat de apartenența la UE, principalele beneficii fiind oportunitățile de muncă, creșterea nivelului de trai și dezvoltarea economică appeared first on caleaeuropeana.ro.
2 septembrie 2025
17:50
Ambasadoarea Angela Ganninger: Germania, cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu # CaleaEuropeana
Germania rămâne cel mai important partener comercial al României și principalul investitor străin, a subliniat ambasadoarea Angela Ganninger, în cadrul inaugurării extinderii centrului logistic operat de METRO România lângă București. „Germania este cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu,” a subliniat ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger. Noua investiție, în valoare […] The post Ambasadoarea Angela Ganninger: Germania, cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
FIC susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri ca măsură pro-investiții esențială pentru România # CaleaEuropeana
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) sprijină eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), întrucât această măsură ar reprezenta un pas important către un cadru fiscal mai echitabil, predictibil și favorabil investițiilor — o direcție susținută constant de FIC în ultimii ani, se arată într-un comunicat. Încă de la introducerea acestui impozit, mediul de afaceri a […] The post FIC susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri ca măsură pro-investiții esențială pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Ministrul Bogdan Ivan prezintă cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice pentru români # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, cinci măsuri concrete pentru reducerea prețului energiei electrice pentru consumatorii din România. „Obiectivul meu este clar: energie mai ieftină decât media europeană, independență energetică și reguli eficiente pentru toți actorii din piață. Împreună construim un viitor energetic sigur pentru România!”, a transmis ministrul. Printre […] The post Ministrul Bogdan Ivan prezintă cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice pentru români appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ministerul Sănătății își propune să stabilească parteneriate cu centrele de excelență din SUA, în vederea dezvoltării chirurgiei robotice în România # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății pledează pentru consolidarea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii în sectorul medical, facilitând accesul pacienților români la soluții și programe medicale de recuperare la cele mai înalte standarde. Într-o întâlnire de lucru cu Lucia Sava, consulul general al României la Los Angeles, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a informat despre proiectele care pot aduce […] The post Ministerul Sănătății își propune să stabilească parteneriate cu centrele de excelență din SUA, în vederea dezvoltării chirurgiei robotice în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia # CaleaEuropeana
Investițiile în domeniul apărării în rândul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au atins un nivel fără precedent de 343 miliarde de euro în anul 2024, o creștere privită drept un răspuns la mediul de securitate aflat în schimbare pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și incertitudinii în privința relației transatlantice și a […] The post Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE # CaleaEuropeana
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria. Potrivit sondajului, aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 […] The post Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
UE pregătește un ajutor umanitar de 1 milion de euro pentru populația afectată de cutremurul din Afganistan # CaleaEuropeana
În urma cutremurului puternic care a lovit nord-estul Afganistanului, UE a aprobat un ajutor umanitar în valoare de 1 milion de euro pentru a răspunde nevoilor cele mai urgente ale populației afectate. Acești bani vor fi direcționați către partenerii umanitari care desfășoară deja operațiuni de ajutorare pe teren, informează un comunicat oficial al Executivului European. […] The post UE pregătește un ajutor umanitar de 1 milion de euro pentru populația afectată de cutremurul din Afganistan appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu președinta PE, Roberta Metsola, despre fondurile UE destinate României: Printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, țara își poate atinge adevăratul potențial # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a discutat la Bruxelles cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre fondurile europene destinate României. „O reală plăcere să mă revăd cu doamna Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, cu prilejul vizitei mele de lucru la Bruxelles. Am avut oportunitatea să discut alături de doamna președintă câteva dintre subiectele […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu președinta PE, Roberta Metsola, despre fondurile UE destinate României: Printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, țara își poate atinge adevăratul potențial appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice # CaleaEuropeana
Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice, informează un comunicat oficial al PPC România, remis CaleaEuropeana.ro. Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de […] The post PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
„Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei” # CaleaEuropeana
„Situația de securitate în Europa va continua să fie provocatoare”, a avertizat președintele Finlandei, Alexander Stubb, care s-a arătat „nu foarte optimist” în privința unui cadru de pace în Ucraina, având în vedere că Putin continuă să „testeze răbdarea tuturor”, informează The Guardian. Liderul finlandez a susținut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă […] The post „Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Germania cere Europei să-și sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, ca parte a eforturilor de a asigura reziliența economiilor europene # CaleaEuropeana
Europa trebuie să își sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, a fost semnalul transmis de ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, o declarație care ar putea deschide un nou front în disensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și China, anunță Bloomberg, citat de Agerpres. „Chinezii cumpără cantități […] The post Germania cere Europei să-și sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, ca parte a eforturilor de a asigura reziliența economiilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
De la erou la zero: Cum a eșuat politica externă a lui Donald Tusk înaintea primirii noului președinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă de către Trump (Politico) # CaleaEuropeana
Locul privilegiat al Poloniei la masa deciziilor de vârf în politica externă europeană a durat doar aproximativ un an și jumătate, acum fiind torpilată de un război politic deschis între noul președinte al țării Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, un veteran al politicii naționale și europene, scrie Politico Europe într-un amplu material în pregătirea […] The post De la erou la zero: Cum a eșuat politica externă a lui Donald Tusk înaintea primirii noului președinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă de către Trump (Politico) appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Ministrul german al Apărării critică ideea Ursulei von der Leyen de a discuta despre desfășurarea multinațională de trupe în Ucraina post-conflict înainte de negocieri de pace: Este „fundamental greșit” # CaleaEuropeana
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat decizia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a vântura în spațiul public ideea de planuri de desfășurarea a unor trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung pentru țara invadată de Rusia, informează Politico Europe. Pistorius a evidențiat că […] The post Ministrul german al Apărării critică ideea Ursulei von der Leyen de a discuta despre desfășurarea multinațională de trupe în Ucraina post-conflict înainte de negocieri de pace: Este „fundamental greșit” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, António Costa, a oferit luni impresia că ar admite faptul că războiul din Ucraina a fost un factor în acceptarea de către UE a acordului comercial mult criticat cu Statele Unite, într-o ruptură majoră în raport cu linia oficială de comunicare promovată de Comisia Europeană. „Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți […] The post UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028 # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a început vizita la Bruxelles cu o ședință de negociere a granturilor de 600 de milioane de euro ale Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare. „600 milioane de Euro pentru România. Am început astăzi vizita de lucru la Bruxelles cu o ședință foarte […] The post România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări esențiale cu privire la reprezentarea adecvată a României în structurile externe ale Uniunii Europene. Demersul său vine după ce eurodeputatul a constatat că România nu se află printre cele 43 de nominalizări, recent anunțate în […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.