Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru a da lovitura în mercato: „Pot fi și două tranșe”
Fanatik, 4 septembrie 2025 10:20
Gigi Becali și Neluțu Varga poartă negocieri pentru transferul unui jucător de la CFR Cluj la FCSB. Despre cine e vorba și care e ultimul preț.
Acum 5 minute
10:40
Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?"
Surpriză totală la US Open. Iga Swiatek a fost eliminată de Anisimova, iar la finalul meciului a fost deranjată de întrebările reporterilor.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu se aștepta: „Cea mai mare pierdere din viața mea” # Fanatik
Daria-Maria Copos, fata lui George Copos, traversează o perioadă dificilă. O ființă dragă din viața ei a murit din păcate.
Acum 2 ore
09:40
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%” # Fanatik
Adrian Mutu, șocat de absența unui jucător din SuperLiga la echipa națională. Pe cine voia să vadă în lotul „tricolorilor” pentru meciurile din septembrie.
09:30
Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei jucători, lăsați pe dinafară # Fanatik
Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League, iar marea surpriză este lipsa unui jucător important.
09:20
Canada, fără un jucător important la meciul cu România! Selecționerul Jesse Marsch, uluit de Mircea Lucescu # Fanatik
Jesse Marsch, selecționerul Canadei, a oferit un interviu după sosirea la București, în care a vorbit despre mai multe aspecte legate de amicalul contra României.
09:20
Ce s-a întâmplat cu terenurile din Herăstrău, înstrăinate de Crin Antonescu. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile obligată să plătească despăgubiri # Fanatik
Ce se întâmplă cu terenurile din Herăstrău, ce au fost subiect în fosta campanie electorală. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile
09:10
Adrian Mihalcea a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit, printre altele, despre planurile sale din acest sezon de la UTA
08:50
Cum folosește Dan Șucu clubul Genoa pentru a-i face reclamă României în Italia. Ce se întâmplă joi la Genova # Fanatik
Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, va participa la un eveniment special în Italia, organizat chiar de clubul „rossoblu”.
Acum 4 ore
08:40
Gigi Becali, ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu: „Oferta rămâne valabilă cât timp este el fotbalist” # Fanatik
Gigi Becali a confirmat că dorește în continuare să îl transfere pe Louis Munteanu. Ce sumă este dispus patronul FCSB-ului să achite în schimbul atacantului.
08:20
Premoniția fostului antrenor al lui Vladislav Blănuță s-a adeverit: „Nu este o surpriză. Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!” # Fanatik
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a declanșat un val de reacții. Ce a spus fostul antrenor al tânărului atacant.
08:10
Bogdan Stelea, îngrijorat înainte de meciurile României. Analiza lui Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava: ”E o problemă aici!” # Fanatik
Bogdan Stelea a făcut o analiză pentru FANATIK în privința celor trei portari din lotul naționalei României: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
07:50
Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport, în topul audiențelor # Fanatik
Ultima lună a verii a adus audiențe foarte bune pentru meciurile de fotbal, iar posturile TV de sport au avut cifre care le-au plasat în top.
07:40
Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune” # Fanatik
Eșecul lui Inter cu 1-2 în fața lui Udinese a ridicat deja primele semne de întrebare la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune un renumit psiholog italian.
07:30
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari # Fanatik
Roman Abramovici nu renunță la iahtul său. Unde își ține acum oligarhul rus ambarcațiunea estimată la aproximativ 700 de milioane de dolari.
07:00
Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între ei din cauza conflictului politic # Fanatik
Ucraineanul Illya Zabarnyi nu vrea să aibă de-a face cu rusul Matvei Safonov, din cauza problemelor dintre cele două țări
06:50
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după 8 ani! Ce legătură are fotograful. Foto # Fanatik
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo revine în atenția publicului după aproximativ un deceniu. Motivul? Fotograful de la petrecerea celor doi argentinieni
Acum 6 ore
06:30
De ce nu l-a convocat Thomas Tuchel pe Trent Alexander-Arnold la naționala Angliei: „A fost o discuție dificilă”. Selecționerul i-a prezentat scuze lui Jude Bellingham # Fanatik
Thomas Tuchel nu l-a convocat pe Trent Alexander-Arnold pentru acțiunea Angliei din septembrie. Selecționerul a dezvăluit cum a reacționat starul de la Real Madrid.
05:50
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic # Fanatik
Paul Pescobar, patronul Tavernei Racilor, anunță o investiție colosală pentru redeschiderea Vilei Minerva din Techirghiol. Cum va arăta proiectul monstru?
Acum 8 ore
03:10
Ghinion teribil pentru Andrei Borza! S-a accidentat în cantonamentul naționalei și își amână debutul! Cât va lipsi de pe teren # Fanatik
Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și ratează astfel meciurile contra Canadei și Ciprului! Cât va lipsi de pe teren fundașul stânga de la Rapid
Acum 12 ore
01:10
Neluțu Varga, în al nouălea cer după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Sunt cel mai fericit!” # Fanatik
CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.
01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea # Fanatik
Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
00:50
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga # Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
00:30
Fotbalistul dorit de FCSB refuză mutarea la echipa bucureșteană. Ce a spus Gigi Becali despre tânărul jucător.
00:10
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!” # Fanatik
Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
00:00
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali dorește să îl transfere pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, însă patronul FCSB-ului a fost șocat de suma cerută de „feroviari” în schimbul fundașului.
00:00
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite # Fanatik
Șase nativi sunt răsfățatele astrelor în luna septembrie. Au mare noroc în dragoste, iar Universul le va ajuta să își găsească sufletul pereche.
3 septembrie 2025
23:40
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova la titlu. Verdict ferm despre arbitraje și lupta cu FCSB și CFR Cluj
23:20
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
23:20
Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!” # Fanatik
Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
23:00
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!” # Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul Universității Craiova și de ce suferă FCSB și CFR Cluj în acest sezon.
23:00
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii # Fanatik
Ruben Dias și Maya Jama, fotografiați pe faimoasa insulă Capri. Ipostaza în care au fost văzuți sportivul și moderatoarea de la Insula Iubirii.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
22:40
Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr” # Fanatik
Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
22:20
Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane # Fanatik
CFR Cluj a adus nume uriașe, dar nu toate au generat rezultate. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis s-au transformat în țepe de zile mari
22:10
Pentru a-i trece pe Mamadou Thiam și Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru grupa de Europa League, FCSB a fost nevoită să excludă alți doi jucători.
21:50
Victor Angelescu, lăsat mască de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Prima dată nu îți vine să crezi”. Care ar fi însă partea bună pentru adversari # Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a fost uluit de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj.
Acum 24 ore
21:40
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni # Fanatik
Continuă problemele pentru Adrian Mititelu. Ce se poate întâmpla în cele din urmă cu FCU Craiova, echipa care evoluează acum în Liga 3.
21:20
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!” # Fanatik
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Gigi Becali a acuzat faptul că FCSB are prea mulți jucători convocați la echipa națională.
21:10
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile # Fanatik
Super Bolo, eroul în colanți: cum a început aventura benzii desenate cu Ilie Bolojan, altfel cunoscut drept cel mai sobru premier din ultimele decenii, în România.
20:50
FCSB vrea să transfere neapărat un fundaș central. Ofertă pentru jucătorul lui Eintracht Frankfurt. Cum a reacționat Gigi Becali
20:40
Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund” # Fanatik
Edi Iorădnescu a rememorat colaborarea cu Gigi Becali la FCSB. Ce a spus despre fostul său patron, în comparație cu cel de la Legia.
20:40
Naționala României va juca marți, 9 septembrie, în deplasare cu Cipru. Ce profeție a făcut Dumitru Dragomir pentru meciul din etapa a 6-a din preliminariile CM 2026.
20:20
Tottenham a luat o decizie surprinzătoare cu privire la fundașul român Radu Drăgușin, care se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită la începutul anului.
20:10
Caz șocant la un meci de juniori! Băiat de 13 ani, băgat în spital de tatăl unui adversar! FIFA a intervenit # Fanatik
Episod neplăcut la un meci de juniori din Italia. Ce a pățit un băiat de 13 ani după ce a fost bătut grav de tatăl unui adversar
19:50
Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi: „Ce echipă mult mai bună să-l fi luat în momentul de față?” # Fanatik
Ianis Hagi va juca în cele din urmă în Turcia. Ce a spus Victor Angelescu despre decizia luată de internaționalul român.
19:40
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune # Fanatik
Andreea Hanca, apariție de milioane la meciul dintre Farul și Petrolul. Ce ținută a ales să poarte soția lui Sergiu Hanca.
19:20
Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel Gâlcă l-a dorit” # Fanatik
Rapid vrea să mai facă un transfer pe finalul perioadei de mercato. Costel Gâlcă a cerut un nou mijlocaș, iar conducerea negociază intens.
19:20
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?” # Fanatik
Gigi Becali l-a luat la rost pe Marian Aliuță în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB i-a reproșat o declarație mai veche a fostului său jucător.
18:50
„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan: „E scandal! Trădare și prostie!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat posibila plecare din funcţie a premierului Ilie Bolojan şi a dat verdictul cu privire la scandalurile din coaliţie.
