Tânără de 23 de ani înjunghiată în centrul oraşului Reşiţa de o altă fată
ObservatorNews, 4 septembrie 2025 08:50
Atac sângeros în centrul oraşului Reşiţa. O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, după o ceartă aprinsă.
Acum 30 minute
08:50
Atac sângeros în centrul oraşului Reşiţa. O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, după o ceartă aprinsă.
08:50
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal # ObservatorNews
Un român este în centrul atenţiei în Italia după ce a lovit un adolescent. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fugit pe un teren de fotbal şi a început să-l lovească pe adversarul fiului său de 13 ani. Tănărul a ajuns la spital cu glezna fracturată şi va avea nevoie de consiliere psihologică.
08:40
Protest al poliţiştilor din Babadag, după ce un coleg a fost bătut în misiune. Vor mărirea efectivelor # ObservatorNews
Angajaţii secţiei de poliţie din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, au protestat, după ce un coleg de-al lor a fost bătut în timpul unei misiuni. Agentul a încercat să aplaneze un scandal izbucnit între mai mulţi indivizi care se luaseră la ceartă, dar a fost lovit în cap cu o bâtă.
08:40
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire # ObservatorNews
Tragedie uriaşă în Lisabona, unde celebrul funicular "Gloria" a deraiat, iar 15 persoane, printre care şi turişti străini, au murit. Până acum, Ministerul român al Afacerilor Externe nu a anunţat că printre victime ar fi români. Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii cu puternic imapct emoţional.
08:40
Seară de foc pentru pompieri. Au avut intervenţii contra-cronometru în Capitală şi Ilfov # ObservatorNews
Seară de foc pentru pompierii din Capitală şi Ilfov, care au avut intervenţii contra-cronometru. Aceştia au fost chemaţi să stingă două incendii care au izbucnit la doar câţiva kilometri unul de altul.
Acum o oră
08:30
Tânăr din Băcau, reţinut după ce a comis 5 infracţiuni în câteva ore. Totul a pornit de la un accident # ObservatorNews
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a bifat, dintr-un singur "foc" nu mai puţin de cinci infracţiuni.
08:10
Liderii "Coaliţei de Voinţă", reuniune la Paris. Nicuşor Dan va participa prin videoconferinţă # ObservatorNews
Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situaţia din ţara sa.
Acum 2 ore
08:00
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala" # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne explică, astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, în ce mod putem reduce riscul la investiţiile speculative.
08:00
Curtea Bisericii Negre din Braşov intră în renovare. Vorbim despre cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului, care atrage anual 1,5 milioane de vizitatori.
07:50
Salma Hayek, în costum de baie la 59 de ani. Selfie-ul a strâns 400.000 de aprecieri în doar câteva ore # ObservatorNews
Când eşti Salma Hayek, 59 de ani nu înseamnă nimic. Doar cifre simple.
07:40
Trump ar putea anula acordurile comerciale cu UE dacă nu primeşte aviz de la Curtea Supremă pe taxele vamale # ObservatorNews
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea fi nevoite să anuleze acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud. Liderul de la Casa Albă a făcut afirmaţia la începutul întâlnirii cu preşedintele Poloniei şi a spus că ar putea deveni realitate în cazul în care Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale.
07:30
Un bac s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el # ObservatorNews
Momente de groază, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, după ce un bac s-a scufundat în apele fluviului, la scurt timp după ce s-a desprins de mal. Totul s-ar fi întâmplat după ce un TIR încărcat cu floarea soarelui a urcat pe bac. Atât şoferul camionului, cât şi celelalte persoane aflate la bord au reuşit să ajungă cu siguranţă la mal.
07:30
Rezultate LOTO 6/49 joi 4 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 4 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto precedente Loteria Romana a acordat peste 18.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.
07:30
A pierdut controlul volanului şi s-a înfipt într-un copac. Accident cumplit în Arad # ObservatorNews
Accident cumplit, aseară, pe o stradă din Arad.
07:10
Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa # ObservatorNews
Rusia a denunţat joi ca "garanţii periculoase pentru continentul european" asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, citată de news.ro.
07:10
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Berbecii învaţă un instrument nou de lucru, iar Leii au ocazia să-și arate latura inventivă.
Acum 4 ore
07:00
Trump, după parada fastuoasă a Chinei: "Am înţeles motivul pentru care au făcut asta" # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a "urmărit" evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi spune că "a înţeles motivul" pentru care acesta i-a reunit pentru prima dată în mod public liderii Chinei, Rusiei şi Coreei de Nord, relatează The Guardian, citat de news.ro.
Acum 12 ore
22:20
Trump, înfuriat de întrebarea unui reporter: "Nu am trecut la faza a doua" a măsurilor împotriva lui Putin # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a insinuat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis omologului său rus, Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta nu a acceptat o întâlnire cu preşeintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, citat de News.ro.
21:50
Medic reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi. Lua bani pentru consultaţii şi tratamente # ObservatorNews
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale.
21:50
Trei morţi şi peste 20 de răniţi în Lisabona, după ce un funicular plin de turişti a deraiat # ObservatorNews
Trei persoane și-au pierdut viața, iar peste 20 au fost grav rănite miercuri seară, după ce funicularul Elevador da Glória a deraiat, scrie CNN Portugalia.
21:20
Putin îl provoacă pe Zelenski: "Dacă e pregătit, să vină la Moscova". Rusia va ataca dacă eşuează negocierile # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să stea de vorbă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar preşedintele rus a adăugat că un astfel de dialog ar trebui să aibă loc în Moscova. Liderul rus a avertizat că dacă negocierile cu Kievul eşuează, Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, trupele sale rămânând "în ofensivă" pe întreg frontul ucrainean, scrie AFP, citat de News.ro.
20:50
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Marian Grozavu și ispita Mattia # ObservatorNews
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Marian Grozavu și ispita Mattia: Nu mai da sfaturi! Te rog să te abții!
20:30
Adio recipiente mici în aeroport! De astăzi, cine zboară de pe aeroportul din Cluj-Napoca poate trece de controlul de securitate cu până la doi litri de lichide în bagaj. Este primul aeroport din ţară care a pus în funcţiune noile scannere performante care elimină, practic, limita de volum. Peste 7 milioane de euro au costat aparatele. Le avem şi pe alte aeroporturi, precum Timişoara, Sibiu sau Otopeni, dar actualizarea de softuri mai durează.
Acum 24 ore
20:00
80% din blocurile din Bucureşti ar putea avea probleme cu apa caldă şi încălzirea la iarnă # ObservatorNews
Opt din zece blocuri branşate la reţeaua de termoficare din Capitală ar putea avea probleme la iarnă, cu apa caldă şi încălzirea. Sunt imobile la care agentul termic ajunge prin ţevi vechi şi de 60 de ani. Până acum, Primăria Capitalei a înlocuit puţin peste 200 de kilometri de reţea principală de termoficare.
20:00
Casă de milioane în America. La propriu. Mai precis - 300 de milioane de dolari. E cea mai scumpă locuinţă din Statele Unite, iar acum e de vânzare. Este un adevărat hotel cu zeci de camere şi lac privat, pe un teren ce măsoară mai bine de 2200 de metri pătraţi. Proprietarii sunt nişte miliardari care domină piaţa alimentară de peste Ocean.
20:00
Se strigă bobocii de toamnă în facultăţi. Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din septembrie să îi atragă pe candidaţi la universitate. Numărul candaţilor a scăzut cu aproape 20% la nivel naţional. De vină este, pe lângă factorul demografic, şi scăderea interesului tinerilor pentru învăţământul superior.
19:50
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti # ObservatorNews
Un proiect de lege care pedepseşte atacurile xenofobe şi rasiste a fost depus în parlament, într-o perioadă în care mai mulţi muncitori asiatici au fost agresaţi. Noi imagini, trimise de telespectatori, arată un curier implicat într-un scandal cu mai mulţi tineri, în mijlocul unei străzi, la Bucureşti.
19:50
Verificăm înainte de a cumpăra. E comportamentul adoptat de tot mai mulți români care fac achiziţii online. Citesc ghiduri, recenzii, ba chiar apelează la comparatoarele online. Metoda e una prin care pot economisi rapid, mai ales că diferenţele de preţ dintre magazine pot fi de ordinul sutelor de lei.
19:50
Șapte din zece români caută în supermarketuri eticheta "Produs românesc", mai ales la fructe și legume de sezon. Dar abundența verii lasă loc, toamna aceasta, lipsurilor și scumpirilor. Vremea a lovit culturile, iar unele produse s-ar putea scumpi cu 30%. Specialiștii avertizează: faceți provizii acum - peste o lună, produsele românești de sezon vor fi mai rare și mai costisitoare.
19:40
Directoarea creşei unde a murit înecat un copil a rememorat tragedia. "Am întrebat unde e Victor" # ObservatorNews
Directoarea creşei particulare de la Timişoara, în care un copil de un an și opt luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a primit control judiciar pentru 60 de zile. Într-un interviu, femeia a rememorat clipele dinaintea tragediei și a refăcut filmul descoperirii şocante.
19:40
O investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energie # ObservatorNews
România îşi va schimba statutul, de la importator la exportator de electricitate peste şapte ani. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a făcut anunţul astăzi, la începerea lucrărilor de modernizare de la Unitatea 1 a centralei nuclere de la Cernavodă. Preşedintele Nicuşor Dan a fost şi el prezent acolo şi s-a declarat un susţinător al energiei nucleare, sector în care România are un mare avantaj, 30 de ani de experienţă a specialiştilor noştri.
19:30
ANIMAŢIE. Trei muncitori tineri, striviţi pe autostradă de o cisternă condusă de un şofer sârb # ObservatorNews
Tragedie pe autostradă. Trei muncitori care lucrau la semnalizarea de pe A1 au murit spulberați de o cisternă în apropiere de Boița. Nu au avut nicio șansă în fața mastodontului de câteva tone care a intrat în plin în utilajul lor de semnalizare. Cel mai tânăr avea doar 19 ani. Doar șeful echipei a scăpat cu viață, pentru că era câțiva metri mai în faţă. Şoferul cisternei, un bărbat sârb, le-ar fi spus poliţiştilor că a văzut prea târziu şantierul de pe şosea.
19:30
Gigel Brăcaci, acuzat că a vândut mii de maşini de lux fără să plătească TVA, ajutat de inspectori ANAF # ObservatorNews
Fraudă uriaşă descoperită de DNA şi ANAF. Unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de autoturisme second-hand din România este acuzat că a prejudiciat statul cu 18 milioane de euro. Maşinile de lux ar fi fost vândute succesiv fără plata TVA. Procurorii au percheziţionat astăzi sediile firmei, dar şi Administraţia Finanţelor Publice din Iaşi, unde patronul firmei şi-a mutat recent sediul social. Aici, spun surse Observator, omul de afaceri ar fi beneficiat de complicitatea a doi inspectori ANAF.
19:30
Legăturile lui Adrian Năstase cu China şi Rusia. În 2013 a apărut lângă ideologul lui Putin # ObservatorNews
Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, foşti premieri ai României, au stat alături de Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în poza de grup a preşedintelui chinez, Xi Jinping, înainte de cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Liderul din Beijing a prezidat o paradă care a prezentat arsenal de ultimă generaţie îmbogăţit cu inteligenţă artificială.
19:30
Accident cu 3 morţi în Botoşani, după ce şoferul a adormit. Un pasager a încercat să îl trezească # ObservatorNews
Accident grav în Botoșani. Trei persoane au murit, iar o a patra este în stare gravă după ce şoferul unui autoturism nu şi-a mai stăpânit maşina într-o curbă şi s-a izbit de un microbuz. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar 14 oameni au ajuns de urgenţă la spital. Din primele informaţii, unul dintre şoferi ar fi adormit la volan.
19:30
Propunerile lui Bolojan şi Grindeanu pentru reforma administraţiei locale. Premierul vrea concedierea pilelor # ObservatorNews
După discuţia de aseară, cu Nicuşor Dan, despre reforma administraţiei publice, premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD Sorin Grindeanu au viziuni diferite. Prim-ministrul susţine că liderii coaliţiei au căzut de acord să concedieze 10 procente din angajaţii de la primării şi consilii judeţene, adică 13 mii de bugetari. PSD plusează - o reducere de 25 la sută a cheltuielilor, dar nu neapărat prin concedieri.
19:20
ANIMAŢIE. Copil de un an, mort după ce s-a electrocutat. Mama a leşinat la aflarea veştii # ObservatorNews
Un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Vaslui, după ce a călcat pe un spot de iluminat din centrul oraşului. Era ţinut de mână de tatăl lui, care a resimţit şi el şocul, dar a supravieţuit. Autorităţile locale nu au niciun răspuns de dat, în urma tragediei. Spun că, teoretic, spotul nu trebuia să fie sub tensiune. Iar compania care se ocupă de iluminatul public în oraş tace. Accidentul i-a înspăimântat pe localnici, dat fiind că accidentul a avut loc într-o zonă în care copiii se joacă seară de seară.
18:30
Vladimir Putin susţine că este pregătit să stea oricând de vorbă cu Zelenski, la Moscova # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să stea de vorbă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar preşedintele rus a adăugat că un astfel de dialog ar trebui să aibă loc în Moscova, scrie CNN.
18:10
(P) Cum să combini relaxarea cu adrenalina într-o singură escapadă – sfaturi de la experimenteaza.ro # ObservatorNews
Escapadele care îmbină relaxarea cu adrenalina sunt modalitatea perfectă de a ieși din rutină și de a trăi experiențe memorabile. Experimenteaza.ro oferă o gamă variată de activități care permit atât relaxare profundă, cât și aventură intensă, creând amintiri de neuitat pentru orice tip de călător.
18:00
Factura uriaşă la energie, primită de o femeie din Bucureşti: "Foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem" # ObservatorNews
Românii se chinuie cu facturile uriașe la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei crede că va putea reduce preţurile cu 25% în următorul an. Speră ministrul că introducerea unui preţ de referinţă şi a tarifelor dinamice ar putea fi de ajutor. Experţii nu sunt la fel de optimişti.
18:00
De cele mai multe ori un program de sport complet pare dificil de susţinut pe termen lung, în special când responsabilităţile sunt multe şi timpul puţin. Din fericire, există soluţii pentru a face sportul mai plăcut şi antrenamentele scurte mai eficiente, ba chiar se găsesc modalităţi de a face mişcare acasă, fără cheltuieli semnificative. Un exemplu excelent este săritul corzii: un antrenament complet şi complex la îndemâna (aproape) oricui.
17:50
Cum s-ar fi produs accidentul în care o fetiţă a murit strivită de un dulap, în Mureş # ObservatorNews
O fetiță de 7 ani din Sovata a pierit strivită de un dulap. Fetiţa rămăsese singură acasă doar cu surioara ei, de patru ani, și s-a cățărat, în joacă, probabil, pe un dulap de haine. A căzut cu el cu tot, iar medicii chemați de urgență nu au mai putut să facă nimic pentru ea.
17:40
FACIAS sesizează organele de urmărire penală în cazul copilului mort electrocutat la Vaslui # ObservatorNews
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce ar fi călcat pe un fir de la o lampă de iluminat amplasată pe gazonul din Centrul Civic. Incidentul, care a șocat opinia publică, s-a produs în incinta unui spațiu verde frecventat zilnic de sute de persoane.
17:20
Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider # ObservatorNews
Vladimir Putin și Kim Jong-un au avut miercuri o discuție tête-à-tête la Beijing. La final, jurnaliștii ruși au publicat o scenă neobișnuită în care stafful lui Kim Jong-un șterge toate urmele lăsate de acesta de pe un scaun.
17:10
Kim Jong-Un și-a dus fiica de 12 ani la parada de la Beijing. Sunt speculații că o pregătește drept succesoare # ObservatorNews
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi-a prezentat fiica în prima ei călătorie oficială, la Beijing. Tânăra a fost surprinsă aproape de tatăl ei în fotografii oficiale ale agenţiei nord-coreene de ştiri KCNA, scrie dpa, citat de Agerpres.
17:00
Le-a promis iubire, dar le-a lăsat sărace şi cu inima frântă. Escrocul, prins după ce a furat 400.000 de $ # ObservatorNews
Un cetățean nigerian, Daniel Chima, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în fața instanței din Statele Unite pentru conspirație la comiterea de fraudă prin poștă și internet, precum și pentru spălare de bani. Bărbatul este acuzat că, împreună cu complicii săi, a înșelat mai multe femei americane printr-o schemă de tip "romance scam", prejudiciul depășind 405.000 de dolari.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că speră ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc cât de curând, în urma unei înţelegeri a partidelor politice din Coaliţie.
16:40
Reţeaua de metrou din Capitală se extinde. Pe unde va trece Magistrala 7, cu 27 de staţii # ObservatorNews
Rețeaua de metrou din Capitală se extinde. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală - Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est.
16:30
CSM sesizează Parchetul pentru ameninţări primite de magistraţi. Defăimarea, "întreţinută de factorul politic" # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat miercuri faptul că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de ameninţare primire de magistraţie pe reţelele socialoe. CSM a adăugat că "defăimarea magistraţilor" este "întreţinută de factorul politic", scrie Agerpres.
16:30
Berlinul o contrazice pe Ursula von der Leyen: "Nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina" # ObservatorNews
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate.
