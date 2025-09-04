Apartamente mai scumpe în august: Cât au crescut prețurile locuințelor din marile orașe ale României
Digi24.ro, 4 septembrie 2025 08:50
În prima lună cu TVA mai mare, prețurile locuințelor au crescut cu peste 10%. Iată cât costă acum apartamentele din marile orașe.
• • •
Acum 5 minute
09:10
LOTO – Joi, 4 septembrie 2025. Peste 5,98 milioane de euro se pot câștiga la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 5,25 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 4 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 31 august, Loteria Română a acordat 27.352 de câștiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.
09:10
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații # Digi24.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.
Acum 10 minute
09:00
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de pericol pentru Europa”. La Paris se reunește Coaliția Voinței # Digi24.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida, în 4 septembrie 2025, la Palatul Elysée, în prezenţa preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o reuniune a "Coaliţiei de voinţă", care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Președintele României, Nicușor Dan, participă în format de videoconferință. De la Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus anunță că Rusia vede garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată” # Digi24.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că a fost invitat de omologul său american Donald Trump să participe la summitul G20 de la Miami de anul viitor. Șeful statului polonez, un vechi admirator al mișcării MAGA a lui Trump, s-a întâlnit cu liderul american la Casa Albă, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate în calitate de președinte, scrie TVPWorld.
Acum 2 ore
08:00
„Au ucis 11 persoane fără a trece prin justiţie.” Venezuela acuză Statele Unite de execuţii extrajudiciare # Digi24.ro
Ministrul venezuelan de Interne, Diosdado Cabello, a acuzat Statele Unite că au comis execuţii extrajudiciare atacând o navă în Caraibe care, potrivit Washingtonului, transporta traficanţi de droguri.
07:40
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea, potrivit unui interviu pe care liderul de la Kiev l-a acordat pentru presa franceză, scrie News.ro.
Acum 4 ore
07:10
Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului # Digi24.ro
Sărbătoarea care marchează Învierea Domnului nu are întotdeauna aceeași dată de prăznuire pentru toți credincioșii. În anul 2026, biserica ortodoxă va celebra Paștele pe 12 aprilie, iar biserica romano-catolică pe 5 aprilie. Postul Paștelui va începe încă din luna februarie.
07:10
America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii '30. Avertismentul unuia dintre cei mai mari investitori din SUA # Digi24.ro
Miliardarul Ray Dalio, fondatorul unuia dintre cele mai profitabile fonduri speculative din lume, a avertizat că America lui Donald Trump se apropie amenințător de mult de politicile autocratice din anii '30 și că alți investitori se tem prea mult de președintele american ca să îi critice deciziile.
07:10
Geamie veche de 150 de ani, reabilitată cu 100 de voluntari în Constanța. Ce face specială astăzi moscheea abandonată de câteva decenii # Digi24.ro
O geamie veche de 150 de ani este reabilitată de voluntari. Se întâmplă în județul Constanța, o zonă cu o puternică influență otomană de-a lungul istoriei. Clădirea a fost ridicată în secolul 19 și era într-un stadiu avansat de degradare. Acoperișul se prăbușise, iar acum voluntarii au intervenit să îi redea strălucirea de altădată. „Această moschee veche are un caracter aparte”, spune Selcin Ali, imam.
07:10
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză # Digi24.ro
Tensiunile politice au ajuns la un nivel atât de înalt în Franța încât nici măcar demisia președintelui Emmanuel Macron, care ar declanșa un „cutremur” pe scena diplomatică a Europei, nu ar mai putea salva țara din blocajul politic în care se găsește, potrivit Politico.
07:10
Cum bruiază Rusia semnalul GPS în Europa și ce s-a întâmplat cu avionul Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost deviat de la cursul său săptămâna aceasta din cauza interferențelor GPS, potrivit Comisiei, și a trebuit să zboare în cerc în jurul unui aeroport bulgar înainte ca pilotul să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie. A fost avionul țintit în mod deliberat? Această întrebare „ar trebui adresată rușilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Arianna Podesta, scrie Financial Time într-un material explicativ despre strategia de bruiere a sistemelor electronice de pozișionare globală.
07:10
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor # Digi24.ro
Nimic nu se compară cu experiența unică de a fi „cazat” fix pe malul mării. Asta spun turiștii care au dat confortul camerelor de hotel pe vacanțe în corturi sau autorulote. În plus, pe lângă priveliștea de cinci stele, fac și economie serioasă la buget. Plătesc de la 50 de lei/noapte la cort până la 350 de lei, dacă vor să înnopteze într-un autobuz-dormitor.
07:10
Dieta 16:8, între slăbit și pericole. Ce este postul intermitent și cum poate afecta sănătatea: „Nu te ții pe picioare, tremuri” # Digi24.ro
Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” pentru cei care vor să slăbească, vine la pachet cu mari riscuri pentru sănătate. Primul studiu care a analizat la scară largă acest tip de dietă extrem arată că persoanele care o aleg au un risc crescut de a muri din cauza unor afecțiuni cardiovasculare. Mai exact, acest tip de dietă îți dă voie să mănânci cât vrei, dar nu când vrei. Mesele zilnice se comprimă într-un interval de cel mult opt ore pe zi.
07:10
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului Gloria. Șefa diplomației române a transmis condoleanțe # Digi24.ro
În Portugalia a fost declarată o zi de doliu național, după ce cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, fiind distrus. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a declarat că printre victime se află și cetățeni străini, dar nu a identificat victimele și nu a dezvăluit naționalitatea acestora. Cel puțin 18 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, scrie The Guardian.
Acum 12 ore
23:50
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin: „De unde ştii asta?” # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.
23:20
Cum îl vede Tanczos Barna pe premierul Bolojan: „E inflexibil, dar are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate „mult redusă faţă de alţii”, dar a adăugat că este o persoană „care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă”, anunță news.ro.
23:10
Acordul comercial UE-Mercosur, pregătit pentru votul final. Cum a fost convinsă Franța să renunțe la veto # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) le-a soliticat, miercuri, celor 27 de state membre să aprobe acordul comercial cu ţările latino-americane din cadrul Mercosur, promiţând garanţii „robuste” agricultorilor, salutate de către Paris, relatează AFP.
23:00
Ciprian Ciucu: Am o viziune pentru Capitală. Bucureștiul e la fel de greu de condus precum Guvernul. Riscul de faliment e mare # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că riscul ca Primăria Capitalei să intre în faliment este la fel de mare ca în urmă cu câțiva ani și a explicat că a conduce Capitala este la fel de greu cu a conduce Guvernul României. Întrebat dacă va candida pentru funcția de edil general, Ciucu a spus că în PNL nu s-a luat deocamdată nicio decizie. „Nu sunt candidat și nu știu dacă o să fiu candidat”, a spus el, dar a indicat că nu ar vrea să intre în cursă în cazul amânării alegerilor pentru anul viitor.
23:00
Tanczos Barna: Sunt multe instituţii care s-au obişnuit să își cheltuie banii în primele 7, 8 luni şi să întindă mâna la rectificare # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, dar a adăugat că acum nu se va întâpla acest lucru. El a anunţat că 2025 este primul an când nu vor mai primi alţi bani la rectificare şi trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au.
22:50
Dominic Fritz: Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% trebuie să se facă pe costuri, nu pe posturi # Digi24.ro
Primarul USR al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a explicat, în direct la Digi24, că susține o variantă diferită față de cele discutate în coaliție privind reforma administrației locale. El consideră că reducerea cheltuielilor de personal trebuie raportată la costuri și nu la numărul de posturi ocupate, pentru a le da primarilor mai multă flexibilitate.
22:30
Ciprian Ciucu îl contrazice pe Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan stăpânește bine arta dialogului. A explicat măsurile de fiecare dată # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre Ilie Bolojan. Prim-vicepreședintele PNL spune despre premier că este un „om al cifrelor” și ia decizii bazate doar pe evidență. În ceea ce privește acuzația lui Sorin Grindeanu, care a afirmat că prim-ministrului „îi lipsește arta dialogului”, liberalul a declarat că „nu este vorba aici că Ilie Bolojan nu ar stăpâni arta dialogului, o stăpânește foarte bine, iar măsurile le are foarte clar în minte, și le-a explicat de fiecare dată”. Cu privire la afirmația social-democratului Adrian Câciu care îi reproșează premierului că amenințând cu demisia „ crește dobânzile, scade încrederea și crește riscul în privința investițiilor”, Ciucu se întreabă retoric: „Să-i mințim pe oameni?”.
22:30
Ciprian Ciucu vrea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc anul acesta. Mesajul pentru Sorin Grindeanu # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL Ciprian Ciucu vrea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc anul acesta. Învitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, Ciucu a fost întrebat dacă a fost informat cumva de către Ilie Bolojan despre o eventuală amânare a scrutinului. „De ce s-ar amâna?”, a întrebat la rândul său Ciucu, care a subliniat că alegerile trebuie să fie previzibile și ar trebui organizate anul acesta. El a spus că se așteaptă ca și Sorin Grindeanu să fie de acord cu organizarea scrutinului pentru Primăria Generală cât mai curând.
22:20
Accident grav în Lisabona: cel puțin 3 morți și zeci de răniți, după ce un funicular a deraiat # Digi24.ro
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
22:00
CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) în cazul mai multor mesaje postate pe rețelele de socializare, care au „instigat la săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora”. În același timp, CSM a demontat o afirmație a premierului Ilie Bolojan pe tema pensionării magistraților.
21:50
Olguța Vasilescu: Este imposibil ca primăriile să funcționeze dacă dispar angajați din toate direcțiile # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a explicat, în direct la Digi24, că planurile coaliției pentru reducerea personalului din primării riscă să ducă la blocaje administrative. Ea a precizat că soluția corectă ar fi fost evaluarea anuală scrisă a funcționarilor, nu disponibilizările masive propuse.
21:40
Ciprian Ciucu, despre măsurile administrative ale Guvernului: O reformă care durează prea mult nu e reformă. Trebuie decizii rapide # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, pentru Digi24, că va urma o perioadă dificilă pentru instituția pe care o conduce, în cadrul căreia se vor opera reduceri de personal, însă este important ca „acești bani să rămână pentru investiții”, păstrând totodată Primăria „perfect funcțională”. Întrebat care variantă de reducere de personal i se pare mai eficientă - cea cu 10% din posturi, propusă de premierul Ilie Bolojan, sau cea cu 25%, etapizat, propusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu -, Ciprian Ciucu a subliniat că important este să se ia o decizie rapid, care să producă efecte. „Orice reformă care durează mai mult de un an - doi nu mai este reformă, este uitată. (...) Nu cred în planificările pe termen lung ale guvernelor, în special ale Guvernului României”, a precizat Ciucu.
21:00
Dragoș Pîslaru: România are „undă verde” să transfere proiectele neterminate din PNRR pe politica de coeziune # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, după o vizită la Bruxelles, că România are „undă verde” să transfere pe politica de coeziune proiectele strategice din PNRR aflate în stadiu de realizare de până la 30%, precum spitalele și infrastructura de transport.
21:00
Volodimir Zelenski a ajuns la Paris, unde va discuta cu liderii UE din „Coaliţia Voinţei”. Participanții îl vor suna și pe Donald Trump # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri la Paris, unde a fost întâmpinat de președintele francez Emmanuel Macron. Zelenski participă joi la întrunirea Coaliției Voinței, într-un format hibrid. Aceasta va fi prezidată de Macron și de premierul britanic Keir Starmer, urmând să abordeze subiecte de maximă urgență, precum pacea cu Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina. Liderii europeni intenționează să îl sune și pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță AFP, citată de Agerpres.
20:50
Jurnalistul moldovean Nicolae Chicu acuză că a fost victima unui atac cibernetic. Canalul său de YouTube a fost șters # Digi24.ro
Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru poziţii pro-occidentale şi implicare în combaterea dezinformării, a anunţat miercuri că a fost victima unui atac cibernetic, iar canalul său de YouTube, care avea aproape 70.000 de abonaţi, a fost şters. Jurnalistul se declară victima războiului hibrid pe care Rusia îl duce împotriva ţării în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit News.ro.
20:50
DNSC: Atenţie la emailuri suspecte. Campanie de phishing cu emailuri care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmite Politico. „Vom desfăşura mai mulţi soldați dacă Polonia vrea acest lucru”, a spus Trump, care l-a primit în Biroul Oval pe omologul său polonez, Karol Nawrocki.
20:30
Scandal fiscal la Londra: vicepremierul Angela Rayner admite că a plătit taxe mai mici decât datora # Digi24.ro
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează Reuters.
20:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters.
Acum 24 ore
20:10
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump? # Digi24.ro
Președintele chinez Xi Jinping a declarat, miercuri, că „întinerirea națiunii chineze este de neoprit”, o proiecție puternică a noii puteri a Beijingului, în timp ce liderii Rusiei și Coreei de Nord i s-au alăturat pentru a prezida o paradă militară gigantică în Piața Tiananmen, scrie The Times.
20:00
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția # Digi24.ro
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP.
20:00
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei, zece persoane au ajuns la Urgenţă. Ce măsuri cere sindicatul Europol # Digi24.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. „De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.
19:40
Ministerul Educaţiei pune în consultare publică metodologia şi calendarul evaluărilor pentru clasele primare şi gimnaziale din 2026 # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comunicare susţinută de elevii de clasa a II-a, relatează News.ro.
19:30
Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale # Digi24.ro
Întâlnirea de la Beijing din 3 septembrie dintre liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong-un reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
19:20
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra, cel mai probabil, pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, anunță Reuters.
19:10
Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, preşedinte al partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase. Gheorghe afirmă că a inițiat acest demers după ce fosul premier s-a aflat la Beijing alături de „dictatori acuzați de crime împotriva umanității”.
19:00
Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate” # Digi24.ro
Un producător ucrainean de arme se va muta pe teritoriul Danemarcei, a declarat miercuri ministrul danez al Apărării, marcând, astfel, o nouă frontieră în cooperarea în domeniul armamentului între Kiev și aliații săi. Troels Lund Poulsen a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării, anunță Politico.
18:50
Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri la Beijing, în marja celei mai mari parade militare din China. În replică, Kim a promis că va face „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova. Invitația, transmisă prin intermediul interpreților și prezentată într-un videoclip publicat de Kremlin, a venit în momentul în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Putin că și-a demonstrat „impunitatea” prin noi atacuri asupra Ucrainei, arată The Guardian.
18:50
Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan râzând. Ce spune despre varianta demisiei premierului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în urma discuțiilor cu liderii coaliției, că actuala formulă guvernamentală funcționează „bine în momentul ăsta” și că își dorește ca aceasta să continue. Întrebat însă dacă va rezista, el a răspuns amuzat: „Până când?”.
18:40
Shin Bet anunță dejucarea unui atentat care îl viza pe ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir # Digi24.ro
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.
18:20
Toate obiectele atinse de Kim Jong-un în China, curățate imediat după folosire de echipa de securitate # Digi24.ro
Kim Jong-un nu lasă nicio urmă pe unde merge. Imagini incredibile au fost filmate la Beijing de un jurnalist rus.
18:00
Londra anunţă noi sancţiuni în cazul copiilor ucraineni deportaţi de Moscova. Opt indivizi și trei organizații, pe lista neagră # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt indivizi şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” de copii ucraineni, informează Politico.
18:00
Copil de 5 ani mușcat de un ligru la zoo în Suceava. Incidentul vine după ce o fetiță a fost atacată de o maimuță # Digi24.ro
Un copil de 5 ani a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un ligru, un hibrid rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică. Incidentul s-a produs în parcul zoologic din Zaharești, județul Suceava, la doar câteva zile după ce o fetiță de 4 ani a fost rănită de o maimuță.
18:00
Lege propusă de AUR: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” la începutul orelor # Digi24.ro
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți parlamentari AUR au depus un proiect de lege prin care solicită ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs.
17:50
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenskia declarat că va purta o discuție cu președintele american Donald Trump „astăzi sau în zilele următoare”.
