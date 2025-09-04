Pelerini bihoreni pe urmele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria
Ziarul Lumina, 4 septembrie 2025 10:20
Pentru a‑și exprima recunoștința față de Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, mari duhovnici ai neamului românesc, și a le cunoaște lucrarea lor misionară, Parohia Subpiatra din Episcopia
Acum 30 minute
10:20
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a binecuvântat comunitatea din filia Dolu, Parohia Mierța, Protopopiatul Zalău, la 30 august. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, după ce a binecuvântat
10:20
Voluntarii Asociației „Doamna Maria Brâncoveanu” din Făgăraș au organizat a doua ediție a proiectului „Tabăra din Orașul Meu”. De data aceasta tabăra a avut loc chiar la sediul asociației, la
10:20
Acum o oră
10:10
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârşit slujba de târnosire a paraclisului
Acum 24 ore
19:20
Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila (†252) a fost, după Sfântul Ignatie, cel mai vestit din vechii arhipăstori ai Antiohiei celei mari. El a păstorit cu râvnă Biserica lui Hristos timp de 13 ani şi a trăit sub
19:20
„Zis-a Domnul: Adevărat grăiesc vouă, că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit; dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat în veac, ci este vinovat de
19:20
Fraților, dacă cineva are încredere în sine că este al lui Hristos, să gândească de la sine și aceasta că, precum este el al lui Hristos, tot așa și noi ai lui Hristos suntem. Și, chiar de mă voi lăuda, ce
19:20
Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Șasea, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 38, p. 219„Cât privește hula, nu pot spune ce lucru grav este și ce mare ră
19:10
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică de circa 1,50 lei/ kWh în prezent să scadă cu cel puțin 25%, până la un nivel mai mic decât media europeană de 1,28
19:10
La nivel naţional, în august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvenţă, conform unei analize realizate de RisCo.ro. Bucureşti (211), Cluj (73), Bihor (73), Timiş (50) şi Ilfov (41) sunt judeţele cu cele mai
19:10
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, este la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti și a avea întâlniri
19:10
Înmatriculările de autoturisme noi se află pe un trend ascendent, cu un plus de 52,6% în august 2025 faţă de august 2024, până la 15.043 de unităţi. În această marjă, autoturismele 100% electrice au avut un
19:00
Băuturile calde pot fi reconfortante, mai ales în anotimpurile reci sau când suntem răciți, cu o condiție însă, foarte importantă pentru sănătate: să nu fie foarte fierbinți. Un studiu amplu realizat în cur
19:00
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea, singura open-space din România, a devenit un hub cultural multifuncțional, printr-un proiect amplu de renovare şi modernizare finalizat recent. Proiectul în
19:00
La Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani a avut loc recent vernisajul expoziției de artă plastică intitulate „Ilustrații la Evanghelie”, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în pe
19:00
Jumătate din administrațiile locale vor trebui să-și reducă personalul, în cazul în care se va aplica o tăiere cu 40% a bazei maxime aprobate în sectorul administrativ, adică cu aproximativ 10% a posturilor efe
18:50
Din cauza schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, caniculare, ierni mai blânde și modificări ale regimului de precipitații, Europa se confruntă cu o răspândire tot mai rapidă și pe perioade mai lungi a unor
18:50
Să avem o sticlă cu apă la îndemână pentru a ne hidrata suficient în perioadele foarte stresante poate avea beneficii pe termen lung pentru sănătate, relatează cotidianul britanic The Independent, cu referire
18:50
Numărul cazurilor de ulcior la ochi, o afecțiune provocată de stafilococul auriu, a crescut alarmant în ultima perioadă. Fiind vorba despre o bacterie, specialiştii atrag atenţia că aceasta nu poate fi învinsă
18:40
Auzim adesea întrebări legate de manifestărilor lui Dumnezeu. Unele revin ciclic; situațiile dificile nu sunt puține - și, cu precădere, apar când este vorba de întâmplări care au legătură cu nedreptatea
18:40
Istoria Bisericii noastre este presărată cu slujitori aleși, care, fără zgomot, au știut să îmbine în mod firesc înțelepciunea cu smerenia, ascultarea cu jertfa și suferința cu nădejdea. Fiecare veac a
18:30
Anumite amintiri, care pentru noi sunt prețioase, s-ar putea să nu intereseze pe cei mai mulți. Ele însă fac parte dintr-un tezaur al sufletului care nu poate fi răpit, chiar dacă unii sau alții s-ar putea s
16:20
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 30 septembrie 2025: preot paroh la Parohia „Sfântul Ilie”-Rahova,
16:20
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: inspector eparhial responsabil cu activitățile cu tineretul în cadrul Sectorului învățământ
14:50
La Târlele Filiului, un mic sat aparținând de orășelul Ianca, județul Brăila, se ajunge după circa 20 de kilometri, pe o „bretea” derivată din DN2B, Buzău-Galați, drum de țară asfaltat, bine
13:40
An de an, cronica Mănăstirii Sihăstria Râșcăi se îmbogățește cu noi pagini ce surprind fapte prin care cei ce și‑au alipit inima de acest tânăr așezământ monahal din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și
13:10
Începutul noului an bisericesc a fost întâmpinat prin rugăciune luni, 1 septembrie, la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău. În această zi, după
13:10
Urmând o mai veche tradiţie, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează la început de an şcolar campania social‑filantropică „Hristos în şcoală”, ai cărei beneficiari sunt copiii care provin din familii cu
13:10
În scopul susținerii meritelor educaționale, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a acordat anul acesta 20 de burse de excelență „Sfântul
12:20
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a vizitat în perioada 28 august - 2 septembrie mai multe comunităţi româneşti din Danemarca și Suedia. Ierarhul român a săvârşit Sf
11:30
La data de 1 septembrie 2025, în ziua în care s‑au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul
11:30
Duminică, 31 august, în Duminica a 12‑a după Rusalii, comunitatea parohială din Scărișoara, Protopopiatul Sascut, județul Bacău, a trăit un moment de înaltă bucurie duhovnicească, cu prilejul resfințirii
11:30
Asociația Tinerilor Ortodocși Hușeni, coordonată de către părintele protopop de Huși, Iulian‑Dumitru Ștefan, a organizat, în perioada 16-28 august, în parohiile „Sfântul Ioan și Sfântul Mucenic
Ieri
23:40
Fraților, slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu; slăvind ei pe Dumnezeu, prin adeverirea acestei ajutorări, pentru supunerea
23:30
Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărătești, Omilia a II-a la trădarea lui Iuda, I, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, pp. 85-86„(...) [Stăpânul] ne învață să
23:20
Sf. Cuv. Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Sf. Sfinţit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina # Ziarul Lumina
Sfântul Antim a fost Episcop al Nicomidiei între anii 284 şi 303, trăind pe vremea cumplitei prigoane împotriva creştinilor, pe timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian. La începutul persecuţiei a stat în
23:20
„În vremea aceea a venit Iisus în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Și, auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, pentru că ziceau: Și-a ieșit din fire.
23:10
Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla va fi lansată la sfârșitul lunii septembrie, informează Administraţia Fondului pentru Mediu.Potrivit sursei citate, noul Ghid de finanţare pentru
23:10
Este foarte sigur că în această iarnă factura la gaze nu o să crească, a declarat, vinerea trecută, ministrul energiei, Bogdan Gruia Ivan.„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la
23:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate,
23:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni după-amiază pentru câteva ore în România, în cadrul unui turneu care a mai cuprins șase țări estice ale UE. Von der Leyen a fost
23:00
Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2% faţă de cea din iunie 2025 și mai mică față de media UE, de 5,9%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) și Eurostat.
22:40
Îndreptându-mă duminică, 31 august, spre Sala Palatului, într-o mare de oameni care ieșiseră să se bucure de o seară răcoroasă în ultima zi calendaristică a verii, m-am întrebat, mai în glumă, mai în
22:20
Printr-un straniu concurs de împrejurări scrierile lui Alexandru Mironescu (1903-1973) au început să fie valorizate și cunoscute cu adevărat abia de vreo două decenii. Memoria sa - mărturiile despre această
22:10
Unul dintre cele mai impresionante și memorabile cuvinte din Patericul egiptean îl avem de la un ascet despre a cărui biografie nu știm nimic. E vorba despre , la care au mers câțiva frați, împreună cu niște mi
22:00
Creștinii ortodocși au nădejdea că, în necazuri și nevoi, Maica Domnului este cea care-i ajută și le aduce alinare și mai ales speranța că vor depăși toate problemele prin care trec. Știm că ea nu ne-a
17:20
Peste 100 de copii de la Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna prahoveană Bucov au primit zilele trecute, chiar înainte de începerea noului an școlar, ghiozdane complet echipate cu rechizite. Darurile au fost oferite de Parohia Pleașa, prin grija părintelui paroh Marius Gheorghe, cu sprijinul enoriașilor și al oamenilor de bine din comunitate. Beneficiarii au fost înscriși la biserică, iar ghiozdanele au ajuns la elevi din satele Pleașa, Colonie Pleașa și 1 Mai, proveniți din familii numeroase sau aflate în dificultate. Acțiunea a devenit deja o tradiție la nivelul parohiei, fiind desfășurată neîntrerupt din anul 2017.
17:20
Parohia Ortodoxă Română Bobda din Arhiepiscopia Timişoarei organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale, tehnica frescă, pentru pictori categoria a III-a.
15:00
La Mănăstirea Putna va avea loc, în perioada 3-6 septembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a 32‑a ediție a simpozionului de istorie
14:40
Hirotonia întru arhiereu a părintelui arhim. Samuel Cristea, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului # Ziarul Lumina
Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și
