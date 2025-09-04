Un stat american cu o populație mai mare decât a României vrea să elimine complet obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru „bolile copilăriei”: „Trupul este un dar de la Dumnezeu”
4 septembrie 2025
Autoritățile din Florida plănuiesc ca acesta să devină primul stat din SUA care elimină complet obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru copiii de vârstă școlară, eliminând o practică pe care experții în sănătate publică o consideră de…
O nouă ediție se deschide din 5 septembrie! Programul complet al sezonului include Pallady, Enescu, Maitec și Young Blood Începe o nouă ediție a celui mai iubit eveniment dedicat artei din România, Art Safari. Sezonul…
Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, generează, în continuare, numeroase probleme în practică, de exemplu, în privința terenurilor…
Probleme cu Google, care a picat pentru mulți utilizatori într-o pană care afectează motorul de căutare, Gmail și YouTube # HotNews.ro
Serviciile oferite de Google au suferit o pană joi dimineața, probleme fiind raportate în mai multe țări, inclusiv România. În afară de motorul de căutare Google, este afectat de asemenea serviciul Gmail și YouTube, platforma…
Ambrozia lovește la început de școală: care sunt simptomele alergiei care nu trebuie confundată cu răceala # HotNews.ro
Strănut în salve, nas înfundat, ochi roșii și tuse persistentă – la început de toamnă, mulți părinți confundă aceste simptome cu debutul unei răceli. Pentru mulți, însă, pot fi semnele alergiei la ambrozie, o plantă…
Decizia crucială care divizează aliații Ucrainei înaintea summitului de joi din Franța / Unde se poziționează România # HotNews.ro
„Coaliția de voință” este împărțită în trei grupuri: un grup este dispus să trimită trupe pentru menținerea păcii după un eventual armistițiu, inclusiv Marea Britanie, unul este decis să nu o facă, cum ar fi…
Înalta Curte decide dacă atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Adunare generală a magistraților ÎCCJ, astăzi # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să decidă joi dacă va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensiile magistraților, care a fost aprobat automat de Parlament. De la ora 13.30, are…
Creșterea timpului petrecut de copii și adolescenți în fața dispozitivelor digitale a devenit o preocupare majoră pentru specialiști. Medici oftalmologi avertizează că utilizarea prelungită a tabletelor, telefoanelor și laptopurilor poate duce la oboseală oculară, iritații…
Teama de scumpirile care urmau din august i-a făcut pe români să-și umple rezervoarele și frigiderele, consumul crescând în iulie cu peste 7% # HotNews.ro
Întrucât în iulie s-a anunțat că de luna următoare se vor scumpi combustibilii (ca urmare a creșterii accizei) și mărfurile (ca urmare a creșterii TVA), oamenii și-au umplut rezervoarele la mașini dar și frigiderele, ceea…
Șeful celei mai mari bănci din Rusia spune că economia este într-o „răcire controlată” și are nevoie de ceva anume pentru relansare # HotNews.ro
German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de „stagnare” tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu…
Bursucu a mers la CNA să dea explicații după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui # HotNews.ro
Prezentatorul TV Bursucu’, pe numele său real Adrian Cristea, a dat explicaţii la Consiliul Național al Audiovizualului pentru lipsa de reacție la declarațiile făcute în emisiunea sa online de manelistul Tzancă Uraganu, care a afirmat…
Fundaşul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experienţă la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunţat, miercuri seară, gruparea ardeleană, potrivit News.ro. El…
Trupele străine de menținerea păcii în Ucraina sunt „inacceptabile”, anunță purtătoarea de cuvânt a MAE rus # HotNews.ro
Rusia respinge ideea ca trupele străine de menținere a păcii să asigure un acord de încetare a focului sau de pace în Ucraina, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova,…
Se duc sau nu se duc luni la școală? Cum au ajuns iar elevii victime în disputa profesori # HotNews.ro
În timp ce sindicatele îi îndeamnă pe profesori să boicoteze festivitățile și pe părinți să își țină copiii acasă, iar ministrul Educației insistă că școlile vor fi pregătite, eu, ca părinte, sunt confuz. Pe grupurile…
Liderii din Silicon Valley s-au răzgândit brusc în privința inteligenței artificiale care cauzează cele mai mari îngrijorări # HotNews.ro
Directorii marilor companii tehnologice din Silicon Valley au încetat aproape peste noapte să spună că nu mai este mult timp până când va fi atinsă inteligența artificială generală (AGI), acel stadiu ipotetic de dezvoltare al…
Portarul român Robert Popa, ultima oară la FCU Craiova, dar rămas liber de contract, a semnat miercuri un contract cu echipa Unirea Slobozia şi va juca pentru formaţia din Superligă, notează News.ro. Gruparea Unirea Slobozia…
Zi de doliu național în Portugalia pentru cei 15 oameni care au murit în tragedia funicularului Gloria / Mesajul transmis de ministra română de Externe # HotNews.ro
Portugalia a declarat joi zi de doliu național după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat miercuri și cel puţin 15 persoane au murit, transmite The Guardian. Tragedia „a adus durere familiilor şi consternare…
Război fratricid în instanță între cei trei copii ai lui Alain Delon. Actorul a decis în al doilea testament să-și lae averea doar unuia dintre ei # HotNews.ro
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, a intentat un proces împotriva fratelui și surorii sale, solicitând anularea testamentului actorului, scrie La Stampa, preluată de Rador Radio România. Conform informațiilor Le Monde, Alain-Fabien deține dovezi medicale nepublicate…
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan participă și el la summitul „Coaliției de Voință” # HotNews.ro
Aproximativ 30 de lideri vor purta joi discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru…
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL # HotNews.ro
Angajații Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) sunt unii dintre cei mai bine plătiți angajați la stat din România: 659 de angajați cu salariu mediu de 2.500 de euro net pe lună.…
Viitoarele modele Dacia, în pericol: Nu putem continua proiectele actuale într-un climat fiscal nepredictibil! # HotNews.ro
Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură. Ce urmează acum # HotNews.ro
Parlamentarii au avut la dispoziție trei zile, de luni până miercuri, să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan pentru asumarea răspunderii pe proiectul privind pensiile magistraților. Termenul a expirat ieri, la miezul nopții. Proiectul…
Portugalia este în stare de șoc după ce 15 persoane și-au pierdut viața în deraierea funicularului Gloria, vechi de 140 de ani, o atracție turistică importantă a capitalei Lisabona. Alte 18 persoane au fost transportate…
Un microfon rămas activ îi surprinde pe Xi și Putin discutând despre transplanturi de organe și nemurire # HotNews.ro
Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost auziți discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții în marja unei parade militare de la Beijing, scrie BBC. Putin a…
VIDEO Cum comentează Trump parada din China: „Foarte impresionantă, am înțeles de ce au organizat-o. Sperau că eu mă voi uita la eveniment şi m-am uitat” # HotNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a „urmărit” evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi spune că „a înţeles motivul”…
Trei state democrate americane formează o „alianţă sanitară” care să riposteze la politica privind vaccinurile a administraţiei Trump # HotNews.ro
California şi alte două state din vestul SUA au anunţat miercuri că formează o „alianţă sanitară” pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o iniţiativă menită să contracareze eforturile administraţiei Trump pentru reformarea politicii vaccinale…
Administrația Trump, comparată cu guvernele autoritare de fosta președintă de la Harvard. „Nu le plac centrele independente de reflecție” # HotNews.ro
Administraţia Trump atacă instituţiile de învăţământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta preşedintă a Universităţii Harvard, informează AFP, preluată de Agerpres. Această instituţie prestigioasă…
Calendarul moțiunilor de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România, o situație fără precedent în politica din România / Când se votează # HotNews.ro
Opoziția formată din AUR, POT și SOS România a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan miercuri seară, după ora 22:00. Dezbaterea și votul asupra moțiunilor va avea loc duminică, de la ora…
Vicepremierul Tanczos, despre Ilie Bolojan: „O persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții”/ Cum au decurs discuțiile despre concedierile din primării # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să…
Anunțul MAE după accidentul de funicular din Lisabona. Consulul român s-a deplasat la faţa locului # HotNews.ro
Consulul din cadrul Ambasada României la Lisabona s-a deplasat la locul unde a deraiat celebrul funicular „Gloria”, pentru a ţine legătura direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, anunţă miercuri seară Ministerul de…
Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde…
VIDEO Accident catastrofal în Lisabona. 15 morți după ce un celebru funicular a deraiat # HotNews.ro
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare, transmite…
FOTO Cum arată utilajul care va fora cel mai lung tunel al autostrăzii Sibiu – Pitești. Când vor începe lucrările în munte # HotNews.ro
Cel mai lung prin munți de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești va fi construit pe Lotul 2 de către un constructor italian. Spre deosebire de restul tunelurilor de pe A1 care sunt exacavate secvențial,…
„Regina ketaminei” pledează vinovată în procesul legat de moartea actorului Matthew Perry. Ce pedeapsă riscă # HotNews.ro
Jasveen Sangha, traficanta de droguri din Los Angeles supranumită „Regina ketaminei”, a pledat vinovată miercuri pentru acuzațiile că ar fi furnizat doza puternicului anestezic eliberat pe bază de rețetă, care l-a ucis pe starul din…
Scenariul în care Ciprian Ciucu nu ar mai candida la Primăria Capitalei. „Următorul primar va fi unul de sacrificiu” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, la Digi24, că nu mai este tentat să candideze pentru Primăria Capitalei, dacă scrutinul este amânat pentru primăvara anului următor întrucât amânarea ar limita considerabil posibilitatea viitorului edil-șef al…
VIDEO Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, primit miercuri seară la Paris de omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat că nu a văzut încă „semne” care să indice că Rusia ia măcar în calcul să pună capăt…
SuperLiga: Universitatea Craiova, obiectiv îndrăzneț după o vară cu 15 transferuri: „Li s-a transmis jucătorilor” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, a anunțat că principalul obiectiv al echipei lui Mirel Rădoi este clasarea pe unul dintre primele 24 de locuri în faza principală din Conference League. Gruparea…
FOTO Polițiști cu mușcături de ploșnițe au ajuns la spital, susține Sindicatul Europol. Sesizare la DSP pentru măsuri radicale în sedițiile Poliției Capitalei # HotNews.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe, mai mulți polițiști ajungând la Urgență din cauza mușcăturilor. Sindicaliştii anunţă că au sesizat Direcția de…
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde…
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni vor discuta joi cu președintele american Donald Trump, la încheierea summitului „Coaliţiei voluntarilor” în care vor fi discutate garanțiile de securitate pentru…
Protestarii pro-europeni din Georgia, condamnați la închisoare. Represiunea împotriva opoziției se intensifică # HotNews.ro
Justiţia georgiană a condamnat miercuri la câte doi ani de închisoare 11 persoane care au participat la manifestaţiile proeuropene care au loc în această ţară din Caucaz anul trecut. Aceste noi condamnări au loc la…
SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină # HotNews.ro
FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct. Din cauza comportamentului suporterilor, mai exact pentru introducerea în stadion de băuturi…
Putin: „Dacă Zelenski este pregătit să vină la Moscova”. Alternativa pe care o propune Kremlinul președintelui Ucrainei # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că președintele Ucrainei Volodimir Zelenski ar trebui să vină la Moscova dacă reuniunea va fi bine pregătită. Totodată, Putin a spus că, dacă negocierile nu vor…
Italia susține că nu va construi „cel mai lung pod suspendat din lume” din fonduri pentru apărare. Cine contestă astfel de cheltuieli pentru obiectivul NATO # HotNews.ro
Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare pentru a finanța proiectul în valoare de 13,5 miliarde de euro privind construirea unui pod peste Strâmtoarea Messina, care să conecteze Sicilia și Italia continentală, a declarat miercuri…
INTERVIU „Muzica unui violoncel, în sala de clasă, ar putea să-i inspire foarte mult pe copii”. Mesajul uneia dintre cele mai apreciate dirijoare din tânăra generație către profesori și părinți # HotNews.ro
„Uneori uităm cât de puternice sunt vibrațiile instrumentelor noastre, doar fizic, și cât de impresionant este impactul acelor vibrații asupra corpurilor noastre”, spune Ustina Dubitsky, una dintre cele mai promițătoare dirijoare ale noii generații europene,…
Șefele instanței supreme și CSM refuză invitația ministrului Justiției la întâlnirea cu conducerile instituțiilor judiciare: „Un exercițiu de imagine” / Ce spune ministrul # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, refuză să meargă la întâlnirea programată de ministrul Justiției pentru joi, 4 septembrie, la care au fost invitații șefii a opt instituții din domeniul justiției. Ea…
Câți bani vrea să economisească Ilie Bolojan prin reducerile de personal din primării. „Este și un aspect de echitate” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual, transmite Agerpres. El a menţionat, pentru Europa FM,…
Opoziția formată din AUR, POT și SOS va depune cele 4 moțiuni de cenzură miercuri seară, în ultimul moment / De ce își dorește AUR amânarea votului # HotNews.ro
Opoziția și partidele din coaliția de guvernare au negociat toată ziua de miercuri ca să stabilească un calendar pentru dezbaterea celor 4 moțiuni de cenzură, însă nu au reușit să ajungă la un consens. Până la…
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere # HotNews.ro
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva…
Complot pentru asasinarea unui ministru israelian. Hamas țintea un lider de partid, susține Shin Bet # HotNews.ro
Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, informează AFP, preluată de Agerpres. „O…
