Chicago, noul front în războiul lui Donald Trump împotriva orașelor democrate
Euractiv.ro, 4 septembrie 2025 08:50
Președintele american amenință că va trimite trupe federale în megalopolis, pe care îl numește „capitala mondială a crimelor”, scrie „L'Express” (Franța), sub semnătura lui Théodore Azouze.
09:10
„Nimic neobișnuit”: Bulgaria nu va ancheta bruierea GPS-ului avionului lui von der Leyen # Euractiv.ro
Bulgaria nu va deschide o anchetă privind întreruperea serviciului GPS al avionului în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, duminică, a declarat marți premierul bulgar, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:00
Comisia Europeană a adoptat propunerile pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur și modernizarea Acordului global cu Mexicul, notează „RAI News” (Italia).
08:50
08:40
Armata israeliană a avansat și mai mult în orașul Gaza, soldații și tancurile îndreptându-se spre Sheikh Radwan, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate cartiere ale orașului, relatează Reuters pe site-ul său, informează agenția ANSA (Italia).
08:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut țărilor Alianței să investească mai multe resurse pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, relatează publicația spaniolă „20 Minutos”.
08:20
„Vladimir Zelenski este foarte dependent de anumite medicamente, iar acest lucru nu mai este un secret. Prin urmare, declarațiile sale sunt inadecvate și nu pot fi luate în considerare”.
08:00
Kremlinul a respins afirmațiile președintelui Donald Trump potrivit cărora Rusia, China și Coreea de Nord ar „conspira” împotriva Statelor Unite, scrie „NewsWeek” (SUA).
07:50
„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru această participare la lupta împotriva nazismului modern. Vă rog să transmiteți sincera mea recunoștință întregului popor al Republicii Populare Democrate Coreene”.
07:50
Într-o emisiune difuzată marți, președintele american a dat asigurări că „va face ceva pentru a ajuta” poporul ucrainean „să trăiască”, notează „Le Figaro” (Franța).
07:40
Vladimir Putin, primit acum cu onoruri la Beijing și Anchorage, își reafirmă influența printr-o rețea de alianțe din „Sudul Global”, în timp ce Occidentul îl acuză că rescrie regulile ordinii mondiale, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
17:10
Dragoș Pîslaru: Negociem cu Comisia Europeană o "simplificare masivă" a țintelor din PNRR # Euractiv.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri că Bucureștiul negociază cu Comisia Europeană o "simplificare masivă" a țintelor și jaloanelor din PNRR.
16:00
Nicușor Dan, despre vizita „cuplului" Dăncilă-Năstase în China: Nu au acționat în numele statului # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri cum vede vizita foștilor premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China, unde s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping.
15:50
Grupurile de prietenie din Parlamentul României sunt pe hârtie instrumente importante ale parlamentarilor în consolidarea relațiilor externe ale României cu alte state.
13:00
Codul Penal, modificat de Parlament. Cămătarii, lăsați fără banii folosiți pentru infracțiuni # Euractiv.ro
Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă.
12:00
"Nu mai băgăm violența sub preș". Parlamentul va avea o Comisie specială pe tema violenței domestice # Euractiv.ro
Parlamentul va avea o Comisie specială care se va ocupa de îmbunătățirea legislației privind violența domestică, botezată „România fără violență”.
10:50
Țoiu, despre întâlnirea lui Dăncilă și Năstase cu dictatorii: Au mers acolo ca persoane private # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri că "România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi".
10:10
Afganistanul a fost pe prima pagină a ziarelor acum patru ani, pe vremea retragerii trupelor americane, care a fost urmată de prăbușirea guvernului pro-occidental și de revenirea talibanilor la putere, scrie „Diário de Notícias” (Portugalia).
10:00
Dacă venirea liberalului la conducerea guvernului a readus țara în prim-planul scenei europene, alegerea naționalistului la președinție zguduie politica externă. Acesta se deplasează miercuri la Washington, notează „Libération” (Franța).
09:50
Războiul din Ucraina și inițiativele Comisiei împing cheltuielile militare europene la un record istoric: 343 de miliarde de euro în 2024, o creștere de 19% față de anul precedent, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
09:50
Canalul de chat al lui Viktor Orbán a fost lansat. Relația cu premierul poate fi și mai personală # Euractiv.ro
Premierul ungar Viktor Orbán își apropie susținătorii prin „Clubul Războinicilor”, promițând mesaje zilnice și o „linie strategică” pe Messenger pentru a mobiliza lupta sa politică, dă de știre „Magyar Nemzet” (Ungaria).
09:40
Semnificația reuniunii din acest an a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China pentru Europa sugerează că globalizarea nu este deloc un fenomen pe cale de dispariție, explică „Avvenire” (Italia).
09:20
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, „poză de familie" cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # Euractiv.ro
Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping, la o grandioasă paradă care are loc la Beijing.
09:00
Marea Britanie are o nouă echipă pentru relansarea economiei. Numai că piețele intră în panică # Euractiv.ro
Piețele intră în panică după ce premierul britanic Keir Starmer își consolidează controlul asupra economiei, slăbind autoritatea cancelarului Rachel Reeves și reaprinzând spectrul anilor ’70, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:50
Joi, președintele ucrainean va călători la Paris pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen și Mark Rutte, precum și cu șefi de stat europeni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:40
Conform informațiilor publicate marți de serviciile de informații sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în regiunea Kursk, care a fost parțial ocupată de forțele ucrainene până în primăvară, notează „France 24” (Fanța).
08:30
Harta secretă a Kremlinului a ajuns în presă: noile ținte ale Rusiei în Ucraina au fost dezvăluite # Euractiv.ro
Într-un videoclip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia, o hartă a Ucrainei având „noile granițe” marcate pe ea a atras atenția în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valery Gerasimov, scrie „Milliyet” (Turcia).
08:20
Întâlnire Putin-Fico: Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie în privința NATO # Euractiv.ro
Aflat la Beijing, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul slovac, Robert Fico, cei doi făcând ulterior niște declarații presei, relatează „The Guardian” (Marea Britanie).
08:10
Rusia și China au ajuns la un acord pentru construcția noii conducte de gaze Power of Siberia 2 # Euractiv.ro
Gigantul energetic rus Gazprom a semnat un „acord obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2 către China și a conductei de tranzit Soiuz Vostok prin Mongolia, relatează „Bloomberg”.
08:10
Românii vor ca UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor # Euractiv.ro
Europenii au așteptări ridicate privind autoritățile Uniunii Europene și bugetul comun, arată un Eurobarometru publicat miercuri. Românii vor ca statele membre să fie mai unite, iar UE să aibă mai multe mijloace pentru a face față provocărilor,
08:00
Prietenia lor demonstrativă din China a fost menită să demonstreze că în lume există o alternativă la poziția de lider a Statelor Unite, chiar dacă între ei se păstreză niște grave disensiuni, comentează „The New York Times” (SUA).
17:20
Întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în domeniul eficientizării justiției civile și penale # Euractiv.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale.
16:30
Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # Euractiv.ro
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde.
15:20
Uniunea Europeană va desfășura sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-și consolida reziliența împotriva interferențelor GPS, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Reuters.
14:00
Ministrul Educației: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru țară de după Revoluție # Euractiv.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluția din 1989, având în vedere crizele politice și cele economico-financiare pe care le traversăm.
11:40
Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia # Euractiv.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
10:40
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.
10:20
Bolojan: Fără reforma administrației locale, nu putem suporta cheltuielile în anii următori # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.
08:50
Flotila umanitară internațională plecată spre Fâșia Gaza a revenit la Barcelona din cauza furtunii # Euractiv.ro
Flotila umanitară internațională plecată spre Fâșia Gaza a fost nevoită să revină în portul spaniol Barcelona din cauza furtunii de pe mare, au anunțat luni organizatorii, transmit agențiile de presă Reuters și ANSA, preluate de Agerpres.
08:40
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major după violențele din august, notează AFP, preluată de Agerpres.
06:30
Turcia trebuie să își rescrie Constituția pentru a avansa pe calea păcii cu PKK, afirmă consilierul juridic al președintelui Erdogan, care exclude însă un statut special pentru minoritatea kurdă, inforemază AFP (Franța).
06:20
Cotidianul „Washington Post” dezvăluie planul postbelic al SUA de a reloca populația din Gaza # Euractiv.ro
Planul de 38 de pagini prevede strămutarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori ai Gazei în alte țări sau în zone securizate din teritoriul devastat de aproape doi ani de război, în timp ce acesta va fi reconstruit.
06:10
Franța, Marea Britanie, Australia și Canada vor recunoaște oficial un stat palestinian la un summit ONU din septembrie, scrie „Le Point” (Franța), care dezvăluie posibila strategie de răspuns a Israelului.
06:00
Germania și Statele Unite erau în cursă pentru furnizarea a cinci sau șase nave, un contract estimat la peste 8,5 miliarde de euro, scrie „Le Monde” (Franța).
06:00
Garda Națională a SUA are un nou avion de vânătoare: acesta va avea sarcina de a doborî elicoptere # Euractiv.ro
Personalul militar american a efectuat un test de apărare în luptă fără precedent într-un mediu maritim, unde două elicoptere au înfruntat un avion de vânătoare F-15D Eagle, simulând atacuri asupra unităților de salvare, scrie „La Razon” (Spania).
05:50
Ziarele portugheze au informat despre ascensiunea „extremei-drepte” italiene, condusă de cineva care era „mândru de rădăcinile sale neofasciste”, notează „Diario de Noticias” (Portugalia), sub semnătura politologului Diogo Noivo.
05:30
Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia # Euractiv.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
05:20
Vot de încredere: Premierul François Bayrou vrea încă să creadă într-o schimbare de opinie # Euractiv.ro
„Sunt absolut convins că lucrurile se pot schimba”, a asigurat premierul, duminică, în ajunul unei runde de discuții cu partidele politice. Partidele de opoziție, în schimb, și-au reafirmat decizia de a da jos guvernul, scrie „Le Monde” (Franța).
05:10
Locuitorii din Donețk-ul ocupat denunță lipsa apei curate și potabile. Kremlinul dă vina pe Ucraina, care folosește criza pentru a-și alimenta avansul invaziv, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Enolei Richet.
04:50
„Un rus rămâne tot rus chiar dacă e gătit în unt”. Acest vechi proverb finlandez cunoscut de întreaga populație a redevenit dramatic de relevant, notează „Avvenire” (Italia).
04:40
Kubilius: „Liderii europeni și americani trebuie să decidă ce garanții de securitate vor oferi” # Euractiv.ro
„Liderii europeni, împreună cu americanii, trebuie să decidă ce fel de garanții de securitate sunt dispuși să ofere [Ucrainei], nu să-i ceară permisiunea lui Putin”, afirmă comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, citat de „El Periodico”.
