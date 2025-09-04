Dacă unele pensii nu cresc, PSD iese de la guvernare. Grindeanu amenințare fără precedent
Newsweek.ro, 4 septembrie 2025 08:50
Sorin Grindeanu a amenițat cu ieșirea PSD de la guvernare dacă o serie de pensii nu vor crește. Potr...
• • •
Acum 5 minute
09:10
Stresul și emoțiile negative fac ca și românii relativ tineri de 40 de ani să aibă probleme cardivoa...
Acum 30 minute
08:50
08:40
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou avertisment la adresa Moscovei, declarân...
Acum o oră
08:20
Tragedie în Portugalia. Cel puțin 15 morți după deraierea funicularului Gloria din Lisabona # Newsweek.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri seară în Lisabona, după ce faimosul funicular „Gl...
08:20
„Coaliția Voinței” se va reuni astăzi la Paris. Se va discuta despre securitatea Ucrainei # Newsweek.ro
Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situa...
Acum 2 ore
08:10
Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din ...
07:50
China dezvoltă rapid arme nucleare. SUA înființează o unitate specială pentru a le distruge # Newsweek.ro
Analiștii nucleari occidentali au tras un semnal de alarmă cu privire la o caracteristică deosebit d...
07:50
Instituțiile care cheltuiau bugetul în primele 8 luni nu vor mai primi niciun ban. Barna anunță # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişn...
07:40
Fundația lui Năstase, 100.000€ venituri. Parteneriat cu Academia Română și universități din China # Newsweek.ro
Adrian Năstase, pozat alături de dictatorii Putin și Kim Jong Un dezvoltă relații strânse cu univers...
07:40
E plăcut să iei un suvenir dintr-o vacanță la plajă, cum ar fi o mână de scoici sau melci, dar conse...
07:30
O femeie a jucat timp de 30 de ani aceleași numere. Așteptarea a răsplătit-o cu 4,4 milioane € # Newsweek.ro
O femeie a participat la loterie cu aceleași numere timp de 30 de ani. A fost răsplătită pentru pers...
07:20
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii au parte ...
Acum 4 ore
07:10
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii? # Newsweek.ro
Pensionarii pot rămâne fără pensie dacă nu depun anumite documente la casele de pensii de care aparț...
Acum 12 ore
22:50
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă s...
22:30
Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le ...
22:20
Reforma premierului Ilie Bolojan taie din numărul angajaților existenţi în 66 de primării din județu...
22:00
Regina ketaminei pledează vinovată în procesul legat de moartea starului lui Matthew Perry # Newsweek.ro
Regina ketaminei, Jasveen Sangha, pledează vinovată, în procesul legat de moartea starului lui Matth...
21:20
Donald Trump spune că SUA ar fi nevoite să anuleze acordurile comerciale cu UE și cu alte state # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acor...
20:40
Dragoş Pîslaru (MIPE): Proiectele ce au pierdut finanţarea în PNRR pot trece pe politica de coeziune # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România are undă verde...
20:20
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediul Poliţiei Capitalei. 10 au ajuns la Urgenţă # Newsweek.ro
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediile Poliţiei Capitalei. 10 persoane au ajuns la Urgen...
Acum 24 ore
19:50
Trump a ordonat ca armata SUA să fie pregătită la o „scară istorică”. „Rusia și China știu ce putem” # Newsweek.ro
Din cauza apropierii dintre China și Rusia, președintele american Donald Trump a ordonat Departament...
19:10
Cripta Civilizației, capsula timpului care va fi deschisă peste 6.000 de ani. Ce conține? # Newsweek.ro
Cripta Civilizației, prima capsulă a timpului modernă, a fost sigilată acum 85 de ani, cu instrucțiu...
18:30
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state # Newsweek.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares...
18:20
Atacuri xenofobe la adresa sportivelor cu dublă cetățenie de la gimnastică ritmică din partea FRGR # Newsweek.ro
Un raport al Asociației Române pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a scos la iveală decl...
18:00
Putin și Xi Jinping vor să trăiască 150 de ani cu transplant de organe. „La 70 de ani ești un copil” # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși vorbind în priva...
18:00
Un impostor s-a jucat cu mințile și conturile mai multor femei. Au rămas fără 400000 $ # Newsweek.ro
Un cetățean nigerian, Daniel Chima, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în fața instanței din S...
17:50
Ce preocupări secrete au Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un. Microfoanele deschise i-au dat de gol # Newsweek.ro
Liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au...
17:40
Legi mai dure pentru șoferii care produc accidente. Guvernul îi pune la treabă și pe polițiști # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenț...
17:30
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unor noi escrocherii care se răspândesc ...
17:20
Ce impact are menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri? Firmele trag un semnal # Newsweek.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de me...
17:10
Corlățean laudă înțelepciunea lui Năstase care s-a pozat cu Putin și Kim Jong. Asalt la șefia PSD # Newsweek.ro
Titus Corlățean candidează la șefia PSD și laudă „vechiul PSD” din care face parte Adrian Năstase. N...
16:40
Porsche, eliminat din indicele pieței germane de capital? Prăbușire a prețului acțiunilor cu 70€ # Newsweek.ro
Prețul acțiunilor Porsche scade vertiginos cu 70€, iar compania intră puternic într-o criză! Acum, P...
16:30
Excursii pe banii statului în Coasta de Azur și Cipru. Ministrul Investițiilor reacționează dur # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituţii din subordinea MIPE şi a tr...
16:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu două etaje, situată î...
16:10
Pe o piață în care hainele produse în serie domină oferta, există antreprenori care aleg drumul difi...
16:00
Magistrații: Bolojan instigă la violență zicând că pensiile speciale sunt 25.000 lei. Facem plângere # Newsweek.ro
Magistrații spun că vor face plângeri penale pentru că au fost denigrați din cauza pensiilor special...
15:50
b1TV. CTP, despre reformele lui Bolojan: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face el acum # Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că premierul Ilie Bolojan încearcă o reformă reală a statul...
15:30
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document # Newsweek.ro
Ministerul muncii a decis că vrea să schimbă modul de acordare pentru pensia sau indemnizația de han...
15:30
Războiul din Ucraina a „trezit” UE: 343.000.000.000€ în armament. Cum stau China și Rusia # Newsweek.ro
Războiul Rusiei din Ucraina a schimbat totul și în Europa. Continentul care s-a bucurat de beneficii...
15:10
China ridică miza amenințării nucleare. Racheta apocalipsei DF-5C care lovește la 20.000 km distanță # Newsweek.ro
China ridică miza amenințării nucleare. Xi Jinping a prezentat noua rachetă intercontinentală DF-5C,...
14:50
Nicușor Dan, despre o majorare a TVA: „Nu există această discuţie”. Ce spune despre HoReCa # Newsweek.ro
Nicușor Dan a declarat că nu există discuții privind o majorare a TVA-ului, cu excepția sectorului H...
14:40
Câți angajați sunt de fapt în administrația locală? Grindeanu: „Am primit 4 rapoarte diferite” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că nu este clar câți angajați sunt în administrația publică locală și că în ul...
14:30
Ultimatumul lui Putin pentru Ucraina. Teritoriile anexate ilegal să fie recunoscute internațional # Newsweek.ro
Moscova vrea ca anexările din Ucraina să fie recunoscute internațional ca "preț" pentru pace. Kievul...
14:30
Nicușor Dan despre Năstase și Dăncilă: Sunt persoane fizice. Nu au acționat în numele statului român # Newsweek.ro
Nicușor Dan a comentat prezența foștilor miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing: „Sun...
14:10
Băuturile energizante populare vor fi interzise pentru persoanele sub 16 ani în Anglia, în încercare...
13:40
Fake News-ul lui Călin Georgescu, demontat de realitate. E 3 septembrie și românii NU sunt la război # Newsweek.ro
Propaganda agresivă Rusiei din spatele lui Călin Georgescu s-a dovedit încă o dată doar o minciună l...
13:40
Nicușor Dan, la Bookfest Chișinău: „Grație cărții, ne regăsim și putem dialoga în libertate” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj în deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de...
13:20
Polonia a început cel mai mare exerciţiu militar al acestui an, Iron Defender 2025, care acoperă atâ...
13:00
Adrian Năstase, lăudat la Beijing că promovează relații între România și China. A susținut și Rusia # Newsweek.ro
Fostul premier Adrian Năstase a fost lăudat la Beijing pentru că promovează relațiile dintre China ș...
13:00
Grindeanu, despre Năstase și Dăncilă în China: „E opţiunea dânşilor. Linia PSD-ului e pro-europeană” # Newsweek.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, despre prezenţa foştilor premieri Adrian...
