Binecuvântare arhierească în filia Dolu, din parohia sălăjeană Mierța

17:20

Peste 100 de copii de la Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna prahoveană Bucov au primit zilele trecute, chiar înainte de începerea noului an școlar, ghiozdane complet echipate cu rechizite. Darurile au fost oferite de Parohia Pleașa, prin grija părintelui paroh Marius Gheorghe, cu sprijinul enoriașilor și al oamenilor de bine din comunitate. Beneficiarii au fost înscriși la biserică, iar ghiozdanele au ajuns la elevi din satele Pleașa, Colonie Pleașa și 1 Mai, proveniți din familii numeroase sau aflate în dificultate. Acțiunea a devenit deja o tradiție la nivelul parohiei, fiind desfășurată neîntrerupt din anul 2017.