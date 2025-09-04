Amanda Anisimova a trecut de Iga Swiatek şi este în semifinale la US Open / Şi Naomi Osaka a ajuns în penultimul act
News.ro, 4 septembrie 2025 08:50
La o lună şi jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc şi şi-a luat revanşa în faţa polonezei Iga Swiatek miercuri, în sferturile de finală ale US Open, scor 6-4, 6-3.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Superliga: Kurt Zouma este noul jucător al echipei CFR Cluj / În ce scandal a fost implicat fotbalistul francez pe când juca la West Ham United # News.ro
Fundaşul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experienţă la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunţat, miercuri seară, gruparea ardeleană.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, îi dă în judecată pe fratele şi sora sa pentru a anula testamentul actorului # News.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.
08:40
Postul conservator Newsmax a intentat miercuri un proces împotriva Fox News, susţinând că reţeaua de televiziune domină ilegal piaţa de ştiri TV cu orientare de dreapta şi că ar fi împiedicat concurenţa să se dezvolte, transmite CNBC.
Acum o oră
08:30
Lansarea unui motor de căutare face parte din planurile Apple de îmbunătăţire a asistentului Siri cu ajutorul inteligenţei artificiale, susţin surse citate de Bloomberg.
08:30
Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Musetti, în trei seturi, şi s-a calificat în semifinalele US Open.
08:20
R. Moldova - Zeci de economişti, antreprenori şi investitori prezintă Manifestul ”Europa 2028” cu 12 paşi către o economie sănătoasă, cel mai important fiind semnarea Tratatului de aderare la UE în 2028. ”Europa, nu cândva ci până în 2028”, spun ei # News.ro
Zeci de economişti, antreprenori şi investitori prezintă Manifestul ”Europa 2028” cu 12 paşi către o economie sănătoasă, cel mai important fiind semnarea Tratatului de aderare a Republicii Moldova la UE în 2028, obiectiv care implică, în opinia lor, ”mobilizare maximă”. Considerând că ” economia trebuie să domine agenda politică”, antreprenorii din Republica Moldova mai susţin: transformarea ţării în cea mai prietenoasă ţară pentru business, digitalizarea, privatizarea transparentă, încurajarea revenirii diasporei, investiţii masive în educaţie, atragerea specialiştilor străini, o agricultură competitivă, legi financiare simplificate, producerea de energie ieftină, crearea unei infrastructuri pentru export, unul dintre element fiind autostrada Iaşi - Chişinău - Odesa – prezentată ca ”o prioritate naţională, inclusiv pentru a putea beneficia din reconstrucţia Ucrainei”, construcţii la preţuri accesibile şi autorizări rapide, industrie focusată pe productivitate şi inovaţie, ”educaţie pentru secolul XXl”.
08:10
„Fauda”, sezonul 5 - Filmările vor avea loc la Budapesta în loc de Marsilia, din „motive care nu ţin de siguranţă” - VIDEO # News.ro
Noile episoade din serialul „Fauda”, sezonul 5, urmau să fie filmate în oraşul Marsilia, dar Yes Studios, compania de producţie israeliană, a optat pentru Budapesta.
Acum 2 ore
07:40
Radiohead a anunţat primele date ale turneului din ultimii şapte ani şi se confruntă cu boicotul activiştilor pro-Palestina # News.ro
Radiohead a anunţat primele concerte live din ultimii şapte ani, ceea ce a stârnit multă anticipare în rândul fanilor. Afişele lipite în oraşe din toată Europa anunţau date în Londra, Copenhaga, Madrid, Berlin şi Bologna, pe care trupa le-a confirmat oficial pentru această iarnă. Trupa va susţine patru concerte într-o singură locaţie din fiecare ţară, concertele din Spania, Italia şi Marea Britanie având loc în noiembrie, iar cele din Danemarca şi Germania în decembrie.
07:30
Netflix a anunţat miercuri o actualizare a funcţiei ”Moments”, care le permite utilizatorilor să selecteze punctul de început şi de final al unor segmente video pentru a le salva şi distribui, transmite CNBC.
07:20
Lupta împotriva traficului de droguri - Caracas acuză Statele Unite de execuţii extrajudiciare # News.ro
Ministrul venezuelan de Interne, Diosdado Cabello, a acuzat miercuri Statele Unite că au comis execuţii extrajudiciare lovind o navă în Caraibe care, potrivit Washingtonului, transporta traficanţi de droguri.
07:10
Compania Google, sancţionată să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea frauduloasă de date # News.ro
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco, confirmată de gigantul american, informează AFP.
Acum 4 ore
07:00
Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube # News.ro
The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conţinut pe YouTube, transmite CNBC.
06:50
Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey, la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto # News.ro
Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), cel mai mare din America de Nord, se deschide joi, cu Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey pe afişul celei de-a 50-a ediţii.
06:30
Producătorii europeni de substanţe chimice se confruntă cu noi turbulenţe, pe măsură ce tarifele de import impuse de Statele Unite perturbă comerţul global şi determină clienţii să amâne comenzile, afectând cererea într-un sector care încă încearcă să se refacă după criza energetică din 2022, transmite Reuters.
06:30
Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi marginal în Europa şi Africa.
06:10
Portugalia declară zi de doliu pentru cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona # News.ro
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit.
06:00
Moscova califică garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa # News.ro
Rusia a denunţat joi ca „garan'ii periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.
05:50
Cel mai mare fond suveran din lume, al Norvegiei, investeşte 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan # News.ro
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la aproape 2.000 de miliarde de dolari, va achiziţiona un pachet de 95% dintr-o clădire de birouri din New York, pentru 542,6 milioane de dolari, transmite CNBC.
05:20
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Guvernul coaliţiei şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna # News.ro
05:20
Randamentele obligaţiunilor pe termen lung urcă la nivel global, pe fondul incertitudinii privind bugetele şi băncile centrale # News.ro
Pieţele globale de obligaţiuni trec printr-un nou val de vânzări, alimentat de temerile investitorilor legate de sustenabilitatea politicilor fiscale şi de independenţa băncilor centrale, transmite CNBC.
Acum 6 ore
04:20
Trump l-a primit pe preşedintele naţionalist polonez cu toate onorurile şi sugerează că ar putea trimite şi mai multe trupe americane în Polonia - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit miercuri cu deosebite onoruri pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa, pe care l-a susţinut în campania electorală şi căruia i-a promis că îi va proteja ţara şi nu va retrage din efectivele militare americane desfăşurate aici, relatează AFP şi Reuters.
03:20
O judecătoare a anulat îngheţarea finanţării pentru Harvard. Donald Trump acuză celebra universitate că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke” şi i-a retras peste 2 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii # News.ro
Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri o lovitură lui Donald Trump şi cruciadei sale împotriva universităţilor de elită declarând că administraţia a încălcat legea prin îngheţarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvenţiile Universităţii Harvard destinate cercetării, relatează AFP şi Reuters.
Acum 8 ore
02:20
SUA - Statele republicane şi democrate se confruntă pe tema vaccinării obligatorii. Florida anunţă că intenţionează să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi # News.ro
Florida a anunţat miercuri că doreşte să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California formează o „alianţă sanitară” împotriva politicilor anti-vaccinare, într-un context de puternică divizare între statele americane pro- şi anti-Trump, relatează AFP şi Reuters.
01:10
Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este realizabil în Ucraina, dar crede că este nevoie de o alianţă între Europa şi Statele Unite în materie de garanţii de securitate # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea, potrivit unui interviu pe care liderul de la Kiev l-a acordat pentru presa franceză.
Acum 12 ore
00:10
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a „urmărit” evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi spune că „a înţeles motivul” pentru care acesta i-a reunit pentru prima dată în mod public liderii Chinei, Rusiei şi Coreei de Nord, relatează The Guardian.
00:00
Jucătorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime s-a calificat miercuri în semifinalele turneului masculin de la US Open, după o victorie în patru seturi cu australianul Alex De Minaur.
3 septembrie 2025
23:20
23:10
VIDEO. Preşedintele Zelenski a fost primit miercuri seara la Palatul Elysee. Joi are loc o reuniune a Coaliţiei de Voinţă, după care liderii europeni vor discuta telefonic cu Trump. Steve Witkoff se află şi el la Paris # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian.
23:10
Accident cu multiple victime la Lisabona – Deocamdată nu există informaţii cu privire la implicarea unor români / Consulul român s-a deplasat la faţa locului pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze # News.ro
Consulul din cadrul Ambasada României la Lisabona s-a deplasat la locul unde vestitul funicular portughez ”Gloria” a deraiat, pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, anunţă, miercuri seară, Ministerul de Externe. Deocamdată nu există informaţii cu privire la implicarea unor cetăţeni români.
23:00
Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că îşi doreşte ca actuala coaliţie să mai reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo pentru ca economia să se stabilizeze, să apară primele semnale pozitive, iar apoi poate începe nebunia politică.
22:50
UPDATE - Cel puţin 15 morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat - VIDEO # News.ro
Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce vestitul funicular portughez „Gloria” a deraiat, potrivit unui bilanţ actualizat citat de presa locală.
22:50
Portarul român Robert Popa, ultima oară la FCU Craiova, a semnat miercuri un contract cu echipa Unirea Slobozia şi va juca pentru formaţia din Superligă.
22:40
Tanczos Barna: Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să îşi cheltuie toţi banii în primele şapte, opt luni şi să întindă mâna la rectificare / 2025 e primul an când nu vor mai primi la rectificare alţi bani # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, dar a adăugat că acum nu se va întâpla acest lucru. El a anunţat că 2025 este primul an când nu vor mai primi alţi bani la rectificare şi trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au.
22:30
Medicul Ştefan Busnatu: Se estimează că undeva la 40-45% din populaţia adultă suferă de hipertensiune arterială # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a declarat, miercuri seară, că 40-45 la sută din populaţie suferă de hipertensiune arterială. El a a explicat cum se măsoară corect tensiunea şi a recomandat evitarea ţigărilor şi a cafelei.
22:20
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în Bucureşti –Acord-cadru pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, până în 2026 / Acţiunile au loc periodic şi când este necesar / Insectele pot fi reintroduse de obiectele personale ale arestaţilor # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă că are un acord-cadru activ pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar acţiunile au loc periodic, dar şi de câte ori este necesar. Cu toate acestea, inspectele – cum ar fi ploşniţele – pot fi reintroduse în sedii şi centrele de arest de către obiectele personale ale celor custodiaţi.
22:20
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia locală cu 20%, dar această cifră să fie raportată la rezultatele recensământului şi nu la datele oferite de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, ar fi urmat să fie desfinţate 46.000 de posturi, iar şase mii de persoane ar fi fost concediate. Tanczos Barna a explicat că premierul Ilie Bolojan doreşte concedierea a aproximativ 13.000 de persoane.
22:10
22:00
UPDATE - Cel puţin trei morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat - VIDEO # News.ro
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
22:00
Anglia: Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor # News.ro
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul român Radu Drăguşin nu figurează printre cei 25 de jucători.
22:00
Medicul Ştefan Busnatu, despre importanta telemedicinei: Dacă se produce un infarct sau accident vascular cerebral, timpul poate să însemne viaţă # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a subliniat importanţa telemedicinei şi a arătat că, în cazul unui infarct sau a unui AVC, timpul înseamnă viaţă.
21:50
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă.
21:50
21:40
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire # News.ro
Nu a existat niciun câştigător în etapa a 11-a a Turului Spaniei, miercuri, după ce organizatorii au decis ca etapa să se termine la trei kilometri de linia de sosire, din cauza manifestanţilor pro-palestinieni care au provocat tulburări la finişul din Bilbao, relatează Reuters.
21:40
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin. „Veţi vedea că se vor întâmpla lucruri” dacă SUA sunt nemulţumite, promite el # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.
21:40
Medicul Ştefan Busnatu: Evenimentele cardiovasculare încep să debuteze de la 40-50 de ani în ţara noastră, din cauza nivelului de stres şi de emoţie negativă pe care îl are societatea românească, asociat cu nivelul de poluare care e în creştere # News.ro
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a declarat, miercuri seară, că, după vârsta de 65 de ani, oamenii au risc mare de probleme cardiovasculare, dar în România astfel de evenimente pot debuta la 40-50 de ani.
21:20
Dragoş Pîslaru, despre banii de la UE: Dacă eşti bun gospodar, îţi dă şi are încredere că îi poţi folosi. Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.
21:20
În fiecare an, piaţa telefoanelor mobile evoluează rapid, iar producătorii încearcă să aducă în faţa utilizatorilor combinaţia perfectă între inovaţie, performanţă şi design. În 2025, modelul S25 iese în evidenţă ca fiind unul dintre cele mai aşteptate dispozitive, iar motivele sunt numeroase.
21:10
21:00
Pacienţii internaţi la Spitalul Judeţean Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat / Proiect în valoare de un milion de euro - FOTO # News.ro
Spitalul Judeţean Arad anunţă că pacienţii internaţi în secţiile de la etajele I-IV din clădirea principală a unităţii sanitare pot apela personalul medical, vocal, direct din pat. Dotările s-au făcut în cadrul unui proiect din fonduri europene, în valoare de un milion de euro.
