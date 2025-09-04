Tânără de 23 de ani înjunghiată în centrul oraşului Reşiţa de o altă fată

19:20

Un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Vaslui, după ce a călcat pe un spot de iluminat din centrul oraşului. Era ţinut de mână de tatăl lui, care a resimţit şi el şocul, dar a supravieţuit. Autorităţile locale nu au niciun răspuns de dat, în urma tragediei. Spun că, teoretic, spotul nu trebuia să fie sub tensiune. Iar compania care se ocupă de iluminatul public în oraş tace. Accidentul i-a înspăimântat pe localnici, dat fiind că accidentul a avut loc într-o zonă în care copiii se joacă seară de seară.